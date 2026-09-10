Alfa-Touch: cosa c’è dietro le ricarica

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La polemica sulle notizie di mercoledì annunciando l’imminente fine dei trasferimenti di dollari tra le linee Alfa e Touch ha reso rapidamente difficile capire cosa è veramente deciso. In questa fase, nessuna abolizione generale di piccoli reload, nessun « carico obbligatorio » da scheda completa e nessuna entrata in vigore il 1 ottobre sono stati ufficialmente fermati. Il Ministero delle Telecomunicazioni, d’altra parte, ha confermato un problema specifico: alcune delle somme pagate dagli utenti nel circuito di ricarica prepagata non raggiungerebbero entrambi gli operatori e, quindi, il Tesoro. Charles Hage ha chiesto a Alfa e Touch di proporre un meccanismo per chiudere questa perdita di entrate, assicurando al contempo che i bilanci attualmente sulle linee rimangono con gli abbonati.

Nuance è essenziale. Il file non si occupa attualmente di un nuovo prezzo mobile. Si concentra sull’ecosistema di distribuzione sviluppato intorno alle linee prepagate e, in particolare, sull’uso commerciale di un servizio originariamente progettato per consentire a un abbonato di trasferire una piccola parte del suo credito ad un altro. In un’economia dove molte famiglie acquistano pochi dollari o giorni di validità subito, questo meccanismo è diventato una forma di micro-ricarica. È proprio questo mercato intermedio che il ministero vuole assumere. Il rischio è che rimuovendo un’anomalia finanziaria, la riforma rimuove anche una flessibilità che è diventata socialmente utile.

Informazioni non ancora formalizzate

Mercoledì 9 settembre, diversi media e social media hanno annunciato che Alfa e Touch stavano progettando di vietare il trasferimento di dollari tra linee prepagate da ottobre in poi. Secondo queste informazioni, l’abbonato non poteva più acquistare un paio di dollari di credito o giorni di validità separatamente e dovrebbe fare affidamento sulle carte o formule predefinite dagli operatori. L’espressione « ricarica obbligatoria » fu rapidamente imposta.

Questa presentazione ha dato l’impressione che fosse già stata presa una decisione definitiva. Questo non è ciò che il ministero ha confermato. Charles Hage ha spiegato che aveva dato istruzioni a entrambe le aziende per affrontare un « leakage » nei ricavi di ricarica prepagati. Il ministro dice che i cittadini pagano il servizio, ma che parte delle entrate non raggiunge i conti degli operatori o, in definitiva, le entrate pubbliche. Ha chiesto a Alfa e Touch di presentare una proposta completa entro un periodo di tempo specificato. Il dipartimento deciderà allora.

Le informazioni su una rimozione del trasferimento di dollari, giorni separati o micro-ricarica quindi descrive uno scenario segnalato, ma non ancora una regolamentazione definitiva. L’unico principio è il desiderio di chiudere un circuito che il dipartimento considera una fonte di profitto al di fuori del normale quadro di distribuzione. Al tempo stesso, Charles Hage garantiva che i bilanci già presenti sulle linee sarebbero stati mantenuti.

Carte di ricarica e trasferimento di credito: due diverse operazioni

Gran parte della confusione deriva dal particolare funzionamento delle linee prepagate libanesi. Una carta di ricarica e un trasferimento di credito non sono la stessa operazione. La ricarica è un prodotto venduto dall’operatore: accredita una linea secondo un valore e, a seconda del prodotto, una durata specificata. Il trasferimento di credito consente a un abbonato già con un saldo di spostare una piccola quantità in un’altra linea.

Alfa conferma ufficialmente l’esistenza di questo servizio. Un abbonato prepagato può trasferire credito ad un altro abbonato tramite SMS, codice USSD, applicazione o servizio online. L’importo trasferibile è bloccato a $3 e la transazione costa $0.14. Il servizio è stato quindi progettato per piccole transazioni tra utenti, non come rete di distribuzione parallela.

In pratica, questa funzione ha acquisito un’altra utility. Punto vendita può incontrare un cliente che non desidera acquistare una carica standard completa. Il consumatore ha una specifica necessità: mantenere il suo numero, ottenere alcuni giorni extra o aggiungere una piccola somma. Questa frammentazione del prodotto corrisponde particolarmente bene ad un’economia di crisi in cui la spesa è spesso gestita quotidianamente.

È qui che si trova il cuore della polemica. Se il dipartimento vieta solo lo sfruttamento commerciale abusivo del trasferimento pur mantenendo i microricarica ufficiali, l’effetto sull’abbonato può rimanere basso. Se la riforma elimina sia il trasferimento utilizzato commercialmente che la possibilità di acquistare valori molto piccoli, il consumatore dovrà pagare una somma maggiore per ogni ricarica. Il tasso ufficiale non sarà necessariamente aumentato, ma il biglietto minimo di costo sarà aumentato.

