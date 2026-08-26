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Le forze israeliane hanno continuato e ampliato le loro operazioni militari nel sud di mercoledì 26 agosto, combinando scioperi aerei, fuoco di artiglieria, esplosioni e incendi di casa in diverse località. Majdal Zun, Mansuri, Beit al-Sayyad, Sarbine e Hadatha sono stati tra le zone colpite, mentre una bomba di droni israeliana è esplosa su Mansuri e un serbatoio di Merkava ha sparato diverse conchiglie in quella zona. I droni scavalcarono anche la periferia meridionale di Beirut a bassa quota. Questo nuovo giorno di tensione viene come una grande delegazione economica degli Emirati Arabi Uniti arriva nel capitale per due giorni di incontri dedicati agli investimenti e alla cooperazione con il Libano.

Colpi e artiglieria dalle prime ore nel sud del Libano

L’attività militare israeliana riprese di notte e le prime ore di mercoledì in diverse aree dellaSud del Libano. Le escursioni sono state riportate nelle vicinanze di Sarbine nel distretto di Bint Jbeil, accompagnato da operazioni di raking. La periferia di Hadatha subì anche il fuoco di artiglieria israeliana intermittente all’alba.

Le operazioni sono proseguite in diversi settori durante il giorno. Strikes e spari sono stati segnalati in una zona già fortemente esposta alle operazioni israeliane nei giorni precedenti. Questa attività fa parte di una sequenza continua piuttosto che di una ripresa isolata dei bombardamenti: martedì 25 agosto, le operazioni avevano già interessato le caza di Tiro, Marjayoun, Bint Jbeil e Nabatiyeh.

Il giorno prima, gli scioperi avevano colpito la zona tra le altezze di Ali al-Taher e Dabsheh collina, vicino Nabatiyah al-Fawqa. Un altro sciopero ha preso di mira Dohat Kfar Rummane, mentre i movimenti di artiglieria e terra sono stati segnalati in diversi villaggi di confine.

Mansouri preso di mira da una bomba di droni e da un carro armato di Merkava

Mansouri, a sud di Tiro, è stato di nuovo al centro delle operazioni di mercoledì. Una bomba di droni israeliana esplose nel cielo locale. Allo stesso tempo, un serbatoio di Merkava ha sparato diverse conchiglie al villaggio, secondo i rapporti durante il giorno.

La località è stata sotto pressione militare per diversi giorni. Bombe, esplosioni e movimenti corazzati erano già stati segnalati nella settimana precedente. Il 22 agosto, Mansuri e dintorni furono sottoposti, tra l’altro, a pesanti incendi di artiglieria insieme a Majdal Zoun e Beit al-Sayyad.

Le operazioni del 26 agosto confermano così la persistenza dell’attività militare in questa zona del distretto di Tiro. I mezzi utilizzati si alternano tra scioperi aerei, artiglieria, droni, carri armati e operazioni di distruzione condotte direttamente a terra.

Questa combinazione rende la situazione particolarmente difficile per i civili ancora presenti o che desiderano accedere alle loro proprietà. Inoltre complica la valutazione immediata del danno, poiché alcune aree rimangono difficili da accedere a causa della presenza israeliana.

Case in fiamme in Beit al-Sayyad

Le forze israeliane hanno anche bruciato case a Beit al-Sayyad mercoledì. Questa località aveva già subito una vasta distruzione nei giorni precedenti in operazioni che combinano bombardamenti e esplosioni.

Il 22 agosto, i rapporti da terra indicavano che il villaggio è stato particolarmente distrutto. I bombardamenti e le esplosioni avevano colpito le case al punto che i registri del tempo indicavano che nessuna casa era stata risparmiata dai danni.

Gli incendi segnalati mercoledì prolungano quindi un processo di distruzione già iniziato. In diverse località del Sud, le operazioni israeliane non sono più costituite esclusivamente da posizioni o obiettivi specifici. Essi influenzano direttamente la struttura residenziale e le condizioni necessarie per il ritorno delle popolazioni.

