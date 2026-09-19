Libano, Iran, Israele: Il clan Sehnaoui

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Oltre a Jeremy Chaabane, Antoine Sehnaoui ha assunto un ruolo frenetico nella normalizzazione libanese-israeliana.

1-Il clan Sihanoui

La dinastia Sihanoui è una famiglia greco-cattolica di Melkite, originaria del villaggio di Sishnaya, nella vicina periferia di Damasco, dove il cognome è stato falsificato.

Nantis, i Sishnawis fornirono alla Siria un deputato (Georges, eletto quattro volte dal 1922), un deputato e ministro (Hunayn, 1903-1975, dal 1941) e diversi finanziatori ad alta quota.

Ancestor Mîkhâïl (18?-1930) lasciò una grande famiglia per la posterità, tra cui sette figli: Mitri (la cui figlia Layla sposò il deputato Kamîl Ziyâda), Hunayn, Antoun, Nicolas 1er, Tawfîq, Albert e Khalil (il padre di Gesù).

Wadih, patrono e fondatore della Mezzaluna Rossa siriana (1942).

Nel 1929 Mitri e Antoun migrarono a Beirut per impegnarsi in attività commerciali e bancarie, e per inciso alla politica.

Il loro fratello minore, Hunayn, rimase a Damasco e si distinse tra i principali attori della politica e della finanza, prima di unirsi al clan a Beirut.

Tre membri della famiglia hanno assunto responsabilità politiche in Libano — deputati e ministri — dopo essere stati naturalizzati: Antoun, Mikhail (1899-1989), Simon Ilyas (1919-1998) e Maurice (1943-20..), figlio di Nicolas 1er.

Con la loro naturalizzazione libanese, il Sishnawi divenne Sehnaoui.

La successione è assicurata dall’arrivo nell’arena politica della terza generazione nella persona del finanziere Nicolas II (1967)-20.., figlio di Mauritius, sfortunato candidato nelle elezioni generali del 2009, ma un fallimento compensato dal portafoglio del Ministero delle Telecomunicazioni, nel 2011.

Infine, Antoine, figlio di Nabil, nato nel 1972. banchiere e produttore cinematografico internazionale, un carattere solforoso che paga per la cronaca politico-giudiziale.

Non dimenticare un cugino di Antoine, chiamato Khalîl (nato nel 1975), uno specialista internazionale in informatica e pirateria informatica in tutto il mondo. Un’attività molto attuale.

I Sehnaoui entrarono in alleanze matrimoniali con le grandi famiglie patrizie Damascene e Beyruthin, dimostrando, se necessario, che i due paesi, portati sui caratteri battesimali dal generale manchot francese Henri Gouraud, sono veri fratelli gemelli.

2- Nabil, il padre di Antoine, il precursore.

La relazione familiare di Antoine Sehnaoui con Israele è antica. Essa risale al 1983, sotto la presidenza del falangista Amine Gemayel, il partito che avvia il rapporto con lo stato ebraico dell’epoca della guerra civile inter-lebanese.

Sulla scia dell’invasione israeliana del Libano, il nome Nabil Sehnaoui, padre di Antoine, è menzionato in una corrispondenza del Ministero degli Esteri israeliano. 40 anni dopo, il nome del figlio emerge all’interno di una rete che persegue gli stessi obiettivi.

L’8 luglio 1983, il Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri israeliano si è riunito a Nabil, circa 40 personalità libanesi. Mauritius e Nabil Sehnaoui erano tra i principali ospiti, insieme a banchieri e avvocati.

L’incontro si è svolto a Beirut anche meno di un anno dopo il massacro dei campi palestinesi a Sabra Chatila. Durante questo incontro, i libanesi esprimono la speranza che questi contatti continueranno e rafforzeranno.

Il 18 luglio 1983, un messaggio di David Kimhi, Direttore Generale del Ministero degli Affari Esteri israeliano, ha ricordato che durante l’intervista, gli israeliani avevano chiesto di istituire un quartier generale permanente a Beirut per una missione israeliana.