Una perdita di reddito non ancora pubblica

L’argomento del dipartimento è grave, ma manca ancora una figura centrale. Charles Hage afferma che alcuni dei soldi pagati dai consumatori non provengono da Alfa e Touch. Tuttavia, nessuna quantità pubblica specifica di questa perdita è stata divulgata nelle dichiarazioni disponibili. È quindi impossibile, in questa fase, misurare il suo peso nelle entrate del settore o determinare se giustifica economicamente una revisione completa del sistema.

Questa mancanza di crittografia è importante. Alfa e Touch non sono due società private ordinarie che competono liberamente in un mercato. Entrambe le reti appartengono allo Stato libanese e le loro entrate hanno una dimensione di bilancio. Una perdita di reddito priva gli operatori di risorse per la manutenzione e gli investimenti e riduce ciò che può cadere al Tesoro. In un’area che ha bisogno di modernizzare le sue antenne, ricostruire siti danneggiati e finanziare l’estensione della copertura, il controllo della catena di entrate è una questione di politica pubblica.

Alfa ha riferito all’inizio di settembre che aveva distribuito 93 nuovi siti dal lancio del suo programma sotto il mandato di Charles Hage, 46 dei quali sono stati dal gennaio 2026. Questi nuovi siti trasportano 47 terabyte di dati, o circa il 7% del consumo giornaliero di dati sulla sua rete. Più della metà sono stati installati in aree in cui la copertura deve essere migliorata. Questi investimenti ci ricordano che i ricavi mobili devono finanziare anche una rete fisica costosa.

Ma l’argomento degli investimenti non è sufficiente a giustificare qualsiasi riforma. Al fine di valutare la misura, sarà necessario conoscere l’importo effettivamente perso, gli attori che catturano questo margine, la quota da pratiche irregolari e la proporzione corrispondente alla retribuzione normale dei distributori. Senza questa ripartizione, la nozione di « leakage » rimane economicamente incompleta.

La vera posta sociale: l’importo minimo per mantenere la linea

La questione più importante per i consumatori è molto più semplice del dibattito sulle carte: quale sarà l’importo minimo necessario per mantenere una linea attiva dopo la riforma?

Per molti utenti, soprattutto quelli con redditi bassi o irregolari, i telefoni cellulari non sono pagati sotto forma di un abbonamento mensile stabile. Le spese sono regolate sui contanti disponibili. Una famiglia può ricaricare una linea questa settimana e un’altra la settimana seguente, trasferire un paio di dollari a un bambino o mantenere un numero con la spesa minima possibile.

Questa pratica è una conseguenza diretta della crisi economica. Dal 2019, parte del consumo libanese è diventata frammentata: le famiglie acquistano meno a ogni transazione e arbitrano di più tra le spese essenziali. Mobile ora appartiene a servizi essenziali, in quanto fornisce l’accesso a comunicazioni, banche, amministrazione, lavoro e applicazioni di messaggistica. La flessibilità della ricarica ha quindi un valore economico in sé.

Una riforma che mantiene questa granularità nella rete ufficiale potrebbe essere relativamente neutrale. Alfa e Touch potrebbero offrire direttamente i piccoli importi che i clienti acquistano oggi da intermediari. Il consumatore continuerà a pagare, se necessario, mentre la transazione sarà registrata con l’operatore. Il dipartimento avrebbe quindi raggiunto il suo obiettivo di tracciabilità senza imporre una spesa più elevata.

Al contrario, se i valori disponibili diventano significativamente superiori alle attuali microricarica, la riforma avrà un effetto regressivo. Le famiglie con redditi comodi non vedranno praticamente nessuna differenza. Il costo della misura si concentrerà su coloro che dividono i loro acquisti proprio perché non hanno liquidità.

Perché un mercato parallelo si è sviluppato

Il dipartimento descrive l’uso improprio del sistema come un mercato nero. Il termine si riferisce a una possibile acquisizione di entrate, ma deve anche essere compreso perché questo mercato esiste. Un mercato intermedio di solito appare quando un prodotto ufficiale non corrisponde esattamente alla domanda. Qui, l’abbonato a volte vuole acquistare un importo più piccolo rispetto ai formati standard disponibili o trasferire parte del suo equilibrio.

