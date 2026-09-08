Netanyahu, le elezioni israeliane e l’ipotesi di un’escalation calcolata nel sud del Libano

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Sud Libano entra nel calendario elettorale israeliano

A meno di due mesi dalle elezioni israeliane del 27 ottobre, la situazione nel Libano meridionale assume una dimensione politica particolare. Benjamin Netanyahu cercò di mantenere il potere in una scheda elettorale dove la sua maggioranza rimase incerta. Allo stesso tempo, l’esercito israeliano sta intensificando le sue operazioni in Libano. Dice di aver preso il controllo operativo di Ali al-Taher. Strike si diffuse intorno a Nabatiyah. Questa simultaneità alimenta l’ipotesi di un legame tra imperativi militari e il calendario elettorale. Tuttavia, non vi è alcuna prova a suggerire che Benjamin Netanyahu ha ordinato un’escalation per rafforzare la sua campagna. D’altra parte, diverse fonti indicano che le elezioni sono un fattore nei calcoli israeliani. Reuters, 3 settembre 2026, riferisce che l’ex generale libanese Hassan Jouni crede che una vittoria in Ali al-Taher potrebbe essere un successo importante per il governo israeliano prima delle elezioni. Tuttavia, ha sottolineato il rischio politico di pesanti perdite militari. Questo doppio problema ci permette di capire parte della strategia attuale. Netanyahu può beneficiare di un successo presentato come un miglioramento della sicurezza nel nord di Israele. Allo stesso tempo, deve impedire che le operazioni costose producano l’effetto opposto. La battaglia del Sud si svolge quindi in un contesto in cui il risultato militare ha un evidente valore politico interno, anche se tale valore non è sufficiente per stabilire una motivazione elettorale diretta.

Associated Press, 3 settembre 2026, descrive precisamente le difficoltà elettorali che Netanyahu sta affrontando. Il pericolo non è solo dall’opposizione. Viene anche dalla frammentazione del proprio campo. Numerosi piccoli partiti di destra a favore del primo ministro rischiano di correre separatamente. Alcuni potrebbero non raggiungere la soglia necessaria per entrare in Parlamento. Le voci che ne derivano sarebbero perse per il blocco Netanyahu. Questo meccanismo aveva già contribuito alla sua perdita di potere nel 2021. Il primo ministro cerca quindi di mantenere una coalizione capace di ottenere la maggioranza. In questo contesto, la sicurezza rimane un elemento centrale del suo discorso politico. Le guerre contro Hamas, Hezbollah e Iran occupano un posto importante nel registro elettorale. Un successo militare in Libano può quindi essere integrato in una narrazione più ampia. È una dimostrazione che Israele ha respinto minacce lontane dai suoi confini e ha ripristinato una capacità deterrente. Ma questa strategia ha un limite. Una guerra che colpisce o provoca nuove perdite può anche alimentare critiche contro il governo. Il calcolo politico quindi non spinge automaticamente verso la massima escalation. Al contrario, può promuovere operazioni limitate con risultati visibili senza un impegno terrestre eccessivamente costoso.

Ali al-Taher, un successo militare che può diventare un argomento politico

La battaglia di Ali al-Taher illustra questa logica. Reuters, 3 settembre 2026, descrive questa altezza di quasi 600 metri come una posizione strategica a circa 15 chilometri dal confine. Domina diversi assi del Libano meridionale e collega i settori meridionali a Iqlim al-Tuffah. Israele sostiene anche che è sede di strutture sotterranee Hezbollah. Essa può quindi essere presentata all’opinione israeliana come risultato concreto. Offre un quadro semplice: una posizione usata per minacciare il nord di Israele sarebbe ora sotto controllo israeliano. Questa presentazione fa parte del discorso di sicurezza del governo. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha collegato la cattura di Ali al-Taher al disarmo di Hezbollah e alla protezione del popolo della Galilea. Al Jazeera, il 5 settembre 2026, riferisce di aver presentato questa operazione come un passo importante verso questo obiettivo. La formulazione pone chiaramente la battaglia in una strategia per l’opinione pubblica israeliana e per Hezbollah e il governo libanese. Il controllo dell’altezza diventa così una prova di determinazione. Può anche essere presentato come conseguenza di una politica che rifiuta di ritirarsi fino a quando la minaccia di Hezbollah rimane.

