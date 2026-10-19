11

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

TRIPOLI SOUKS — 700 anni di commercio di Mamluk

Nel 1289, gli eserciti Mamluk del sultano Qalaoun riportarono Tripoli ai Crociati e costruirono una nuova città ai piedi della cittadella. Per più di sette secoli, i suoi souk includono artigiani, caravanserrali, hammam, moschee e medersas secondo un’organizzazione urbana intatta. I pescatori, gli artigiani e gli artigiani perpetuano ancora tradizioni secolari. Elencati sulla lista indicativa dell’UNESCO, questi souk rimangono fragili, minacciati dalla mancanza di manutenzione e dalla crisi economica.

Guarda il video originale su YouTube

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews