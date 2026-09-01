Il mondo ai margini di Ep.3: 600.000 uomini, cosa significa veramente
Il 27 agosto, la presidenza ucraina sostiene che il personale russo ha preparato una mobilitazione di 600.000 uomini su 2026 e 2027. Attenzione: le informazioni provengono da un paese direttamente impegnato in guerra, non da conferma indipendente. Tuttavia, ci sono altri indizi — esercizi che testano la capacità logistica in Kaliningrad. Ma questa cifra non significa 600.000 soldati pronti ad attaccare l’Europa: molto sarebbe usato per compensare le perdite in Ucraina, per garantire rotazioni, per ricostruire le unità. Il presidente finlandese stesso ha detto che non ha visto « nessuna prova o fatto » di una capacità russa di aprire un secondo fronte. Che cosa cambierebbe realmente la lettura: una concentrazione di truppe in Belarus, in Kaliningrad, o vicino ai confini baltici — con depositi di carburante, munizioni, ospedali da campo. Per il momento, questo dispositivo non è osservato.
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