Dopo l’UNIFIL, il Libano meridionale affronta il rischio di un vuoto di sicurezza

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Entro pochi mesi dalla fine annunciata della missione UNIFIL, la preoccupazione sta guadagnando dietro le quinte diplomatiche libanesi. Non riguarda più solo la partenza dei soldati internazionali. Si tratta di quello che verrà dopo. Nella sua 29 settembre 2026 edizione, Al Joumhouria riporta che nessuna formula alternativa è ancora pronta. Una fonte diplomatica citata dal giornale va oltre. Si ritiene che le difficoltà siano tali che lo scenario di vuoto nel Sud diventi una seria ipotesi.

Questo allarme viene come la situazione militare rimane tesa. Le operazioni israeliane continuano in diverse aree del Sud. Le discussioni tra Libano e Israele rimangono difficili. Allo stesso tempo, l’esercito libanese è chiamato ad espandere il suo ruolo. Questi tre elementi trasformano la fine di UNIFIL in un problema strategico. Il soggetto non è più semplicemente quello di sostituire diverse migliaia di soldati. È necessario determinare chi effettuerà i loro doveri, sotto quale autorità e con che mezzi.

Due soluzioni ricercate, nessuna ancora acquisita

Secondo Al Jumhouria del 29 settembre 2026, il Libano sta lavorando su due possibilità. Il primo sarebbe quello di mantenere UNIFIL nella sua forma attuale. Il secondo sarebbe creare un sistema diverso, ma mantenere un quadro giuridico internazionale o un collegamento con le Nazioni Unite. Secondo la fonte diplomatica del giornale, nessuna di queste tracce ha ancora ottenuto il sostegno necessario.

La situazione spiega la preoccupazione espressa da diversi funzionari libanesi. Una partenza senza alternativa lascerebbe un’area particolarmente sensibile senza l’accordo internazionale da anni. Al Joumhouria riporta così le paure di un vuoto che potrebbe aumentare il rischio di confronto. Il giornale si riferisce anche alla possibilità di una tale situazione che estende la libertà d’azione israeliana nel Sud.

La questione supera quindi il numero di soldati presenti. UNIFIL è anche un quadro internazionale. La sua presenza collega direttamente la situazione nel sud al Consiglio di sicurezza e alla risoluzione 1701. La scomparsa di questa struttura sollevava la questione del meccanismo da prendere.

Al Akhbar, nella sua 29 settembre 2026 edizione, riporta preoccupazioni simili da un’altra sequenza diplomatica. Il giornale torna a un incontro tenutosi in Parlamento con il Coordinatore Speciale delle Nazioni Unite per il Libano. Questa riunione ha avuto luogo come parte di un processo parlamentare sostenuto, secondo il giornale, da 86 deputati a favore del mantenimento dell’UNIFIL.

Secondo le informazioni pubblicate da Al Akhbar, le discussioni si sono concentrate sui rischi di un vuoto dopo il ritiro della forza internazionale. In particolare, sarebbe stata menzionata una presenza delle Nazioni Unite in un’altra forma e con meno personale. Tuttavia, il rappresentante internazionale non avrebbe presentato una soluzione specifica per sostituire immediatamente la missione attuale.

Il problema individuato durante queste discussioni sarebbe quindi meno la fine dell’UNIFIL stessa che l’assenza di una struttura in grado di svolgere le funzioni che svolge attualmente. Secondo Al Akhbar, il rappresentante internazionale ha anche insistito sulla necessità di mantenere il Libano in una forma di copertura delle Nazioni Unite.

Una forza di 7.500 soldati difficile da sostituire

Al Quds Al Arabi, nella sua edizione del 29 settembre 2026, fornisce una misura della scala della sfida. C’erano circa 7.500 soldati da circa 50 paesi a LUSIFIL. Sono schierati nel sud, tra cui circa 120 chilometri della Blue Line.

Queste cifre mostrano perché la questione non può essere ridotta ad un semplice trasferimento di responsabilità. Anche se l’esercito libanese divenne la forza principale dopo la partenza dell’UNIFIL, dovrebbe riprendere le missioni finora svolte con il sostegno di un importante meccanismo multinazionale.

Il comandante dell’UNIFIL, Diodato Abagnara, si avvicinò alla scadenza. Secondo Al Joumhouria e Al Quds Al Arabi del 29 settembre 2026, ha informato i rappresentanti dei paesi partecipanti alla missione sulla situazione nel sud. Ha sottolineato il continuo sostegno all’esercito libanese e alle comunità locali, nonché l’importanza di una presenza internazionale per promuovere l’attuazione della risoluzione 1701.

