Canada e Cina ampliarono il loro aiuto tariffario fino al 2028. Circa 400 milioni di dollari nelle esportazioni agricole e marine sono coinvolti. Ottawa sta estendendo le esenzioni per acciaio e alluminio cinese. Mark Carney annunciò anche una missione commerciale e nuovi scambi con Pechino nel 2027.

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Il 17 novembre il Canada e la Cina hanno annunciato un nuovo soccorso doganale dopo un incontro tra Mark Carney e Xi Jinping a Shenzhen. Secondo il governo canadese, l’espansione comporta circa 400 milioni di dollari nelle esportazioni verso la Cina, principalmente sughero congelato e frutti di mare.

Tale importo si riferisce al valore delle merci interessate, non agli aiuti versati alle imprese o ad un risparmio di dazi doganali della stessa portata. L’annuncio ha esteso il riavvicinamento commerciale tra i due leader a gennaio.

Pig e frutti di mare interessati

Ottawa dettaglia un perimetro di $116 milioni in esportazioni di maiale congelato e circa 285 milioni di pesci e frutti di mare. Sono inclusi alcuni gamberi d’acqua fredda, molluschi, cetrioli di mare e l’alibutto di Groenlandia.

Il fascicolo del governo prevede che Pechino sospenda i cosiddetti diritti antidiscriminazione interessati dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2028. L’estensione aggiunge all’estensione di due anni annunciato all’inizio di questo mese, rilievi per il pasto di canola, piselli, aragosta e granchio.

Esenzioni mirate per i metalli cinesi

In cambio, il Canada estenderà le misure di risanamento dei dazi esistenti su taluni prodotti siderurgici e di alluminio cinesi fino al 31 dicembre 2028, che sarebbero scaduti alla fine del 2026.

La copertura sarà estesa anche a 32 voci tariffarie: 23 per acciaio e nove per alluminio. Ottawa ha osservato che la fornitura canadese è insufficiente o non esistente per questi prodotti. Questo non è quindi una generale rimozione delle restrizioni sui metalli cinesi.

Una partnership commerciale più ampia

Il primo ministro canadese ha anche annunciato una missione commerciale in Cina nel 2027 e un’iniziativa di e-commerce, specificamente per le piccole e medie imprese. Un volo Air Canada tra Vancouver e Guangzhou è annunciato per il maggio 2027.

Questi progetti accompagnano un commercio bilaterale di merci stimato da Ottawa a 125,6 miliardi di dollari nel 2025. Le esportazioni canadesi in Cina ammontavano a 35,1 miliardi di dollari. La nuova disposizione riguarda categorie specifiche di merci e un calendario definito, senza costituire un accordo generale di libero scambio.

Archivio fotografico: Mark Carney a Bruxelles, 23 giugno 2025, con Ursula von der Leyen e António Costa. Dati Bendo / Unione Europea,CC BY 4.0. Fotografia completa e abbigliamento Libnanews.

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