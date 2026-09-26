LIBAN NEL BORD DI ESPLOSIONE SOCIALE — Strikes, salari, inflazione: aumento della rabbia

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🇱🇧 LE LIBAN AU BORD DE L’EXPLOSION SOCIALE — Grèves, salaires, inflation : la colère monte

sciopero generale, soldati in pensione per strada, stipendio minimo a $100… Il Libano sta affrontando la crisi più grave della sua storia recente.

Il crollo della sterlina libanese (-98%), l’inflazione ad oltre il 122%, l’80% della popolazione al di sotto della soglia di povertà.

Torna al 2019: come il sistema bancario è crollato, perché i depositi rimangono bloccati, e ciò che rivela l’ultimo rapporto della Banca Mondiale del 2026.

E a Baabda, Joseph Aoun guarda un’altra minaccia: quella di una rabbia sociale che potrebbe convergere contro le istituzioni stesse.

Una decrittazione completa dello stato reale del paese, che si basa sulle cifre.

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