La realtà del terreno è più sfumata. Reuters, 4 settembre 2026, riferisce che un funzionario militare libanese non poteva confermare l’esatta misura della presenza israeliana nei tunnel. Secondo lui, Israele controllava gli ingressi del sud e controllava l’accesso del nord dai droni. Associated Press, 5 settembre 2026, sottolinea anche che la portata del « controllo operativo » rivendicato da Israele rimane difficile da stabilire. Questa differenza tra realtà militare e presentazione politica è importante. Un governo nella campagna non ha bisogno di un’occupazione completa per rivendicare una vittoria. È sufficiente essere in grado di presentare un’operazione come un cambiamento nell’equilibrio del potere. Per Netanyahu, Ali al-Taher offre proprio questa possibilità. L’altezza è identificabile. Il suo valore strategico è riconosciuto. È collegato direttamente alle capacità di Hezbollah. La sua presa annunciata può quindi essere integrata nel record di sicurezza del Primo Ministro. Tuttavia, un’ulteriore progressione potrebbe cambiare il calcolo. Più le forze israeliane avanzano, più espongono. Reuters, 3 settembre 2026, riferisce che Hassan Jouni collega la prudenza israeliana al rischio di perdite prima delle elezioni. L’interesse elettorale di una vittoria può così portare all’azione, mentre il rischio elettorale delle perdite può frenare un’offensiva più profonda.

Una campagna costruita intorno alla sicurezza

La situazione politica israeliana dà ulteriore peso a questi arbitrati. Associated Press, 3 settembre 2026, dice che Netanyahu sta cercando di convincere i piccoli partiti di destra a unirsi prima dell’elezione. Il sistema elettorale israeliano rende questo problema essenziale. La formazione deve ottenere almeno il 3,25% dei voti per entrare in Parlamento. Se diverse liste a favore del Primo Ministro rimangono al di sotto di questa soglia, Netanyahu può perdere la maggioranza anche se la destra ha più voti in generale. La battaglia elettorale si gioca così sia sulla mobilitazione del campo nazionalista che sul confronto con l’opposizione. In questo contesto, il discorso di sicurezza ricorda agli elettori di destra le questioni che li riuniscono. Netanyahu sottolinea la difesa di Israele, il rifiuto di uno Stato palestinese e la lotta contro gli avversari regionali. Le operazioni militari possono rafforzare questa narrazione quando danno l’immagine di un’iniziativa controllata. Essi diventano più problematici quando rivelano un’incapacità di raggiungere gli obiettivi dichiarati.

Al Jazeera, 6 settembre 2026, riferisce che i recenti sondaggi collocano il blocco di opposizione prima della coalizione Netanyahu. Il Primo Ministro si avvicinò quindi all’elezione in una posizione che non garantiva la vittoria. La sua longevità politica è in gran parte basata sulla sua immagine come leader capace di gestire le questioni di sicurezza. Questa immagine è stata profondamente testata dagli attacchi del 7 ottobre 2023 e dalle successive guerre. La campagna del 2026 si svolge così sul terreno paradossale. Netanyahu può mettere in evidenza le operazioni contro Hamas, Hezbollah e Iran come prova della sua determinazione. D’altra parte, gli avversari possono incolpare lui per i fallimenti che hanno preceduto questi conflitti o la loro durata. In questo contesto, un’operazione di successo nel Libano meridionale può servire il governo. Un’estensione incontrollata potrebbe fargli del male. L’ipotesi di un’escalation calcolata poggia proprio su questo confine. Non sarebbe necessariamente una guerra generale. Piuttosto, potrebbe essere per mantenere la pressione militare abbastanza forte da produrre risultati visibili, limitando il rischio di perdite israeliane significative.

Galileo al centro dell’equazione elettorale

Il Libano meridionale ha anche una dimensione elettorale particolare a causa della situazione nel nord di Israele. La protezione degli abitanti della Galilea è diventata un importante obiettivo politico fin dall’inizio degli scontri con Hezbollah. Le valutazioni, le riprese e la lunga interruzione della vita quotidiana hanno creato una forte attesa per il governo. Al Jazeera, 5 settembre 2026, cita l’analista israeliano Ori Goldberg, che crede che Netanyahu abbia un debito elettorale per i nordisti. Questa valutazione aiuta a comprendere il valore politico di una posizione come Ali al-Taher. Se il governo può convincere gli elettori che la minaccia è stata respinta, può presentare la sua strategia come efficace. Se il fuoco riprende o se Hezbollah mantiene una capacità visibile di azione, questa promessa diventa più difficile da difendere.

