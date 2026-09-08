7-ottobre: Netanyahu è stato segnalato dagli Emirati Arabi Uniti

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Un’indagine pubblicata martedì 8 settembre, afferma che Benjamin Netanyahu era stato personalmente avvertito, circa dieci giorni prima dell’attacco del 7 ottobre 2023, di una grande operazione preparata da Hamas. L’avviso è stato riferito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan. L’ufficio del Primo Ministro israeliano nega categoricamente questa versione. Queste rivelazioni provocano una nuova offensiva da parte dell’opposizione, a meno di due mesi dalle elezioni israeliane il 27 ottobre.

Netanyahu ha ricevuto un avvertimento diretto prima del 7 ottobre

Benjamin Netanyahu ha ricevuto un avvertimento particolarmente sensibile negli ultimi giorni del settembre 2023. Secondo un’indagine pubblicata martedì 8 settembre, il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, ha personalmente avvertito il primo ministro israeliano che era in preparazione una grande operazione Hamas.

La conversazione avrebbe avuto luogo circa una settimana e mezzo prima del 7 ottobre 2023. Quel giorno, i combattenti di Hamas e altri gruppi palestinesi attraversarono il confine della Striscia di Gaza e attaccarono diverse località, posizioni militari e manifestazioni in Israele.

Le informazioni attribuite al leader degli Emirati non sarebbero quindi state limitate ad una valutazione generale della situazione di sicurezza. Si dice che Mohammed bin Zayed abbia fatto riferimento alle intenzioni di Hamas e del suo leader nella Striscia di Gaza, Yahya Sinwar. L’avvertimento avrebbe riguardato la preparazione di un’operazione su larga scala.

Secondo l’indagine, la conversazione telefonica durò circa 45 minuti. Benjamin Netanyahu avrebbe reagito con calma. Egli avrebbe pensato che Hamas stava concentrando le sue intenzioni sulla Cisgiordania e assicurato il suo interlocutore che Israele era preparato per i diversi scenari.

Il punto cruciale è quello che avrebbe seguito. Il primo ministro israeliano non ha trasmesso questo avviso ai principali funzionari dell’apparato di sicurezza. Questa dichiarazione, se confermata, aggiungerebbe un importante elemento al dibattito sulle responsabilità politiche e militari che hanno preceduto il 7 ottobre.

Informazioni che sarebbero tornate da Yahya Sinwar

L’indagine ricostituisce anche il presunto viaggio di informazioni al presidente degli Emirati. Yahya Sinwar, allora leader Hamas nella Striscia di Gaza, ha riferito di aver avvertito un ex funzionario palestinese che il suo movimento stava preparando un’operazione particolarmente importante.

Sinwar presumibilmente presentò questa azione come un evento che potrebbe causare un « quake ». L’ex funzionario palestinese riportò queste informazioni a un consigliere degli Emirati. Alla fine sarebbe tornato a Mohammed Ben Zayed.

Il presidente degli Emirati Arabi Uniti ha deciso di contattare direttamente Benjamin Netanyahu. Questa catena di trasmissione rimane al centro delle rivelazioni pubblicate martedì. Tuttavia, deve essere stabilito in modo indipendente, mentre diverse persone coinvolte in questa sequenza non si sono manifestate pubblicamente.

Yahya Sinwar fu uccisa dalle forze israeliane nell’ottobre del 2024 nella Striscia di Gaza. Non può quindi più essere interrogato sulla natura esatta delle informazioni che avrebbe trasmesso prima dell’attacco.

Il problema supera ora l’esistenza di ulteriori informazioni tra i molti segnali osservati prima del 7 ottobre. La questione riguarda un possibile avviso rivolto direttamente al capo del governo israeliano da un leader arabo con il quale Israele ha mantenuto strette relazioni diplomatiche.

L’ufficio di Netanyahu si oppone ad una negazione categorica

Benjamin Netanyahu sfida pienamente questa versione di eventi. Il suo ufficio ha chiamato l’informazione « luogo assoluto ». Egli sostiene che il Primo Ministro non ha parlato con Mohammed ben Zayed durante il periodo menzionato e quindi non ha ricevuto alcun avvertimento da lui.

Questa negazione crea una contraddizione di fatto diretta. Non si tratta solo dell’interpretazione o della gravità dell’avvertimento. L’ufficio del Primo Ministro nega l’esistenza della conversazione stessa.

Questa distinzione è essenziale. Nello stato, quindi, non è possibile affermare come un fatto stabilito che « Netanyahu sapeva » che sarebbe avvenuto un attacco come quello il 7 ottobre. L’indagine afferma che è stato avvertito di una grande operazione preparata da Hamas. Netanyahu nega di ricevere questo avviso.

La rivelazione, tuttavia, viene in un contesto in cui la responsabilità dei leader politici e di sicurezza prima del 7 ottobre rimane uno dei principali soggetti di confronto in Israele. Dall’attacco, i dibattiti si sono concentrati sulle informazioni disponibili, la loro interpretazione e la credenza prevalente prima dell’ottobre 2023 che Hamas ha cercato di evitare una guerra importante.

Eisenkot accusa Netanyahu di ignorare avvertimenti

La pubblicazione dell’indagine provocò immediatamente una reazione di Gadi Eisenkot, ex capo di stato maggiore dell’esercito israeliano e ora uno dei principali avversari elettorali di Benjamin Netanyahu.

Eisenkot accusa il Primo Ministro di aver ricevuto numerosi avvertimenti prima del 7 ottobre e di non averli presi in considerazione. Giudice Netanyahu incapace di svolgere i suoi doveri e lo incolpa per aver cercato di sfuggire alla sua responsabilità nei fallimenti che precedevano l’attacco.

