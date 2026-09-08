Dopo Ali al-Taher, paura di un’estensione a Nabatiyah

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Ali al-Taher, una serratura che riunisce il fronte di Nabatiyah

La presa annunciata di Ali al-Taher ha mosso preoccupazione a Nabatiyah. Reuters, 3 settembre 2026, presenta questa altezza come uno dei punti principali di attrito tra Israele e Hezbollah. Situato a circa 15 chilometri dal confine, raggiunge i 600 metri. Domina i percorsi che collegano la zona di confine a Nabatiyah e Iqlim al-Tuffah. Questa posizione conferisce un valore che supera la sua unica superficie. Dalla cresta, la sorveglianza copre strade, valli e diverse località del sud del Libano. Reuters, il 3 settembre 2026, ha anche riferito che il sito avrebbe ospitato strutture sotterranee utilizzate da Hezbollah. Fonti di sicurezza libanesi si riferiscono a un centro di comando e depositi di armi. Queste affermazioni danno ad Ali al-Taher un posto centrale negli obiettivi israeliani. Tuttavia, non sono sufficienti per stabilire la natura esatta dell’infrastruttura ancora presente sotto l’altezza.

Israele ha annunciato il 3 settembre che aveva ottenuto « controllo operativo » sopra e sotto terra. Reuters, 4 settembre 2026, riferisce che l’esercito israeliano ha affermato di aver cacciato Hezbollah da gallerie sotto la cresta. Tuttavia, un funzionario militare libanese citato dall’Agenzia fornisce una sfumatura importante. Secondo lui, le forze israeliane controllano gli ingressi a sud della rete. L’accesso nord sarebbe monitorato dai droni. Non poteva specificare quanto i soldati erano avanzati nelle gallerie. Associated Press, 5 settembre 2026, nota anche che la portata del controllo israeliano rimane incerta. Un fotografo dell’agenzia presente a Kfar Rumman non aveva osservato una presenza israeliana visibile sull’altezza. Hezbollah non aveva rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale che conferma la sua perdita. Questi fattori richiedono una distinzione tra una capacità di dominare il settore e un’occupazione completa di ogni posizione. Per Nabatiyeh, questa distinzione non rimuove il rischio. Il controllo operativo può essere sufficiente per osservare i movimenti, gli scioperi guida e esercitare pressione sulle tracce a nord.

La geografia alimenta direttamente questa paura. Al Jazeera, l’8 settembre 2026, si trova Ali al-Taher tra Kfar Tebnit e Nabatiyah al-Fawqa, a nord di Litani. I media sottolineano che l’altezza permette di osservare Nabatiyah a ovest e i rilievi di Iqlim al-Tuffah a est. Associated Press, 5 settembre 2026, stima che la sua cattura potrebbe aprire possibilità per Nabatiyah, Iqlim al-Tuffah e Jabal al-Rihan. Questa è una possibilità militare, non prova di un piano di invasione. Non ci sono prove pubbliche disponibili l’8 settembre che Israele ha deciso di entrare in Nabatiyah. Piuttosto, il cambiamento è dovuto alle opzioni create dalla nuova posizione. Un esercito su un’altezza dominante può aumentare la sua profondità di osservazione. Può anche cercare di neutralizzare i settori che minacciano le sue nuove posizioni. In questo caso, la pressione può progredire senza enormi spostamenti di truppe. Bombarde, droni e artiglieria possono estendere il fronte reale. Per i residenti, questa differenza tra occupazione e pressione remota rimane militare. Tuttavia, le sue conseguenze quotidiane possono essere paragonabili quando riguardano strade, case e servizi.

Kfar Rumman, il segnale di una pressione già estesa

Gli scioperi di Kfar Rumman hanno reso questa minaccia più concreta. Reuters, il 7 settembre 2026, riferisce che almeno 12 persone, tra cui due bambini, sono state uccise in attacchi israeliani su questa zona vicino a Nabatiyah. L’agenzia descrive l’episodio come uno dei giorni più letali di bombardamento delle ultime settimane. Associated Press, 8 settembre 2026, riferisce che un primo sciopero su un edificio ha ucciso undici persone, tra cui due bambini e quattro donne. Otto persone sono rimaste ferite. Un secondo attacco su un veicolo ha ucciso un soccorritore e ha ferito altri due agenti di soccorso. L’esercito israeliano sosteneva di aver preso di mira un membro di Hezbollah che trasportava armi a Kfar Rumman. Ha anche collegato le sue operazioni a attacchi di droni contro i suoi soldati. Hezbollah non aveva rivendicato la responsabilità di questi attacchi al momento del rapporto Associated Press. Il record civile e la vicinanza di Nabatiyah, tuttavia, rafforzarono la paura dell’allargamento.

