Libano: sospensione dell’amnistia generale

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Giovedì 10 settembre, il Consiglio costituzionale ha sospeso l’entrata in vigore della legge generale di amnistia recentemente adottata dal Parlamento, aprendo una nuova battaglia giuridica e politica intorno a un testo che aveva già provocato notevoli polemiche. La decisione è provvisoria: non significa che la legge sia definitivamente annullata. Blocca i suoi effetti mentre i giudici costituzionali esaminano l’appello contro il testo e decidono la sua conformità con la Costituzione. Nel frattempo, nessuna delle disposizioni dell’amnistia può produrre gli effetti giuridici previsti dai suoi beneficiari.

Il ricorso è stato presentato mercoledì 9 settembre dal blocco parlamentare « Lebanon fort » (Tayyar al-Watani al-Horr), presieduto dal deputato Gebran Bassil. Basil è andato al Consiglio costituzionale a capo di una delegazione del blocco e ha fatto la richiesta pubblicamente a suo nome. Le spedizioni disponibili identificano formalmente il « forte Libano » come il denunciante e Gebran Bassil come quello che ha guidato il deposito. Essi non pubblicano in questo momento l’elenco nominativo completo delle firme parlamentari allegate all’appello; Il documento non conferisce pertanto una firma individuale ai membri i cui nomi non sono stati resi pubblici.

Basil sostiene che il rimedio si basa su tre preoccupazioni politiche: la giustizia, i diritti delle vittime, compresi i militari e le altre vittime del crimine, e la sorte di un numero limitato di detenuti islamisti che rimangono senza processo. Ha detto di sostenere una soluzione mirata per quest’ultima categoria, ma ha accusato la legge adottata di utilizzare la loro situazione per estendere l’amnistia a persone e reati non correlati al problema originale.

Gravezze specifiche depositate da « forte Libano »

Ci sono tre settori principali di ricorso. Il primo è la formazione della volontà legislativa. « Fort Libano » in particolare richiama l’articolo 36 della Costituzione e sfida il modo in cui il voto è stato organizzato, in particolare l’osservanza del voto pubblico per appello nominale. Ha anche sostenuto che la versione finalmente pubblicata sarebbe stata modificata rispetto al testo effettivamente adottato, che il Consiglio avrebbe dovuto verificare materialmente.

Il secondo asse attacca le regole del diritto. I denuncianti ritengono che diverse formulazioni siano troppo vaghe per consentire un’applicazione uniforme e invocare la giurisprudenza del Consiglio costituzionale sull’intelligibilità della norma. Essi sollevano anche la questione della separazione dei poteri: alcune disposizioni avrebbero un effetto sulle decisioni giudiziarie o amministrative al di là di ciò che una legge di amnistia può fare, e l’appello sostiene, in particolare, la mancanza di consultazione con il Consiglio supremo della magistratura.

Il terzo focus è sui contenuti. L’appello richiama l’interesse generale, il legame tra l’obiettivo dichiarato e le categorie beneficiarie, l’uguaglianza davanti alla legge, la proporzionalità e i diritti delle vittime. In particolare, egli contesta che una situazione particolare — quella dei detenuti islamisti non provati per lunghi anni — può servire da base per un’amnistia molto più ampia. Basil sostiene che il testo potrebbe quindi beneficiare di gravi trasgressori o persone che non sono mai state imprigionate, mentre una delle ragioni date è stata rovesciata.

Ciò che la sospensione comporta oggi

La decisione del Consiglio costituzionale del 10 settembre è provvisoria e non definitiva. Blocca l’applicazione della legge durante la revisione del ricorso. Le persone che beneficiano dell’amnistia non possono quindi ottenere il loro rilascio solo sulla base della nuova legge mentre la sospensione rimane; le persecuzioni non sono estinte da questa legge e le precedenti convinzioni continuano ad avere il loro effetto.

Questa precauzione impedisce il rilascio o la cancellazione di conseguenze criminali di diventare difficile da invertire se il Consiglio successivamente censura la legge. Tre questioni rimangono: rifiuto dell’appello e dell’attuazione del testo; censura parziale delle disposizioni separabili; o invalidazione più ampia se le carenze accettate influiscono sull’architettura generale della legge. In caso di censura, il Parlamento sarà in grado di prendere il controllo del dossier e votare per un nuovo progetto.

