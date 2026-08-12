RAGIONE PER LIBAN

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A cosa serve il Libano?

Raison d’être, missione dello Stato e visione di un paese che deve finalmente decidere cosa vuole essere

Bernard Raymond Jabre

Il Libano è stato in crisi politiche, finanziarie, istituzionali e di identità da decenni. Tuttavia, dietro ognuno di loro è una domanda più fondamentale, raramente sollevata in modo frontale: perché vogliamo ancora vivere insieme nello stesso Stato, e quale progetto comune giustifica l’esistenza del Libano? Fintanto che questa questione non è stata respinta, le riforme rimangono tecniche, i compromessi intermedi e lo Stato stesso contestato.

Un paese non può riformarsi per molto tempo se non sa perché esiste, ciò che deve proteggere e ciò che vuole diventare.

La crisi libanese è innanzitutto una crisi di scopo

Il Libano parla costantemente di riforma amministrativa, indipendenza giudiziaria, ristrutturazione bancaria, decentramento, anticorruzione, sovranità e ripresa economica. Tutte queste questioni sono essenziali. Ma vengono dopo una domanda più profonda: qual è lo scopo del tutto? Che idea della società libanese sono queste riforme che dovrebbero servire?

Uno Stato non è solo un territorio, una Costituzione, un’amministrazione e confini. È anche un accordo, esplicito o implicito, tra i cittadini su alcuni scopi più elevati. I cittadini accettano di pagare le tasse, di rispettare le leggi, di affidare il monopolio della forza alle istituzioni comuni e di rinunciare a certe forme di giustizia privata perché credono che lo Stato protegga qualcosa che merita di essere protetto: la loro libertà, la loro sicurezza, la loro dignità, i loro diritti, la loro proprietà, il loro futuro e quella dei loro figli.

Il problema libanese è che questo accordo sostanziale è rimasto incompleto. Il Libano ha costruito meccanismi di condivisione del potere senza mai costruire con la stessa forza una definizione condivisa del suo scopo. Il sistema ha quindi spesso risposto alla domanda « come assegnare lo stato? » prima di rispondere alla domanda « cosa dovrebbe servire lo stato? ». Questa inversione spiega molte delle nostre impasse.

Quando l’obiettivo comune scompare, le istituzioni diventano territori da conquistare. Il ministero diventa una risorsa comunitaria, l’occupazione pubblica è uno strumento di lealtà, il mercato pubblico è un mezzo di ridistribuzione, la banca è una prossimità, il giudice è un contatto, il deputato è un intermediario e il leader politico è un assicuratore dell’ultima località. Lo stato poi cessa di essere l’arbitro del bene comune e diventa l’oggetto stesso della concorrenza.

Diversi Libano coesistono nello stesso Libano

Per più di un secolo, diverse visioni del paese si sono sovrapposte. Alcuni sono nobili, altri molto meno. Essi spiegano perché i libanesi possono usare le stesse parole parlando di paesi profondamente diversi.

C’è prima un Libano di reti. In questa visione, raramente rivendicata ma molto presente nella pratica, il ruolo del potere è quello di proteggere parenti, famiglie, clientela, partner economici o comunità. L’accesso allo stato diventa una forma di assicurazione. Coloro che controllano un’istituzione possono ricompensare il proprio, rallentare un’indagine, facilitare un’autorizzazione, guidare un contratto o proteggere un interesse. Questo non è ovviamente un motivo nazionale. Al contrario, è la privatizzazione della ragione di Stato.

C’è poi un Libano di comunità, concepito come un’associazione di gruppi che hanno accettato di non dominarsi completamente. Questa logica ha svolto un ruolo storico nel preservare un’eccezionale pluralità religiosa nella regione. Ma pone un pericolo: se il cittadino esiste politicamente solo attraverso la sua comunità, lo stato diventa l’aggiunta di diritti di veto e aree di influenza. La coesistenza poi cessa di essere una promessa di diventare una meccanica della paralisi.