Al Joumhouria riporta anche il periodo rimanente prima della fine dell’anno. Il funzionario UNIFIL ritiene che questi mesi dovrebbero essere utilizzati per preparare la fase successiva ed evitare un vuoto di sicurezza.

Tuttavia, il calendario offre un margine. La scomparsa della presenza internazionale non deve necessariamente avvenire in un solo giorno. Al Joumhouria indica che il ritiro organizzato delle forze potrebbe essere graduale e diffuso in un periodo molto più lungo. Questa transizione potrebbe consentire al Libano e ai suoi partner di preparare una formula alternativa.

Ma un ulteriore ritardo non risolve il problema sottostante. Fornisce solo più tempo per trovare una soluzione.

L’esercito libanese al centro del post-UNIFIL

In quasi tutti gli scenari menzionati dai giornali del 29 settembre, l’esercito libanese diventa l’attore centrale.

Al Joumhouria cita un alto funzionario che, dopo la partenza dell’UNIFIL, l’esercito sarebbe la principale forza di sicurezza a terra. Questo funzionario evidenzia anche i limiti delle sue attrezzature e risorse. Egli ha quindi creduto che i paesi partner, compresi gli Stati Uniti, dovrebbero fornire le risorse necessarie.

Questa domanda è stata anche presente all’incontro tra Nawaf Salam e il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Washington. Diversi giornali del corpus riferiscono che il Primo Ministro ha insistito sulla necessità di continuare il sostegno degli Stati Uniti per l’esercito. Ha collegato questa assistenza alla capacità dell’istituzione militare di svolgere le sue responsabilità in tutto il paese.

Al Binaa del 29 settembre 2026 riferisce che Nawaf Salam ha chiesto l’attuazione concreta del quadro tripartito. Secondo le posizioni presentate alla riunione, quest’ultima deve andare avanti simultaneamente sul ritiro israeliano e sull’estensione dell’autorità di Stato. Il primo ministro ha anche chiesto un calendario chiaro e un meccanismo di verifica.

Il rafforzamento dell’esercito appare così come il punto di contatto tra due dossier. La prima riguarda il periodo post-UNIFIL. Il secondo riguarda l’autorità di Stato e il monopolio delle armi.

Tuttavia, rimane una difficoltà. La sostituzione di una forza internazionale non significa solo un aumento della forza militare nel sud. Occorre anche dare i mezzi materiali per occupare il terreno, monitorare le aree sensibili e mantenere una presenza sostenibile in una regione sempre esposta alle operazioni militari.

Questo problema è tanto più importante quanto gli incidenti continuano.

Un ritiro pianificato come operazioni continua

Il contesto del 29 settembre 2026 non è quello di un confine stabilizzato. Al Sharq riferisce diverse operazioni israeliane nel sud. Il giornale menziona bombardamenti, attacchi aerei e distruzione in varie località. Ha anche riferito movimenti del serbatoio nella zona di Arnoun e sparare a Zawtar al-Sharqiya.

Al Sharq riferisce anche che un’unità di ingegnere dell’esercito libanese ha smantellato una telecamera spia israeliana dotata di un sistema di energia solare vicino a Wadi Zibqin nel distretto di Tyre.

Al Araby Al Jadid descrive anche una situazione di tensione persistente. Secondo le informazioni raccolte dal giornale e pubblicate il 29 settembre 2026, Nawaf Salam ricevette messaggi negativi durante il suo viaggio a New York sulle intenzioni israeliane. Israele continuerà le sue operazioni e manterrà la zona di sicurezza che aveva stabilito nel sud.

Queste informazioni sono attribuite alle fonti del giornale. Non sono quindi un annuncio ufficiale israeliano. Tuttavia, essi permettono di capire perché la questione UNIFIL è così preoccupata per Beirut.

Una partenza della forza internazionale in un ambiente pacifico pone in primo luogo una questione di transizione istituzionale. La sua partenza come operazioni militari continua pone un problema molto più ampio.

Il rischio sarebbe allora che un meccanismo internazionale sparisse prima che fosse stabilito un nuovo equilibrio di sicurezza.

Il ruolo internazionale non è limitato ai soldati

Il dibattito sulla popolazione maschera un’altra funzione UNIFIL. La sua presenza crea un intermediario istituzionale in una zona in cui gli eserciti libanesi e israeliani rimangono separati da un confine estremamente sensibile.

Questa dimensione spiega perché Al Akhbar insiste sul desiderio espresso nelle discussioni con il rappresentante dell’ONU di mantenere la copertura internazionale. Una forza più piccola potrebbe mantenere parte di questa funzione, anche se non ha fornito le stesse capacità operative.