Questa sospensione si verifica in un caso particolarmente sensibile in Libano. I sostenitori di Amnesty presentano il testo come risposta alle situazioni di corte e di prigione che sono diventate insostenibile, soprattutto per i prigionieri che hanno trascorso molti anni in prigione o in detenzione pre-triale. Al contrario, i suoi oppositori denunciano una legge troppo ampia, capace di rimuovere gravi responsabilità criminali, creando disuguaglianze tra gli individui e trasformando la giustizia in uno strumento di compromesso politico. Gli appelli in conflitto sono aumentati dal voto parlamentare, dando rimedi costituzionali ben oltre il processo legale.

Qual è il significato legale del rimedio

Il rinvio al Consiglio costituzionale non è un appello ai sensi della procedura penale ordinaria. Questo è un rimedio costituzionale contro la legge approvata dal Parlamento. In particolare, la Costituzione libanese consente ad un gruppo di almeno dieci deputati di contestare una legge alle condizioni e ai limiti di tempo previsti dalla legislazione del Consiglio. I ricorrenti non devono quindi dimostrare che l’amnistia è politicamente cattiva, ma che una o più delle sue disposizioni viola una regola o un principio costituzionale.

La sospensione decisa il 10 settembre è provvisoria. Non afferma ancora se gli argomenti dei ricorrenti sono ben fondati. Tuttavia, impedisce alla legge di produrre effetti durante l’esame del file. In caso di amnistia, questa precauzione è decisiva: un rilascio, una fine all’accusa o la rimozione delle conseguenze di una condanna potrebbero diventare difficili da invertire se la legge fosse successivamente censurata.

Cosa cambia subito la sospensione

Finché la sospensione rimane in vigore, nessun detenuto può ottenere il suo rilascio solo sulla base della nuova legge di amnistia. Le sentenze continuano ad avere il loro effetto, le accuse non vengono estinte dal testo sospeso e i tribunali applicano il precedente quadro giuridico. Le famiglie in attesa dell’attuazione anticipata dell’amnistia devono quindi attendere la decisione sui meriti.

Per gli avversari del testo, la sospensione invece evita che la legge crei situazioni irreversibili prima del suo controllo. È una vittoria procedurale, ma non ancora una vittoria legale: il Consiglio può sempre respingere l’appello e convalidare la legge.

Tre possibili uscite

Il primo scenario è il rifiuto del ricorso. La sospensione poi termina e la legge può essere applicata. La seconda è una censura parziale: se alcune disposizioni si trovano contrarie alla Costituzione, ma separabili dal resto, il Consiglio può annullarle, permettendo ad altri di rimanere. Il terzo è un’invalidità più ampia se le disposizioni censurate influenzano l’economia generale del testo o non possono essere separate da esso.

La censura non cesserebbe necessariamente la questione politica. Il Parlamento potrebbe prendere in considerazione gli articoli invalidati e votare per una nuova formulazione secondo le ragioni stabilite dal Consiglio. La decisione costituzionale determinerà quindi sia il destino immediato dei potenziali beneficiari sia il possibile bisogno di un nuovo passaggio davanti ai deputati.

Il principio dell’uguaglianza al centro della sfida

Un’amnistia crea necessariamente categorie: alcuni fatti e alcuni detenuti beneficiano, altri sono esclusi. Questa distinzione deve essere basata su criteri sufficientemente coerenti per rispettare l’uguaglianza di fronte alla legge. In Libano, questo problema è particolarmente sensibile perché i progetti di amnistia hanno a lungo combinato affermazioni molto diverse: casi di sicurezza del nord, Bekaa ha voluto o condannato, reati di armi e narcotici e altre categorie politicamente negoziate.

Il controllo costituzionale si concentra quindi sul modo in cui il Parlamento ha trasformato questo compromesso politico in categorie giuridiche. Se le persone poste in situazioni comparabili sono trattate in modo diverso senza giustificazione obiettiva, o se i criteri utilizzati creano difficoltà a difendere la discriminazione, il Consiglio può censurare le disposizioni in questione.

