Hezbollah sta sacrificando quelli che sostiene di proteggere?

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Arriva un momento in cui la politica cessa di essere una questione di ideologia per diventare una semplice domanda aritmetica.

Oggi il problema delle armi di Hezbollah è arrivato a questo punto.

Hezbollah armi autonome + capacità di attaccare Israele = minaccia permanente percepita da Israele.

Minaccia permanente + incapacità dello Stato libanese di garantire la sua scomparsa = intervento militare israeliano.

Intervento ripetuto + insediamento militare di Hezbollah in zone prevalentemente sciite = distruzione ripetuta di queste aree.

Distruzione + spostamento + incapacità di ricostruire + mancanza di sicurezza = graduale sradicamento della popolazione.

E’ questo il problema.

Non si tratta nemmeno di sapere chi ama Israele, chi lo odia, chi crede ancora nella « resistenza » o chi non ci crede più. Si tratta di capire i meccanici.

A + B = C

Facciamo raffreddare i fatti.

A. Israele considera l’arsenale autonomo di Hezbollah al suo confine come una minaccia strategica.

B. Hezbollah rifiuta di consegnare interamente questo arsenale allo Stato libanese fino a quando le condizioni che impone sono soddisfatte.

C: Israele mantiene un motivo strategico per continuare le sue operazioni militari in Libano.

Ciò ovviamente non significa che Israele acquisisca un diritto illimitato di bombardare il Libano.

Entrambe le domande devono essere strettamente separate. Hezbollah è responsabile di decidere di mantenere le sue armi e possibilmente condurre operazioni militari indipendentemente dallo Stato. Israele ha piena responsabilità legale e morale per le operazioni che decide di svolgere, i loro obiettivi, la loro proporzionalità e la protezione dei civili.

Ma da un punto di vista strategico, il risultato per il Libano è lo stesso: finché rimane la causa militare, il rischio di guerra rimane. Purtroppo, le stesse persone pagano il prezzo.

Recenti eventi danno una terribile illustrazione. Centinaia di migliaia di civili del Sud sono stati spostati, le comunità sono state evacuate e distrutte, e la presenza militare israeliana in posizioni in Libano è in una situazione di confronto.

Chi vive principalmente in queste aree? Gli sciiti libanesi. Ecco dove si trova il tragico paradosso.

Un’arma che dovrebbe proteggere una popolazione finisce per esporre

Hezbollah ha storicamente affermato che le sue armi proteggono il Libano, in particolare il Sud, contro Israele. Ma una dottrina militare deve essere giudicata sul suo risultato.

Se una strategia sostenibile produce un territorio più esposto o occupato, villaggi più distrutti, più case perdute, più sfollate, più morte, meno attività economica, meno agricoltura e meno opportunità di ritorno, allora una domanda diventa inevitabile:

A che punto lo strumento protettivo diventa un fattore di rischio per coloro che pretende di proteggere?

Questa non è una domanda teologica. Questa non è più una domanda ideologica. E’ una questione di esito.

Il circolo vizioso

I meccanici attuali sono particolarmente pericolosi perché sono auto-manutenzione.

Hezbollah dice: « Non sto restituendo le mie armi perché Israele occupa parte del Libano »

Israele rispose: « Non mi ritiro completamente perché Hezbollah conserva le sue armi e le sue capacità militari »

occupazione → manutenzione delle armi → manutenzione delle minacce → sciopero → occupazione → giustificazione per manutenzione delle armi

Il cerchio è perfetto. E mentre tutti giustificano il loro comportamento da parte dell’altro, né Tel Aviv né Teheran vengono gradualmente distrutti. E’ il Libano del Sud.

La risoluzione 1701 fornisce una chiara comprensione delle due dimensioni del problema: mira a prevenire la ripresa delle ostilità, ripristinare l’autorità dello Stato libanese e garantire il rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale del Libano.

Ma c’è ora una terza variabile: lo stato libanese

Sta cambiando l’intera equazione.

La domanda non è più: Hezbollah o Israele? Deve diventare: Hezbollah o Stato libanese?

