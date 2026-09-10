Bayeux Tapestry entra nel British Museum
In 58 scene, questo ricamo in lana di otto colori, che è lungo quasi 70 metri, racconta della conquista normanna — il giuramento di Harold, la sua incoronazione, e poi la cometa di Halley, l’omen della sua caduta. Minacciata dalla Rivoluzione, esibita da Napoleone, ambita dai nazisti: l’opera ha attraversato tutto. Iscritto nella memoria mondiale dell’UNESCO, è il più antico ricamo narrativo conosciuto. Da oggi, è stato visibile al British Museum — la prima volta che è tornato in Inghilterra dalla sua creazione quasi mille anni fa, fino al luglio 2027.
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