Una domanda un po’ surreale, che riflette la determinazione di questo clan di normalizzare i suoi rapporti con Israele a tutti i costi, nonostante il fatto che lo stato ebraico occupa grandi parti del sud del Libano.

Alla fine del 1983, dopo una noiosa ricerca, Israele scelse di istituire una missione permanente a Dbayeh, dopo una rottura tra Baabda e Yarze, le aree residenziali del settore cristiano.

Daniel Glaser, ex funzionario del Tesoro degli Stati Uniti, N°1 consigliere del Presidente di Antoine Sehnaoui

Trent’anni dopo la conciliabula di Beirut, i contatti libanesi-israeliani si trasferirono a Washington, D.C., la sede dell’AIPAC, la principale organizzazione di lobbying pro-israeliano.

È pura coincidenza o coincidenza? Daniel Glaser, ex funzionario del Tesoro degli Stati Uniti, è cooptato come membro del Consiglio di Amministrazione della Financial Integrity Institution, organo libanese responsabile della verifica della conformità delle operazioni bancarie. Si pensa che sia un sogno: un’agenzia responsabile della verifica dell’integrità in un paese governato da una mafiocrazia politico-banca.

Su questo argomento, vedere questi link:

La scelta non è banale. Daniel Glaser trascorse 20 anni nell’Amministrazione del Tesoro, l’organo responsabile della punizione delle istituzioni e delle persone ostili agli interessi americani nel mondo.

Nel 2017, Antoine Sehnaoui, in qualità di CEO della Société Générale – Banque Liban (SGBL), ha nominato Daniel Glaser, consigliere dell’amministratore delegato della SGBL, cioè del proprio consigliere.

Anche qui c’e’ pura possibilita’ o coincidenza? La nomina di Daniel Glaser alla carica di Primo Consigliere all’Amministratore Delegato della SGBL arriva in un momento in cui l’Hezbollah libanese, la bestia nera di Antoine Sehnaoui, degli Stati Uniti e di Israele, è soggetta a sanzioni finanziarie da parte degli Stati Uniti, sotto la legge sulla responsabilità di Hezbollah.

In altre parole, un modo discreto di strumentalizzare una funzione per soddisfare obiettivi non votati.

Alla fine di questo panorama, è necessario menzionare, per essere completo, che uno dei membri della famiglia Sehnaoui, Nada Sehnaoui, un frenetico plastificante e digitalista, aveva un bambino di nome Abdallah dell’attuale Primo Ministro libanese, Nawaf Salam, un uomo che è il migliore dei sauditi e americani. Una ciliegia sulla torta, in breve.

Per il lettore arabo,vedi questo link.

4- La Giornata Est e rivelazioni su Antoine Sehnaoui: un pentimento tardivo.

Antoine Sehnaoui ha riportato in Libano da alcuni anni con la sua milizia nel settore cristiano di Ashrafieh, est di Beirut, supposto feudo di Samir Geagea, il leader delle Forze libanesi, la formazione cristiana radicale con cui è in rivalità. Questo banchiere e uomo con affari tentacolari attivamente impegnati contro Hezbollah e i suoi relè multimediali.

Le rivelazioni dell’Oriente Il Giorno su Antoine Sehnaoui.

La foto della cena del banchiere con il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu a Washington, D.C., alla fine di luglio 2026, – mentre lo stato ebraico stava distruggendo il sud del Libano con il fosforo bianco – provocò un’eccedenza come in Libano che la Giornata dell’Est doveva distinguersi da questa figura solforosa, che era a lungo uno dei principali finanziatori del quotidiano francofono, attraverso le sue numerose cartoline.