C’è anche un Libano di poteri esterni. Alcune forze politiche hanno cercato la sicurezza, la legittimità o il potere degli sponsor stranieri nel tempo. Il Libano diventa quindi meno un soggetto di politica internazionale che uno spazio per le strategie di altri. Può essere un relè, un fronte, una profondità strategica, un mercato di influenza o una piattaforma di trading. Ma un paese che accetta di essere la scena di rivalità di altri alla fine perderà la capacità di definire i propri interessi.

Oltre a queste visioni, il Libano è un « paese di messaggio ». L’espressione è potente perché suggerisce che la convivenza di diverse comunità religiose e culturali ha una portata al di là del territorio libanese. Ma il messaggio non può semplicemente essere di giustapporre le comunità. Un vero messaggio politico sarebbe quello di dimostrare che possono vivere insieme senza che nessuno abbia lo stato, senza bisogno di milizia, protettore esterno o privilegio giudiziario per sentirsi al sicuro.

Infine, il Libano Ã ̈ una piattaforma: commerciale, finanziario, accademico, medico, turistico, culturale, media o piattaforma tecnologica. Questa vocazione corrisponde a una parte reale della storia del paese e dei vantaggi comparativi. Ma descrive un modello economico e una funzione regionale, non una ragion d’être. Una piattaforma può arricchire un paese; Non dice perché i suoi cittadini vogliono formare una comunità politica.

Radiazione differenziante d’être, missione, visione e modello economico

Gran parte della confusione scompare non appena quattro concetti sono separati.

La raison d’être risponde alla domanda più fondamentale: perché il Libano dovrebbe esistere come comunità politica indipendente? Deve essere abbastanza profondo per sopravvivere a un cambiamento di governo, di maggioranza, di modello economico o di ambiente regionale.

La missione dello Stato risponde ad un’altra domanda: che cosa deve effettivamente garantire alle autorità pubbliche di raggiungere questa ragion d’essere? Sicurezza, giustizia, uguaglianza, sovranità, stabilità monetaria, libertà, integrità istituzionale e protezione della proprietà non sono slogan; Questi sono obblighi dello Stato.

La visione indica ciò che il Libano vuole diventare a lungo termine. Trasforma i principi in una destinazione. Un paese può avere una ragione stabile per essere e adattare la sua visione agli sviluppi tecnologici, economici, demografici o geopolitici.

Infine, il modello economico determina come produce ricchezza. Il Libano può essere un’economia di servizi, conoscenze, finanza, turismo, salute, istruzione, tecnologia e creazione. Questo modello può evolversi senza mettere in discussione perché il paese esiste.

Consolidare questi quattro livelli produce dibattiti sterili. Dire che il Libano dovrebbe essere una piattaforma non risponde alla questione della cittadinanza. Dire che deve essere una regola di diritto non è sufficiente a definire la sua ambizione storica. Dire che è un paese di messaggi non indica come dovrebbe governare le sue finanze. Dobbiamo articolare i quattro.

Una proposta di raison d’être: organizzare la libertà nella diversità

Se cerchiamo ciò che il Libano possiede veramente, torniamo sempre alla stessa realtà: una forte diversità concentrata su un piccolo territorio, unita ad una tradizione di apertura di diversi spazi. Il Libano appartiene al mondo arabo, al Mediterraneo e ad un’immensa rete di diaspore. Ha diverse lingue, diversi ricordi, diverse culture politiche e diverse affiliazioni religiose.

Questa diversità è stata spesso trattata come un problema da amministrare. Potrebbe diventare il cuore del progetto nazionale.

Propongo di definire la ragion d’essere del Libano come segue: garantire ai cittadini di diverse origini, religioni, culture e sensibilità la possibilità di vivere liberi, uguali e sicuri nello stesso Stato sovrano, governati dalla legge, e trasformare questa diversità, apertura e diaspora in forza di creazione, prosperità e influenza.

Questa definizione si basa su un’idea semplice: il Libano non esiste per cancellare le identità, ma per evitare la loro necessità di combattersi a vicenda. Non esiste per sopprimere le comunità, ma per rendere la loro trasformazione in dispositivi di protezione politica non necessaria. Non esiste per imporre una singola identità, ma per creare uno spazio comune sufficientemente solido in modo che diverse identità possano schierarsi liberamente.

In altre parole, la diversità non deve più essere l’architettura di condivisione dello stato. Deve diventare una ricchezza protetta dallo Stato.