Questa è una delle principali preoccupazioni delle autorità libanesi. L’esercito libanese aveva già denunciato il 12 agosto la distruzione delle infrastrutture e delle case civili, ritenendo che le operazioni israeliane impedissero il suo dispiegamento e ritardassero il ritorno degli abitanti ai loro villaggi.

Nuova esplosione in Majdal Zoun

A Majdal Zun, nel distretto di Tyre, le forze israeliane hanno condotto una nuova operazione di blasting mercoledì. Durante il giorno sono stati segnalati anche scioperi aerei.

Majdal Zoun è apparso regolarmente nelle operazioni israeliane per diverse settimane. Le esplosioni, il fuoco e la distruzione erano già state segnalate il 13, 14, 20 e 22 agosto. La ripetizione di queste operazioni mostra che il villaggio è in una delle aree in cui l’attività militare israeliana rimane particolarmente forte.

La distruzione non è limitata all’alloggio. Le aree circostanti sono state anche colpite da fuoco, esplosioni e operazioni che interessano la terra e la vegetazione. Questa situazione fa parte di un fenomeno più ampio di degrado della banda di confine.

L’uso ripetuto dell’esplosione è ora una caratteristica importante di questa fase di conflitto. Consente la distruzione completa di edifici o gruppi di costruzione senza l’uso di attacchi aerei. Per i villaggi interessati, queste operazioni rendono la prospettiva di un ritorno dipendente da un futuro progetto di ricostruzione.

Sarbine e Hadatha sotto pressione

A Bint Jbeil, Sarbine fu anche colpita dalle operazioni israeliane. Le esplosioni sono state riportate nelle vicinanze, insieme a colpi di raking. Hadatha aveva fuoco di artiglieria intermittente dalle prime ore del giorno.

Queste due località erano già state colpite da operazioni precedenti. Hadatha, Beit Yahun e Aïta al-Jabal erano stati scossi da esplosioni durante la notte del 21-22 agosto. Gunfire ha anche preso di mira le valli circostanti.

La ripetizione delle stesse operazioni negli stessi settori mostra che la pressione militare non è diminuita in modo duraturo nonostante gli accordi politici raggiunti all’inizio dell’estate. Si muove tra diverse località, con periodi successivi di intensificazione.

Il 25 agosto, la caza di Bint Jbeil era già stata colpita ad Ainata e Beit Lif. Sono stati segnalati anche movimenti di veicoli militari e operazioni di raking. I risultati degli ultimi due giorni disegnano così una continuità geografica tra le aree di Bint Jbeil, Nabatiyah, Marjayoun e Tyre.

Drones a bassa quota sopra la periferia meridionale

L’attività aerea israeliana non era limitata al Sud. Mercoledì mattina, i droni scavalcarono la periferia meridionale di Beirut a bassa quota.

In quest’area non sono stati segnalati scioperi nelle informazioni disponibili al momento delle 18 ore. Tuttavia, l’eccedenza è un fattore significativo dato la sensibilità della periferia meridionale, dove Hizbullah storicamente ha un forte insediamento politico e sociale.

I droni israeliani volano regolarmente su diverse parti del Libano. La loro presenza sulla capitale, tuttavia, si svolge nel corso di un giorno segnato da un’attività militare sostenuta nel Sud, che rafforza la percezione della pressione israeliana simultanea su diverse aree.

A 1800 ore, tuttavia, le più grandi operazioni documentate rimasero concentrate nel sud. Non vi è alcuna prova verificata in questa fase per collegare l’eccedenza della periferia meridionale con un’ulteriore operazione militare.

Un’escalation nonostante l’accordo del 26 giugno

Le operazioni del 26 agosto si sono svolte esattamente due mesi dopo l’accordo quadro concluso il 26 giugno sotto la mediazione americana. Questo include un graduale ritiro delle forze israeliane dai territori occupati libanesi, insieme all’implementazione dell’esercito libanese e alla gestione del problema dei gruppi armati.

Due mesi dopo, tuttavia, la situazione sul terreno rimane lontana dalla normalizzazione. Israele mantiene una presenza militare in parti del territorio libanese e continua con scioperi, bombardamenti e operazioni di demolizione.

