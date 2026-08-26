Israele limita i movimenti dei cristiani nel sud del Libano

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L’esercito israeliano ha imposto restrizioni al movimento degli abitanti di Rmeich, Debel e Ain Ebel, tre località cristiane nel distretto di Bint Jbeil nel sud del Libano. I residenti che desiderano lasciare o tornare ai loro villaggi devono ora viaggiare in convogli organizzati, dichiarare i loro veicoli in anticipo e trasmettere l’identità dei passeggeri. I viaggi attraversano Naqoura, con una scorta dell’esercito libanese e poi della United Nations Interim Force in Lebanon (Final). Queste restrizioni portarono il Vaticano ad intervenire con gli Stati Uniti nel tentativo di impedire a Israele di limitare ulteriormente il movimento dei suoi abitanti.

Israele limita il movimento di tre villaggi cristiani

Rmeich, Debel e Ain Ebel sono in una situazione particolare a causa della presenza di forze israeliane nelle località e nelle aree circostanti. I tre villaggi, situati nel distretto di Bint Jbeil, rimangono abitati, ma i loro abitanti non possono più muoversi liberamente tra le loro case e il resto del territorio libanese. Le strade utilizzabili dipendono ora dalle condizioni imposte dalla situazione militare.

Secondo le informazioni raccolte da fonti locali, nessun veicolo può viaggiare da solo tra questi villaggi e all’interno del Libano. Gli abitanti devono entrare in un convoglio organizzato in anticipo. Almeno un convoglio, composto da diverse auto o autobus, parte ogni giorno da una delle tre località al resto del paese o viaggia inverso.

Questa organizzazione trasforma lo spostamento civile ordinario in operazioni che richiedono il coordinamento della sicurezza. Un residente che deve raggiungere Beirut, andare a un appuntamento medico o amministrativo, lavorare al di fuori del villaggio o semplicemente tornare a casa deve ora prendere in considerazione il calendario e le condizioni stabilite per i convogli.

Un percorso imposto da Naqoura

Le persone non possono scegliere liberamente il loro percorso. I convogli devono viaggiare lungo l’asse costiero a sud di Tiro prima di raggiungere Naqoura, una città di confine che ospita la sede di Finul. Poi continuano a Rmeich, Debel e Ain Ebel.

Questo percorso è una deviazione dai consueti collegamenti tra i villaggi di Bint Jbeil e il resto del Libano. È diventato necessario a causa della presenza israeliana nelle aree circostanti e dell’incapacità di utilizzare normalmente diversi assi terrestri. L’isolamento dei tre villaggi è quindi sia militare che geografico.

La situazione crea effettivamente un corridoio particolare per i loro abitanti. I residenti rimangono sul territorio libanese e nei loro villaggi, ma i loro movimenti in un’altra parte del paese sono soggetti a una procedura di coordinamento che coinvolge diverse forze militari.

Veicoli e passeggeri

Le restrizioni non riguardano solo la rotta. Chiunque voglia entrare o lasciare uno dei tre villaggi deve segnalare il proprio viaggio prima della partenza. Le caratteristiche dell’informazione del veicolo e del passeggero sono comunicate per facilitare l’organizzazione del passaggio.

Il Finul controlla le identità e i veicoli prima di garantire il coordinamento necessario con le forze israeliane. Questa procedura dovrebbe consentire ai convogli di attraversare le aree interessate senza essere bloccati o esposti alle operazioni militari. Tuttavia, significa che i movimenti dei civili libanesi tra i loro villaggi e il resto del territorio dipendono da previa autorizzazione e coordinamento.

Un’auto individuale non può quindi decidere di lasciare Rmeich, Debel o Ain Ebel indipendentemente dal dispositivo. Il movimento deve essere parte di un convoglio precedentemente formato, che limita notevolmente la libertà quotidiana di movimento degli abitanti.

L’esercito libanese e il Finul organizzano i convogli

L’esercito libanese e il Finul effettuano varie fasi del viaggio. L’esercito accompagna i convogli nella zona di Qleile, a sud di Tiro, a circa 15 chilometri dal confine con Israele. I veicoli del Finul poi prendono il sopravvento per accompagnare i civili ai villaggi interessati.

Questa divisione delle responsabilità è intesa a mantenere un collegamento regolare con le tre sedi nonostante la situazione militare. La presenza del Finul diventa essenziale nelle parti del viaggio in cui è necessario il coordinamento con l’esercito israeliano. Consente anche il trasporto di prodotti essenziali alle persone che hanno scelto di rimanere.

Anche l’aiuto umanitario e medico prende in prestito questo meccanismo. I convogli dall’interno del Libano forniscono villaggi sotto scorta internazionale. Mantenere questo collegamento finora impedisce una rottura completa con il resto del paese, ma sottolinea anche il grado di isolamento raggiunto dalle tre località.

Rmeich, Debel e Ain Ebel rimangono abitati

I tre villaggi sono un caso speciale nel paesaggio del sud del Libano. Nonostante le operazioni militari, una popolazione civile continuò a vivere in Rmeich, Debel e Ain Ebel. Nel corso dei mesi, questa presenza ha richiesto l’organizzazione di forniture, viaggi e a volte evacuazioni mediche in un ambiente di sicurezza sempre più esigente.