La regola della legge non è la ragion d’essere del Libano; è la condizione

Una regola di legge non è una peculiarità libanese. Qualsiasi democrazia degna di questo nome dovrebbe essere. Tuttavia, nel caso del Libano, lo stato di diritto ha una funzione ancora più fondamentale: è il meccanismo che permette alla diversità di non diventare una guerra permanente di protezioni concorrenti.

Quando un cittadino crede che il suo diritto dipende dalla sua comunità, partito, banca, famiglia o relazione, lui o lei cercherà naturalmente la protezione dei più forti. Questo comportamento non è solo culturale; è razionale in un sistema in cui la regola comune è inaffidabile. La clientela politica prospera proprio dove il diritto universale fallisce.

La vera transizione alla regola della legge viene quando la domanda « chi conosci? « Qual è il tuo diritto? » Da allora in poi, la funzione del leader politico cambia, quella del magistrate cambia, quella dell’amministrazione cambia e quella della comunità cambia.

Un sistema di giustizia indipendente diventa più che riforma settoriale. Diventa lo strumento principale della vera deconfessione della vita quotidiana. Finché un libanese ha bisogno del suo leader comunitario per ottenere giustizia, la cittadinanza rimarrà incompiuta. Quando il giudice è sufficiente, il cittadino inizia a sostituire il cliente.

Sovranità: Appartenere al mondo senza appartenere a un potere

Il Libano non può soddisfare la sua ragion d’essere se la decisione politica definitiva è altrove. Uno Stato sovrano non significa uno Stato isolato, neutrale a qualsiasi influenza o chiuso alle alleanze. Ciò significa che le alleanze sono scelte da istituzioni legittime, che la politica estera è una politica nazionale e che la decisione sulla guerra e la pace appartiene allo Stato.

La storia libanese ha mostrato il costo di un paese che è diventato periodicamente uno spazio per il confronto con le strategie straniere. Il problema non è che il Libano abbia relazioni con la Francia, gli Stati Uniti, i paesi arabi, l’Iran, l’Europa o altri attori. Un piccolo paese aperto ha bisogno di relazioni multiple. Il problema inizia quando un potere esterno acquisisce, attraverso una forza interna, un diritto di decisione superiore a quello delle istituzioni nazionali.

Il Libano dovrebbe quindi cercare una dottrina aperta della sovranità: l’amicizia con tutti coloro che rispettano la sua indipendenza, l’ostilità verso la persona per principio, l’allineamento automatico con la persona e il rifiuto che il suo territorio sia usato per risolvere i conflitti degli altri.

Una formula potrebbe riassumere questa dottrina: aperta a tutti, subordinata a nessuno. Questo orientamento non è una fuga dal mondo. Al contrario, è la condizione per il Libano di diventare un attore piuttosto che un problema.

Il messaggio Paese deve diventare una realtà istituzionale

Il Libano è spesso presentato come esperienza di convivenza. Questa idea ha un valore reale, ma deve essere liberato del suo romanticismo. La semplice presenza di diverse comunità sullo stesso territorio non è di per sé un messaggio. I gruppi possono coesistere vivendo in diffidenza, separazione sociale e la costante ricerca di rapporti di potere.

Il vero messaggio inizierebbe quando le identità erano protette senza che le istituzioni fossero di loro proprietà. Sembrerebbe quando un cittadino potrebbe cambiare la sua opinione politica senza cambiare la sua protezione, quando un magistrato potrebbe giudicare una persona potente senza guardare la sua confessione, quando un funzionario pubblico sarebbe reclutato per la sua competenza, quando un imprenditore non avrebbe bisogno di un intermediario politico, quando una comunità di minoranza poteva sentirsi al sicuro semplicemente perché la Costituzione e la giustizia funzione.

Il messaggio di paese non sarebbe più il paese del dialogo interreligioso. Sarebbe diventato il paese in cui diverse identità dimostrano che possono condividere lo stesso diritto.

Questa sfumatura è cruciale. Il Libano non sarebbe prezioso perché sarebbe una raccolta di comunità. Sarebbe perché dimostrerebbe che nessuna comunità doveva dominare l’altra per sopravvivere.

