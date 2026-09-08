Dalla giustizia al sud del Libano: quello che Gérald Darmanin è venuto a portare a Beirut

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Una visita giudiziaria che prende rapidamente una dimensione politica

Gerald Darmanin era ufficialmente atteso a Beirut per parlare di giustizia. Tuttavia, la sua mossa il 6 e 7 settembre 2026 rapidamente superato tale quadro. Il ministro francese della giustizia ha incontrato il presidente Joseph Aoun, il primo ministro Nawaf Salam e il presidente del Parlamento Nabih Berri. Ha anche lavorato con la sua controparte libanese Adel Nassar. Anadolu, 6 settembre 2026, riferisce che Darmanin aveva presentato il suo spostamento come missione per sviluppare la cooperazione giudiziaria e sostenere le riforme libanesi. Il ministro francese ha menzionato diverse aree specifiche. Aveva citato, tra l’altro, la lotta contro la criminalità economica e finanziaria, la lotta contro il terrorismo, gli affari civili e la formazione di professionisti legali. Ha anche incluso la sua visita nella continuità dell’azione guidata dal presidente francese Emmanuel Macron a favore del Libano. Il programma annunciato prevedeva incontri con i tre principali leader istituzionali libanesi. Questa organizzazione ha già dato una portata più ampia di un semplice incontro tra due dipartimenti. I colloqui del 7 settembre hanno confermato questa dimensione. La situazione nel Libano meridionale, gli attacchi israeliani, il futuro della presenza internazionale e il sostegno all’esercito libanese hanno aderito all’agenda giudiziaria. La Francia ha utilizzato una visita ministeriale settoriale per mantenere un dialogo politico con tutti i poli del potere libanese.

Il primo annuncio concreto è venuto dalla cooperazione tra i ministeri della giustizia. LBCI, il 7 settembre 2026, riferisce che Adel Nassar e Gérald Darmanin hanno firmato un accordo di cooperazione giudiziaria a Beirut tra Libano e Francia. Il testo mira a rafforzare le relazioni e il coordinamento tra i due ministeri. In quell’occasione Darmanin riaffermò il sostegno francese alla sovranità e alla stabilità del Libano. Nassar ha sottolineato il sostegno francese per il suo paese. La firma dà una dimensione operativa ad una relazione già alimentata da diversi scambi. Anadolu, il 6 settembre 2026, ha ricordato che la visita di Darmanin ha avuto luogo dopo due viaggi da Adel Nassar a Parigi. Il dispositivo quindi non inizia da zero. Esso mira a trasformare i contatti politici in una più regolare cooperazione amministrativa e giudiziaria. Per Parigi, la posta in gioco è multipla. Le questioni finanziarie sono importanti nelle relazioni tra i due paesi. La lotta contro il terrorismo è un altro vecchio campo di cooperazione. La formazione di giudici e professionisti legali completa questo set. Dietro questi dossier tecnici, tuttavia, appare una priorità politica francese: rafforzare le istituzioni libanesi in modo che lo Stato possa esercitare più efficacemente le sue funzioni. La giustizia divenne così uno degli strumenti della politica francese in Libano.

Le riforme giudiziarie nel cuore del sostegno francese

Il discorso di Gérald Darmanin a Beirut ha associato riforme giudiziarie con la sovranità del Libano. Anadolu, 7 settembre 2026, riferisce che il ministro francese assicurò a Joseph Aoun che il Libano potesse continuare a contare sulla Francia. Darmanin ha accolto favorevolmente le riforme svolte dalle autorità libanesi. Tra l’altro, ha evidenziato l’abolizione della pena di morte. Promise inoltre di continuare la cooperazione con il Ministero della Giustizia libanese. Per il funzionario francese, la riforma non è solo un progetto tecnico. Partecipa alla capacità dello Stato di esercitare la sua autorità. Questa lettura si unisce alla linea francese difesa per diversi anni. Parigi combina il suo sostegno politico e finanziario con la costruzione di istituzioni. La visita di Darmanin ha permesso di applicare questo principio al settore giudiziario. Il messaggio alle autorità libanesi rimane positivo, ma contiene anche un requisito. La Francia accoglie con favore le misure già adottate in attesa della continuazione del processo. La questione dell’indipendenza della giustizia fu quindi uno dei temi discussi con Nawaf Salam. La presidenza del Consiglio, il 7 settembre 2026, ha dichiarato che la riunione si è concentrata sul sostegno delle riforme giudiziarie e sul rafforzamento dell’indipendenza della magistratura. Il governo di Nawaf Salam è quindi incoraggiato a perseguire un progetto presentato da Parigi come componente di ricostruzione istituzionale.

