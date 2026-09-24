Bassil-Hezbollah: dietro la pausa visualizzata, i canali rimangono aperti e Berri mantiene una carta in mano

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Gli attacchi pubblici danno l’immagine di una relazione che ha raggiunto il punto di rottura. Gebran Bassil non risparmia più Hezbollah. Il partito, da parte sua, non tratta più la Corrente Patriottica libera come il partner privilegiato che era durante gli anni dell’accordo di Mar Mikhaël. Tuttavia, dietro questo visibile deterioramento, le informazioni raccolte nei circoli interessati descrivono una realtà più sfumata: le comunicazioni non sarebbero interrotte, una rottura definitiva non sarebbe desiderata da entrambi i lati e sarebbe ricercata una nuova formula di relazione.

Soprattutto, non sarebbe per resuscitare l’accordo di Mar Mikhael sotto un altro nome. Il modello che aveva organizzato per anni l’alleanza tra la Corrente Patriottica Libero e Hezbollah appartiene ad un altro periodo politico. I rapporti di potere sono cambiati, gli interessi elettorali si sono evoluti e i disaccordi accumulati rendono impossibile tornare indietro.

La questione sarebbe ora molto più pragmatica: quanto possono le due parti opporsi senza trasformare la loro disputa in una rottura strategica?

In questa equazione, Nabih Berri potrebbe giocare un ruolo. Le informazioni dietro le quinte gli danno l’opportunità di intervenire per ridurre la tensione e avvicinare le posizioni. Questo ruolo potenziale non è insignificante. Il presidente del Parlamento mantiene un rapporto strutturale con Hezbollah, pur avendo canali con praticamente tutte le forze politiche. Soprattutto, condivide con il partito una preoccupazione immediata: impedire tensioni politiche e sociali di portare a un confronto interno incontrollabile.

Mar Mikhaël non può più essere il punto di partenza

Per misurare la portata della crisi attuale, si devono distinguere due cose: la fine di un’alleanza come ha lavorato per anni e la scomparsa di qualsiasi relazione politica.

Le informazioni disponibili portano proprio a questa distinzione.

La formula di Mar Mikhael non è più considerata riproducibile. Si basava su un particolare equilibrio politico, sugli interessi complementari e sulla capacità di entrambe le parti di presentare le loro differenze come secondarie alla loro partnership strategica.

Questo equilibrio è gradualmente caduto.

Gebran Bassil ha moltiplicato le sue critiche a Hezbollah e alle sue scelte. La Free Patriotic Current ha cercato di recuperare il proprio margine di manovra. Hezbollah, da parte sua, non aveva più le stesse ragioni per dare la conoscenza dello status di un partner cristiano centrale che aveva precedentemente occupato.

Gli accordi non riguardano più un file isolato.

Essi riguardano il funzionamento dello Stato, le alleanze interne, gli appuntamenti, la rappresentanza politica, la strategia di Hezbollah e ora il problema centrale delle armi e dell’autorità statale.

In queste circostanze, ricostruire il vecchio accordo sarebbe politicamente costoso per Basilio. Dopo essersi allontanato da Hezbollah, un ritorno spettacolare alla vecchia alleanza indebolirebbe il discorso che sviluppò con il suo elettorato.

Anche per Hezbollah, le condizioni sono cambiate. Il partito deve gestire le conseguenze della guerra, della pressione internazionale, del dibattito sulle armi e di un rapporto profondamente trasformato con lo stato libanese. Non può più avvicinarsi alla sua partnership con la Corrente Patriottica Libero esattamente come prima.

Eppure nessuno di questi elementi significa che entrambi i lati hanno interesse a diventare avversari assoluti.

La rottura totale costerebbe molto a entrambi i lati

È qui che dietro le quinte le informazioni diventano più interessanti delle dichiarazioni pubbliche.

Nonostante la violenza di alcune posizioni, le comunicazioni sarebbero mantenute. Entrambe le parti continuerebbero a considerare che una rottura completa potrebbe costare loro più di una relazione fredda e negoziata.

Per Bassil, il calcolo è il primo politico.

Un’opposizione totale a Hezbollah lo metterebbe in competizione diretta con le forze cristiane che hanno a lungo costruito la loro posizione intorno a questo confronto. La Free Patriotic Current dovrebbe quindi convincere che rappresenta un’alternativa distinta senza semplicemente unire un campo già strutturato.

Mantenere un canale con Hezbollah gli dà più possibilità.

Basil può criticare il partito pur mantenendo una capacità di negoziazione su alcuni problemi. Può anche mantenere una posizione intermedia che gli permette di interagire con diversi campi.

Per Hezbollah, la domanda è diversa.

Anche indebolito, il rapporto con la Corrente Patriottica Libero ha permesso a lungo al partito di evitare che il suo sistema di alleanza fosse ridotto al suo ambiente Shia e ad alcuni partner tradizionali. Una rottura definitiva con Basilio avrebbe quindi un significato simbolico e politico.

