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BCHHALEH OLIVERS ETERNAL — 6000 anni in piedi
A Bchaaleh, nel nord del Libano, gli ulivi tra i più antichi del mondo guardano da oltre seimila anni. Ora un membro del locale Waqf, una volta appartenevano a un santuario romano estinto. Uno studio USAID/Università dell’Arizona datato alcuni di loro a 1700 anni di età. Forse tra i primi alberi addomesticati dall’uomo, sono i Fenici che diffonderanno la loro cultura in tutto il bacino del Mediterraneo.
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