Questa cooperazione viene in un momento in cui un certo numero di casi sensibili continuano ad influenzare la giustizia libanese. La Francia stessa ha interessi giudiziari diretti in Libano. I cittadini francesi sono stati vittime dell’esplosione al porto di Beirut il 4 agosto 2020. Parigi monitora anche i casi relativi alla criminalità finanziaria e al terrorismo. La cooperazione tra i due ministeri può facilitare lo scambio di informazioni e di assistenza tra le autorità giudiziarie. Può anche rafforzare la formazione e la capacità tecnica. La scelta di Darmanin di insistere sulla criminalità economica e finanziaria non è quindi insignificante. Il Libano sta ancora cercando di risolvere una crisi finanziaria che ha rivelato debolezze nei suoi meccanismi di controllo e di responsabilità. In questo contesto, la riforma della giustizia è direttamente legata alla fiducia nelle istituzioni. Si occupa anche della capacità del paese di gestire questioni finanziarie complesse. La visita francese pone così giustizia in un insieme più ampio che comprende sovranità, riforma e credibilità dello stato. Questo link spiega perché lo spostamento è stato in grado di passare naturalmente da questioni giudiziarie a questioni politiche e di sicurezza.

A Baabda, il Libano meridionale si pone all’ordine del giorno

L’incontro con Joseph Aoun ha segnato lo spostamento più chiaro verso la diplomazia. MTV Libano, 7 settembre 2026, riferisce che il Presidente ha dedicato una parte significativa della sua intervista a Darmanin per l’escalation israeliana nel sud del Libano. Joseph Aoun ha denunciato attacchi, morti tra civili e distruzione. Ha ritenuto che queste operazioni minacciassero il processo dell’accordo quadro. Per il presidente libanese, minano anche gli sforzi per fermare l’escalation. Questa dichiarazione viene in un periodo di alta tensione militare nel sud. La battaglia intorno ad Ali al-Taher e gli scioperi contro diverse località hanno messo il rischio di un prolungamento del conflitto al centro della preoccupazione. La presenza di un ministro francese a Baabda ha quindi offerto al Presidente l’opportunità di trasmettere questo messaggio direttamente a Parigi. La Francia rimane uno dei partner europei più coinvolti nella questione libanese. Ha anche truppe all’interno del Finul e mantiene contatti con i principali attori regionali. Il contenuto dell’intervista mostra così che Darmanin non è stato ricevuto solo come guardia giurata. Fu anche un relè politico con Emmanuel Macron e il governo francese.

Joseph Aoun riaffermò anche prima di Darmanin la sua scelta di percorso diplomatico. Al-Sharq, il 7 settembre 2026, riferisce che il presidente libanese ha insistito sulla necessità che Israele rispettasse l’accordo quadro. Ha ricordato che il testo aveva ricevuto il sostegno arabo ed europeo ed era stato firmato sotto la sponsorizzazione americana. Questo riferimento pone la Francia in un quadro internazionale più ampio. Parigi non è l’unico mediatore tra Libano e Israele. Gli Stati Uniti continuano a svolgere un ruolo chiave. Tuttavia, la Francia sta cercando di preservare la propria capacità di azione, in particolare sul tema della sicurezza nel sud e del sostegno alle istituzioni libanesi. Il messaggio di Joseph Aoun è proprio questa funzione. Beirut vuole mobilitare Parigi per prevenire ulteriori degradi militari. Il Presidente cerca anche di mantenere un quadro internazionale intorno alla stabilizzazione del Sud. La visita di Darmanin viene quindi in un momento in cui la Francia viene chiesto sia come partner bilaterale che come membro permanente del Consiglio di Sicurezza.