Si conferma il crollo di una delle principali alleanze transcomunitarie costruite da Hezbollah dal 2006.

Il partito non vuole più pagare il prezzo della vecchia alleanza. Ciò non significa che egli voglia necessariamente trasformare Bassil in un nemico.

Quindi c’è uno spazio politico molto più ampio tra alleanza e ostilità. È in questo spazio che i contatti avrebbero avuto luogo.

Una nuova formula, ma senza nuova « Mar Mikhaël »

Le informazioni raccolte evocano la ricerca di una « nuova formula » per organizzare il rapporto.

La formulazione è importante perché esclude implicitamente il ritorno al passato.

Questa nuova relazione potrebbe essere molto più limitata. Sarebbe basato meno su un documento politico completo che sulla gestione ad hoc degli interessi e dei disaccordi comuni.

In altre parole, entrambi i lati potrebbero smettere di essere alleati nel vecchio senso, evitando di diventare avversari su tutti i problemi.

Questa trasformazione corrisponde anche alla nuova realtà del sistema politico libanese.

Alleanze rigide sono diventate più difficili da mantenere. Le stesse parti possono cooperare su un appuntamento, competere su una decisione del governo e poi trovarsi su un altro file istituzionale.

Bassil e Hezbollah potrebbero evolversi verso questo modello.

I primi avrebbero una maggiore autonomia politica. Il secondo manterrebbe un importante canale cristiano senza dover ricostruire l’intero patto precedente.

Ma una tale formula comporta la determinazione delle linee rosse di ogni persona.

La cosa principale è ora evidente: le armi di Hezbollah.

Le armi cambiano completamente la natura della controversia

La relazione tra le due parti non può più essere analizzata solo attraverso le vecchie dispute su appuntamenti o alleanze elettorali.

Il Libano è entrato in una fase in cui il monopolio di Stato delle armi è al centro delle discussioni nazionali e internazionali.

Questa evoluzione pone Bassil di fronte a una particolare difficoltà.

La Corrente Patriottica Libera aveva giustificato per anni il suo rapporto con Hezbollah attraverso una specifica lettura di resistenza, protezione del Libano e equilibrio interno. Ma il contesto militare è cambiato profondamente.

Israele continua le sue operazioni in Libano. Parte del territorio rimane al centro delle tensioni militari. Allo stesso tempo, le autorità libanesi sottolineano il ruolo dell’esercito e l’esclusivo esercizio dell’autorità di Stato.

Basil deve quindi ridefinire la sua posizione in un paesaggio in cui gli argomenti della vecchia partnership non funzionano più allo stesso modo.

Hezbollah ritiene che la questione delle sue armi sia esistenziale. Non può accettare che un partner o un ex partner lo trattino come una semplice questione amministrativa.

Questo è probabilmente uno dei temi più difficili per un nuovo accordo completo.

Mantenere il dialogo diventa quindi più realistico che pretendere di risolvere immediatamente il disaccordo.

Berri, possibile mediatore tra due ex partner

È in questa configurazione che appare il nome di Nabih Berri.

Le informazioni disponibili suggeriscono un possibile ruolo per il Presidente del Parlamento nel ridurre le tensioni tra Basilio e Hezbollah.

Berri ha diversi vantaggi per una tale missione.

Non e’ fuori dal campo Hezbollah. Il suo movimento Amal è il principale partner politico del partito nell’ambiente sciita. Qualsiasi mediazione da parte sua avrebbe quindi un peso che non avrebbe un ulteriore intermediario.

Ma Berri ha anche una lunga esperienza di negoziazione con Bassil e la Corrente Patriottica Libera, anche in periodi di tensione molto elevata.

Questo non significa che ci sia oggi una mediazione formale con una roadmap. Le informazioni disponibili non lo rendono chiaro.

Piuttosto, è una possibilità politica: se entrambe le parti decidono che hanno bisogno di un meccanismo per ridurre la tensione, Berri appare come uno dei pochi attori in grado di parlare direttamente con entrambi.

Il suo interesse porta anche ad evitare rotture incontrollate.

Il presidente del Parlamento cerca di preservare gli equilibri istituzionali in un momento in cui diversi fronti rimangono aperti simultaneamente: il Libano meridionale, i negoziati con Israele, la situazione economica, il dibattito sulle armi e le tensioni sociali.

Un ulteriore confronto politico tra Hezbollah e una maggiore formazione cristiana complica ulteriormente questa equazione.

Hezbollah non vorrebbe trasformare la crisi sociale in una battaglia di strada

La questione della strada permette anche di misurare i limiti di confronto.

Il Libano sta subendo una nuova fase di tensione sociale. Il crescente costo della vita, del carburante e del trasporto richiede la mobilitazione. I sindacati stanno preparando movimenti di protesta e diversi settori si riferiscono allo sciopero.