Poiché se Hezbollah cede gradualmente le sue armi allo Stato e all’esercito libanese esercita efficacemente il monopolio della forza su tutto il territorio, la situazione cambia radicalmente.

stato monopolio militare + controllo efficace del territorio + assenza di attacchi dal Libano = graduale scomparsa della giustificazione di sicurezza israeliana

Israele deve quindi ritirarsi dal territorio libanese e rispettare la sovranità libanese. E se continua i suoi attacchi senza una minaccia militare dal Libano, la responsabilità politica e internazionale diventerà molto più chiaramente ed esclusivamente israeliana.

È proprio per questo che il monopolio delle armi dello Stato è un’arma diplomatica infinitamente più potente di quanto si creda.

La risoluzione 1701 si basa già su questa logica: nessuna arma e nessuna autorità in Libano diversa da quella dello Stato, parallelamente al rispetto della Linea Blu, della sovranità libanese e degli obblighi imposti alle parti.

Questa è l’unica equazione che potrebbe rompere il cerchio.

Il vero pericolo è la demografia

Infine, c’Ã ̈ una dimensione di cui parliamo troppo poco. Una comunità non scompare necessariamente perché è fisicamente sterminata. Può gradualmente sparire da un territorio perché i suoi abitanti non possono più vivere lì.

Immagina dieci o quindici anni di cicli identici: guerra, distruzione, cessate il fuoco, ricostruzione parziale, nuova guerra, nuova evacuazione.

Che cosa farà una famiglia di Bint Jbeil, Khiam, Nabatiyé o un villaggio di confine dopo aver ricostruito la loro casa due o tre volte? Cosa faranno i giovani laureati? Cosa farà il contadino se la terra diventa inaccessibile? Che cosa faranno i genitori che non vogliono più allevare i loro figli sotto droni e bombardamenti?

Se ne andranno. Prima ad altre parti del Libano. Allora, per coloro che possono, all’estero.

Il pericolo ultimo non è quindi solo militare. È territoriale, economico e demografico.

Una regione che si trasforma continuamente in un campo di battaglia alla fine perde i suoi abitanti. Così, la persistenza di una strategia militare dovrebbe difendere la comunità di Shia potrebbe, paradossalmente, diventare una delle più grandi minacce alle sue radici storiche nel Libano meridionale e nel Bekaa.

La resistenza dovrebbe cambiare oggi

Resistere oggi non dovrebbe più significare mantenere i missili indefinitamente. Resistere dovrebbe significare rimanere sulla sua terra.

Ricostruire Nabatiyah. Coltivare il Sud. Riporta le famiglie. Creazione di imprese. Costruisci le scuole. Assicurarsi che i bambini possano vivere a Khiam, Bint Jbeil o Tyre senza dover andare ad ogni nuova guerra.

E soprattutto, ricostruire uno Stato abbastanza forte che nessun potere straniero — Israele, Iran o qualsiasi altro — può decidere guerra e pace al posto del libanese.

Hezbollah deve quindi rispondere ad una domanda molto più seria che se può mantenere le sue armi.

Quali sono queste armi se, volendo conservarle, finiamo per perdere la terra e gli uomini che dovevano proteggere?

Perché l’aritmetica diventa implacabile:

nessun monopolio statale sulle armi = sovranità incompleta

sovranità incompleta = possibile confronto permanente

confronto permanente = distruzione ripetuta

distruzione ripetuta = spostamento sostenibile

spostamento sostenibile = sradicamento

La scelta storica che si presenta a Hezbollah forse non è più tra resistenza e resa. È tra due concezioni radicalmente diverse di resistenza: conservare le sue armi, a rischio di perdere gradualmente il suo territorio umano; o consegnare armi allo Stato per salvare la terra, ricostruire i villaggi e permettere agli sciiti del Libano di continuare a vivere lì.

Un’arma non è mai una fine in sé. Ha senso solo se protegge una popolazione.

Quando la sua conservazione finisce per contribuire alla distruzione di questa popolazione, il coraggio non è più necessariamente per mantenerla.

Il coraggio può essere quello di rimetterlo a posto.

Bernard Jabre

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