Una sospensione, non ancora una cancellazione

La prima distinzione è essenziale. Il Consiglio costituzionale non ha dichiarato in questa fase la legge generale di amnistia contraria alla Costituzione. Ha deciso di sospendere la sua domanda per il tempo di considerare l’appello. Questa procedura impedisce a una legge contestata di produrre effetti potenzialmente irreversibili prima che i giudici abbiano stabilito sui meriti.

In caso di amnistia, questa precauzione è di particolare importanza. Tale legge può portare alla cessazione del procedimento, modificare la situazione delle persone condannate o detenute e consentire il rilascio. Se questi effetti si verificassero immediatamente prima di una possibile invalidazione del testo, il loro trattamento legale sarebbe diventato particolarmente complesso. La sospensione mantiene quindi la situazione esistente fino alla decisione finale.

Per coloro che speravano di beneficiare rapidamente della legge, l’effetto è immediato: dovranno aspettare. Le procedure giudiziarie e le decisioni già in vigore continuano ad avere effetto in condizioni precedenti l’amnistia, fatte salve le decisioni individuali prese dai tribunali competenti.

Una legge politica dalla sua origine

L’amnistia generale è stata una delle questioni più esplosive del dibattito libanese da diversi anni. Dietro un’unica espressione legale sono le categorie di prigionieri, detenuti e fuggitivi le cui situazioni sono molto diverse. È proprio questa diversità che rende la ricerca di un compromesso estremamente difficile.

Varie forze e movimenti politici locali hanno a lungo chiesto una soluzione per i prigionieri i cui file risalgono a episodi di sicurezza passati. In alcune regioni, tra cui il Nord e il Bekaa, la questione dei prigionieri è diventata una domanda politica e sociale duratura. Le famiglie riportano detenzioni pre-triali eccessivamente lunghe, prove lunghe e differenze nel trattamento tra i casi.

Queste richieste si sovrappongono alla crisi generale del sistema carcerario. Le prigioni libanesi soffrono di sovraffollamento cronico, infrastrutture degradate e risorse finanziarie insufficienti. La crisi economica aveva ulteriormente deteriorato le condizioni di detenzione, mentre il lento funzionamento dei tribunali aveva contribuito a prolungare alcune procedure. I difensori dell’amnistia sostengono che una risposta eccezionale è diventata necessaria. Ma è proprio il passaggio dalla riforma giudiziaria ad un’amnistia generale che alimenta i critici.

Controversia di coloro che la legge potrebbe evitare la giustizia

Un’amnistia non è una riforma dei tribunali. Cancella, per reati coperti da esso, tutto o parte delle conseguenze penali previste dalla legge. Questa differenza spiega la virulenza del dibattito. Gli oppositori del testo sono preoccupati che, in nome del sovraffollamento della prigione o della riconciliazione politica, i reati gravi possono beneficiare di trattamenti collettivi che non tengono più sufficientemente conto della loro natura, delle vittime o delle responsabilità individuali.

Il dibattito si concentra quindi sulle esclusioni previste dalla legge e su come vengono definite le diverse categorie di reati. Una stretta amnistia può risolvere alcuni vecchi casi senza interrompere l’intera politica criminale. Un’amnistia troppo ampia può, d’altra parte, essere vista come una cancellazione politica delle decisioni giudiziarie.

Questo problema è particolarmente sensibile in Libano, dove la memoria dell’amnistia adottata dopo la guerra civile rimane molto presente. La legge del 1991 ha concesso un’amnistia molto ampia per i crimini commessi durante il conflitto 1975-1990, con alcune eccezioni. Aveva accompagnato la fine della guerra e il ritorno delle milizie alla vita civile, ma è stato anche criticato per oltre tre decenni per aver contribuito a stabilire una cultura dell’impunità.

Il contesto del 2026 è diverso e la legge recentemente approvata non costituisce una riproduzione dell’amnistia postbellica. Ma il precedente spiega perché il termine stesso rimane politicamente accusato.

