Giorno a Giorno: 12 agosto 2006 La guerra di Israele continua dopo il 1701

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Il 12 agosto 2006, il governo libanese accetta la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1701. La fine della guerra è ora segnata da una cessazione delle ostilità, dal ritiro delle forze israeliane, dal dispiegamento di 15.000 truppe libanesi nel sud e dal rafforzamento dell’UNIFIL. Tuttavia, allo stesso tempo, Israele continua la sua offensiva. I suoi aerei continuano a colpire il Libano, il suo fuoco di artiglieria e le sue forze di terra cercano di avanzare ulteriormente verso i Litani. Hezbollah, da parte sua, continua il suo fuoco di razzo in Israele e combatte i soldati israeliani in Libano. Il cessate il fuoco deve entrare in vigore solo il 14 agosto alle 8, lasciando quasi altri due giorni ad una guerra il cui risultato politico è già noto.

Questa cronologia dà alle ultime ore del conflitto una dimensione particolarmente controversa. La risoluzione 1701 è stata adottata all’unanimità dai 15 membri del Consiglio di sicurezza dell’11 agosto. Beirut lo accetta il giorno dopo. Israele approverà formalmente il 13 agosto. Legalmente, la cessazione delle ostilità non è ancora entrata in vigore il 12, e Hezbollah continua anche le sue operazioni. Ma politicamente, la situazione è cambiata: Israele sa che un meccanismo per il suo ritiro è ora accettato dal Libano, che l’esercito libanese deve prendere una posizione nel sud e che un’UNIFIL potenziata deve accompagnare questa distribuzione. Ciò non impedisce a IDF di intensificare determinate operazioni fino alle ultime ore. Persino più pesante, circa il 90 per cento degli scioperi di munizioni a grappolo israeliani durante la guerra sono stati segnalati di aver avuto luogo nelle ultime 72 ore del conflitto, secondo le successive valutazioni internazionali.

L’11 agosto, la risoluzione per porre fine alla guerra

Un mese prima, il 12 luglio, un’operazione di Hezbollah al confine portò alla cattura di due soldati israeliani e alla morte di molti altri. Israele aveva risposto con una massiccia campagna militare contro il Libano. I bombardamenti non erano limitati alle posizioni di Hezbollah nel sud: i sobborghi meridionali di Beirut, il Bekaa, ponti, strade, centrali elettriche e l’aeroporto internazionale di Beirut sono stati colpiti. Diverse centinaia di migliaia di libanesi avevano lasciato le loro case come la lotta si diffuse.

Dopo 30 giorni di guerra, i negoziati internazionali si conclusero l’11 agosto. Il Consiglio di sicurezza ha adottato la risoluzione 1701 senza obiezioni o astensioni. Richiede una « completa cessazione delle ostilità », basata in particolare sulla cessazione immediata di tutti gli attacchi di Hezbollah e di tutte le operazioni militari offensive israeliane. La lingua è importante: le Nazioni Unite non solo chiedono l’apertura di ulteriori negoziati. Essa stabilisce il quadro preciso in cui la lotta deve fermarsi.

Il testo prevede poi che l’esercito libanese e l’UNIFIL si dispiegano al Sud mentre le forze israeliane si ritirano. UNIFIL ha una forza fino a 15.000 soldati. Il Libano si è impegnato a schierare 15.000 soldati. L’area tra la Linea Blu e i Litani deve essere liberata da qualsiasi presenza armata o attrezzatura militare al di fuori del governo libanese o della forza internazionale.

La risoluzione riafferma anche l’autorità dello Stato libanese in tutto il suo territorio. Esso ricorda la necessità di attuare precedenti decisioni internazionali sui gruppi armati e prevede misure per prevenire l’ingresso in Libano di armi senza autorizzazione di governo. È quindi tutto l’equilibrio di sicurezza del Sud che deve essere riorganizzato dopo la guerra.