I residenti hanno sempre dichiarato la loro volontà di rimanere nei loro villaggi. Questa decisione è di particolare importanza in una regione in cui la lotta e la distruzione hanno causato uno spostamento significativo. Per i funzionari locali, mantenere la capacità di circolare e ricevere prodotti essenziali è quindi una condizione essenziale per mantenere i residenti.

L’isolamento non è completamente nuovo. Le difficoltà di accesso erano già state riportate nei mesi precedenti, in particolare per le operazioni umanitarie e mediche. Il nuovo elemento si trova nel quadro particolarmente rigoroso dei movimenti, con un percorso specifico, di convogli organizzati e l’impossibilità di un veicolo civile di viaggiare individualmente.

Il Vaticano interviene con gli Stati Uniti

Restrizioni impostecristiani del Sud Libanohanno ora assunto una dimensione diplomatica. Secondo i rapporti, il Vaticano, attraverso il suo rappresentante in Libano, è intervenuto con gli Stati Uniti nel tentativo di impedire a Israele di imporre questi vincoli agli abitanti dei villaggi cristiani.

Questo intervento fa parte dell’attenzione della Santa Sede per diversi mesi al popolo del Libano meridionale. Il Nunzio Apostolico in Libano, il Vescovo Paolo Borgia, ha visitato la regione, tra cui Rmeich, Debel e Ain Ebel. Le iniziative umanitarie hanno anche fornito cibo, medicine e altri prodotti essenziali.

Tuttavia, la mossa per Washington segna un cambiamento di registro. Non è più solo una questione di sostegno materiale per gli abitanti, ma di intervenire sulle condizioni imposte ai loro movimenti. Gli Stati Uniti hanno un canale diretto con Israele e svolgono un ruolo centrale nelle discussioni sulla situazione di sicurezza in Libano.

Tuttavia, non vi è alcuna indicazione che questo intervento ha già portato Israele a cambiare il regime. In questa fase, quindi, i residenti continuano a contare su convogli organizzati per entrare o lasciare i loro villaggi.

I villaggi cristiani di Marjayoun non sono soggetti allo stesso regime

Le restrizioni non si applicano a tutte le località cristiane del sud del Libano. Nel distretto di Marjayoun, i residenti di Klaiaa, Jdeidet Marjayoun, Bourj el-Muluk e Deir Mimas possono continuare a viaggiare tra i loro villaggi e l’interno del paese. Hanno un percorso attraverso West Bekaa, Hasbaya, Ibl al-Saqi, Dibbine e Marjayoun.

Questa differenza è spiegata dalla configurazione territoriale e militare. A differenza di Rmeich, Debel e Ain Ebel, queste località hanno ancora un asse da raggiungere all’interno del Libano senza passare attraverso il corridoio di Naqoura. Non sono quindi soggetti al sistema convoy imposto ai tre villaggi del distretto di Bint Jbeil.

Tuttavia, esistono restrizioni in questo settore. Secondo fonti locali, i residenti possono normalmente raggiungere le loro località, ma non sono autorizzati a ospitare persone sfollate internamente dai villaggi circostanti. Ciò limita quindi le possibilità di alloggio in una zona dove molte famiglie hanno dovuto lasciare le loro case.

I giornalisti che visitano il settore affrontano anche alcuni divieti. In particolare, si chiede di non fotografare il vicino villaggio di Khiam, che è particolarmente esposto alle operazioni militari e alla presenza israeliana.

Libertà di movimento dipendente dal coordinamento con Israele

La situazione di Rmeich, Debel e Ain Ebel solleva una questione più ampia delle consuete difficoltà di spostamento in una zona di guerra. Gli abitanti viaggiano tra le località libanesi, ma devono comunicare le loro identità e veicoli prima di poter intraprendere un viaggio all’interno del territorio nazionale. La presenza militare israeliana intorno ai villaggi rende necessario questo coordinamento in condizioni attuali.

L’esercito libanese e il Finul forniscono organizzazione pratica e sicurezza dei convogli, ma il loro movimento dipende dal coordinamento con le forze israeliane. Questa situazione pone gli abitanti nella dipendenza quotidiana da un dispositivo militare che non controllano. Colpisce i viaggi personali, le attività professionali, l’accesso alla cura e alla fornitura.

Essa solleva anche la questione del mantenimento sostenibile della popolazione in queste tre località. La possibilità di soggiornare in un villaggio dipende non solo dall’assenza di combattimenti diretti, ma anche dall’accesso al cibo, alla medicina, ai servizi e al resto del territorio. Le procedure di viaggio più gravose diventano, più difficile questa presenza civile diventa mantenere.

L’intervento del Vaticano con gli Stati Uniti mostra che il caso è ormai al di là della portata locale. Per Rmeich, Debel e Ain Ebel, tuttavia, la sfida immediata rimane concreta: ripristinare il traffico meno restrittivo mentre, mercoledì 26 agosto, gli abitanti devono sempre usare i convogli che attraversano Naqoura per raggiungere il resto del Libano.