Vittime e le loro famiglie al centro delle obiezioni

Una delle critiche più forti riguarda il luogo dato alle vittime. Nei procedimenti penali ordinari, il presunto colpevole, la giustizia e la vittima occupano ciascuno un posto definito dalla legge. Un’amnistia generale introduce una decisione legislativa che può interrompere o cancellare le conseguenze criminali indipendentemente dalla volontà delle vittime.

Per le famiglie colpite da crimini gravi, la domanda diventa concreta: una maggioranza parlamentare può decidere che un caso dovrebbe essere chiuso mentre stanno ancora aspettando la giustizia? I difensori di amnistia risposero che i testi contenevano esclusioni e che non si trattava di rilasciare senza distinzione alcuna persona condannata. Sottolineano la necessità di distinguere i crimini più gravi da casi legati a particolari circostanze politiche, di sicurezza o sociali.

La difficoltà sta in questo confine. Se le categorie sono scarsamente definite, due persone che hanno commesso atti comparabili possono trovarsi in situazioni diverse a seconda della qualifica scelta. Questo problema sostiene direttamente il principio costituzionale dell’uguaglianza di fronte alla legge e può quindi essere considerato dal Consiglio costituzionale.

Dichiarazioni regionali e comunitarie Accumulate per anni

Nel corso degli anni, il caso di amnistia è stato frammentato tra rivendicazioni regionali e comunitarie. Ogni progetto ha dovuto affrontare diversi gruppi di potenziali beneficiari, che hanno spesso trasformato il dibattito legale in trattative politiche.

I casi relativi agli scontri di Tripoli, Nahr el-Bared, gruppi islamisti, persone che stavano combattendo in Siria o accusate di legami con organizzazioni armate hanno particolarmente mobilitato parte della strada sunnita. I funzionari del Nord hanno a lungo chiesto una distinzione tra coloro che sono coinvolti in gravi atti terroristici e quelli perseguitati o detenuti in circostanze che ritengono più discutibili.

In Bekaa, altre rivendicazioni riguardano persone che hanno cercato o condannato per reati come armi, narcotici o vari scontri con le forze di sicurezza. I difensori dell’amnistia a volte invocano l’accumulo di mandati e la mancanza di opportunità per alcune persone di regolarizzare la loro situazione.

Ogni volta, il rischio è lo stesso: l’amnistia può diventare il risultato di uno scambio tra blocchi politici, ciascuno che cerca di portare nel testo una categoria corrispondente alla sua base elettorale o regionale. È proprio questo meccanismo che i suoi avversari denunciano, per il quale la giustizia penale non deve diventare un’aggiunta di concessioni confessionali.

Le richieste di amnistia si basano anche su una vera crisi giudiziaria

Tuttavia, ridurre i sostenitori del testo a una logica della clientela sarebbe insufficiente. I loro argomenti si basano anche su disfunzioni reali nella giustizia libanese. La durata della detenzione pre-triale è uno dei problemi più frequentemente segnalati. La gente può aspettare il processo per periodi molto lunghi, a volte in condizioni di carcere estremamente difficili.

Il problema, quindi, non è solo il numero di prigionieri. È la velocità a cui la giustizia elabora i casi. La crisi finanziaria ha colpito i tribunali nel suo complesso. Scommessa svalutata, scioperi, scarsità di risorse, problemi di trasporto e infrastrutture povere hanno rallentato il processo giudiziario. Allo stesso tempo, le prigioni dovevano assorbire questo accumulo.

Le famiglie di prigionieri e di diversi leader politici sostengono quindi che è impossibile chiedere alle persone interessate di aspettare a tempo indeterminato per una riforma completa del sistema. Questo è uno degli argomenti più potenti per una misura eccezionale. Ma pone anche una domanda: dovremmo rispondere al fallimento del sistema giudiziario migliorando il suo funzionamento o eliminando alcuni dei file che non ha affrontato?

Il sovraffollamento della prigione non sarebbe sparito con una sola legge

L’amnistia può ridurre rapidamente il numero di detenuti. Non si tratta necessariamente delle cause che riempiono le prigioni. Se i tribunali continuano a funzionare lentamente, se la detenzione pre-triale rimane eccessiva e se l’infrastruttura della prigione non è riformata, le istituzioni possono riprendere a riempire dopo alcuni anni.