La politica israeliana in Libano, tuttavia, non può essere spiegata solo dalle elezioni. Israele sostiene di perseguire un obiettivo strategico che va oltre le elezioni: impedire a Hezbollah di ricostruire una capacità militare minacciando le sue località settentrionali. Questa preoccupazione esisteva prima dell’apertura della campagna e continuerà dopo il 27 ottobre. Ridurre tutte le operazioni a un calcolo elettorale produrrebbe quindi una lettura troppo semplice. I tempi possono influenzare il ritmo, la presentazione e il livello di rischio accettato. Non crea solo obiettivi militari. Questa distinzione si riflette nelle dichiarazioni israeliane. Israele Katz collega il mantenimento delle forze in Libano al disarmo di Hezbollah. Questo requisito è più ampio di un bisogno di campagna. Colpisce il futuro equilibrio di potere tra Israele, Hezbollah e lo stato libanese. Ma la prossimità delle elezioni dà al governo un ulteriore incentivo a mostrare i risultati prima del voto. L’esercito e l’elettorato possono quindi essere rafforzati senza confusione.

Un’escalation che rimane sotto controllo finché le perdite permettono

I recenti scioperi illustrano la possibilità di aumentare la pressione senza una massiccia offensiva di terra. Reuters, 7 settembre 2026, riferisce che almeno 12 persone sono state uccise a Kfar Rumman, tra cui due bambini. Uno sciopero ha colpito un edificio residenziale. Un altro attacco ha ucciso un soccorritore. Associated Press, 8 settembre 2026, riferisce che l’esercito israeliano ha presentato queste operazioni come risposta agli attacchi dei droni contro i suoi soldati e come scioperi contro i membri di Hezbollah. Queste operazioni avvengono pochi giorni dopo l’annuncio del controllo di Ali al-Taher. Essi mostrano che l’attività militare non si è fermata dopo il successo rivendicato sull’altezza. Al contrario, la pressione si è spostata al suo ambiente immediato e al distretto di Nabatiyah.

Per Netanyahu, questo tipo di operazione ha un profilo politico diverso da un’offensiva di terra profonda. Gli attacchi aerei e i droni limitano l’esposizione diretta dei soldati israeliani. Essi permettono anche al governo di dimostrare che sta rispondendo rapidamente agli attacchi Hezbollah. Il costo umano dipende principalmente dal lato libanese, mentre il rischio politico nazionale dipende più dalla risposta di Hezbollah. Una risposta in grado di uccidere diversi soldati o colpire città israeliane potrebbe cambiare questa equazione. Il governo avrebbe quindi affrontato la scelta tra ulteriore escalation e il rischio di apparire basso. Questo è uno dei limiti di una strategia di pressione controllata. Un’operazione può essere decisa con un obiettivo limitato e quindi produrre una reazione che impone un altro livello di impegno. Il Libano meridionale offre molti precedenti per questo meccanismo. Nel corso delle elezioni, quindi, il margine tra dimostrazione di forza e marcia militare diventa particolarmente stretto.

Il calendario elettorale può anche spingere Netanyahu a mettere in guardia

L’idea dell’escalation elettorale non deve mascherare lo scenario opposto. Netanyahu potrebbe avere interesse ad evitare una guerra più ampia prima del 27 ottobre. Reuters, il 3 settembre 2026, mette in evidenza il rischio di vittime militari israeliane in un attacco contro Ali al-Taher. Un’operazione di terra a Nabatiyah o Iqlim al-Tuffah sarebbe ancora più complessa. Esporrebbe ulteriormente le forze israeliane e potrebbe portare a combattimenti prolungati. Tale situazione sarebbe difficile controllare politicamente durante una campagna elettorale. Immagini di soldati uccisi, nuove mobilitazioni e una massiccia ripresa di fuoco sul nord potrebbero indebolire la storia della sicurezza restaurata.

Questo vincolo può spiegare una preferenza per le operazioni che danno un vantaggio militare senza fare troppi progressi. L’aumento delle altezze, la distruzione delle infrastrutture, gli scioperi aerei e la sorveglianza dei droni sono più coerenti con questa logica. Aiutano a mantenere l’iniziativa e a rivendicare i risultati. Limitano anche i rischi immediati alle forze di terra. In questa lettura, le elezioni non spingerebbero Netanyahu verso una guerra totale. Piuttosto, favorirebbero l’escalation selettiva. Il governo dovrebbe mantenere la pressione su Hezbollah evitando il livello di perdita che trasformerebbe il Libano in un problema elettorale. Questa ipotesi rimane analitica. Non vi è alcun documento o politica pubblica per stabilire che tale strategia è stata formalmente adottata.

