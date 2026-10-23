L’amnistia generale in Libano: dietro l’accordo dei magistrati, una battaglia contro le sentenze e il rilascio

In Libano, l’applicazione della legge sull’amnistia generale pone domande sul rilascio e sulla riduzione delle pene. Dopo una riunione tra i procuratori e il Consiglio costituzionale, i giudici chiariscono le loro posizioni. La recidiva, le sentenze di morte e il caso Ahmad al-Assir rimangono al centro dei dibattiti giudiziari.

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Una riunione del Consiglio costituzionale dopo tensioni sull’applicazione dell’amnistia

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Ahmad Rami Hajj, ha visitato la sede del Consiglio Costituzionale ad Hadath giovedì 22 ottobre 2026. Ha incontrato il presidente dell’istituzione, la giustizia Tannous Mechleb. L’incontro si è svolto il giorno dopo che è stata emessa una circolare giudiziaria sull’applicazione del diritto di amnistia generale. Il documento aveva fatto rivivere domande sulle condizioni in cui le persone condannate o perseguite potevano beneficiare delle nuove disposizioni. I due giudici hanno cercato di chiarire le loro posizioni e di porre fine alle relazioni delle differenze tra le loro istituzioni.

La circolare indirizzata ai pubblici ministeri e all’ufficio del procuratore finanziario ha precisato i documenti da raccogliere prima di decidere sulle domande di cessazione o remissione delle sentenze. Esso comprendeva la consultazione dei registri penali e la raccolta di informazioni dai servizi di sicurezza. L’obiettivo era quello di garantire un’applicazione uniforme della legge. Tuttavia, queste istruzioni hanno sollevato preoccupazioni tra alcuni avvocati, che temono che i controlli amministrativi porteranno a condizioni aggiuntive per i beneficiari dell’amnistia.

Dopo la riunione, Tannous Mechleb ha ribadito la natura vincolante delle decisioni del Consiglio costituzionale. Egli ha anche assicurato che non c’era disaccordo con l’Ufficio del Pubblico Procuratore dinanzi alla Corte di Cassazione sull’interpretazione dei testi. Ahmad Rami Hajjj ha confermato che la sua istituzione avrebbe rispettato le decisioni costituzionali e le interpretazioni. Questa dichiarazione comune ha permesso di alleviare le tensioni pubblicamente, senza rimuovere tutte le questioni relative alle modalità pratiche delle forze dell’ordine.

Decisione costituzionale n. 12 del 2026 al centro del dibattito

Le difficoltà sono sorte dopo la decisione del Consiglio costituzionale n. 12 del 2026, emessa in seguito ad un ricorso contro la legge generale di amnistia. Il Consiglio non ha annullato l’intero testo. Tuttavia, ha censurato alcune espressioni e ha fatto riserve di interpretazione su diverse disposizioni. Tali modifiche hanno interessato, tra l’altro, le scadenze, le condizioni di applicazione e la determinazione delle persone che possono beneficiare di amnistia.

La portata di questa decisione è essenziale. Le autorità giudiziarie responsabili dell’applicazione della legge devono tener conto delle disposizioni mantenute, degli elementi censurati e delle interpretazioni imposte dal Consiglio costituzionale. Non possono trattare le riserve costituzionali come semplici raccomandazioni. Questo obbligo spiega perché le istruzioni ai pubblici ministeri hanno generato un dibattito legale.

Tannous Mechleb ha anche risposto alle accuse che il Consiglio costituzionale aveva avuti sui poteri del Parlamento. Egli sosteneva che la sua istituzione non aveva superato le sue prerogative. A suo avviso, le interpretazioni adottate sono conformi ai testi e ai poteri legislativi del Consiglio.

Ahmad Rami Hajj, da parte sua, ha spiegato che la circolare in questione riguardava il modo in cui la legge è stata applicata. Egli ha dichiarato che lo scopo delle istruzioni era quello di organizzare il lavoro dei procuratori e di evitare differenze di trattamento tra le regioni. Il Procuratore Generale ha riconosciuto l’esistenza di un equivoco intorno a due punti, affermando che le discussioni con il Consiglio costituzionale avevano chiarito le difficoltà.

