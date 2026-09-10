L’RDCL sta organizzando una sessione interattiva sul piano di riforma a sette assi per il settore energetico nell’ambito del « Beirut Energy Forum 2026 »

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La riunione dei leader del settore dell’energia libanese (RDCL) ha organizzato una sessione interattiva per i suoi membri, dal titolo « The Seven-Axis Energy Sector Reform Plan: Private Sector Contributions and Emerging Business Opportunities », presso l’InterContinental Phoenicia Hotel nel quadro del Beirut Energy Forum 2026, con la partecipazione del ministro dell’energia e dell’acqua, Sua Eccellenza Joe Saddienza; l’esperto senior Bank La sessione è stata moderata da Dalia Jubaili, membro del Consiglio di Amministrazione della RDC e membro del Consiglio di Amministrazione di Jubaili Bros, insieme al segretario della sezione libanese del Consiglio Mondiale dell’Energia, Pierre El Khoury.

La sessione è stata inaugurata con un discorso di benvenuto del Presidente della RDC, la sig.ra Joumana Saddi Chaya, che ha sottolineato che l’elettricità non è solo una linea di bilancio ma un pilastro della crescita economica, annunciando che il Rassemblement è nel processo di creazione di un comitato energetico per trasformare i piani in progetti concreti e opportunità di business, nel quadro di una partnership tra i settori privato e pubblico.

Il moderatore Dalia Jubaili ha detto che, negli ultimi quattro decenni, il Rassemblement è stato una voce di fiducia per il settore privato, difendendo i suoi interessi e sostenendo riforme favorevoli all’investimento, alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. Ha sottolineato che questa sessione interattiva riunisce governo, investitori e settore privato per trasformare i piani energetici in progetti concreti.

Da parte sua, il Ministro dell’Energia e dell’Acqua, Sua Eccellenza Mr. Joe Saddi, ha sottolineato che la maggior parte della soluzione verrà dal settore privato, e che il ruolo del dipartimento è quello di definire il quadro e tracciare la direzione, e poi lasciare spazio per il settore privato. Ha esaminato i sette assi del piano: aumento della capacità produttiva convenzionale, energia rinnovabile, transizione al gas naturale, interconnessione elettrica regionale, sviluppo delle linee di trasmissione, riduzione delle perdite non tecniche e riorganizzazione della distribuzione, nonché riforme, tra cui l’attuazione della legge 462 e l’attivazione dell’Autorità per la regolazione dell’energia. Egli ha osservato che alcune opportunità immediate sono ora offerte al settore privato, affermando che gli investitori hanno bisogno di un quadro normativo chiaro e stabile, e sottolineando la dimensione diplomatica della questione energetica e l’importanza di diversificare le fonti di approvvigionamento e garantire la loro sicurezza.

Il principale esperto di energia presso la Banca Mondiale, il Dr. Mohamed Zakaria Kamh, ha detto che raggiungere gli obiettivi di riforma richiede volontà politica e monitoraggio al massimo livello, accogliendo la resilienza del settore privato libanese. Ha chiesto l’adozione di un’unica finestra per le licenze e le autorizzazioni e lo sfruttamento ottimale delle capacità energetiche rinnovabili decentrate esistenti, affermando che la Banca fornisce finanziamenti, conoscenze e buone pratiche, e che l’attuazione rimane dipendente dalla volontà politica.

Carol Ayat Boukather ha sottolineato che ridurre il costo dell’elettricità è una condizione essenziale per la ripresa economica e l’emergere di nuove industrie capaci di competitività. Esso chiede un processo rapido e unificato per la concessione di piccoli progetti, affermando che i progetti di partenariato pubblico-privato sono essenziali per realizzare un piano a basso costo, e che l’incapacità degli investitori di valutare il rischio sovrano richiede riforme bancarie e finanziarie, nonché garanzie internazionali sostenute dalla Banca Mondiale.

Abbas Ramadan, membro del Consiglio di Amministrazione IDAL, ha dichiarato che la fiducia degli investitori è basata sulla stabilità, sugli enti di regolamentazione credibili e sulle politiche prevedibili, affermando che i progetti di energia rinnovabile sono la prerogativa dell’Autorità, che offre incentivi ed esenzioni fiscali per sostenerli, e che ciò che oggi è necessario è prendere la decisione e accorciare la distanza tra interesse e implementazione.

Per quanto riguarda il signor Pierre El Khoury, ha spiegato che l’obiettivo principale dell’evento era quello di sviluppare soluzioni tecniche integrate che potrebbero essere portate alla fase politica, in modo che le richieste del settore privato fossero inoltrate al Consiglio dei Ministri e alle relative amministrazioni.

In conclusione, i partecipanti hanno convenuto che la roadmap tecnica è ormai chiara e che sono disponibili numerose opportunità immediate, ma che gli investimenti su larga scala rimangono ostacolati dal rischio sovrano, dalle procedure di approvazione lenta e dal ritmo di attuazione legislativa e regolamentare. Essi hanno dichiarato che l’attivazione dell’autorità di regolamentazione e la modernizzazione della legislazione sono una priorità per la ristrutturazione del settore, e che tutti i sette assi convergono verso un unico obiettivo: l’elettricità affidabile e conveniente che supporta la crescita e ripristina la fiducia, sottolineando la necessità di passare dalla pianificazione all’attuazione. Il Rassemblement ha dichiarato che continuerà il suo lavoro con le parti interessate per trasformare gli impegni in progetti realizzati.