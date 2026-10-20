Il boicottaggio di Israele: Washington vuole abbattere una legge storica in Libano

La legge libanese sul boicottaggio di Israele sarebbe diventata uno dei nuovi obiettivi della diplomazia americana a Beirut. Secondo le informazioni rivelate il 20 ottobre 2026, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito chiesto al presidente Joseph Aoun di prendere le misure necessarie per il suo […]

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Una domanda americana che va oltre il disarmo

La legge libanese sul boicottaggio di Israele sarebbe diventata uno dei nuovi obiettivi della diplomazia americana a Beirut. Secondo le informazioni rivelate il 20 ottobre 2026, il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha riferito chiesto al presidente Joseph Aoun di prendere le misure necessarie per abrogarlo direttamente. Questa richiesta è stata presentata in un’intervista telefonica che si concentra su questioni di sicurezza, attività Hezbollah e negoziati militari Tampa. Introdurrebbe un nuovo elemento nelle relazioni tra Washington e Beirut. Finora, le discussioni più sensibili hanno riguardato il disarmo di Hezbollah, il ritiro israeliano dal Libano meridionale e le modalità di attuazione dell’accordo quadro. La sfida per il boicottaggio della legislazione dovrebbe ora spostare una parte della pressione degli Stati Uniti a terra parlamentare. Inciderebbe su un quadro giuridico che da diversi decenni è in atto per le relazioni con Israele e il cui emendamento avrà un impatto politico al di là delle questioni commerciali da solo.

La richiesta di Marco Rubio sarebbe parte di un approccio americano più ampio. Washington vorrebbe decisioni concrete su Hezbollah dalle autorità libanesi, ma anche cambiamenti nelle relazioni istituzionali con Israele. L’abrogazione della legge boicottaggio sarebbe un cambiamento particolarmente visibile. Esso implica l’intervento del Parlamento e pone i vari gruppi politici prima di una scelta esplicita. Tuttavia, i documenti del 20 ottobre non riproducono una legge degli Stati Uniti o un impegno formale da parte di Joseph Aoun per intraprendere questa riforma. Le informazioni si basano sul resoconto delle discussioni diplomatiche il cui contenuto non è stato reso pubblico. Occorre quindi considerare come una richiesta attribuita a Washington, non come una decisione già adottata dalle istituzioni libanesi. Questa distinzione non toglie l’importanza del file. Ci permette semplicemente di collocare il dibattito nella sua fase attuale: quello della presunta pressione diplomatica, prima di qualsiasi procedura legislativa confermata, nel contesto della vicenda di cena di Antoun Sehnaoui con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e le sue società che lavorano direttamente con le entità israeliane.

Michel Issa per portare la questione ai membri del Parlamento

L’ambasciatore americano in Libano, Michel Issa, ha ripreso questa iniziativa nelle sue discussioni con i parlamentari libanesi. Le informazioni pubblicate indicano che avrebbe affrontato la questione dell’abrogazione del boicottaggio nelle riunioni con i membri del Parlamento e in alcune dichiarazioni pubbliche. Ciò avrebbe avuto luogo dopo l’intervista tra Marco Rubio e Joseph Aoun. Darebbe alla domanda americana una dimensione parlamentare diretta. Il Presidente della Repubblica non può abrogare una sola legge. Una modifica del regime richiederebbe una procedura legislativa e l’intervento delle istituzioni competenti. L’approccio dell’ambasciatore mira quindi a preparare il terreno politico per una possibile riforma. Essi potrebbero anche consentire a Washington di valutare la resistenza all’interno delle varie formazioni rappresentate in Parlamento.

Un elemento particolare appare nelle informazioni relative a questi interventi diplomatici. Le dichiarazioni di Michel Issa erano anche riferite a una controversia che coinvolgeva l’ambasciatore libanese a Washington, Nada Moawad. È stato criticato dai giuristi circa i contatti che sono presentati come contrari alle disposizioni legali che disciplinano le relazioni con Israele. Le informazioni disponibili includono scambi con l’ambasciatore israeliano negli Stati Uniti. Tuttavia, essi non forniscono una decisione giudiziaria che istituisce un reato. È quindi opportuno distinguere le accuse formulate in questa controversia dai fatti che sarebbero stati legalmente stabiliti. Il riavvicinamento tra questo caso e i passi attribuiti a Michel Issa dimostra tuttavia che la legislazione sul boicottaggio potrebbe diventare oggetto di confronto diplomatico. Non riguarda più solo gli scambi economici, ma anche le pratiche dei rappresentanti ufficiali e i limiti posti sulle loro relazioni con i funzionari israeliani.

Riforma che costringerebbe il Parlamento a prendere posizione

L’eventuale abrogazione della legge sul boicottaggio avrebbe immediatamente sollevato la questione del suo trattamento parlamentare. Tale iniziativa non potrebbe essere presentata come una semplice misura amministrativa. Essa richiederebbe una precisa determinazione delle disposizioni da eliminare o da modificare. Tuttavia, le informazioni pubblicate il 20 ottobre non contengono una legislazione completa. Pertanto, essi non indicano se Washington vorrebbe una completa abrogazione o una limitata modifica di alcuni divieti. Tuttavia, questa differenza sarebbe decisiva per il dibattito. Una riforma mirata non avrà necessariamente gli stessi effetti dell’abolizione generale del regime. I membri dovrebbero inoltre esaminare le conseguenze sugli obblighi delle amministrazioni e sulle pratiche attualmente regolamentate dalla legislazione. In questa fase, non c’è una proposta dettagliata per apportare modifiche legali specifiche alla votazione.