I procuratori devono raccogliere i file prima di decidere

La circolare del procuratore generale prevede diversi controlli prima dell’esame delle domande di amnistia. In particolare, i giudici devono avere accesso al registro penale dell’interessato e alle informazioni sulla procedura contro di lui. I servizi di sicurezza possono essere richiesti per completare i file. Le celle di coordinamento dovrebbero anche facilitare la raccolta di documenti in diverse regioni.

Questa organizzazione risponde ad una difficoltà pratica. Le persone che possono beneficiare di amnistia possono essere coinvolte in diversi procedimenti, a volte dinanzi a tribunali diversi. I giudici devono quindi determinare con precisione i reati interessati, le decisioni già tramandate e le eventuali esclusioni previste dalla legge. Una richiesta non può essere correttamente considerata se le informazioni necessarie sono mancanti o contraddittorie.

Tuttavia, la moltiplicazione degli audit può rallentare le decisioni. I tribunali libanesi operano con mezzi amministrativi limitati. Il registro ha difficoltà di personale e lo scambio di documenti tra istituzioni può richiedere tempo. Per le persone detenute, questi ritardi hanno conseguenze immediate, in quanto possono estendere l’attesa di una decisione che potrebbe cambiare la loro situazione criminale.

L’Ufficio del Procuratore Generale afferma che vuole evitare queste difficoltà organizzando la raccolta di informazioni. La questione centrale ora è come le istruzioni saranno applicate in ogni giurisdizione.

Diversi procedimenti non significano necessariamente recidiva

Uno dei punti più sensibili riguarda la distinzione tra recidiva e proliferazione dei procedimenti legali. L’avvocato criminale Sahar Mohsen sottolinea che queste due situazioni non possono essere assimilate automaticamente. Una persona può essere sottoposta a diversi procedimenti senza essere stata condannata per ciascuno dei presunti reati. La semplice esistenza dell’accusa non è quindi sufficiente a stabilire una recidiva in senso giuridico.

Questa distinzione è particolarmente rilevante per i record di droga. La decisione costituzionale n. 12 del 2026 richiede il rispetto delle condizioni legali per caratterizzare la recidiva. Sarebbe quindi in contrasto con questa interpretazione considerare una persona di essere un recidivo solo perché diverse procedure sono incluse nel suo fascicolo.

Sahar Mohsen ricorda anche l’importanza della presunzione dell’innocenza. Un’accusa non e’ una condanna. I giudici devono esaminare le decisioni prese e le condizioni stabilite nei testi prima di determinare se una persona è amnistia.

Questo problema può avere importanti implicazioni per i detenuti. Un’interpretazione troppo ampia della recidiva potrebbe escludere alcuni individui a beneficio della legge. D’altra parte, l’applicazione dei criteri giuridici consentirebbe di distinguere le situazioni individuali e impedire che i procedimenti non giudicati vengano trattati come condanne finali.

Prigionieri della morte colpiti da un cambiamento di frase

La legge generale sull’amnistia solleva anche questioni riguardanti le persone condannate a morte. L’informazione giudiziaria pubblicata il 23 ottobre si riferisce alla conversione di alcune frasi in lavoro forzato. C’è una distinzione tra convinzioni finali e non finali.

Le spiegazioni fornite al Procuratore Generale indicano, tra l’altro, che alcune sentenze di morte finali possono essere sostituite da sentenze di vita di duro lavoro, mentre le situazioni relative a decisioni non finali possono essere punibili entro 17 anni. Tuttavia, l’applicazione di tali disposizioni dipende dalla natura della condanna e dalle condizioni stabilite dalla legge.

Questa questione è di particolare interesse per i prigionieri coinvolti in vecchi casi. La trasformazione di una frase non significa necessariamente rilascio immediato. Occorre considerare la finalità delle decisioni, altre convinzioni possibili e le procedure legali per il calcolo delle sentenze.