È per questo che un certo numero di avvocati sostengono una serie di riforme: accelerare i processi, aumentare l’uso di frasi alternative, rivedere alcuni reati, migliorare i meccanismi di condizionamento e limitare efficacemente la detenzione pre-triale. Queste misure sono meno drammatiche politicamente di un’amnistia generale. Sono anche molto più a lungo da implementare.

Il Parlamento si è confrontato con questa contraddizione. L’emergenza della prigione richiede una risposta rapida, ma una risposta troppo generale potrebbe affrontare le conseguenze senza riparare il sistema.

Il Consiglio costituzionale diventa arbitro del compromesso parlamentare

La sospensione annunciata giovedì sta ora spostando il dibattito a terra costituzionale. I giudici non sono responsabili di determinare se l’amnistia è politicamente auspicabile. Essi devono esaminare se la legge sia conforme alle norme costituzionali, compresi i principi di uguaglianza, legalità e procedure imposte al legislatore.

Una legge può essere politicamente controversa pur essendo costituzionale. Al contrario, un compromesso sostenuto da una maggioranza parlamentare può contenere disposizioni incompatibili con la Costituzione. La sospensione dà al Consiglio il tempo di procedere a questa revisione prima che i rilasci o le terminazioni dei procedimenti creino una situazione reversibile difficile.

Ha anche un effetto politico immediato. Le formazioni che avevano ottenuto l’adozione del testo devono ora difendere la sua costruzione giuridica, mentre i suoi avversari hanno un tempo supplementare per mobilitare contro alcune disposizioni.

La memoria del 1991 pesa ancora sulla parola « amnistia »

Il Libano ha un rapporto speciale con l’idea di amnistia. Nell’agosto 1991, il Parlamento aveva approvato una legge che concedeva l’amnistia generale per gran parte dei crimini politici e militari commessi prima del 28 marzo dello stesso anno. Questa decisione era una necessità politica: smobilitare le milizie e consentire al paese di emergere da quindici anni di guerra civile.

Ma ha anche prodotto una conseguenza duratura. Gran parte della violenza di guerra non è mai stata provata. I funzionari della milizia ricoprirono posizioni politiche importanti. Le famiglie degli scomparsi hanno atteso per decenni le risposte sul destino dei loro cari. Nessun processo paragonabile alle commissioni verità stabilite in altri paesi post-conflitto ha davvero accompagnato l’amnistia.

Questo precedente nutre una profonda sfiducia di qualsiasi nuova legge utilizzando lo stesso termine. Il confronto ha i suoi limiti, ma il principio rimane sensibile in un paese in cui la cancellazione giudiziaria ha già servito come meccanismo per uscire dalla crisi.

La sospensione rilancia gli appelli di entrambi i lati

Per le famiglie di detenuti e funzionari che difendono l’amnistia, la decisione del Consiglio costituzionale significa un ulteriore ritardo dopo anni di attesa. Essi dovrebbero intensificare i loro appelli in modo che la revisione del ricorso è tempestiva e che la legge può entrare in vigore se è convalidata. La loro pressione potrebbe anche passare al Parlamento se alcune disposizioni fossero censurate.

Gli oppositori della legge hanno una prima vittoria procedurale, ma non ancora una vittoria legale. La sospensione permette loro di continuare a richiedere una definizione più rigorosa dei beneficiari, più garanzie per le vittime e l’esclusione indiscutibile dei crimini più gravi.

Il dibattito si svolge in un clima politico già teso dalle discussioni sul monopolio delle armi, sulle operazioni israeliane nel sud, sulla situazione economica e sull’ascesa di diversi movimenti sociali. Aggiungendo a queste tensioni la questione dei detenuti e delle famiglie in attesa di una decisione dà al Consiglio costituzionale una responsabilità particolarmente pesante.

Il prossimo passo sarà la sua decisione sui meriti. Fino ad allora, la legge approvata dal Parlamento rimane legalmente sospesa: né i suoi sostenitori né i suoi avversari possono ancora considerare il caso come risolto.