Dopo che Finul diventa un importante caso franco-libanese

Il problema della presenza internazionale nel Libano meridionale era stato particolarmente importante nelle discussioni. MTV Libano, 7 settembre 2026, riferisce che Joseph Aoun ha riaffermato il suo impegno per il rinnovamento della presenza internazionale. Ha riferito di lavorare con Emmanuel Macron su questo file. Il presidente libanese ha anche accolto con favore un’iniziativa franco-italiana per preparare una forza europea capace di evitare un vuoto dopo la partenza del Finul. Questa domanda è ben al di là della competenza del Ministero della Giustizia francese. La sua presenza nell’intervista conferma quindi la natura politica della visita. Essa mostra anche l’urgenza data al futuro dell’accordo internazionale nel sud. Per Beirut, un ritiro senza alternativa creerebbe un ulteriore rischio di sicurezza. L’esercito libanese deve rafforzare la sua distribuzione, ma ha bisogno di risorse finanziarie, materiali e umane. Una presenza internazionale può accompagnare questo aumento e fornire un quadro di monitoraggio.

La presidenza del Consiglio, il 7 settembre 2026, conferma che Nawaf Salam ha anche discusso con Darmanin il futuro della presenza internazionale nel sud. L’intervista si è concentrata sulla necessità di evitare qualsiasi vuoto dopo la fine della missione Finul. È stato menzionato anche il sostegno all’esercito libanese per estendere l’autorità statale in tutto il territorio. La convergenza tra Baabda e Serail su questo punto è notevole. Joseph Aoun e Nawaf Salam hanno entrambi usato la visita francese per difendere un’architettura di sicurezza basata sullo stato libanese, sul suo esercito e sul sostegno internazionale. La Francia sembra essere un partner essenziale di questo meccanismo. Ha un’antica esperienza nel Finul. Mantiene anche una stretta relazione militare con l’esercito libanese. Dopo che Finul, quindi, divenne un dossier in cui si unirono le dimensioni militari, diplomatiche e istituzionali.

Parigi sta già preparando la prossima sequenza con Joseph Aoun

La visita di Darmanin fa parte anche di un calendario diplomatico più ampio. MTV Libano, 7 settembre 2026, riferisce che Joseph Aoun ha annunciato il suo viaggio a Parigi la settimana seguente. Il Presidente partecipa con Emmanuel Macron all’apertura di un incontro preparatorio per una conferenza internazionale a sostegno dell’esercito libanese e delle forze di sicurezza interna. La questione della presenza internazionale nel Libano meridionale deve essere inclusa anche nelle discussioni. Questo annuncio dà alla visita di Darmanin una funzione preparatoria. Il ministro francese arriva qualche giorno prima di una nuova tappa nel dialogo tra i due presidenti. I temi discussi a Beirut sono quindi suscettibili di essere presi in considerazione a livello presidenziale a Parigi.

Il sostegno all’esercito libanese è un antico asse della politica francese. Tuttavia, assume nuova importanza nel contesto attuale. Lo Stato libanese vuole estendere la sua autorità nel Sud. Questa ambizione richiede un esercito capace di occupare il terreno e garantire la sicurezza. Richiede anche risorse. La conferenza internazionale annunciata è rivolta proprio a mobilitare il sostegno esterno. La Francia cerca quindi di articolare due dimensioni della sua azione. Il primo è quello di accompagnare le riforme istituzionali. Il secondo è volto a rafforzare strumenti di sovranità, tra cui l’esercito e le forze di sicurezza. Il discorso di Darmanin sulla giustizia condivide questa logica. La sovranità effettiva richiede istituzioni giudiziarie credibili, forze di sicurezza funzionali e un esercito in grado di svolgere il suo ruolo.

Con Nawaf Salam, il ritiro israeliano è entrato in discussione direttamente

L’intervista di Serail ha ulteriormente ampliato l’agenda. La presidenza del Consiglio, il 7 settembre 2026, ha riferito che Nawaf Salam e Gérald Darmanin hanno discusso gli sviluppi nel sud del Libano nel contesto dell’escalation israeliana. Sono stati discussi gli sforzi diplomatici per assicurare il ritiro di Israele dai territori libanesi. Il ritorno della stabilità al Sud è stato anche tra gli obiettivi menzionati. MTV Libano, 7 settembre 2026, riporta gli stessi elementi. Il comunicato ufficiale quindi associa direttamente la Francia alle discussioni sul ritiro israeliano. Non si parla di una nuova specifica iniziativa francese. D’altra parte, mostra che Beirut considera Parigi uno degli interlocutori a cui questo dossier deve essere presentato.

