Sud Libano, dopo la FINUL, violenza nei pressi di Gerico e COP31: i fatti verificati al mattino. Anche da seguire, trasporto in Francia, A321XLR di MEA e Libano-Palestina a Bassora.

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Martedì 17 novembre 2026, ore 8 Beirut.Il Libano meridionale e il seguito della visita di Mike Waltz rimangono in prima linea. Nella Cisgiordania, un rapporto dell’ospedale ha riportato una donna uccisa vicino a Gerico. Clima, trasporti in Francia e appuntamenti libanesi completano questa mattina. Le informazioni si fermarono alle 7.30 di Beirut.

Sud Libano: Sicurezza per le persone in primo piano

Un attacco aereo israeliano è stato segnalato nella notte su Houla, così come armi pesanti e medie sparate a Khiam, secondo la corrispondenza dell’agenzia ufficiale libanese pubblicata questa mattina. Nessun record o tempo preciso dei fatti è dato.

All’alba, il fuoco di artiglieria israeliana ha anche mirato Wadi Slouqi e le montagne intorno a Shaqra e Qabrikha, secondo un nuovo rapporto dell’agenzia ufficiale. Nessun bilancio è specificato.

Di nuovo gli eventi di lunedì: a Shebaa, l’esercito israeliano ha rivendicato l’arresto di due uomini durante la notte di domenica a lunedì. Li presenta come membri di un gruppo legato a Hezbollah, un’affiliazione non verificata. Sul lato libanese, i rapporti riguardano i fratelli Asaad e Mohammad Hamdan. Sono state fatte richieste di protezione e garanzie del loro destino. Non e’ una nuova operazione quella sera.

A Zawtar West, il comando dell’esercito libanese ha negato le informazioni sulla situazione di sicurezza di lunedì. Egli sostiene di continuare le sue missioni e di accompagnare il ritorno degli abitanti, nonostante gli attacchi israeliani. Questa negazione non costituisce una garanzia generale di sicurezza per il Sud. Le linee guida locali rimangono cruciali per il movimento e l’accesso alla terra.

Dopo la visita di Waltz, ancora da negoziare

La visita di Mike Waltz a Beirut lascia diversi file aperti. L’ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite lunedi ha chiesto che Hezbollah cedesse volontariamente le sue armi allo stato. Conobbe Joseph Aoun, Nabih Berri e Nawaf Salam. Il Primo Ministro libanese difende il mantenimento di una presenza internazionale nel Sud sotto il mandato del Consiglio di Sicurezza, con funzioni di sorveglianza, coordinamento e sostegno all’esercito.

Il disarmo, il ritiro israeliano e la verifica degli impegni rimangono nelle discussioni. Le dichiarazioni pubbliche non permettono l’introduzione di una sostituzione per UNIFIL. La differenza tra un’opzione diplomatica, un accordo politico e la sua attuazione rimane essenziale.

West Bank: donna uccisa nei pressi di Jericho

In Al-Duyuk al-Tahta, a ovest di Gerico, una donna palestinese è stata uccisa e 10 feriti, secondo l’ospedale governativo di Gerico. Le fonti palestinesi attribuiscono il fuoco ai coloni israeliani. La Mezzaluna Rossa annunciò che aveva portato una donna alla testa e un giovane alla coscia. Questo primo rapporto è prima del check-up dell’ospedale.

L’esercito israeliano dà un’altra versione dello scoppio della violenza: afferma che gli israeliani sono stati attaccati prima di aprire il fuoco. Le circostanze specifiche non sono stabilite indipendentemente. È quindi necessario distinguere i risultati riportati dall’ospedale da conti concorrenti dell’origine delle riprese.

COP31: una nuova sequenza politica ad Antalya

La conferenza sul clima continua la sua seconda settimana in Turchia. Martedì e mercoledì, il programma ufficiale prevede la ripresa del segmento di alto livello per delegazioni che non hanno presentato una dichiarazione nazionale nella prima sequenza. La conferenza si svolgerà il 20 novembre.

I negoziati includono combustibili fossili e finanza climatica. Il progetto di testo presentato lunedì è una base di discussione, non un accordo finale. Per i paesi esposti alle conseguenze del riscaldamento, il problema non è solo uno degli obiettivi dichiarati: le risorse effettivamente mobilitate e le loro modalità di accesso contano anche.

Francia: Controlla il tuo viaggio prima di partire

Il giorno della mobilitazione il 17 novembre ha portato a disordini su alcuni treni e RER dalla Francia. Le previsioni di Transilien non descrivono un arresto generale della rete: diverse linee conservano un servizio normale, mentre alcuni assi hanno un’offerta ridotta.

A Parigi, le stazioni devono chiudere alle 11 ora locale. Charles-de-Gaulle-Étoile, Concorde, Invalides e Gare d’Austerlitz sono tra i punti in questione. I treni non si fermeranno a stazioni chiuse e i collegamenti non saranno garantiti. La riapertura dipenderà dall’autorizzazione prefettiva. I viaggiatori devono controllare tutto il loro itinerario, compreso il ritorno, piuttosto che solo la partenza.

MEA: un arrivo previsto, non ancora un nuovo servizio

Middle East Airlines ospiterà il suo primo Airbus A321XLR a Beirut questo martedì. L’arrivo dell’aereo è un passo nel rinnovamento della flotta. Tuttavia, non deve essere confuso con il lancio di una nuova destinazione o con la sua prima rotazione commerciale. Al momento della preparazione di questa edizione, l’atterraggio non è presentato come compiuto. Gli annunci operativi della società chiariranno il follow-up.

Calcio: Il Libano trova la Palestina in Bassora

La selezione libanese affronta la Palestina questo martedì nel torneo amichevole a Basora, Iraq. Rimane in un pareggio 0-0 contro gli iracheni, non una sconfitta. I palestinesi hanno perso 2-0 contro l’Iran. Il loro picker, Ihab Abu Jazar, sottolinea l’interesse di questo appuntamento per valutare i giocatori. La partita è amichevole: nessun risultato di qualifica deve essere attribuito a lui anche prima del kick-off.

Fotografia per archivio: la Linea Blu a Ras Naqoura. François el Bacha / Libnanews. Data di ripresa non stabilita; immagine in banca da agosto 2019. Illustrazione geografica, non un evento del 17 novembre.

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