Dopo l’UNIFIL: Parigi e Roma negoziano il loro posto nel sud del Libano, Washington complica i piani europei

Parigi e Roma hanno cercato di estendere l’UNIFIL nel sud del Libano, ma un’opposizione americana potrebbe compromettere i loro sforzi. Gli europei stanno preparando una missione alternativa per sostenere l’esercito libanese, senza interventi militari diretti. Una formula limitata che pone domande sulla sicurezza del Sud dopo la partenza dei pacificatori.

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Parigi vuole estendere l’UNIFIL, ma sta già preparando un’alternativa

Francia e Italia stanno lavorando per estendere la presenza internazionale nel sud del Libano. Il loro obiettivo immediato è quello di ottenere un nuovo quadro per la Forza Intermedio delle Nazioni Unite in Libano, la cui missione si sta avvicinando al completamento. Ma Parigi sta anche preparando un’alternativa. Un’opposizione americana potrebbe impedire l’estensione richiesta del Consiglio di Sicurezza. In questo caso, gli europei considererebbero una missione civile e militare per accompagnare l’esercito libanese. Tuttavia, c’è una limitazione importante a questa formula: il personale militare europeo non sarebbe responsabile di condurre operazioni a terra.

Simon Abi Ramia, presidente del gruppo di amicizia parlamentare franco-lebanese, ha delineato questo approccio il 20 ottobre 2026. Secondo lui, Parigi lavora direttamente con Roma per estendere la missione internazionale in un quadro rinnovato. Allo stesso tempo, le due capitali stanno studiando una missione per assistere le forze libanesi. Potrebbe intervenire in diverse aree per rafforzare le capacità militari e di sicurezza. D’altra parte, non sarebbe destinato a condurre operazioni militari nel sud. Questa precisazione rivela la principale debolezza del progetto: una missione di supporto non sostituirà pienamente le funzioni attualmente svolte da UNIFIL.

Le discussioni continuano con Washington, le autorità libanesi e diverse capitali europee. L’amministrazione militare francese esamina i compiti che potrebbero essere assegnati a questa nuova missione. Nessun accordo finale è stato ancora annunciato sul suo mandato, forza o risorse.

La Francia cerca garanzie per i suoi militari

La recente visita a Beirut del ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot fa parte di questi negoziati. Parigi vuole conoscere le condizioni in cui i suoi militari potrebbero continuare la loro presenza in Libano dopo la fine degli accordi attuali. La loro sicurezza è un problema importante nelle discussioni. La Francia cerca anche garanzie sulle missioni ad essa affidate e sulle condizioni per il loro dispiegamento.

La posta in gioco è anche diplomatica. Parigi desidera mantenere un ruolo nel regime che determinerà la sicurezza del Libano meridionale. Una riduzione della presenza internazionale potrebbe diminuire la sua capacità di partecipare direttamente al monitoraggio degli impegni militari. Le autorità francesi aumentano quindi le consultazioni con i loro partner europei e arabi. Essi cercano di mantenere un accordo internazionale evitando di impegnarsi in una missione le cui responsabilità resteranno scarsamente definite.

La Francia sta considerando due opzioni. Il primo è quello di ottenere un’estensione di UNIFIL, eventualmente accompagnata da un cambiamento nelle sue missioni. La seconda è la creazione di una nuova struttura europea di assistenza. Quest’ultima opzione dipenderebbe in particolare dalla posizione americana. Richiederebbe anche un accordo sulle rispettive responsabilità dell’esercito straniero e dell’esercito libanese.

Roma, indispensabile piuttosto che partner avversario di Parigi

Contrariamente all’immagine di un confronto aperto tra Parigi e Roma, l’informazione del 20 ottobre descrive soprattutto la cooperazione tra le due capitali. Simon Abi Ramia conferma il loro coordinamento diretto sul file UNIFIL. Le differenze si riferiscono più a possibili forme di presenza internazionale che a un disaccordo formale tra i due governi.

L’Italia ha un’importante esperienza nel sud del Libano grazie alla sua partecipazione alla forza internazionale. Mantiene anche relazioni militari con Beirut. Questa esperienza gli dà un posto speciale nelle discussioni sul meccanismo futuro. La Francia, da parte sua, mantiene un ruolo diplomatico importante e cerca di mobilitare partner europei intorno a una soluzione comune.

Tuttavia, i due paesi devono essere d’accordo su diverse questioni concrete. Una nuova missione avrà bisogno di un mandato specifico. Sarà necessario determinare se i suoi militari possono solo addestrare e consigliare le forze libanesi o se potranno beneficiare di competenze aggiuntive. Anche la questione dei finanziamenti e del personale è rimasta aperta.

In questa fase, i documenti non permettono a Roma di essere attribuito un progetto definitivamente opposto a quello di Parigi. Presentare le due capitali impegnate in una rivalità frontale sarebbe quindi eccessivo.