Piattaforma del Libano: una strategia economica, non un’identità

Il Libano ha vantaggi che rendono naturale un’economia di piattaforma. La sua geografia è importante, ma non è più sufficiente nell’era digitale. Il suo vero vantaggio è umano: plurilinguismo, diaspora, cultura imprenditoriale, reti aziendali, università, professioni liberali, capacità di circolare tra diversi mondi culturali.

La piattaforma del XXI secolo non dovrebbe quindi essere la riproduzione del modello pre-crisi, basato sui flussi di capitale, immobiliare, tassi di interesse e in gran parte la stabilità finanziaria artificiale. Deve essere una piattaforma di competenze e fiducia.

Un Libano riformato potrebbe specializzarsi in istruzione superiore regionale, medicina, servizi professionali, arbitrato, tecnologia, intelligenza artificiale, industrie creative, produzione culturale, finanza regolamentata, gestione del patrimonio, turismo di qualità, alto valore aggiunto agroalimentare e servizi diaspora.

Ma una piattaforma funziona solo a una condizione: fiducia. Richiede tribunali affidabili, contratti eseguibili, valuta credibile, amministrazione prevedibile, tassazione comprensibile, infrastrutture corrette e regole stabili. Quindi anche la strategia economica finisce per riportarci alla questione istituzionale.

Il Libano non deve essere il meno regolamentato. Deve essere il più affidabile. In un’economia globale in cui il capitale e il talento possono muoversi molto rapidamente, la fiducia diventa importante come infrastruttura come porto, aeroporto, elettricità o fibra ottica.

La diaspora deve diventare una rete elettrica, non un meccanismo di finanziamento del deficit

Per decenni, la diaspora libanese è stata spesso considerata attraverso i suoi trasferimenti finanziari. Sostiene famiglie, consumi alimentati, immobili finanziati e ha partecipato a depositi bancari. Questo contributo era immenso, ma il rapporto tra lo stato e la sua diaspora rimase in gran parte passivo.

Il Libano dovrebbe ora vedere la sua diaspora come estensione globale della sua capitale umana. I discendenti libanesi e libanesi presenti in Europa, America, Africa, Golfo, Australia e altrove formano una rete eccezionale di competenze, aziende, ricercatori, medici, finanziatori, ingegneri, artisti e imprenditori.

L’obiettivo non dovrebbe più limitarsi a riportare i loro soldi, ma a riconnettere le loro conoscenze, reti, credibilità e investimenti in un paese che è diventato affidabile.

Questa trasformazione è essenziale perché altera il rapporto morale tra il Libano e i suoi espatriati. La diaspora non dovrebbe più essere chiesto di finanziare i guasti del sistema. Dovrebbe essere invitato a investire nella sua ricostruzione istituzionale e produttiva.

La missione dello Stato libanese

Da questo punto di vista, la missione statale diventa molto più chiara. Il suo primo obbligo è quello di proteggere la libertà e la sicurezza di ogni cittadino senza chiedergli a quale comunità appartiene. Ciò significa che la sicurezza nazionale, la polizia, la giustizia e i diritti fondamentali devono essere universali.

Il suo secondo obbligo è quello di garantire l’uguaglianza davanti alla legge. Lo Stato non può chiedere ai cittadini di riconoscersi se accetta settori di immunità, giustizia selettiva, diritti di passaggio o protezione politica.

Il suo terzo obbligo è di esercitare la sovranità. Nessun gruppo può avere un potere militare, di sicurezza o diplomatico superiore a quello delle istituzioni comuni. Questa regola non si applica a una particolare comunità; Essa deriva semplicemente dalla definizione stessa di uno Stato.

Il suo quarto obbligo è quello di proteggere beni, risparmi e contratti. Dopo la crisi finanziaria, questa dimensione non può più essere considerata secondaria. Uno Stato che lascia sparire i risparmi di diverse generazioni senza un chiaro meccanismo di responsabilità distrugge il patto di fiducia su cui poggia ogni economia moderna.

Il suo quinto obbligo è quello di gestire i soldi pubblici come un bene affidato, non come un bottino. Il bilancio, il debito, le imprese pubbliche, gli appalti pubblici e la banca centrale devono rispettare le norme di trasparenza, controllo e responsabilità applicabili sia ai potenti che agli altri.

