In un Libano colpito dalla crisi e dalle tensioni del Sud, la venerazione dei santi rimane un rifugio e un legame di identità. Da San Charbel a Hardini, Nehmé o San Barbe, pellegrinaggi, riti e iniziative educative riuniscono cristiani e musulmani, sia nel paese che nella diaspora nel 2026.

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In Libano, paese caratterizzato da una profonda diversità confessionale e da sfide persistenti, i santi rappresentano molto più di un patrimonio religioso; Esse costituiscono un pilastro di identità che unisce comunità, soprattutto cristiani maroniti, in un contesto di crisi economiche e di sicurezza. All’inizio del 2026, mentre il paese navigava tra l’inflazione si stabilizzava intorno al 50 per cento secondo le ultime notizie del Fondo Monetario Internazionale pubblicato nel dicembre 2025 e le tensioni di confine nel sud con Israele, esacerbate da incidenti ricorrenti come l’attacco di un carro armato di Merkava su una posizione UNIFIL nei pressi di Kafer Shuba il 17 gennaio 2026, la venerazione dei santi offriva un rifugio spirituale. Queste figure, spesso della tradizione maronita, si celebrano attraverso pellegrinaggi di massa e cerimonie che trascendono le fughe, attirando anche fedeli da altre confessioni. Il patriarcato maronita, sotto la direzione del cardinale Béchara Boutros Rai, ha recentemente sottolineato in una Messa commemorativa ad Annaya il 24 dicembre 2025 l’importanza di questi santi come simboli di resilienza, ricordando che più di un milione di pellegrini hanno visitato i luoghi sacri nel 2025 nonostante le restrizioni relative ai tagli di potere e alla carenza di carburante. Questa devozione, radicata nei secoli della storia, si adatta alle realtà attuali, con processioni virtuali attraverso i social network che collegano la diaspora libanese stimata a 15 milioni di persone ai santuari ancestrali.

I santi del Libano, soprattutto della Chiesa maronita, illustrano una spiritualità ascetica e missionaria che ha plasmato l’identità cristiana del paese fin dai primi secoli. La loro venerazione, intensificata dai miracoli e dalle recenti beatificazioni, rafforza il tessuto sociale in un Libano dove i cristiani compongono circa il 30% della popolazione secondo le stime del Ministero degli Affari Interni nel 2025. In un paesaggio politico strutturato dal confessionalismo dal Taif Accord nel 1989, queste figure sacre promuovono un dialogo intercomunale discreto, come testimonia la partecipazione dei musulmani ai pellegrinaggi ad Annaya per invocare la protezione di San Charbel durante la residua epidemia di VOCID-19 nel 2025.

Le figure emblematiche: dagli apostoli agli eremiti maroniti

Tra i santi venerati in Libano, alcuni risalgono alle origini apostoliche, collegando il paese direttamente al Vangelo. San Bartolomeo, uno dei dodici apostoli di Gesù, noto come Natanaele nel Vangelo di Giovanni, è descritto come un uomo senza inganno. Originariamente da Cana in Galilea, predicò nell’antica Phoenicia, soprattutto a Berite, l’attuale Beirut, secondo le tradizioni ecclesiastiche bizantine e orientali. Questa città, un centro commerciale romano con una popolazione cosmopolita di decine di migliaia nel primo secolo, offrì terreno fertile per l’evangelizzazione. Bartholomew ha riferito stabilito una delle prime comunità cristiane, predicando a Fenici ellenizzati, Greci e Romani. Fonti antiche menzionano le sue missioni a Phoenicia, tra cui Sidon e Tiro, dove avrebbe convertito seguaci di divinità locali come Astarté e Baal. Associato ai viaggi in Arabia Saudita, India e Armenia, subì il martirio in Armenia, che era stato pelleggiato vivo dopo la conversione del re Polimio. In Libano, i pellegrinaggi onorano il suo ruolo nella diffusione del cristianesimo nel Levante, celebrato il 24 agosto.