Washington potrebbe impedire l’estensione richiesta

L’ostacolo più chiaramente identificato proviene dagli Stati Uniti. Un’opposizione americana al Consiglio di Sicurezza potrebbe compromettere l’estensione dell’UNIFIL. Questa possibilità spinge Parigi e Roma a preparare un’altra formula. Ha spiegato perché le discussioni europee si sono già concentrate su una missione civile e militare separata dagli accordi attuali.

Washington favorisce anche le trattative militari tra Libano e Israele. La riunione a Tampa del 20 ottobre ha lo scopo di esaminare le modalità di sicurezza e le condizioni per l’attuazione dell’accordo quadro. Gli Stati Uniti vorrebbero rafforzare i meccanismi di comunicazione tra i due eserciti. Tuttavia, questo approccio non affronta tutte le preoccupazioni libanesi sulla presenza internazionale.

Il Libano continua a chiedere la cessazione degli attacchi israeliani e il ritiro dei territori occupati. Solo il coordinamento militare diretto non garantirebbe il raggiungimento di questi obiettivi. Né sostituirebbe automaticamente una forza internazionale a terra.

La posizione americana pone quindi gli europei prima di una scelta difficile: difendere l’estensione di una missione che potrebbe essere bloccata o preparare un regime meno ambizioso, ma più probabile ottenere un accordo diplomatico.

Beirut rifiuta di lasciare il Sud senza una presenza internazionale

Il governo libanese cerca di mantenere una presenza internazionale dopo la fine del mandato dell’UNIFIL. Il primo ministro Nawaf Salam ha affrontato questo problema con Jean Arnault, rappresentante del Segretario Generale delle Nazioni Unite. L’incontro si è concentrato su possibili accordi per il periodo successivo e sulla situazione di sicurezza nel sud. Entrambi i funzionari hanno anche sottolineato la necessità di proteggere il Libano da ulteriori escalation regionali.

Il presidente Joseph Aoun difende la continuazione degli sforzi diplomatici. Ha chiesto l’attuazione degli impegni relativi al ritiro israeliano e alla cessazione degli attacchi. Allo stesso tempo, ha chiesto il rafforzamento della presenza di forze di sicurezza libanesi nei villaggi meridionali non occupati da Israele. Tale misura è intesa a rassicurare i residenti e a facilitare l’accesso ai servizi amministrativi.

Il Segretario Generale della Lega Araba, Nabil Fahmy, difese anche il mantenimento di una forza internazionale con un quadro ufficiale. Durante la sua visita a Beirut, ha riaffermato il sostegno della Lega alle istituzioni libanesi e ha annunciato la sua intenzione di visitare il Sud.

Queste posizioni convergono su un punto: Beirut non vuole che la partenza dell’UNIFIL lasci l’esercito solo di fronte a tutte le responsabilità attualmente assumete nel quadro internazionale.

Il problema principale: una missione senza intervento

La formula europea attualmente in studio ha un limite chiaramente dichiarato da Simon Abi Ramia. La futura missione potrebbe sostenere l’esercito libanese, rafforzare le sue capacità e sostenere la sua distribuzione. Tuttavia, non avrebbe condotto operazioni militari a terra.

Questa restrizione cambia profondamente la portata del dispositivo. Una missione di formazione potrebbe contribuire al funzionamento delle forze libanesi. Non avrebbe necessariamente i mezzi per monitorare direttamente gli incidenti o intervenire in aree esposte alle tensioni militari. La sua efficacia dipenderebbe quindi in gran parte dalle capacità dell’esercito libanese e dagli accordi raggiunti con gli altri partiti.

La Francia sta ancora studiando le responsabilità specifiche che potrebbero essere affidate ai suoi militari. Le discussioni si sono concentrate anche sulla continuità del sostegno internazionale dopo la partenza dell’UNIFIL. Pertanto, l’accordo proposto non può ancora essere presentato come una forza di sostituzione operativa.

Per il Libano, la differenza è notevole. La presenza di consiglieri e formatori europei non dovrebbe necessariamente soddisfare le esigenze di monitoraggio e sicurezza nei villaggi vicini alle posizioni israeliane. Potrebbe rafforzare l’esercito senza fornire tutte le capacità attualmente fornite dalla missione internazionale.

Il caso rimane sospeso su tre decisioni: la posizione americana su un’estensione dell’UNIFIL, l’accordo europeo su una missione di sostituzione e le garanzie ottenute da Beirut per quanto riguarda il suo mandato.Il 20 ottobre 2026 Parigi e Roma hanno lavorato insieme, ma non è stata concordata nessuna formula finale.L’incertezza principale non è quindi quale dei due paesi guiderà il futuro meccanismo. Riguarda le missioni che gli europei accetteranno di intraprendere nel sud del Libano.

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