Il suo sesto obbligo è quello di creare condizioni di mobilità sociale. L’istruzione, la salute, l’infrastruttura, l’accesso alla tecnologia digitale e alla concorrenza economica devono consentire a un giovane libanese di progredire attraverso il suo lavoro piuttosto che per appartenenza.

Infine, lo Stato deve preservare lo spazio comune. Il paese non può essere ridotto ad una federazione informale dei territori comunitari. La scuola, l’esercito, la giustizia, l’amministrazione, lo spazio pubblico, il patrimonio, l’ambiente e alcune istituzioni nazionali devono produrre un’esperienza comune del Libano.

Ciò che il Libano deve cessare di essere

Definire una ragion d’être significa anche riconoscere ciò che il paese non può più accettare.

Non può più essere uno Stato di erogazione per le rendite il cui obiettivo implicito è quello di mantenere i clienti. Non può più essere una confederazione di protezioni dove ogni cittadino deve negoziare il suo rapporto con la legge. Non può più essere un sistema finanziario che utilizza continuamente risorse future per mantenere l’equilibrio del presente. Non può più essere un territorio messo a disposizione delle strategie militari o politiche di altri. Non può più essere un paese in cui l’emigrazione è l’unico meccanismo per la mobilità sociale dei giovani.

Né deve cercare la sua salvezza nell’illusione inversa dell’uniformità forzata. Il problema del Libano non è l’esistenza delle sue comunità. Il problema sorge quando l’appartenenza alla comunità diventa la chiave per accedere ai diritti, alle risorse e alla sicurezza.

Il progetto nazionale non è quindi quello di abolire la diversità, ma di scollegare gradualmente la diversità sociale dalla dipendenza politica.

Una visione per il Libano del 2040

Se la ragion d’être risponde al « perché », una visione nazionale deve rispondere al « cosa ». Dobbiamo essere in grado di descrivere in poche frasi il paese che vorremmo trasmettere alla prossima generazione.

Il Libano del 2040 dovrebbe essere uno Stato piccolo, sovrano, politicamente pluralistico, legalmente sano e amministrativamente efficace in cui nessuna comunità, partito, famiglia, banca, impresa o potere straniero è al di sopra della legge.

La sua diversità religiosa e culturale non dovrebbe più essere principalmente un meccanismo per l’assegnazione dell’occupazione e delle risorse pubbliche, ma una ricchezza sociale liberamente vissuta. I cittadini dovrebbero essere in grado di mantenere i loro beni senza determinare il loro diritto alla sicurezza, alla giustizia, all’occupazione o agli investimenti.

La sua economia dovrebbe essere aperta, produttiva e collegata alla regione e al mondo, basata sulle competenze piuttosto che sugli affitti. Beirut potrebbe diventare di nuovo un centro di servizio regionale, ma un centro costruito sulla reputazione delle sue istituzioni e non sull’opacità.

La sua diaspora dovrebbe essere integrata in questa visione come partner strategico. Il suo sistema educativo dovrebbe trasmettere diverse lingue, una chiara memoria nazionale e una cultura del diritto. La sua amministrazione dovrebbe essere sufficientemente digitalizzata per ridurre le opportunità di corruzione e sufficientemente professionali per resistere all’alternanza politica.

Il Libano dovrebbe infine essere un paese capace di vivere nel suo ambiente arabo senza perdere la sua apertura mediterranea, capace di dialogare con l’Occidente senza diventare il suo avamposto, capace di avere relazioni con l’Iran senza essere attratti nei suoi confronti, e capace di mantenere le amicizie internazionali senza trasferire la sua sovranità.

Il nuovo patto libanese non dovrebbe più essere solo una condivisione di potere

Il Patto Nazionale del 1943, poi gli Accordi Taif, cercarono di organizzare l’equilibrio tra comunità e istituzioni. La loro logica storica è comprensibile. Ma il XXI secolo richiede un piano aggiuntivo: un patto di scopo.