Il blocco diplomatico lascia più spazio per l’equilibrio del potere

La debolezza del progresso diplomatico, tuttavia, aumenta la posizione dell’esercito. Reuters, 1o settembre 2026, riferisce che un alto diplomatico occidentale vede poche possibilità di progressi significativi prima delle elezioni israeliane a fine ottobre. Più di dieci paesi europei dicono che sono pronti a contribuire ad una missione di sostegno e formazione dell’esercito libanese. Questa iniziativa dovrebbe aiutare lo Stato ad estendere la sua autorità e far parte dell’agenda di disarmo di Hezbollah. Eppure il calendario politico israeliano sta rallentando le prospettive. Se le decisioni importanti sono ritardate dopo l’elezione, le settimane precedenti l’elezione possono diventare un periodo di gestione militare dello status quo.

Questo blocco crea una situazione favorevole per il consolidamento delle posizioni esistenti. Israele può cercare di migliorare il suo equilibrio di potere prima di una nuova fase di negoziati. Ali al-Taher assume quindi un valore aggiunto. Una posizione vinta prima dell’elezione rimane un bene dopo l’elezione. Associated Press, 5 settembre 2026, cita il ricercatore Nasser Khdour, che ritiene che il controllo dell’altezza rafforza Israele nelle future discussioni su un ritiro. La logica militare si unisce alla logica diplomatica. Ottenere più terreno o ridurre le capacità di Hezbollah prima di una negoziazione può rendere possibile richiedere di più in cambio di un ritiro. Il calendario elettorale può accelerare questa ricerca di benefici senza necessariamente essere la sua origine.

Un’ipotesi politica che i fatti non permettono ancora di trasformarsi in certezza

Le posizioni pubbliche libanesi mostrano che esiste già il sospetto di un calcolo elettorale. Associated Press, 5 settembre 2026, riferisce che il vice primo ministro Tarek Mitri ha dichiarato che l’esercito libanese era pronto a prendere il controllo di Ali al-Taher. Egli riteneva che il problema fosse venuto dalla posizione israeliana e si riferisse a considerazioni politiche relative alle elezioni. Questa accusa pone il calendario israeliano direttamente nel dibattito libanese. Tuttavia, non è la prova delle intenzioni di Netanyahu. Esso riflette l’analisi di un funzionario del governo di Nawaf Salam di fronte alla continuazione delle operazioni israeliane nonostante accordi negoziati.

Al Jazeera, 5 settembre 2026, riferisce un’analisi ancora più diretta di Ahron Bregman, uno specialista della sicurezza israeliana. Secondo lui, la situazione in Libano può diventare importante per Netanyahu mentre si avvicina a un’elezione dove i sondaggi sono sfavorevoli. Questa lettura si unisce a quella di altri osservatori sull’importanza politica della sicurezza. Tuttavia, deve affrontare vincoli militari. Un’utile escalation elettorale presuppone che rimanga controllabile. Deve produrre risultati visibili, evitare pesanti perdite israeliane e non innescare una risposta regionale incontrollata. Queste tre condizioni non dipendono esclusivamente da Netanyahu. Essi dipendono anche da Hezbollah, Iran, Stati Uniti e le dinamiche di combattimento.

Le prossime settimane collocano quindi il Sud in un periodo particolarmente sensibile. Le elezioni israeliane sono previste per il 27 ottobre 2026. Reuters, 1 settembre 2026, indica che alcuni diplomatici occidentali non si aspettano grandi progressi prima di questa nomina. Nel frattempo, Israele ha un nuovo vantaggio attorno ad Ali al-Taher e continua i suoi scioperi nel distretto di Nabatiyah. Hezbollah mantiene le capacità di risposta e rifiuta il disarmo generale a nord di Litani. L’esercito libanese sta cercando di estendere la sua autorità nei settori coperti dagli accordi. Questa configurazione lascia molto spazio per operazioni limitate e dimostrazioni di forza. Ogni successo può essere sfruttato politicamente in Israele. Ogni perdita può anche cambiare il calcolo elettorale. Il calendario non dimostra l’esistenza di una guerra progettata per la scheda elettorale. Tuttavia, aggiunge una variabile interna a tutte le decisioni prese su un fronte in cui il confine tra pressione controllata e ulteriore escalation rimane stretto.