Esplosivi Dahr al-Baidar: dietro le quinte di un compromesso che ha impedito al governo di rompere

Gli esplosivi catturati a Dahr al-Baydar e Al-Qasr hanno causato una grande crisi nel governo libanese. Le consultazioni tra Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam hanno permesso il loro rinvio al Consiglio di Giustizia. Nonostante questo compromesso, i ministri delle forze libanesi hanno lasciato la riunione. Le differenze persistono sul monopolio delle armi, sulle responsabilità giudiziarie e sulle relazioni tra Hezbollah e le istituzioni statali libanesi.

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Due attacchi di esplosivi che causano una crisi politica

Gli attacchi di esplosivi effettuati il 5 e 9 ottobre 2026 a Dahr al-Baidar e nella regione al-Qasr causarono una crisi che superò rapidamente il quadro giudiziario. Il caso poneva il governo di Nawaf Salam prima di una domanda sensibile: se il caso fosse affidato al Consiglio di giustizia, a rischio di provocare un confronto politico con Hezbollah? Il Ministro della Giustizia, Adel Nassar, ha difeso questa opzione a causa delle possibili conseguenze del trasporto di materiali esplosivi sulla sicurezza nazionale. Hezbollah, da parte sua, ha sfidato un approccio che potrebbe trasformare un caso di trasporto di armi in confronto diretto con lo stato.

La situazione era importante. Il deputato Hassan Fadllallah aveva riconosciuto che gli esplosivi appartenevano a Hezbollah, affermando che erano destinati alle sue attività di resistenza. Questa dichiarazione ha dato un’ulteriore dimensione politica all’indagine. Tuttavia, non ha affrontato la questione della legalità del trasporto, della questione delle responsabilità individuali o della destinazione precisa dei materiali sequestrati. Queste questioni erano ancora oggetto di indagini giudiziarie. Per gli avversari di Hezbollah, questo riconoscimento ha rafforzato la necessità di una procedura prima del Consiglio di Giustizia. Per gli oppositori di questo rinvio, al contrario, rischiava di trasformare una procedura penale in un confronto istituzionale.

Il dossier è stato inserito nella settima agenda del Consiglio dei ministri giovedì 22 ottobre. La richiesta del Dipartimento di Giustizia riguardava gli esplosivi sequestrati in entrambe le sedi, ma anche qualsiasi persona le cui indagini avrebbero stabilito un collegamento diretto o indiretto all’argomento. Questa formulazione ha potenzialmente ampliato la portata delle indagini. Ha spiegato una parte delle tensioni che hanno preceduto la riunione del governo.

Nabih Berri al centro delle consultazioni

Le ore precedenti al Consiglio dei ministri sono state segnate da una serie di consultazioni tra i principali funzionari dello Stato. Il presidente del Parlamento, Nabih Berri, ha svolto un ruolo centrale nella ricerca di un compromesso. Le sue discussioni con il presidente Joseph Aoun e il primo ministro Nawaf Salam hanno mirato a impedire un voto sul licenziamento da parte della corte di causare un crollo nel governo. Il presidente del Parlamento ha difeso una soluzione che consente ulteriori indagini senza prendere immediatamente una decisione sul giudice competente.

La posizione di Hezbollah era una delle principali difficoltà. Secondo le informazioni politiche riportate su queste consultazioni, il partito aveva indicato attraverso gli intermediari che un rinvio immediato al Consiglio di giustizia sarebbe considerato una decisione particolarmente ostile. Temeva le conseguenze politiche e di sicurezza di una procedura che poteva porre le sue attività militari al centro di un’indagine sulla sicurezza statale. I messaggi hanno anche evidenziato i rischi di un confronto interno in un contesto caratterizzato da tensioni militari con Israele.

Le consultazioni non erano limitate a Hezbollah e ai leader istituzionali. Joseph Aoun ricevette anche il presidente di Kataëb, Sami Gemayel, prima dell’incontro del governo. Questa riunione ha fatto parte degli sforzi per ampliare il sostegno a una soluzione di compromesso. Le informazioni disponibili indicano che gli scambi hanno contribuito a preparare il terreno politico. Tuttavia, essi non permettono che le discussioni private siano ristabilite parola per parola o danno a Sami Gemayel un impegno specifico che non sarebbe stato reso pubblico.