Il Libano accetta il meccanismo di ritiro israeliano il 12 agosto

Il giorno seguente, il Consiglio dei ministri presieduto da Fouad Siniora ha accettato la risoluzione. Questa decisione non è insignificante. Cinque giorni prima, il 7 agosto, il governo aveva già annunciato la sua volontà di schierare 15.000 truppe al Sud in parallelo con il ritiro israeliano. Il 12 agosto, questa proposta divenne parte integrante del meccanismo internazionale accettato da Beirut.

Hezbollah, rappresentato nel governo, non blocca la decisione. Hassan Nasrallah accetta il principio di cessazione delle ostilità quando entra in vigore, pur mantenendo diverse riserve al testo. In particolare, il movimento ritiene che mantenga il diritto di combattere le forze israeliane finché rimangono impegnate nel territorio libanese. L’incendio di Hezbollah nel nord di Israele continuò quindi fino all’entrata in vigore del cessate il fuoco.

Questa realtà deve essere menzionata per capire esattamente la sequenza. A mezzogiorno del 12 agosto, non c’era ancora un cessate il fuoco legalmente efficace che Israele avrebbe violato formalmente continuando tutte le sue operazioni. Ma questa precisazione non basta per cancellare la questione politica posta dalla condotta israeliana: il Libano ha appena accettato le principali disposizioni volte a soddisfare i requisiti di sicurezza invocati da Israele, mentre l’esercito israeliano continua ad espandere la sua offensiva sul territorio libanese.

Il Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan fissa l’entrata in vigore della cessazione delle ostilità lunedì 14 agosto alle ore 8 di Beirut. Da allora tutti conoscono la scadenza. La guerra ora ha un’ora di fine. Per i civili del Sud, tuttavia, ci sono quasi due giorni di bombardamenti e combattimenti da attraversare.

Israele sceglie di andare avanti prima del termine

Invece di rallentare gradualmente le sue operazioni, Israele sta perseguendo una grande offensiva di terra. La fase finale della campagna mira ad ampliare la profondità di penetrazione dell’IDF e raggiungere o avvicinarsi ai Litani. Ulteriori unità sono in fase di implementazione e le operazioni di elicottero vengono effettuate per depositare i soldati all’interno del territorio libanese. Il personale israeliano vuole utilizzare le ultime ore disponibili per colpire ulteriormente Hezbollah e migliorare le sue posizioni prima della cessazione delle ostilità.

L’obiettivo militare può essere compreso: dopo un mese di guerra, Hezbollah continua a sparare razzi in Israele e mantiene una capacità importante per combattere le unità terrestri. Il governo di Ehud Olmert cerca di completare la campagna riducendo al massimo queste capacità. Ma il calendario rende la scelta particolarmente discutibile. La risoluzione internazionale che organizza il ritiro israeliano esiste già e il governo libanese l’ha appena accettato. Le posizioni conquistate nelle ore seguenti devono quindi, per definizione, essere abbandonate come l’esercito libanese e UNIFIL schierano.

Israele impegna così i soldati in combattimenti estremamente duri per sostenere che il proprio governo sa non può mantenere nel quadro diplomatico ora adottato. I soldati israeliani vengono uccisi e decine di feriti in questa fase. Hezbollah subì anche vittime mentre continuava il fuoco dei razzi. Per i civili libanesi, la conseguenza è un ulteriore intensificazione delle operazioni in aree che sono già state colpite per un mese.

La questione quindi non è negare che anche Hezbollah continui la guerra fino al cessate il fuoco. Si tratta di esaminare la decisione di un esercito straniero di continuare ed espandere la sua offensiva sul territorio libanese, mentre Beirut ha appena accettato il meccanismo internazionale per ritirare con precisione quell’esercito e schierare le forze statali libanesi al suo posto.

I Litani, un obiettivo militare che Israele conosce deve ritirarsi

Il Litani acquisisce in queste ore un’importanza che va oltre la sua geografia. Diventa il limite settentrionale della zona in cui la risoluzione 1701 cerca di stabilire un nuovo meccanismo di sicurezza. Tra il fiume e la Linea Blu, le uniche forze armate autorizzate devono essere lo Stato libanese e l’UNIFIL.