Le conseguenze individuali dovrebbero quindi essere esaminate separatamente. Non vi è alcun meccanismo generale per concludere che tutte le persone condannate a morte beneficeranno automaticamente della stessa remissione.

Il caso di Ahmad al-Assir pone domande

Il caso Ahmad al-Assir è uno dei casi che potrebbero essere colpiti dalle nuove disposizioni. Le informazioni pubblicate si riferiscono alla possibilità di una riduzione della sua frase, a seguito di chiarimenti sulla trasformazione di certe convinzioni.

Tuttavia, questa prospettiva non è una decisione di rilascio. Dipende dall’esame delle sentenze tramandate, dalla loro finalità e dalle disposizioni applicabili a ciascuna di esse. I giudici dovranno inoltre tener conto di qualsiasi altro procedimento relativo all’interessato.

L’importanza politica e giudiziaria di questo caso spiega l’attenzione che solleva. Ahmad al-Assir fu condannato in casi legati a scontri armati e a gravi atti. Qualsiasi cambiamento nella sua situazione criminale potrebbe causare reazioni significative tra le famiglie delle vittime e le varie componenti politiche.

A partire dal 23 ottobre 2026, le prove disponibili suggeriscono quindi la possibilità di modificare la frase, ma non una decisione definitiva sul suo rilascio.

Le famiglie dei prigionieri sfidano alcune interpretazioni

L’applicazione della legge ha anche provocato reazioni tra le famiglie dei detenuti islamisti. Diversi parenti dei prigionieri contestano le interpretazioni costituzionali e giudiziarie che ritengono probabile limitare gli effetti dell’amnistia.

Le loro affermazioni fanno parte di un vecchio dibattito sulla durata delle detenzione e sulle difficoltà incontrate da alcuni prigionieri nell’ottenere un giudizio finale. In particolare, le famiglie riferiscono anni di detenzione senza processo. Essi chiedono una rapida applicazione della legge e chiarificazione delle categorie di persone interessate.

Queste affermazioni non sono limitate al rilascio dei detenuti. Esse riguardano anche la parità di trattamento tra regioni e categorie diverse di persone condannate. Alcuni politici ritengono che una legge di amnistia debba tener conto di questi saldi per evitare ulteriori tensioni.

Tuttavia, la situazione rimane complessa. I reati in questione non sono tutti della stessa gravità e le convinzioni non sono soggette alle stesse procedure. Le autorità giudiziarie devono quindi applicare le disposizioni legali senza considerare casi diversi.

Una domanda che ora dipende dalle decisioni giudiziarie

La riunione del 22 ottobre tra Ahmad Rami Hajjj e Tannous Mechleb ha permesso di chiarire pubblicamente le relazioni tra l’Ufficio del Procuratore Generale e il Consiglio Costituzionale. Entrambi i funzionari hanno affermato la loro volontà di coordinare l’applicazione della legge e rispettare le interpretazioni costituzionali.

Le difficoltà si stanno muovendo verso i tribunali responsabili dell’esame delle domande. I procuratori dovranno raccogliere i documenti necessari, verificare le convinzioni e distinguere tra recidivi e persecuzioni multiple. Essi dovranno anche applicare le disposizioni relative alla conversione delle frasi, in particolare nei casi più sensibili.

I primi effetti dell’amnistia dipenderanno quindi dalla velocità dei procedimenti e dalla coerenza delle decisioni prese nelle diverse regioni. Per i detenuti e le loro famiglie, la questione immediata riguarda il tempo necessario per ottenere una risposta giudiziaria.

A partire dal 23 ottobre 2026, non vi è una stima sufficientemente documentata del numero definitivo di persone ammissibili all’amnistia. Le decisioni individuali dovranno stabilire le conseguenze concrete della legge, in particolare per quelle condannate a pene pesanti e quelle colpite da diverse procedure.

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