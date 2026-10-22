Il sarcofago antropoide di Saida Il seminterrato del Museo Nazionale di Beirut ospita 31 Sarcofago Antropoide in marmo bianco Paros, scoperto a Saida — la più grande collezione al mondo. Ogni volto è..
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Il sarcofago antropoide di Saida
Il seminterrato del Museo Nazionale di Beirut ospita 31 sarcofagi di marmo bianco antropoide di Paros, scoperto a Saida — la più grande collezione del mondo. Ogni volto è unico, scolpito tra il sesto e il quarto secolo a.C., secondo una tradizione egiziana adottata dai Fenici. Parte di esso proviene dagli scavi di George Ford all’inizio del 20 ° secolo.
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