Questa sequenza misura anche il posto di Nawaf Salam nella relazione franco-libanese. Il Primo Ministro guida le riforme del governo partecipando alla gestione del problema meridionale. Darmanin ha così incontrato attraverso di lui le due dimensioni principali del messaggio francese: riforma di stato e stabilizzazione della sicurezza. La Francia sostiene il processo di riforma, ma sa che dipende anche dalla situazione regionale. Una nuova guerra nel sud ridurrebbe la capacità del governo di perseguire i suoi sforzi economici, amministrativi e giudiziari. Al contrario, Parigi considera l’istituzione come una condizione di sovranità. La visita mette così in evidenza un ragionamento circolare: la stabilità consente riforme, mentre le istituzioni più forti devono consentire allo Stato di garantire meglio la stabilità.

Ain al-Tiné completa la svolta delle istituzioni

Gerald Darmanin finalmente ha incontrato Nabih Berri ad Ain al-Tinah. La presidenza del Parlamento il 7 settembre 2026 ha riferito che i due uomini avevano esaminato la situazione generale in Libano e nella regione e nelle relazioni franco-lebano. Il comunicato stampa fornisce piccoli dettagli sul contenuto preciso dell’intervista. Tuttavia, l’incontro rimane politicamente significativo. Attraverso Baabda, Serail e Ain al-Tinah, il ministro francese ha incontrato le tre principali presidenze libanesi. Parigi mantiene così il suo dialogo con funzionari che rappresentano diversi saldi politici. Questo metodo consente alla Francia di conservare i propri canali con l’intero sistema istituzionale.

L’incontro con Berri è anche di particolare importanza a causa del suo ruolo politico nel Sud. Il Presidente del Parlamento rimane un grande interlocutore nelle discussioni sui bilanci di Hezbollah e Shiite. Una visita francese sulla situazione regionale sarebbe stata quindi incompleta senza una visita ad Ain al-Tiné. La sobrietà del comunicato stampa non consente all’incontro di ricevere annunci che non sono stati resi pubblici. Tuttavia, conferma che Darmanin è stato utilizzato come veicolo per il dialogo politico al di là del suo portafoglio ministeriale.

La cooperazione giudiziaria diventa uno strumento di sovranità

Lo spostamento del 6 e 7 settembre ha lasciato diversi risultati concreti. L’accordo siglato tra Adel Nassar e Gérald Darmanin formalizza in primo luogo il rafforzamento della cooperazione giudiziaria. Le priorità annunciate sono la criminalità economica e finanziaria, il terrorismo, il diritto civile e la formazione. La Francia ha poi rinnovato il suo sostegno al processo di riforma libanese. Darmanin ha esplicitamente associato questo progetto al rafforzamento dell’indipendenza e della sovranità del paese. Le discussioni con Nawaf Salam si sono concentrate anche sull’indipendenza della giustizia. Questi elementi danno alla magistratura una dimensione politica.

Allo stesso tempo, la visita ha permesso ai leader libanesi di porre tre richieste strategiche di fronte a Parigi. La prima riguarda la riduzione dell’escalation israeliana e il ritiro di Israele dai territori libanesi. La seconda riguarda il futuro della presenza internazionale nel Libano meridionale e la necessità di evitare un vuoto. Il terzo è volto a rafforzare l’esercito libanese e le forze di sicurezza interne. Questi casi devono essere presi in consegna durante la prossima visita di Joseph Aoun a Parigi. La sequenza di Darmanin ha quindi servito come ponte tra una cooperazione ministeriale precisa e trattative diplomatiche più ampie. Il ministro francese è arrivato a firmare un accordo tra due ministeri della giustizia. Ha lasciato Beirut dopo aver ascoltato le tre presidenze libanesi delineare le loro priorità sulla sovranità, il Sud, Israele e le future macchine internazionali.