Kfar Rumman non è un episodio isolato nella geografia attuale degli scioperi. Le operazioni israeliane hanno già colpito Nabatiyah e diverse aree del suo ambiente dall’inizio della guerra. Reuters, il 10 aprile 2026, riportò la morte di tredici membri della Sicurezza di Stato in uno sciopero contro un edificio governativo a Nabatiyah. Il presidente Joseph Aoun ha poi condannato l’attacco a un’istituzione statale. Reuters, il 28 giugno 2026, riportò che l’esercito israeliano dichiarò di aver ucciso i combattenti di Hezbollah e di aver colpito un lanciatore nella zona di Nabatiyah. Questi precedenti mostrano che la città era già nella profondità delle operazioni israeliane prima di Ali al-Taher. La differenza attuale sta nella prossimità di una posizione terrena rivendicata da Israele. La combinazione di una presenza sul crinale e ripetuti scioperi nelle vicinanze può aumentare la pressione sull’accesso alla città. Può anche rendere più difficile tornare all’attività normale in aree già segnate dalla distruzione.

Associated Press, nel giugno del 2026, descrisse il limitato ritorno di abitanti a Nabatiyah dopo una tregua. Le famiglie hanno trovato case distrutte o gravemente danneggiate. Questa fragilità pesa sulla situazione attuale. Una nuova sequenza di sciopero non influisce su uno spazio intatto. Raggiunge una regione in cui lo spostamento, le riparazioni e il recupero economico rimangono incompleti. Nabatiyeh svolge anche un centro amministrativo e commerciale per gran parte del Sud. Le strade convergenti servono gli abitanti di molte località. Pertanto, una pressione duratura su questi assi avrebbe effetti al di là della città. Potrebbe interrompere il viaggio a servizi pubblici, negozi e strutture sanitarie. Potrebbe anche portare a nuove partenze. Lo scenario di un’estensione non dovrebbe quindi essere ridotto alla possibile presenza di soldati israeliani a Nabatiyah. Un’estensione aerea e terrestre intorno al suo accesso potrebbe essere sufficiente per trasformare la città in uno spazio di fronte.

Iqlim al-Tuffah e Jabal al-Rihan nella profondità del dispositivo

La questione di Iqlim al-Tuffah aggiunge un’altra dimensione. Reuters, 3 settembre 2026, descrive questa regione come una profondità importante per Hezbollah. Ali al-Taher fornisce un collegamento geografico tra le posizioni più meridionali e queste altezze. La perdita della cresta può quindi ostacolare alcuni movimenti ed esporre più percorsi logistici. Associated Press, 5 settembre 2026, ricorda che Hezbollah ha rafforzato la sua presenza in questa regione per diversi decenni. Tuttavia, il movimento cerca di relativizzare l’effetto di una perdita locale. Mahmoud Qamati, leader di Hizbullah citato da Associated Press il 5 settembre 2026, aveva riconosciuto l’importanza di Ali al-Taher. Tuttavia, sostenne che la sua perdita non avrebbe significato la fine di Hezbollah. Questa posizione riflette una logica di profondità. Il movimento considera il suo dispositivo come un insieme di posizioni e reti. Per Israele, questa profondità può diventare l’argomento per ulteriori operazioni. Se le capacità di Hezbollah sono considerate intatte più a nord, la cattura di Ali al-Taher può apparire come un passo piuttosto che come un termine.

Tuttavia, i progressi verso Iqlim al-Tuffah o Jabal al-Rihan presentavano diverse sfide. Il terreno è montuoso e le strade sono più costrette. Una forza di terra dovrebbe garantire il suo accesso e proteggere le sue posizioni dagli attacchi dalle altezze. Questo costo può supportare una strategia basata sulla sorveglianza e sugli scioperi. Reuters, il 3 settembre 2026, citò l’ex generale libanese Hassan Jouni, che credeva che Israele avesse esitato a lanciare un assalto diretto su Ali al-Taher a causa del rischio di vittime. Questa cautela può essere ancora più importante in aree più profonde. Non esclude operazioni limitate. Soprattutto, può portare Israele a combinare il controllo di punti dominanti, droni e bombardamenti. In questo schema, Nabatiyah sarebbe rimasto esposto senza necessariamente diventare l’obiettivo di una conquista. Tuttavia, le località tra la città e i rilievi potrebbero essere sotto pressione. Il rischio consiste quindi in una progressiva estensione, dove ogni nuova posizione cambia la sicurezza del prossimo.