Nel pubblicare questo dossier, l’East-Le Jour, che si vantava di aver nominato Hezbollah suicidio Libano per conto dell’Iran, alla ripresa delle ostilità tra Israele e la formazione sciita nel febbraio 2026, sembrava così effettuare un’operazione di ex post facto riciclaggio delle passate turpitudini di un quotidiano che ha vissuto a lungo come il corpo non ufficiale della gangrenous politica-clanical di riferimento del Libano.

Una pubblicazione tardiva – troppo tardi – per un pentimento tardivo della sua connivenza troppo lunga con il banchiere libanese uomo d’affari. Un saldo di qualsiasi conto in somma.

Trasponendo al piano francese, sullo sfondo del precampagno presidenziale francese, le rivelazioni dell’Oriente in the Day potrebbero essere interpretate come un siluro di Emmanuel Macron, tutor di Rima Abdel Malak, il nuovo direttore dell’Oriente in the Day, contro il campo olandese al fine di rimuovere qualsiasi desiderio al socialo-motorist di succedere al giudice francese al giudice francese.

Per la memoria Antoine Sehnaoui finanzia, attraverso la società Ezekiel, i film di Julie Gayet, il compagno del presidente di Francia, François Hollande, – l’uomo che si è distinto mettendo su un canto d’amore per Israele – non in compagnia di un pacifista israeliano – ma nella cucina del primo ministro israeliano ultra-giusto Benyamin Netanyahu e come tale, il fossoyeur del socialismo francese.

Su François Hollande, vedere questo link:

« La questione più sensibile dell’East On the Day riguarda Nada Hamadé Muawad, ambasciatore del Libano a Washington e attualmente all’avanguardia dei negoziati israeliani-lebanesi sotto la mediazione americana », afferma François Bacha, direttore del sito francofonico libanese Libnanews.

Secondo l’indagine del quotidiano libanese, Antoine Sehnaoui « molti dietro le quinte » per sostenere la sua candidatura contro Nijad Fares e Paul Salem. Il testo descrive anche un uomo d’affari molto confortevole all’ambasciata, a volte accogliendo gli ospiti accanto all’ambasciatore in alcune cene. Nada Hamadé Mouawad è anche presentato come vicino al presidente Joseph Aoun e come front line nei negoziati tra Libano e Israele, dice Bacha.

Questo non significa che agisce sull’ordine di Antoun Sehnaoui. Ma questo è sufficiente per creare un grosso problema politico nell’attuale contesto delle discussioni che continueranno a Roma… Un ambasciatore impegnato in tali discussioni sensibili deve essere visto come il rappresentante di una linea strettamente istituzionale. La sua credibilità dipende tanto dal suo mandato ufficiale quanto dall’immagine dell’indipendenza che si riferisce a Beirut, conclude.

Antoine Sehnaoui ha partecipato al lancio di un’iniziativa che coinvolge l’Opera Nazionale di Washington e l’Opera israeliana a Tel Aviv. È apparso con un nastro giallo a sostegno degli ostaggi israeliani. Il suo nome è stato inscritto con Morgan Ortagus sulla parete donatrice del Museo commemorativo dell’Olocausto a Washington. Alcuni a Washington lo avrebbero anche chiamato « Tipo AIPAC libanese ».

L’indagine di East-Le Jour riferisce anche che Antoine Sehnaoui ha detto che, quando è tornato a Beirut, sarebbe « da Ben Gurion Airport ».

Inoltre, bisogna temere che lo zelo pro-sionista di Antoine Sehanoui cercherà di mascherare il suo probabile crollo finanziario.

In memoria, il banchiere è anche un amico intimo del figlio dell’ex presidente assassinato René Moawad, Michel Moawad, che parla all’orecchio dell’Investimento Nazionale per la Democrazia (NED), una ONG americana ultra conservatrice. Questa operazione reticolare potrebbe spiegare, senza giustificarla, questo mic solforico mac.