Per Israele, i progressi verso questa zona prima che il cessate il fuoco consenta un colpo finale alle posizioni di Hezbollah e di occupare più terreno quando il ritiro inizia. Ma questo non cambia il risultato politico. Il 12 agosto è già stato stabilito il principio: l’IDF dovrà lasciare il Sud come esercito libanese e schieramento UNIFIL.

Questa contraddizione spiega in parte le critiche che sorgeranno dopo la guerra, anche nel dibattito israeliano. L’ultimo costo offensivo vive senza produrre il decisivo cambiamento strategico che avrebbe potuto giustificare una tale accelerazione. Hezbollah non viene eliminato, il suo arsenale non viene distrutto e il suo fuoco non è completamente interrotto dall’azione militare fino al 14 agosto.

La cessazione delle ostilità sarà infine raggiunta dal meccanismo diplomatico i cui contorni sono già fissati quando l’offensiva è continuata. Questo non si sottrae alla responsabilità di Hezbollah per lo scoppio del conflitto e il suo fuoco indiscriminato di razzi nelle aree civili israeliane. Tuttavia, rende più difficile presentare le operazioni israeliane del 12 e 13 agosto come indispensabile per raggiungere un accordo già esistente.

Le ultime 72 ore e l’alluvione submunitaria

Il problema più grave, tuttavia, è munizioni a grappolo. Dopo la guerra, le Nazioni Unite e diverse organizzazioni internazionali hanno stabilito cheil 90 per cento degli scioperi israeliani che utilizzano queste armi è stato effettuato nelle ultime 72 ore del conflittoIn altre parole, la maggior parte del loro uso viene al momento in cui la risoluzione 1701 è adottata, accettata dal Libano e approvata da Israele.

L’entità dell’uso è notevole. Le valutazioni selezionate in comune mostrano che4 milioni di munizionidispersi in Libano durante la guerra. Fino a1 milionenon avrebbe potuto esplodere immediatamente. Israele utilizza vari mezzi di consegna: artiglieria, razzi a terra e bombe cadute dall’aria. I piccoli carichi sono dispersi su superfici a volte estese.

Il principio di tali armi pone un particolare pericolo per i civili. Una munizioni principale si apre in volo e rilascia molte piccole bombe. Alcuni esplodono immediatamente, altri rimangono intatti a terra. Una volta che il combattimento è finito, possono ancora detonare quando un residente li tocca, quando un contadino lavora la sua terra o quando un bambino manipola un oggetto che non riconosce.

La ricerca post-bellica identificherà l’uso delle sottomunizioni israeliane in oltre 40 città e villaggi. Le organizzazioni per i diritti umani concluderanno che diversi attacchi sono stati effettuati in condizioni indiscriminate o sproporzionate. Human Rights Watch considererà anche che alcuni casi potrebbero costituire crimini di guerra, una caratterizzazione basata sulle regole del diritto umanitario internazionale e che non significa che un tribunale penale abbia condannato Israele per ciascuno di questi atti.

Quando arriva il cessate il fuoco, le bombe rimangono

Questo è dove l’eredità delle ultime ore diventa il più tangibile. Il 14 agosto alle 0800 ore, l’aereo fermò i loro scioperi e le unità avversarie interromperono la maggior parte dei loro combattimenti. Ma le sottomunizioni non esplose non conoscono il programma di Kofi Annan.

Centinaia di migliaia di sfollati cominciano a tornare al Sud quasi immediatamente. Molti scoprono i loro villaggi prima di demining team sono stati in grado di ispezionare case, strade e terreni agricoli. Dispositivi esplosivi si trovano in giardini, campi, vicino alle case e talvolta anche all’interno di aree residenziali.

Le prime vittime dopo il cessate il fuoco appaiono rapidamente. I civili furono uccisi o mutilati da sottomunizioni che non erano esplose durante i combattimenti. Gli agricoltori devono aspettare prima di entrare in certi appezzamenti. I bambini sono tra le popolazioni più esposte a causa delle piccole dimensioni e l’aspetto di alcuni dispositivi.