L’esercito libanese sostiene che questa situazione ostacola la propria distribuzione. Nel mese di agosto, aveva denunciato la distruzione da parte delle forze israeliane dell’edificio municipale, una scuola, una clinica, un centro di cura del giorno e diverse case a Zawtar al-Sharqiya.

Per Beirut, il ritiro israeliano rimane quindi una condizione centrale per la stabilizzazione. Tuttavia, la distruzione accumulata crea un secondo problema: anche dopo un ritiro, diverse località avranno bisogno di un lavoro importante prima di poter tornare alle condizioni normali.

Fuoco e distruzione trasformano la banda di confine

La successione di bombardamenti e esplosioni è accompagnata anche da significativi danni ambientali. Gli incendi causati durante le operazioni hanno interessato terreni agricoli, oliveti, foreste e altre aree naturali in diverse parti del Sud.

Il Consiglio Nazionale per la Ricerca Scientifica del Libano stima che l’area bruciata dal 2023 in relazione alle attività militari israeliane a circa 160 chilometri quadrati, o 16.000 ettari. Circa la metà sarebbe terra agricola.

Le autorità libanesi accusano ora Israele di cambiare il territorio di frontiera in modo sostenibile. Il primo ministro Nawaf Salam ha parlato di una « politica terrestre corrotta », mentre il ministro dell’ambiente Tamara Elzein ha usato il termine « ecologia ». Israele sostiene anche di adottare misure precauzionali per limitare i danni ai civili e all’ambiente.

Le operazioni di distruzione di mercoledì sono in questo contesto. Le case bruciate in Beit al-Sayyad e l’esplosione in Majdal Zoun aggiungono ulteriori danni a quelli accumulati dall’inizio del mese.

Delegazione degli Emirati a Beirut nel contesto opposto

Mentre le operazioni militari continuano nel sud, Beirut ospita una grande delegazione economica degli Emirati Arabi Uniti il mercoledì. La sua visita, prevista per il 26 e 27 agosto, era stata annunciata diversi giorni prima come parte del riavvicinamento economico tra i due paesi.

La delegazione è guidata da Thani ben Ahmed Al Zeyoudi, Ministro del Commercio Estero degli Emirati. La sua composizione è stata inizialmente annunciata intorno67 leader aziendali e managerQuesto lo rende una missione insolitamente grande nelle recenti relazioni economiche tra Beirut e Abu Dhabi.

L’obiettivo è quello di esplorare le opportunità di cooperazione, investimento e partnership. Per le autorità libanesi, l’arrivo dei leader economici degli Emirati è un importante segnale politico dopo diversi anni in cui la capitale del Golfo è stata particolarmente prudente verso il Libano.

Tuttavia, la visita non significa che 67 investitori hanno deciso di investire capitale nel paese. Le discussioni dovrebbero identificare con precisione i progetti che potrebbero essere di interesse per le aziende degli Emirati e le condizioni per la loro attuazione.

Due realtà libanesi a poche decine di chilometri di distanza

Gli eventi simultanei evidenziano due realtà a cui il governo libanese deve rispondere. A Beirut, le autorità cercano di ripristinare la fiducia internazionale e araba per attirare gli investimenti. Nel Sud, affrontano la continuazione delle operazioni militari e della distruzione straniere che aumentano il costo della ricostruzione ogni giorno.

Entrambi i file non devono essere confusi. La sua delegazione non è venuta in Libano in risposta alle operazioni israeliane del 26 agosto, e nessun collegamento diretto potrebbe essere stabilito tra i due eventi. Ma la stabilità della sicurezza è necessariamente un parametro per qualsiasi progetto di investimento a lungo termine.

Alle 18 di mercoledì, non era stato ancora annunciato che le operazioni israeliane per il giorno erano state completate. Mansouri, Majdal Zun, Beit al-Sayyad, Sarbine e Hadatha erano già stati colpiti da varie forme di intervento militare, mentre i droni continuarono a costituire una presenza visibile nel cielo libanese. Due mesi al giorno dopo l’accordo del 26 giugno, la continuazione dell’esplosione e del bombardamento continua a dominare la situazione nel sud.