Allo stesso modo, san Paolo, apostolo dei Gentili, segna Sidone nel suo viaggio a Roma come prigioniero, come riportato negli Atti degli Apostoli (27:1-3). Accompagnato dal centurione Julius, atterra a Sidon, dove « amici » – indicando una comunità cristiana consolidata – gli presta attenzione. Questo soggiorno, intorno al 59-60 d.C., mette in evidenza l’ospitalità ecclesiale in un porto strategico, ampliato sotto Erode il Grande e facilitando il commercio di vino, olio e tessuti. Paolo aveva precedentemente visitato Tiro (Atti 21:3-7), esortando i discepoli per sette giorni. Questi porti fenici, hub cosmopoliti sotto il dominio romano dal 64 a.C., servono come ponti per l’espansione del Vangelo. Archeologicamente, Sidone rivela i resti del primo secolo: porti, necropoli, teatri romani, con mosaici cristiani del IV secolo e anfore marcate d I maroniti rivendicano continuità apostolica attraverso questi porti, con menzioni nei consigli di Nicea (325) e Chalcedon.

La tradizione maronita è incarnata da eremiti come St.Charbel, nato Youssef Anton Makhlouf l’8 maggio 1828 a Bekaa Kafra. Figlio di Antoun Zaarour Makhlouf e Birgitta Chidiac, è un bambino in una grotta per pregare, seguendo i suoi zii eremiti al monastero di St.Antoine Qozhaya vicino alla valle di Qadisha. All’età di 23 anni, nel 1851, entrò nel monastero di Notre-Dame de Mayfouq, poi a Saint-Maron d’Annaya nel 1852. Pronunciando i voti nel 1853 come Charbel, fu ordinato sacerdote nel 1859. Nel 1875 divenne eremita a San Pietro e Paolo vicino ad Annaya, conducendo un rigoroso ascetismo fino alla sua morte il 24 dicembre 1898. Dalla sua morte, fenomeni straordinari circondano il suo corpo: esudazione del sangue persistente, luci intorno alla sua tomba. Uscito 45 giorni dopo, il suo corpo intatto fu posto in una bara nella cappella, continuando a estrudere un liquido. I miracoli attirano cristiani e musulmani. Beatificata nel 1965 da Paolo VI, canonizzata nel 1977, si celebra il 24 luglio e il 24 dicembre in Libano. Capo del Libano, simboleggia l’unità spirituale.

Un’altra figura è Nimatullah Kassab Al-Hardini, nata nel 1808 a Hardine, da una famiglia di sei bambini. Suo padre Girgis Kassab e sua madre Mariam Raad influenzano la sua vocazione. Hardine, un villaggio con trenta chiese, nutre la sua spiritualità. All’età di 20 anni, nel 1828 si unì all’Ordine libanese maronita al monastero di Sant’Antonia a Qozhaya, adottando il nome Nimatullah. Dopo il noviziato, ha studiato a Saint-Cyprien e Sainte-Justine in Kfifane, escellando in legatura manoscritta. Ordinato sacerdote nel 1835, divenne direttore dello scholasticato e professore di teologia morale. A Bhersaf, fondò il « School sotto quercia », insegnando gratuitamente. Durante le guerre del 1840 e del 1845, adottò il motto « Il saggio è colui che salva la sua anima », fondando sedici altari alla Vergine Maria. Nominato assistente generale nel 1845, inviò monaci al collegio gesuita di Ghazir, precursore dell’Università di San Giuseppe. Tra i suoi studenti: Charbel Makhlouf. Morì di polmonite il 14 dicembre 1858 in Kfifane. Beatificato nel 1998, canonizzato nel 2004 da Giovanni Paolo II, i suoi resti si trovano in una bara di cedro in Kfifane.

San Estephan Nehmé, nato l’8 marzo 1889 a Lehfed, Caza de Jbeil, da una grande famiglia. A 16, nel 1905, entrò nel monastero di Kfifane, adottando il nome Estephan. Visse dodici anni a Notre-Dame de Mayfouq, dieci a Notre-Dame du Secours a Jbeil, tre a Saint-Antoine de Houb. Oltre alla preghiera, pratica artigiani, lavori sul campo e carpenteria. Nominato maestro dei campi, gestisce la terra dei monasteri. Il suo esempio è stato manifestato durante la prima guerra mondiale e la grande carestia ottomana, causando 200.000 morti nel Monte Libano. Morì il 30 agosto 1938 a 49 a Kfifane. Nel 1951, il suo corpo intatto fu scoperto ed esposto in una bara di vetro a Kfifane, accanto a Saint Hardini. I miracoli riconosciuti negli anni ’60 portarono alla sua beatificazione il 27 giugno 2010 presso il monastero di St.Cyprien e St.Justine a Batrun, presieduto dal cardinale Nasrallah Sfeir.

San Barbe, secondo la leggenda, nacque a Nicomedia, figlia di una satra di nome Dioscuri che lo chiuse in una torre. Convertita al cristianesimo, rifiutò un matrimonio pagano, causando la furia del padre. Martyrized circa 235, è invocato contro i pericoli di fuoco e fulmini. In Libano, la sua festa il 4 dicembre è caratterizzata da tradizioni culinarie come la preparazione di grano bollito dolce, che simboleggia protezione e fertilità.

Il significato del libanese: un’identità ancora nel tormento

Per i libanesi, questi santi incarnano un’identità cristiana che è resiliente alle vicissitudini storiche e attuali. In un paese in cui il debito pubblico supera il 150 per cento del PIL secondo la Banca Mondiale nel 2025, e dove l’emigrazione cristiana è aumentata del 25 per cento dal 2020 dopo l’ONU, offrono un simbolo di perseveranza. San Charbel, in particolare, è percepito come protettore nazionale, unificante al di là delle confessioni; i musulmani visitano Annaya per i voti di guarigione, come alle vette del VOCID-19 nel 2025, dove le preghiere collettive sono aumentate del 30%. Il cardinale Rai, in un discorso a Bkerké il 15 gennaio 2026, ha detto che « i santi ci ricordano le nostre radici in una terra di fede, di fronte alle sfide economiche che hanno visto il libro libanese depreciare del 95% dal 2019 ». Questa venerazione rafforza la coesione comunitaria, soprattutto tra i Maroniti che compongono la maggioranza dei cristiani, con circa 1,5 milioni di fedeli nel 2025 secondo il censimento ecclesiastico.

I santi simboleggiano anche la resistenza culturale. Nel contesto delle tensioni regionali, con l’estensione della missione dell’UNIFIL fino all’agosto 2026 decisa dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel dicembre 2025, e incidenti come gli aerei israeliani che uccidono due civili a sud il 16 gennaio 2026, i fedeli invocano queste cifre per la pace. Nimatullah Al-Hardini, educatore durante le guerre civili del XIX secolo, ispira oggi iniziative educative libere nei villaggi del nord, dove le scuole portano il suo nome e accolgono i bambini di tutte le fedi in mezzo ai tagli di elettricità che raggiungono 20 ore al giorno.

San Estephan Nehmé, con il suo impegno manuale durante la carestia ottomana, riecheggia l’attuale crisi alimentare, dove il 40% della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà secondo il Programma Alimentare Mondiale nel 2025. I suoi santuari in Kfifane attirano gli agricoltori alla ricerca di benedizioni per le colture, come nell’estate del 2025 siccità che ha ridotto la produzione agricola del 20% in Bekaa.

San Barbe, protettore contro le calamità, viene invocata durante esplosioni o incendi, richiamando l’esplosione del porto di Beirut nel 2020 che ha ucciso 218 persone; cappelle dedicategli vide un aumento dell’afflusso nel 2025, con offerte per la sicurezza della famiglia.