Tuttavia, il caso potrebbe portare a importanti divisioni politiche. Hezbollah difende una posizione di rifiuto dei passi che potrebbero portare alla normalizzazione dei rapporti con Israele. I suoi funzionari stanno già denunciando i negoziati diretti quando ritengono che rischiano di legittimare l’occupazione o di ridurre i diritti del Libano. In particolare, il presidente del blocco parlamentare di Resistance Loyalty, Mohammad Raad, ha criticato le posizioni a favore dei negoziati che riteneva contrario agli interessi nazionali. Queste dichiarazioni riguardano il contesto politico generale e non sono solo una risposta dettagliata a un progetto di legge sul boicottaggio. Né è possibile redigere una lista verificata dei membri che favoriscono o si oppongono alla sua abrogazione. Essi mostrano, tuttavia, che il problema può incontrare resistenza, in particolare nelle formazioni che considerano il mantenimento delle restrizioni legali come componente del rifiuto di normalizzazione con Israele.

Il calendario Tampa rafforza la portata politica della domanda

La richiesta attribuita a Washington è particolarmente sensibile. Libano e Israele sono in programma di partecipare a un nuovo incontro militare a Tampa, Florida, il 20 ottobre 2026. Le autorità libanesi vogliono difendere diversi requisiti: la cessazione degli attacchi israeliani, il ritiro dei territori occupati e l’attuazione degli impegni previsti nell’accordo quadro. La questione dei prigionieri libanesi è anche una delle questioni che Beirut intende affrontare. Israele, da parte sua, favorisce le garanzie di sicurezza riguardanti Hezbollah. Queste differenze già complicano le discussioni. L’introduzione del problema del boicottaggio potrebbe quindi ampliare notevolmente la portata delle applicazioni statunitensi. Si tratta di spostare il dibattito sulle disposizioni militari per ridurre le tensioni a un cambiamento del quadro giuridico per le relazioni con Israele.

Ciò costituirebbe una sfida aggiuntiva alle autorità libanesi. Joseph Aoun difende la continuazione dei negoziati diplomatici, che considera una soluzione meno costosa di una nuova guerra. Tuttavia, questo approccio non significa che il Presidente accetti una trasformazione immediata dei rapporti con Israele. I documenti del 20 ottobre non menzionano alcun impegno presidenziale all’abrogazione del boicottaggio. Non possono neppure stabilire che questa riforma costituirebbe formalmente una condizione di partecipazione alle discussioni Tampa. Le domande rilasciate a Marco Rubio sono riportate nella stessa intervista, ma riguardano i file separati. Sarebbe quindi eccessivo presentare la loro riconciliazione come prova di un accordo completo già negoziato. La questione rimane agli obiettivi perseguiti da Washington e alle risposte che le istituzioni libanesi potrebbero fornire.

Tra pressione diplomatica e sovranità legislativa

Se il boicottaggio dovesse essere messo in discussione, le autorità libanesi affronterebbero un problema istituzionale specifico. Gli Stati Uniti possono difendere un cambiamento legislativo nei suoi scambi diplomatici. Tuttavia, la decisione spetta alle istituzioni libanesi. Tale iniziativa dovrebbe essere considerata nell’ambito delle procedure nazionali e data origine al dibattito parlamentare. Non poteva derivare direttamente da una richiesta fatta da un ambasciatore straniero o ufficiale. Questa distinzione è la principale questione istituzionale nel caso. Le informazioni pubblicate descrivono presunta pressione degli Stati Uniti, ma non dimostrano che il governo avrebbe deciso di introdurre un disegno di legge. Non menzionano un calendario parlamentare o una commissione per esaminare una riforma del boicottaggio. Nessun voto è stato annunciato su questo problema nel materiale disponibile.

Il dossier rivela così una possibile estensione degli obiettivi americani al Libano. Oltre alle richieste relative al disarmo di Hezbollah e agli accordi di sicurezza con Israele, ci sarebbe il desiderio di cambiare il quadro giuridico delle relazioni tra i due paesi. Questo approccio potrebbe avere conseguenze politiche significative, ma la sua attuazione rimane incerta. Il 20 ottobre 2026, l’informazione identifica una richiesta attribuita a Marco Rubio e gli interventi prestati a Michel Issa ai parlamentari. Essi non confermano che è stato presentato un testo di abrogazione o che la maggioranza parlamentare si prepara a sostenerla. Il prossimo elemento decisivo sarebbe quindi l’emergere di un’iniziativa legislativa identificabile. Essa contribuirà a determinare se gli approcci diplomatici di cui si fa riferimento abbiano effettivamente comportato una procedura istituzionale, e soprattutto quali disposizioni della legislazione libanese verrebbero contemplate.

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