La formula finalmente adottata si basava su un principio: rivedere la richiesta del ministro della giustizia, ma rinviare la decisione fino a quando le indagini non sono state completate. Questo meccanismo ha evitato un voto immediato pur mantenendo ufficialmente la possibilità di un successivo rinvio al Consiglio di giustizia. Ha così offerto una via d’uscita per i responsabili che hanno rifiutato un confronto governativo. D’altra parte, non ha soddisfatto coloro che hanno chiesto una decisione giudiziaria senza indugio.

Joseph Aoun e Nawaf Salam affrontano il rischio di rottura

Il presidente Joseph Aoun ha contribuito a creare un clima favorevole al compromesso. All’inizio della riunione governativa, ha elogiato gli sforzi dei servizi di sicurezza per combattere il terrorismo, il traffico di droga, il contrabbando di armi e il crimine. Ha anche sottolineato l’importanza di preservare le istituzioni militari nonostante le difficoltà economiche. Il suo intervento includeva un tributo speciale a Nabih Berri, in particolare per la sua posizione di linea rossa da non attraversare.

Questa dichiarazione era politicamente rilevante nel contesto dell’incontro. Ha riconosciuto il ruolo del presidente del Parlamento negli sforzi di de-escalation e ha ricordato la necessità di preservare la pace civile. Joseph Aoun ha anche avvertito le conseguenze di estendere i conflitti regionali. Ha chiesto ai leader politici di esercitare cautela per evitare tensioni esterne di causare una nuova crisi in Libano.

Nawaf Salam ha preso un approccio diverso nel suo intervento sui meriti del caso. Il primo ministro ha ribadito che il monopolio delle armi appartiene allo Stato e che le decisioni sulla guerra e la pace sono esclusivamente costituzionali. Ha ricordato le disposizioni dell’accordo Taif, risoluzione del Consiglio di sicurezza 1701 e gli impegni contenuti nella dichiarazione di cessazione delle ostilità del novembre 2024. Egli ha anche dichiarato che i corpi legalmente autorizzati a trasportare armi incluse l’esercito, le forze di sicurezza interna, la sicurezza generale, la sicurezza di Stato, le dogane e la polizia municipale.

Il primo ministro ha sottolineato le conseguenze del trasporto e della conservazione di armi al di fuori delle strutture autorizzate. Secondo lui, tali attività violano le regole applicabili e possono minacciare la sicurezza dei cittadini. Ha invitato Hezbollah a rispettare i principi precedentemente indicati da Hezbollah. Tale intervento ha confermato che il governo non ha rinunciato alla sua posizione sul monopolio delle armi, anche se la decisione sul Consiglio di giustizia è stata rinviata.

Le forze libanesi lasciano la riunione

La discussione del governo portò infine ad una rottura con i ministri delle Forze libanesi. Hanno chiesto il rinvio immediato del caso al Consiglio di giustizia. Essi hanno ritenuto che la gravità dei fatti e le informazioni già disponibili garantissero una decisione rapida. In particolare, il ministro Joe Issa el-Khoury ha ricordato che alcuni casi erano stati rinviati a quel tribunale poco dopo che si sono verificati. Egli riteneva che l’attesa di ulteriori indagini non fosse sufficiente per rinviare la decisione.

I ministri delle forze libanesi hanno presentato precedenti giudiziari per sostenere le loro argomentazioni. La loro posizione era che l’ordine di rimozione non richiedeva necessariamente il completamento di tutte le indagini. Essi credevano anche che il riconoscimento di Hizbullah come esplosivo rendesse il caso sufficientemente chiaro per garantire l’intervento del governo. Questa interpretazione è stata contestata da coloro a favore del rinvio, che ha invocato la necessità di chiarire le responsabilità prima di cambiare il quadro giuridico del caso.

Il ritiro dei ministri è stato il principale incidente politico all’incontro. Nawaf Salam ha criticato questo approccio, che ha presentato come logica d’asta politica. La reazione del Primo Ministro ha illustrato la tensione tra la necessità di mantenere la coesione del governo e le esigenze di alcuni suoi partner. Le Forze libanesi hanno scelto di dimostrare pubblicamente il loro disaccordo, senza ottenere il voto richiesto.

