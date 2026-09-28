AUN JOSEPH’s SOCIAL BALANCE — Un anno e mezzo dopo la sua elezione, dov’è il Libano?
Un anno e mezzo dopo l’elezione di Joseph Aoun, otto su dieci libanesi vivono ancora al di sotto della soglia di povertà.
472 000 partenze dal 2021, il 63% dei giovani vuole emigrare, il 40% dei medici ha lasciato il paese: l’esodo non rallenta.
I bambini al lavoro, disagio psicologico in aumento: la crisi sociale colpisce i più vulnerabili.
Di fronte a questa urgenza, qual è il risultato della Presidenza Aoun? Misure di emergenza, ma nessuna riforma strutturale.
E soprattutto: come le banche libanesi hanno bloccato per sette anni la legge intesa a distribuire le perdite, aggravando ulteriormente ogni anno la situazione dei depositanti.
Una stima, senza compostezza, dello stato reale del paese.
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