🏛️ Fresques oubliées de la vallée sainte de Qadisha
Nascosto sotto il villaggio di Hadchit, una grotta trasformato monastero: Deir el Salib. I suoi affreschi, dipinti nel Medioevo da monaci siriaci, giacobiti e etiopi, sono tra le più rare testimonianze di arte sacra medievale in Libano.
Ma a partire dagli anni 2000, l’incidenza li ha degradati — gli occhi e le bocche degli evangelisti cancellati dalla mano dell’uomo.
La Valle di Qadisha, rifugio cristiano dal VII secolo, conserva altri segreti: 8 corpi mummificati naturali, scoperti nel 1990, oggi al Museo Nazionale. Classificato all’UNESCO dal 1998, rimane un patrimonio fragile.
Valle di Qadisha, Libano
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