Nel gennaio 2008, quasi200 vittime civilisono stati identificati dopo la guerra a causa di sottomunizioni. Tra loro,61 minori di 18 annisecondo i dati utilizzati dalle organizzazioni demining. Almeno 42 minatori civili o militari erano stati uccisi o feriti in operazioni di pulizia.

La guerra israeliana non finì completamente per queste vittime la mattina del 14 agosto. Un’arma sparata qualche ora prima potrebbe esplodere settimane o mesi dopo. Il calendario politico dice che la guerra è finita; il campo di un contadino continua a contenere le sue munizioni.

Più di 37.000 sottocommissioni distrutte in meno di un anno

L’entità dell’eliminazione delle mine è una misura materiale di contaminazione. A partire dal 20 giugno 2007, meno di un anno dalla guerra, le squadre del Sud avevano già distrutto37 055 submunizioni. Questo numero rappresentava solo una parte delle attrezzature sparse in tutto il territorio.

Le operazioni riguardano l’esercito libanese, le Nazioni Unite e diverse organizzazioni specializzate. Ogni area deve essere identificata, contrassegnata e poi sistematicamente pulita. Non è sufficiente ricostruire una casa o riparare una strada: è necessario controllare che gli abitanti possono camminare nel loro giardino o tornare a prendere le loro olive senza innescare un’esplosione.

I costi economici si aggiungono all’equilibrio umano. Nel sud, una gran parte delle famiglie dipende dall’agricoltura. Le olive, il tabacco, le colture ortofrutticole richiedono un regolare accesso alla terra. Una trama contaminata può rappresentare un’intera stagione perduta.

L’uso massiccio delle sottomunizioni nelle ultime ore dà così una dimensione duratura ad un’offensiva il cui termine era già noto. Israele poteva fermare le operazioni il 14 agosto, ma i dispositivi precedentemente dispersi continuarono a imporre i loro effetti sulla popolazione libanese.

Il 13 agosto Israele ha detto sì a sua volta

Domenica 13 agosto, il governo israeliano ha approvato formalmente la risoluzione 1701. Da questa decisione, non vi è più alcun disaccordo formale tra Beirut e Israele sul principio della cessazione del meccanismo di ostilità. Entrambi i governi hanno accettato il testo e il tempo per la sua entrata in vigore è fissato.

Eppure la lotta continua. Hezbollah sta sparando razzi e combattendo le unità israeliane. Israele continua le sue operazioni di terra e colpisce fino alla scadenza. I soldati e i civili morti nelle ultime ore lo stanno facendo mentre i due governi interessati hanno già accettato il meccanismo che fermerà la guerra il giorno successivo.

Questa situazione non è unica nella storia militare: molti cessate il fuoco sono preceduti dai tentativi dei belligeranti di migliorare le loro posizioni fino all’ultimo momento. Ma diventa particolarmente sensibile nel caso libanese a causa della portata dei mezzi utilizzati e della contaminazione lasciata dalle sottocommissioni.

Occorre pertanto mantenere una distinzione tra legalità formale e responsabilità politica. Il cessate il fuoco delle 8 del 14 agosto non era ancora applicabile alle 12. Ma non c’era nulla che forzasse meccanicamente Israele a sfruttare ogni ora rimanente per espandere la sua offensiva, né fece nulla che obbligasse Hezbollah a continuare il suo fuoco di razzo su Israele fino all’ultimo momento. Queste sono scelte militari fatte nello spazio lasciato tra l’accordo diplomatico e la sua entrata in vigore.

Il 14 agosto alle 8: un milione di sfollati può finalmente tornare

Lunedì 14 agosto, alle 0800 ore, la cessazione delle ostilità entrerà in vigore. Il cambiamento è quasi immediato. Dopo trentatré giorni di guerra, i bombardamenti di massa e i combattimenti cessarono nella maggior parte della zona. Centinaia di migliaia di sfollati interni viaggiano rapidamente verso sud, spesso senza aspettare che i loro villaggi siano completamente protetti.

