Libano-Siria: la pagina che nessuno ha. aspettato

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Libano-Siria: la pagina che nessuno si aspettava

Dalla caduta del regime di Assad nel dicembre 2024, il Libano e la Siria hanno riscritto il loro rapporto. Walid Jumblatt ha aumentato le visite a Damasco, un arresto ha ripreso la memoria dell’omicidio di suo padre Kamal nel 1977, e anche lo Stato libanese è stato coinvolto: il primo ministro Nawaf Salam ha incontrato Ahmed al-Charaa a New York.

Ma tra il confine non sposato dal 1946, le fattorie di Shab`a occuparono ancora e un nuovo potere siriano che rifiuta Hezbollah, questa riconciliazione rimane fragile.

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