Questo patto non richiederebbe ai libanesi di negare le loro differenze. Chiederebbe loro di accettare ciò che dovrebbe essere escluso dalla concorrenza tra le comunità: giustizia, denaro, sicurezza, controllo finanziario, amministrazione professionale, diritti fondamentali, infrastrutture strategiche e responsabilità davanti alla legge.

Il compromesso nazionale non dovrebbe più concentrarsi solo sulla questione di chi ottiene quale funzione. Essa dovrebbe affrontare la questione di cui le istituzioni non hanno il diritto di possedere.

Forse è qui che la riforma più profonda è. Finché tutte le istituzioni possono essere distribuite, condivise o catturate, nessun settore sarà veramente indipendente. Al contrario, se certe funzioni diventano sacre perché appartengono a tutti, allora uno Stato comune comincia ad esistere.

Una formula semplice per un progetto nazionale

Alla fine, un motivo deve essere compreso da uno studente, appaltatore, ufficiale, membro, giudice, espatriato o ufficiale politico. Non deve sembrare un programma governativo. Dev’essere un principio guida.

Potrebbe essere riassunto come segue: il Libano esiste per consentire ai diversi cittadini di vivere liberi e uguali in un unico Stato sovrano, per proteggere i loro diritti piuttosto che i loro beni, e per trasformare la loro diversità e apertura al mondo in prosperità e sensibilizzazione.

La sua missione può essere riassunta nello stesso modo: proteggere, arbitrare, fare giustizia, garantire le libertà, garantire la sovranità, gestire onestamente le risorse collettive e creare le condizioni per tutti di progredire con il loro merito.

La sua visione, infine, potrebbe essere quella di un paese in cui nessuno ha bisogno di conoscere qualcuno per ottenere ciò a cui hanno diritto; dove non c’è più bisogno di una comunità per sentirsi protetti; dove non c’era bisogno di lasciare il paese per immaginare un futuro; e dove nessun potere esterno può parlare al posto delle istituzioni libanesi.

Conclusione: passaggio dalla divisione statale all’edificio comune

Il Libano ha cercato a lungo la pace nell’equilibrio delle paure. Ogni gruppo voleva essere abbastanza forte da non essere dominato da altri. Questa logica ha permesso alcuni compromessi, ma non può essere una visione duratura.

Il passo successivo deve essere diverso: costruire uno stato che è giusto abbastanza per tutti di accettare di non possederlo.

E’ una trasformazione enorme. Si tratta di passare dalla protezione comunitaria alla protezione giuridica, dall’affitto alla produzione, dall’intermediazione alla legge, dall’influenza straniera alla sovranità, dalla convivenza passiva alla cittadinanza comune.

Il Libano non è quindi il luogo in cui le comunità condividono lo Stato. È destinato a diventare lo stato che permette alle comunità di non dover più combattere per la sopravvivenza.

Questa frase può contenere l’essenza del progetto nazionale. Non chiede ai libanesi di dimenticare quello che sono. Chiede loro di decidere cosa vogliono costruire insieme.

Prima di riformare la banca centrale, le banche, la magistratura, l’amministrazione o la Costituzione, è necessario sapere per quale progetto dovrebbero essere utilizzate queste riforme. Per nessun motivo, resteranno una successione di misure tecniche. Con una raison d’être condivisa, diventano gli strumenti di una rifondazione.

Pertanto, il problema del Libano potrebbe non solo non aver implementato le sue leggi o modernizzare le sue istituzioni. È che non ha mai completato la definizione del suo contratto politico. La domanda non è più semplicemente: come salvare il sistema? Ciò che il Libano merita di essere salvato?

La mia risposta sarebbe questa: un Libano sovrano perché appartiene a tutti, libero perché nessuna identità è minacciata lì, solo perché nessuno è al di sopra della legge, aperto perché non ha paura del mondo, e prospero perché trasforma la sua diversità in intelligenza collettiva piuttosto che in concorrenza di clientela.

NUOVO COVENENTE LIBANAISUno Stato, cittadini uguali, identità libere.Giustizia indipendente, sovranità indivisibile, economia aperta. Un paese collegato al mondo, ma subordinato a nessuno. Uno stato che protegge le comunità senza appartenere a nessuno di loro.

Bernard Raymond Jabre •