Quasi un milione di persone erano state spostate in Libano durante i combattimenti. Scoprono un territorio segnato da scioperi: case distrutte, quartieri fortemente danneggiati, strade tagliate, ponti distrutti e infrastrutture civili danneggiate. La contaminazione da ordigni inesplosi aggiunge un pericolo invisibile a questo paesaggio.

I bilanci differiscono secondo i metodi utilizzati, ma intorno1.200 persone uccise in Libanocon una maggioranza di civili secondo le valutazioni internazionali. Molti altri furono feriti. In Israele morirono più di 160 persone, tra cui la maggior parte dei militari. Il fuoco del razzo di Hezbollah ha ucciso i civili israeliani, le città danneggiate e ha costretto diverse centinaia di migliaia di persone a lasciare temporaneamente il nord o a vivere regolarmente in rifugi.

La cessazione delle ostilità fermò così due forme di violenza: il bombardamento israeliano e l’offensiva in Libano, ma anche il fuoco di Hezbollah in Israele. Tuttavia, non è né un trattato di pace né un accordo finale del conflitto.

L’esercito libanese schiera dove Israele dice che vuole una nuova realtà

Inizia poi l’attuazione della risoluzione. Israele deve ritirare le sue forze come l’esercito libanese e l’UNIFIL schierarsi al Sud. Beirut commette il15.000 militariannunciato prima dell’adozione del testo. L’UNIFIL comincia anche ad aumentare la sua forza con l’arrivo di truppe aggiuntive.

Per il Libano, questa distribuzione è un cambiamento importante. L’esercito deve riprendere una presenza significativa in una regione che è successivamente segnata dall’occupazione israeliana e dalla dominazione militare di Hezbollah. Deve schierarsi alla Linea Blu e lavorare con la forza internazionale per attuare le disposizioni della risoluzione.

Per Israele, l’accordo risponde a una parte significativa degli obiettivi formalmente avanzati durante la guerra: rimuovere i combattenti Hezbollah dal confine e sostituire la loro presenza visibile con l’esercito libanese e una forza internazionale rafforzata. Tuttavia, questo risultato deriva dal meccanismo diplomatico accettato da Beirut il 12 agosto, e non dall’occupazione a lungo termine di posizioni prese nelle ultime ore.

Questa realtà alimenta retrospettivamente la critica dell’offensiva finale. Israele continuò a inviare soldati più profondi in Libano quando lo Stato libanese aveva già accettato di schierare le proprie forze nella zona. Il terreno aggiuntivo non è conservato; viene gradualmente evacuato secondo il sistema 1701.

Una risoluzione mai pienamente attuata

La risoluzione 1701 pose fine alla guerra del 2006, ma non produsse mai l’ultimo insediamento che doveva preparare. Negli anni seguenti, Hezbollah mantenne le sue armi e ricostruì un arsenale molto più grande. Israele denuncia regolarmente questo sviluppo come una violazione delle disposizioni che prevedono l’assenza di forze armate non autorizzate nel Sud e il disarmo dei gruppi armati.

Allo stesso tempo, il Libano e le Nazioni Unite riferiscono un gran numero di violazioni israeliane dello spazio aereo libanese. Gli aerei e i droni israeliani continuano a volare sul territorio. Diversi punti della linea blu rimangono contestati, mentre la questione delle fattorie Shebaa rimane politicamente sensibile.

1701 diventa così un testo paradossale. È riuscito a fermare la guerra del 2006 e ha contribuito a stabilire un periodo relativamente lungo senza conflitti della stessa grandezza. Ma le cause militari e politiche di confronto non scompaiono. Hezbollah e Israele continuano a prepararsi per un possibile nuovo conflitto.

Questa storia successiva, tuttavia, non deve essere proiettata il giorno del 12 agosto per cancellare ciò che sta accadendo lì. In quel giorno, il governo libanese ha accettato di schierare l’esercito al sud e entrare nel meccanismo delle Nazioni Unite. Tuttavia, Israele scelse di continuare la sua campagna fino al momento concordato due giorni dopo.

