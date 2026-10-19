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TRIPOLI SOUKS — 700 anni di commercio di Mamluk

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TRIPOLI SOUKS — 700 anni di commercio di Mamluk Nel 1289, gli eserciti Mamluk del sultano Qalaoun riportarono Tripoli ai Crociati e costruirono una nuova città ai piedi della cittadella. Da più di..

LES SOUKS DE TRIPOLI — 700 ans de commerce mamelouk
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TRIPOLI SOUKS — 700 anni di commercio di Mamluk

Nel 1289, gli eserciti Mamluk del sultano Qalaoun riportarono Tripoli ai Crociati e costruirono una nuova città ai piedi della cittadella. Per più di sette secoli, i suoi souk includono artigiani, caravanserrali, hammam, moschee e medersas secondo un’organizzazione urbana intatta. I pescatori, gli artigiani e gli artigiani perpetuano ancora tradizioni secolari. Elencati sulla lista indicativa dell’UNESCO, questi souk rimangono fragili, minacciati dalla mancanza di manutenzione e dalla crisi economica.

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