L’intermediario risponde a questa richiesta dividendo il prodotto. Può pagare un margine per questo servizio. Questo margine diventa problematico se si basa su un uso improprio del meccanismo, sui prezzi opachi o su un’attività che è al di fuori delle regole imposte ai distributori autorizzati. Non significa, tuttavia, che il bisogno economico che essa affronta sia artificiale.

Rimuovere l’intermediario senza replicare ufficialmente il suo servizio può quindi spostare il problema piuttosto che risolverlo. Il consumatore perde flessibilità mentre l’operatore recupera più entrate per transazione. Questo è proprio ciò che alimenta la carica di « carica obbligatoria »: gli oppositori del progetto temono che la lotta contro il mercato parallelo, volontariamente o no, servirà ad aumentare il valore medio di ogni ricarica.

In questa fase, questa conseguenza non è stabilita. Dipenderà interamente dalla proposta di Alfa e Touch. L’introduzione della riforma oggi come un aumento dei prezzi già deciso sarebbe quindi inesatta, come asserisce che non avrà alcun effetto sulle famiglie.

Due reti pubbliche, una complessa catena di distribuzione

La controversia richiama una particolare caratteristica del settore mobile libanese. Alfa e Touch formano un duopolio pubblico. Lo stato possiede le reti e controlla gli indirizzi tariffari generali, ma il marketing passa attraverso più canali: negozi di operatori, distributori autorizzati, applicazioni, servizi online, banche e outlet.

Le due società avevano già dovuto ricordare, durante le tensioni delle carte precedenti, che le ricarica potevano essere acquistate al prezzo ufficiale dai loro negozi, dai loro distributori autorizzati ed elettronicamente. Questa insistenza ha già rivelato il problema della moltiplicazione degli intermediari e delle differenze di prezzo incontrate dai consumatori.

La riforma proposta può quindi avere una più ampia giustificazione: riconciliare il pagamento effettuato dall’abbonato con la contabilità effettiva degli operatori. In un sistema completamente tracciabile, ogni dollaro di ricarica dovrebbe corrispondere a un fatturato registrato, meno solo le tasse di distribuzione ufficiali. Il dipartimento avrebbe quindi una migliore visibilità dei ricavi e degli operatori potrebbe meglio prevedere i loro investimenti.

Ma questa razionalizzazione implica non confondere la tracciabilità con la rigidità. Una moderna rete digitale può vendere micro-ricarica senza usare mappe fisiche. Le applicazioni Alfa e Touch, i codici USSD e le piattaforme elettroniche offrono tecnicamente una vasta gamma di dimensioni. Il problema è quindi meno tecnologico che commerciale e normativo.

Ciò che è confermato, e che cosa rimane da decidere

La confusione delle ultime 24 ore è dovuta al modo in cui il dossier è uscito nel dibattito pubblico. Le informazioni non ufficializzate presentate in primo luogo come praticamente acquisito l’abolizione dei trasferimenti da ottobre in poi. I social network hanno poi trasformato questa misura in un obbligo generale di acquisto di carte complete. Il dipartimento ha risposto confermando il problema delle entrate, ma senza pubblicare il meccanismo che desidera adottare.

Diverse proposte circolano così come se fosse una decisione unica. Tuttavia, rimuovere il trasferimento di credito tra gli individui, proibire il suo uso commerciale, rimuovere l’acquisto separato di giorni, rimuovere micro-ricarica e forzare l’acquisto di una carta standard sono cinque misure diverse. Non hanno né lo stesso obiettivo né lo stesso impatto economico.

La risposta di Charles Hage chiarisce due punti: le bilance esistenti non saranno confiscate e il ministero vuole recuperare i ricavi che attualmente non sono nel circuito ufficiale. Per il resto, Alfa e Touch devono ancora presentare la loro proposta.

Questa proposta dovrà rispondere a tre domande che determineranno l’impatto reale della riforma. Sarà possibile trasferire tra due individui? Gli abbonati saranno ancora in grado di acquistare valori di credito o di validità molto piccoli? Soprattutto, quale sarà l’importo minimo da pagare per mantenere una linea attiva?

Finché queste risposte non sono note, parlando di una « nuova carta obbligatoria » come una decisione è confusa. Ma la preoccupazione degli abbonati non è infondata: se la lotta contro le perdite di reddito porta all’eliminazione degli acquisti divisi senza creare alternative ufficiali equivalenti, il costo reale delle telecomunicazioni aumenterà per gli utenti che hanno i mezzi meno.

Il prossimo elemento concreto sarà la proposta che Alfa e Touch devono sottoporre al ministero. Ci permetterà di sapere se la riforma è solo di riconquistare il controllo di un mercato parallelo o se realmente cambia il modo in cui gli abbonati prepagati gestiscono il loro bilancio telefonico.