In questo contesto, alcune letture politiche prevedono la possibilità che Hezbollah possa cercare di usare la protesta sociale per aumentare la pressione sul governo.

Tuttavia, le informazioni raccolte in altre impostazioni portano ad una lettura diversa.

Attualmente il partito non avrebbe alcun interesse a trasformare la sua opposizione politica in un confronto di strada aperto. La posizione attribuita a Nabih Berri va nella stessa direzione: evitare che la crisi sociale venga assorbita da una battaglia politica che rischia di sfuggire ai suoi iniziatori.

Questa cautela è spiegata dal contesto.

Hezbollah deve già gestire una notevole pressione militare esterna. Un confronto interno imporrebbe un secondo fronte, questa volta politico e comunitario.

Potrebbe anche rafforzare gli argomenti di coloro che presentano le loro armi come una minaccia per l’equilibrio interno.

Il partito può quindi avere un interesse a sostenere le richieste sociali o a criticare la politica governativa senza cercare di far crollare il governo sulla strada.

Questa distinzione è essenziale per capire il suo rapporto con Bassil.

Entrambi i lati possono stringere il loro discorso pur mantenendo i limiti che non vogliono attraversare.

Bassil deve conservare la sua differenza senza chiudere tutte le porte

La difficoltà è particolarmente grande per il leader della Corrente Patriottica Libera.

La riconciliazione eccessivamente visibile con Hezbollah potrebbe offuscare il riposizionamento intrapreso negli ultimi anni.

Ma una completa rottura comporta anche rischi.

Basilio deve conservare un’identità politica distinta da altri partiti cristiani. Non può semplicemente prendere tutte le loro posizioni senza perdere parte di ciò che rende la sua attuale specifica.

Mantenere un dialogo con Hezbollah gli permette di mantenere questa differenza.

Può dire che si oppone al partito sulle armi, su certe decisioni e sulla gestione dello stato, difendendo l’idea che le maggiori crisi libanesi debbano essere risolte attraverso negoziati nazionali piuttosto che con il confronto.

Questa posizione può essere utilizzata anche nei futuri file istituzionali.

I rapporti tra le parti in Libano non sono mai solo ideologici. Essi riguardano anche appuntamenti, leggi, major parlamentari e la formazione dei governi.

Rompere tutti i canali significa rinunciare a una capacità di negoziazione.

Bassil conosce il costo di una tale decisione.

Hezbollah deve decidere cosa si aspetta ancora del suo ex partner

Il calcolo di Hezbollah è altrettanto complesso.

Il partito può considerare Basilio essere diventato un partner troppo critico e troppo imprevedibile per recuperare il livello di fiducia che è passato.

Ma deve anche chiedersi quale alternativa politica gli sarebbe offerta da una rottura completa.

Hezbollah ha dei partner forti. Eppure la questione dei suoi rapporti con le forze cristiane rimane importante nel sistema libanese.

Un rapporto funzionale con la Corrente Patriottica libera conserva quindi un’utilità, anche se non ha più la profondità strategica del passato.

La nuova formula potrebbe proprio riconoscere questa realtà.

Un’alleanza più generale. Nessuna garanzia politica reciproca su tutti i file. Più pretesa di presentare entrambe le parti come un asse.

Ma ci sono comunicazioni in corso, compromessi ad hoc e la possibilità di negoziare quando i loro interessi convergono.

Questo sarebbe meno una riconciliazione di una gestione organizzata del divorzio.

Le elezioni daranno una reale misura di riavvicinamento

La prova più concreta sarà probabilmente data dalle scadenze politiche ed elettorali.

Gli interventi possono essere moderati o induriti a seconda delle circostanze. Alleanze elettorali richiedono partiti per fare scelte molto più specifiche.

La domanda sarà se Hezbollah e il Movimento Patriottico Libero possono ancora trovare interessi comuni in determinate circoscrizioni o se la loro separazione diventa completa anche nella scheda elettorale.

I documenti disponibili non descrivono ancora una mappa elettorale negoziata tra di loro.

Sarebbe quindi prematuro parlare di una ricostituzione di un patto.

D’altra parte, mantenere le comunicazioni dà a entrambe le parti l’opportunità di discutere quando i calcoli locali lo richiedono.

Forse è qui che si trova il vero significato dei contatti attuali.

Non si tratta più di ricostruire il grande compromesso politico del 2006. Si tratta di determinare, dopo l’archivio, cosa rimane di un rapporto che ha strutturato la politica libanese per quasi due decenni.

Le dichiarazioni pubbliche parlano di una separazione. Le informazioni sul backstage mostrano che la porta non è chiusa.

Il rapporto tra i due è molto meno spettacolare di Mar Mikhaël, ma forse più adatto al periodo attuale: due formazioni che non si fidano più come prima, che non condividono più una strategia comune, ma che sanno anche che una rottura completa rimuoverebbe da loro un margine di manovra, nessuno dei quali sembra ancora pronto a privarsi.