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Libano: un cessate il fuoco che non è un cessate il fuoco

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L'auteur: Libnanews Translation Bot
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🚨 Liban : le cessez-le-feu qui n’en est pas un

Su carta, un cessate il fuoco. A terra, quasi ogni giorno gli scioperi israeliani nel sud del Libano. Mid-September: nuovi scioperi su Nabatiyah al-Fawqa, fuoco di artiglieria su quattro distretti in un giorno, un checkpoint dell’esercito libanese costretto a ritirarsi.

Secondo UNIFIL, Israele mantiene quasi 30 posizioni militari nel sud, tra cui 8 basi fortificate. La forza delle Nazioni Unite deve ritirarsi alla fine del 2026 — un vuoto che l’esercito libanese dovrà riempire da solo, mentre il disarmo di Hezbollah rimane in piedi.

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