Gli apostoli come san Paolo e san Bartolomeo ricordano le radici bibliche del Libano, promuovendo un turismo spirituale che sostiene l’economia locale. Gli scavi a Sidon nel 2025, condotti dalla Direzione Generale delle Antichità con le squadre internazionali, rivelarono artefatti del primo secolo, rivivendo interesse in questi siti e generando un aumento del 10% delle visite secondo il Ministero del Turismo.

Pratiche venerabili: Pellegrinaggi giornalieri e rituali

I libanesi adorano questi santi attraverso pellegrinaggi annuali e devozioni quotidiane che integrano tradizioni ancestrali e adattamenti moderni. A Annaya, Santuario di San Charbel, più di un milione di visitatori nel 2025, tra cui il 10 per cento musulmani secondo il patriarcato maronita, partecipano a masse e orologi notturni. La residenza di San Charbel a Beqaakafra, trasformata in chiesa dopo fenomeni luminosi intorno alla sua tomba, accoglie le famiglie per offerte di pane e olio, mescolando preghiere e danze popolari. Nel 2026, con carenza di gas che limitano i viaggi, i processi virtuali sui social network collegavano 500.000 partecipanti alla diaspora alla festa del 24 luglio 2025.

Per Nimatullah Al-Hardini, i pellegrini vanno a Kfifane, dove i suoi resti intatti sono esposti; le conferenze teologiche sono organizzate lì, come quella del 14 dicembre 2025 che attira 5.000 fedeli, discutendo il suo motto di fronte alle crisi attuali. Le scuole « Sotto la quercia » ispirate alla sua iniziativa educativa operano in 20 villaggi, insegnando 10.000 bambini gratuitamente nel 2025.

Il Beato Estephan Nehmé è onorato a Lehfed e in Kfifane con processioni in agosto, che riuniscono 15.000 persone nel 2025 nonostante le tensioni di confine. Gli agricoltori riferiscono miracoli di abbondante raccolto dopo le preghiere, come a Batrun durante la siccità del 2025.

San Barbe è celebrato il 4 dicembre con distribuzioni di grano dolce nei quartieri cristiani di Beirut e Tripoli, coinvolgendo 200.000 partecipanti nel 2025, simboleggiando protezione contro i pericoli.

Per gli apostoli, le commemorazioni a Sidon e Beirut includono scavi archeologici integrati con visite guidate; Nel gennaio del 2026, una mostra a Sidon su San Paolo attrasse 2.000 visitatori, evidenziando i mosaici cristiani del IV secolo.

Impatto culturale e sociale: integrazione nella società libanese

Questi santi influenzano la cultura libanese, con festival che mescolano la liturgia e il folklore. A Maad, la chiesa di San Carlo con affreschi medievali del XIII secolo, sovrapposti a un tempio romano, attira archeologi e devoti; i restauri dell’UNESCO nel 2025 rivelarono nuovi strati, aumentando il turismo a Byblos del 15%.

Nell’educazione, l’Università di San Giuseppe, precursore fondato dai gesuiti influenzati da Al-Hardini, integra corsi su queste figure, insegnando 12.000 studenti nel 2025 il loro ruolo storico.

Socialmente, i santuari sostengono le comunità; Annaya impiega 200 persone a livello locale, generando 5 milioni di dollari in donazioni nel 2025 per aiuti umanitari. In tempi di crisi, come gli scioperi del 16 gennaio 2026, le preghiere collettive in Kfifane mobilitarono 10.000 fedeli per la pace.

Economicamente, il turismo spirituale rappresenta il 10% dei ricavi del turismo nel 2025, secondo il Ministero del Turismo, con investimenti di 2 milioni di dollari in conservazione di siti come Qadisha, che è stato classificato come UNESCO dal 1998.

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