Il 12 agosto 1982, un precedente nella memoria libanese

La data ha un ulteriore risonanza storica. Ventiquattro anni prima12 agosto 1982Beirut Ovest aveva subito uno dei giorni più violenti dell’assedio israeliano, mentre i negoziati sulla partenza dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina erano già molto avanzati.

Le situazioni non sono le stesse. Nel 1982, l’esercito israeliano si sedette a Beirut e cercò, tra l’altro, l’evacuazione di Yasser Arafat e dei combattenti palestinesi. Nel 2006, il centro del conflitto è nel sud e l’avversario principale è Hezbollah. Ma i due giorni hanno una somiglianza storica: la soluzione diplomatica è già identificabile mentre il potere militare israeliano continua a esercitarsi sul territorio libanese.

Nell’agosto 1982, l’evacuazione dell’OLP diventerà effettiva pochi giorni dopo. I combattenti palestinesi lasceranno gradualmente Beirut sotto la supervisione internazionale e Yasser Arafat partirà il 30 agosto. Il 12 agosto, tuttavia, è stato segnato da bombardamenti di tale intensità che sarebbero rimasti associati alla fine dell’assedio.

Nell’agosto del 2006, il meccanismo era diverso, ma il senso della cronologia era simile: la guerra continuò mentre l’uscita politica era già in vista.

11, 12, 13 e 14 agosto: quattro date per comprendere la fine della guerra

La cronologia esatta ci permette di misurare la responsabilità di ogni decisione senza trasformare la storia.11 agostoIl Consiglio di Sicurezza adotta all’unanimità la risoluzione 1701.12 agostoIl governo libanese accetta il testo e la distribuzione del suo esercito nel sud fa parte del meccanismo internazionale.13 agostoIsraele, a sua volta, approva la risoluzione.14 agosto alle 8la cessazione delle ostilità entra ufficialmente in vigore.

Hezbollah continua a sparare e combattere fino al cessate il fuoco. Questo fatto appartiene interamente alla storia di questi giorni. Ma Israele ha una capacità non misurata di distruzione sul territorio libanese e sceglie di perseguire un’offensiva terrestre e aerea il cui termine è ormai noto. È questa sproporzione di mezzi e, soprattutto, l’uso massiccio di sottomunizioni durante le ultime 72 ore che danno alla fine della guerra il suo carattere particolarmente pesante.

Il paradosso può essere visto nel testo della risoluzione. Il Consiglio di Sicurezza sta già chiedendo la cessazione immediata degli attacchi di Hizbullah e delle operazioni militari offensive israeliane. Tuttavia, il meccanismo pratico per fermare i combattimenti è fissato per il 14 agosto. Tra l’altro, il personale utilizza la scadenza.

Per Israele, queste ore sono usate per colpire Hezbollah di nuovo, espandere l’offensiva e raggiungere nuove posizioni. Per Hezbollah, servono a continuare la resistenza contro le forze israeliane e a mantenere il fuoco dei razzi. Per i civili, non offrono benefici strategici misurabili: semplicemente prolungano il rischio di morire prima dell’ora del cessate il fuoco.

E per il Libano, alcune di queste ore non finiranno il 14 agosto. Le piccole bombe sparse nel sud rimangono nei campi e nei villaggi. Centinaia di persone saranno uccise o ferite dopo il conflitto, decine di migliaia di veicoli dovranno essere neutralizzati e gli agricoltori dovranno aspettare che i minatori ritornino alla loro terra.

12 agosto 2006 rimane una data cardine. La pace non è ancora entrata in vigore legalmente, ma è deciso. Il governo libanese ha accettato la risoluzione per consentire il ritiro israeliano e il ritorno del suo esercito al Sud. Eppure Israele continua la sua guerra per le restanti ore, fino a quando non disperde negli ultimi giorni una parte massiccia delle sottomunizioni che contaminano il territorio. Il 14 agosto alle 0800 ore, il bombardamento si fermò. In alcuni campi del sud del Libano, le ultime bombe della guerra aspetteranno anni prima di essere neutralizzate.