Questa ipotesi si unisce alle informazioni di Al Jumhouria sull’interesse dimostrato da alcuni paesi già presenti in UNIFIL per continuare ad assistere l’esercito libanese. Il giornale menziona quindi la possibilità di un quadro multinazionale. Tuttavia, le questioni chiave rimangono senza risposta: quale sarebbe il suo mandato, chi lo autorizzerebbe e quali missioni specifiche avrebbe compiuto?

Lo status giuridico è decisivo. Una coalizione di paesi che sostengono l’esercito non è necessariamente equivalente a una forza obbligata dalle Nazioni Unite. La differenza riguarda sia la legittimità politica che i meccanismi di coordinamento.

Ecco perché le discussioni riportate dai giornali sembrano cercare una formula che mantiene un legame con le Nazioni Unite, anche in caso di profonda trasformazione del sistema attuale.

L’Unione europea si prepara anche per la prossima fase

L’argomento è apparso anche durante un incontro tra il comandante dell’esercito, il generale Rodolphe Haykal, e l’ambasciatore dell’Unione europea Sandra De Waele.

Al Sharq del 29 settembre 2026 dichiarò che entrambi i funzionari avevano esplicitamente affrontato la fase post-UNIFIL. Il diplomatico europeo ha confermato il continuo sostegno dell’Unione europea all’esercito libanese e ha elogiato il suo ruolo nella stabilità del paese.

Questa riunione non fornisce una formula alternativa. Tuttavia, conferma che i partner stranieri del Libano stanno già lavorando sulla questione post-UNIFIL.

La sfida è trasformare questi supporti politici in capacità concrete. L’esercito dovrà avere risorse sufficienti per mantenere la terra. Deve anche essere in grado di agire in un ambiente in cui il ritiro israeliano rimane incompleto e la questione delle armi di Hezbollah rimane aperta.

Questi file ora attraversano direttamente.

Il pericolo di un calendario desincronizzato

Forse il rischio principale è il tempismo.

Il Libano sta cercando un ritiro israeliano. Allo stesso tempo, deve rafforzare la distribuzione dell’esercito. Le discussioni sulle armi devono andare avanti. La ricostruzione deve iniziare. Infine, bisogna trovare una soluzione prima che la presenza internazionale sparisca.

Non vi è alcuna garanzia che questi processi progrediscano allo stesso ritmo.

Se UNIFIL si ritira prima che venga messo in atto un dispositivo alternativo, potrebbe apparire il vuoto temuto dalle fonti di Al Joumhouria. Se l’esercito dovesse riprendere più missioni senza le risorse necessarie, il problema sarebbe semplicemente trasferito. Se le operazioni israeliane continuano, la presenza militare da sola non sarà sufficiente per creare un ambiente stabile.

Il mantenimento di una struttura internazionale ridotta potrebbe quindi servire da transizione. Ma i file del 29 settembre 2026 non mostrano ancora alcun accordo su questa opzione.

Questo è proprio ciò che rende importanti le confidenza pubblicate da Al Joumhouria. Essi rivelano un divario tra l’approccio politico e la prontezza operativa. Ognuno sta discutendo del post-UNIFIL, ma non c’è ancora una sostituzione chiaramente definita nelle fonti disponibili.

Tre mesi per preparare un’architettura ancora sconosciuta

A questo punto, i giornali descrivono quindi una ricerca più di una soluzione.

Il governo libanese vuole preservare una presenza internazionale o ottenere una formula che può assumere le sue principali funzioni. I parlamentari chiedono di mantenere l’UNIFIL. Le Nazioni Unite avvertono il rischio di un vuoto. L’Unione europea conferma il suo sostegno all’esercito. Nawaf Salam chiese a Washington di rafforzare quest’ultimo. Tuttavia, la struttura per organizzare l’intero rimane indeterminato.

La questione centrale diventa poi quella della transizione.

Ritiro graduale potrebbe fornire il tempo necessario. Ma questa scadenza dovrà essere utilizzata per definire le responsabilità, il personale, il finanziamento e il quadro giuridico. Senza questo, il calendario sarebbe solo spingere indietro il problema.

Dopo l’UNIFIL, quindi, la partenza dei pacificatori delle Nazioni Unite non era una semplice partenza. Obbliga il Libano a rispondere a una domanda molto più difficile: quale architettura di sicurezza può lavorare nel Sud quando la presenza internazionale diminuisce, quando il conflitto con Israele non è risolto e l’autorità militare dello Stato rimane al centro del dibattito interno?

Le informazioni pubblicate da Al Jumhouria e Al Akhbar il 29 settembre 2026 mostrano che questa architettura non esiste ancora. Essi mostrano anche che il rischio di vuoto non è più menzionato pubblicamente solo come una preoccupazione astratta. È ora discussa nelle riunioni diplomatiche e parlamentari dedicate alla preparazione della prossima fase.

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