L’ex leader militare si propone anche di spiegare le prime ore del 7 ottobre 2023. In particolare, egli critica l’argomento che il Primo Ministro non sarebbe stato svegliato abbastanza presto quando apparvero i primi segni dell’offensiva.

La nuova controversia muove così il dibattito verso i giorni immediatamente precedenti l’attacco. Se l’appello degli Emirati fosse stato stabilito, la domanda non sarebbe più solo quali informazioni i servizi israeliani avevano, ma ciò che il primo ministro aveva imparato personalmente e ciò che aveva deciso di fare con esso.

Naftali Bennett sfida la responsabilità personale del Primo Ministro

Naftali Bennett, un ex primo ministro e anche candidato alle elezioni, ha preso una posizione ancora più diretta. Egli sostiene che Benjamin Netanyahu ha una responsabilità personale per il fallimento che ha portato al 7 ottobre.

Bennett incolpa il suo ex rivale per non mobilitare l’apparato di sicurezza di fronte agli avvertimenti e per non preparare il paese per un attacco importante. Richiede la sua partenza immediata.

Queste accuse assumono una particolare dimensione elettorale. Gli israeliani devono votare il 27 ottobre 2026. Benjamin Netanyahu affronta così questa nuova polemica durante una campagna in cui i registri di sicurezza del suo governo e le responsabilità del 7 ottobre occupano un posto centrale.

Questa rivelazione potrebbe essere politicamente costosa se dovesse essere sostenuta nella campagna. Benjamin Netanyahu ha da tempo fatto la sua esperienza e capacità di garantire la sicurezza di Israele uno dei suoi argomenti principali per l’elettorato. L’ipotesi che un avvertimento specifico avrebbe potuto raggiungerlo direttamente prima del 7 ottobre è quindi al centro di questa credibilità. Offre anche Gadi Eisenkot, ex Capo di Stato Maggiore, e Naftali Bennett un angolo di attacco che può pesare con gli elettori per i quali le responsabilità per il fallimento di sicurezza del 2023 rimangono cruciali. Poche settimane prima dell’elezione, la questione non è più solo storica o istituzionale: può ora influenzare direttamente la concorrenza elettorale.

Per i suoi avversari, l’indagine ha messo in discussione la difesa politica del Primo Ministro. Per Netanyahu, si basa su un evento che non sarebbe mai successo. L’istituzione dell’esistenza della conversazione con Mohammed ben Zayed diventa così un elemento decisivo.

Un rapporto strategico tra Israele e gli Emirati

L’identità del leader che avrebbe trasmesso l’avvertimento dà ulteriore importanza al caso. Gli Emirati Arabi Uniti normalizzarono i suoi rapporti con Israele nel 2020 nell’ambito degli accordi di Abramo, conclusi con il sostegno degli Stati Uniti durante il primo mandato di Donald Trump.

Benjamin Netanyahu ha regolarmente presentato questo rapprochement ad Abu Dhabi come uno dei maggiori successi della sua politica regionale. I rapporti tra i due paesi si sono successivamente sviluppati rapidamente in diversi settori.

Un avvertimento personale di Mohammed bin Zayed sarebbe stato quindi dato un peso politico insolito. Rispose che non proveniva da un servizio straniero ostile o da una fonte indiretta sconosciuta alle autorità israeliane, ma dal capo di uno Stato arabo che divenne il partner di Israele.

Martedì, la Presidenza degli Emirati non ha fornito una conferma pubblica dettagliata per risolvere la contraddizione tra l’indagine e la negazione dell’ufficio di Netanyahu.

Il dibattito sulla strategia israeliana per Hamas rilanciato

Queste rivelazioni pongono anche la politica del governo Netanyahu verso Hamas prima di ottobre 2023 in prima linea. Per diversi anni, Israele aveva favorito una forma di gestione dei conflitti basata sull’idea che il movimento islamista cercava soprattutto di preservare il suo potere nella Striscia di Gaza.

In questo contesto, i fondi del Qatar erano stati in grado di entrare nell’enclave con l’accordo di Israele. Questa politica si basava in parte sull’ipotesi che Hamas si preoccupasse della sua sopravvivenza politica ed economica potesse essere contenuta senza un ampio confronto militare.

L’attacco del 7 ottobre 2023 causò l’interruzione di questo progetto. Secondo una valutazione basata sulle figure israeliane ufficiali, 1.221 persone sono state uccise durante l’attacco. Circa 251 persone sono state prese in ostaggio nella Striscia di Gaza, alcune delle quali erano già morte al momento del loro rapimento.

Israele ha lanciato una massiccia offensiva militare nella Striscia di Gaza in risposta. Gran parte del territorio palestinese è stato distrutto. Il Ministero della Salute di Gaza riporta ora oltre 73.000 morti dall’inizio della guerra. Le sue statistiche sono utilizzate dalle agenzie delle Nazioni Unite, anche se le autorità israeliane sfidano regolarmente alcune recensioni e la loro presentazione.

Quasi tre anni dopo il 7 ottobre, la questione degli avvertimenti pre-attaccanti rimane politicamente esplosiva. La pubblicazione dell’8 settembre aggiunge una specifica accusa: quella di un avvertimento personale che avrebbe raggiunto l’ufficio del Primo Ministro prima dell’offensiva di Hamas.

La negazione di Benjamin Netanyahu pone ora al centro del caso un punto verificabile: se una conversazione con Mohammed bin Zayed realmente ha avuto luogo negli ultimi giorni del settembre 2023, che cosa conteneva e se i funzionari di sicurezza israeliani erano stati informati di esso.