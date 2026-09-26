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🏛️ Fresques oubliées de la vallée sainte de Qadisha

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🏛️ Fresques oubliées de la vallée sainte de Qadisha

Nascosto sotto il villaggio di Hadchit, una grotta trasformato monastero: Deir el Salib. I suoi affreschi, dipinti nel Medioevo da monaci siriaci, giacobiti e etiopi, sono tra le più rare testimonianze di arte sacra medievale in Libano.

Ma a partire dagli anni 2000, l’incidenza li ha degradati — gli occhi e le bocche degli evangelisti cancellati dalla mano dell’uomo.

La Valle di Qadisha, rifugio cristiano dal VII secolo, conserva altri segreti: 8 corpi mummificati naturali, scoperti nel 1990, oggi al Museo Nazionale. Classificato all’UNESCO dal 1998, rimane un patrimonio fragile.

Valle di Qadisha, Libano

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