Il rapporto di potere militare pesa sui negoziati

La situazione militare rimane legata al processo politico. Associated Press, 8 settembre 2026, ricorda che un accordo quadro negoziato sotto la mediazione americana prevede un graduale ritiro israeliano in cambio del disarmo di Hezbollah. La sua implementazione rimane bloccata. Hezbollah rifiuta di cedere le armi a nord del fiume Litani, mentre Israele collega il suo ritiro al disarmo più ampio. Ali al-Taher si trova a nord del fiume. La battaglia colpisce così direttamente uno dei punti più sensibili di questo disaccordo. Associated Press, 5 settembre 2026, riferisce che il vice primo ministro Tarek Mitri aveva sostenuto che l’esercito libanese era pronto a prendere il controllo dell’altezza. Secondo lui, l’ostacolo è venuto dalla posizione israeliana. Questa proposta offre in teoria un’alternativa alla continuazione della lotta. Presuppone tuttavia che le parti acconsentano ad un efficace trasferimento del terreno allo Stato libanese. Tuttavia, la cattura annunciata di Israele rafforza il suo peso in qualsiasi discussione su come ritirarsi.

Nasser Khdour, ricercatore citato da Associated Press il 5 settembre 2026, ritiene che il controllo di Ali al-Taher rappresenti un insuccesso operativo per Hezbollah. Esso ritiene inoltre che questa posizione migliori l’equilibrio israeliano del potere nei negoziati. Questa lettura permette di prevedere uno scenario in cui Israele non avrebbe bisogno di spingere immediatamente verso Nabatiyah. La minaccia di un’estensione può diventare un mezzo di pressione. La manutenzione sul crinale, unita alla capacità di colpire più a nord, può essere utilizzata per ottenere concessioni. Al contrario, la mancanza di progresso politico può incoraggiare un’ulteriore escalation. Il presidente Joseph Aoun e il governo di Nawaf Salam devono quindi gestire simultaneamente la terra e i negoziati. Devono difendere il dispiegamento dell’esercito libanese, limitare gli attacchi israeliani e affrontare il file di armi di Hezbollah. Questi obiettivi sono raggiunti da posizioni opposte che rimangono distanti. La vicinanza di Nabatiyeh aumenta il costo del fallimento.

Una linea ancora instabile intorno a Nabatiyeh

Combattere vicino al Castello di Beaufort mostra anche che la zona rimane attiva dopo l’annuncio su Ali al-Taher. Associated Press, 8 settembre 2026, riferisce che due soldati israeliani erano leggermente feriti in uno scambio di fuoco nella zona. L’esercito israeliano sostiene di aver ucciso il combattente Hezbollah coinvolto. Questo episodio ricorda che la fronte non segue una linea perfettamente stabilizzata. Gli scontri one-off possono creare nuovi cicli di risposta. Possono anche giustificare, secondo Israele, scioperi più profondi. In questo contesto, Nabatiyeh è esposto a una dinamica che dipende tanto dagli incidenti locali quanto dalle decisioni strategiche. Un attacco di droni, uno scambio di fuoco o uno sciopero mortale possono cambiare rapidamente il livello di tensione. La tregua di giugno ha ridotto la lotta senza rimuovere questi meccanismi. Reuters, il 7 settembre 2026, ha anche sottolineato che le paure di una nuova campagna israeliana sono aumentate dopo diversi giorni di escalation nonostante il cessate il fuoco.

Lo stato esatto di Ali al-Taher rimane decisivo nella misura del rischio. Se Israele consolida una presenza duratura, l’altezza può diventare un nuovo punto di sostegno a nord delle sue posizioni precedenti. Se il suo controllo rimane limitato all’accesso e alla sorveglianza, l’effetto sarà diverso. Reuters, 4 settembre 2026, insiste su questa incertezza attraverso la testimonianza del leader militare libanese. Associated Press, 5 settembre 2026, ha anche notato la mancanza di piena visibilità sul terreno. Queste prenotazioni impediscono una nuova linea frontale definitiva. Non cancellano l’evoluzione osservata per diversi giorni. Gli scioperi si avvicinarono a Nabatiyah e colpirono le aree abitate. Kfar Rumman aveva un record particolarmente pesante. I rilievi di Iqlim al-Tuffah ora appaiono negli scenari militari menzionati dalle fonti. Nabatiyah si trova quindi tra un’altezza contestata nel sud-est e una profondità strategica nell’est. Questa posizione geografica è sufficiente a spiegare la preoccupazione, senza trasformare una possibile minaccia in una certa offensiva. Il monitoraggio degli assi diventa così importante come la loro occupazione. Qualsiasi cambiamento duraturo può influenzare i movimenti civili e militari tra Nabatiyah e villaggi vicini.