Su ONG in Libano cf questo link:

https://www.madaniya.info/2024/01/22/liban-states-unis-softwar-4-5-the-major-actors-of-softwar

Ignora il nuovo direttore del quotidiano, Rima Abdel Malak, ex ministro della cultura francese, – paracadutato a Beirut dal presidente Emmanuel Macron – che il Libano è l’unico paese arabo ad aver ottenuto il ritiro israeliano dal sud del Libano nel 2000, senza negoziato o trattato di pace, grazie a Hezbollah, e che, come tale, la formazione paramilitare sciita è percepita da grandi frazioni del parere del mondo del quartiere come guardiano.

Bis ha ripetuto: Ignora, inoltre, questo novizio, che Hezbollah ha combattuto più a lungo e più a lungo dei quattro paesi arabi del campo di battaglia, infliggendo più perdite materiali e umane sullo stato ebraico di tutti questi paesi combinati (Egitto, Siria, Giordania, Libano, oltre al PLO) durante i suoi numerosi scontri con lo stato ebraico (1982-2000, 2006, 2024-25 e 2026).

Che Hassan Nasrallah, anche da un accademico israeliano, è il primo leader arabo dal momento che Nasser ha la capacità di influenzare l’opinione israeliana.

Che Hezbollah è la principale formazione paramilitare della più grande comunità libanese, numericamente parlando, gli sciiti (40 per cento della popolazione) e che, in termini di democrazia digitale e democrazia patriottica, il suo posto nella scacchiera libanese è un luogo di scelta nonostante le vociferazioni di questa coniugazione di clori.

Alla fine del magma libanese, Hizbullah emerse, a seguito dell’ascesa della comunità sciita nel gioco politico libanese, sulla scia dell’invasione israeliana del Libano nel 1982, sulle macerie dell’OLP, il cui santuario libanese era stato sradicato in quell’occasione con l’incoraggiamento degli Stati Uniti e dell’Arabia Saudita, i nuovi guardiani del Libano.

Che Hezbollah, la cappa occidentale, la bestia nera dei sauditi e degli israeliani, è stata costantemente sottoposta a una strangolazione volta a neutralizzare l’unica struttura araba a resistere sia agli Stati Uniti, Israele che alla dinastia Wahhabi.

Ah, le devastazioni dell’ombelico… E l’ignoranza, come è vero che l’ignoranza non è imparata (Pascal) e che l’ignorante ignora la propria ignoranza.

5- Sentenza del sig. Abdallah Naaman, ex attaccante culturale libanese a Parigi sul Libano e la giornata orientale

Alla luce di quanto sopra, va notato che non ci sarà salvezza per la terra del Cedro, finché il bagnato libanese nei loro cinque carri settici inarrestabili: Confessionalismo, feudalesimo, corruzione, avidità, collaborazione con l’estero, – finalmente, ultimo e non ultimo, tare – e razzismo interno.

Cancri reali su cui fiorisce il DNA del libanese ad vitam aeternam, ha detto Abdallah Naaman, ex attaccante culturale dell’ambasciata libanese a Parigi.

East Le Jour (OLJ) è da allora diventata, una bella lurette, un bollettino parrocchiale di un patelino provinciale che sopravvive solo grazie alle sovvenzioni del Quai d’Orsay, che cerca, invano, di mantenere una presenza francese in un paese che è stato portato su caratteri battesimali da un manchot di ispirazione generale misinspired » (NDLR: generale Henri Gouraud), ha continuato il capitale francese di affari libanese lungo.

« È noto che la Francia è diventata completamente eliminata dalla scena levantina, nonostante le parole degli ultimi francofoni Mohicani di Achrafieh, il settore cristiano di Beirut, che continuano ad essere guidati dal fatto che Parigi è ancora la madre adottiva del Libano », ha concluso Naaman in una dichiarazione sul sitomadaniya.info

Informazioni su Hassan Nasrallah

Per andare oltre su Antoine Sehnaoui, vedere questo link:

Per l’oratore arabo, la storia di Al Akhbarsu questo link