Tuttavia, un dettaglio distingue questa sequenza da una rottura completa tra le formazioni interessate. Adel Nassar, ministro della Giustizia e autore della richiesta di rinvio, è rimasto all’incontro. Non ha quindi seguito il ritiro dei ministri delle forze libanesi. Tale decisione ha consentito un ulteriore esame del caso nel quadro del governo. Non ha implicato l’abbandono della sua domanda, come il ministro ha mantenuto la sua intenzione di tornare alla questione.

Perché il Consiglio di giustizia stava cristallizzando le tensioni

Il disaccordo riguardava una decisione con significative conseguenze istituzionali. Il Consiglio di giustizia è competente per alcuni casi gravi che riguardano, tra l’altro, la sicurezza dello Stato. Il suo rinvio richiede una decisione del Consiglio dei ministri. Il caso degli esplosivi era già in procedimenti giudiziari, ma Adel Nassar voleva dargli un’altra dimensione chiedendo il suo rinvio a quel tribunale.

I sostenitori del rinvio ritenevano che la natura dei materiali trasportati, le circostanze del loro movimento e i possibili rischi per la popolazione giustificassero questa procedura. Essi ritenevano che l’indagine dovesse stabilire l’origine degli esplosivi, le persone che organizzavano il loro trasporto, la loro destinazione e le condizioni in cui erano state introdotte o spostate nel territorio libanese. Il riconoscimento della loro appartenenza a Hezbollah non era sufficiente, secondo questo approccio, per rispondere a tutte queste domande.

Gli oppositori del licenziamento immediato hanno presentato un’altra lettura. Essi hanno ritenuto che una decisione presa prima del completamento delle indagini potrebbe avere un impatto politico sproporzionato. Alcuni hanno anche messo in discussione l’esistenza, in questa fase, di condizioni che giustificano il trasferimento del caso al Consiglio di giustizia. La questione se il mero possesso o il trasporto di esplosivi fosse coperto dai reati in questione rientrasse quindi nel dibattito.

Questa discrepanza ha spiegato perché la scelta del tribunale era diventata così sensibile come l’indagine stessa. Il rinvio sarebbe stata una decisione governativa importante in un contesto in cui il monopolio delle armi era già oggetto di un profondo disaccordo. Il rinvio ha evitato questa decisione immediata, ma non ha affrontato nessuna delle questioni legali sollevate.

Decisione di rinviare, senza abbandonare le indagini

Dopo circa quattro ore di discussione, il Consiglio dei ministri ha adottato una formula per ulteriori indagini prima di decidere il rinvio al Consiglio di giustizia. La decisione pertanto non costituisce un rifiuto definitivo della richiesta di Adel Nassar o una validazione della posizione di Hezbollah. Ha mantenuto il caso aperto e rinviato la scelta della giurisdizione.

Questa soluzione ha permesso ai ministri vicini a Hezbollah di rimanere nel governo ed evitare il confronto diretto durante l’incontro. Ha anche permesso al Primo Ministro di mantenere le sue dichiarazioni sul monopolio delle armi senza causare immediatamente una grave crisi istituzionale. D’altra parte, il ritiro dei ministri delle forze libanesi ha dimostrato che il compromesso non era unanime.

Le conseguenze del rinvio dipenderanno dai risultati delle indagini e da come il governo si occuperà di una possibile nuova richiesta di rinvio. In particolare, gli investigatori dovranno chiarire le circostanze delle due convulsioni, delle responsabilità individuali e dei reati che possono essere detenuti. La questione della competenza può quindi essere rinviata al Consiglio dei ministri.

La crisi del 22 ottobre rivela così i limiti del compromesso raggiunto. I leader politici hanno evitato una rottura immediata, ma i loro disaccordi rimangono nel posto di Hezbollah, i poteri dello Stato e i mezzi giudiziari per far rispettare le decisioni governative. Il caso degli esplosivi rimane così sia un caso criminale in corso che un soggetto di confronto politico.