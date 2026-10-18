AANJAR, LA CITTA OMEYYADE OUBLIED di BEKAA Fondata nell’ottavo secolo dal Califfo Walid I, Aanjar è l’unica città omayyade conosciuta costruita interamente da zero. Caravan fortificato, sarà..

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AANJAR, LA CITTÀ DI BEKAA

Fondata nell’ottavo secolo dal Califfo Walid I, Aanjar è l’unica città conosciuta Umayyad costruita interamente da zero. Caravan fortificato, sarà abbandonato dopo alcuni decenni. Il suo Gran Palazzo, i suoi bagni romani con ipocausti, la sua moschea ad arco con archi a ferro di cavallo e il suo piano urbano rettangolare testimoniano una miscela unica di influenze romane, bizantine e arabe. Patrimonio UNESCO dal 1984.

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