Tre Sehnaoui media riferito alla corte

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Più di venti avvocati libanesi hanno fatto appello all’Ufficio del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione per quanto riguarda « Huna Loubnan », « Ici Beirut » e « This Is Beirut », tre piattaforme collegate al banchiere e all’imprenditore Antoun Sehnaoui. La relazione chiede un’indagine sui contatti sospetti e sulla cooperazione con gli attori israeliani. È intervenuto dopo l’annuncio di una partnership tra « This Is Beirut » e il canale israeliano i24NEWS e ha esteso una serie di episodi direttamente coinvolgendo Sehnaoui. Quest’ultimo aveva organizzato una cena a Washington il 27 luglio 2026, alla presenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e di sua moglie Sara. I tribunali libanesi hanno poi aperto un’indagine e hanno rilasciato un avviso di inchiesta contro di lui.

La nuova relazione giudiziaria non riguarda solo i giornalisti o alcuni contenuti pubblicati separatamente. Essa solleva la questione del ruolo del titolare e del finanziatore dei media interessati.

Antoun Sehnaoui è un noto giocatore nel panorama bancario e media libanese. Ha presieduto la General Banking Corporation in Libano, SGBL, e ha sviluppato interessi multimediali nel corso degli anni.

« Here Beirut » appartiene a questo set di media. Il sito in lingua francese è stato lanciato nel 2021 con il giornalista Frédéric Domont. La sua versione in lingua inglese, « This Is Beirut », è oggi la piattaforma che annuncia pubblicamente la collaborazione con i24NEWS.

I legami finanziari di Sehnaoui con « Ici Beirut » sono stati documentati da diversi anni. Un rapporto della Samir Kassir Foundation sul finanziamento dei media libanesi cita « Ici Beirut » tra i media online finanziati da Antoun Sehnaoui.

« Questo è Beirut » è anche identificato da diversi media internazionali come appartenenti al banchiere libanese. Quando la giustizia si è interessata a Sehnaoui nel mese di luglio dopo cena con Netanyahu, un’agenzia di notizie internazionale ha descritto « This Is Beirut » come un sito collegato al banchiere.

Il rapporto di settembre espande quindi il file: il problema non è più solo quello dei contatti personali di Sehnaoui con i funzionari israeliani. Si tratta ora anche di attività mediatiche nel suo ambiente economico e editoriale.

Più di 20 avvocati afferrano l’accusa

Gli avvocati hanno fatto ricorso all’Ufficio del Pubblico Procuratore presso la Corte di Cassazione contro « Huna Loubnan », « Ici Beirut » e « This Is Beirut », nonché contro qualsiasi persona la cui partecipazione ai fatti potrebbe essere stabilita dall’indagine.

Richiedono la convocazione dei proprietari e dei gestori delle piattaforme pertinenti.

Vogliono inoltre che i servizi di sicurezza e le agenzie pertinenti raccolgano documenti, comunicazioni e dati per determinare la natura esatta delle relazioni con gli attori israeliani.

Il rapporto si riferisce a diversi articoli del Codice Penale libanese e alla legislazione sul boicottaggio di Israele.

Tuttavia, spetta all’accusa determinare se i fatti presentati giustificano l’indagine e possibilmente l’accusa. Le qualifiche avanzate dagli avvocati non costituiscono in questa fase conclusioni giurisdizionali.

Questa precauzione è tanto più importante quanto il dossier combina diversi tipi di fatti: pubblicazioni giornalistiche, contatti professionali, cooperazione mediatica e relazioni personali o politiche.

Questo è Beirut formalizza la sua cooperazione con i24NEWS

L’elemento più recente riguarda « This is Beirut ».

Nel settembre 2026, la piattaforma in lingua inglese collegata a Sehnaoui e i24NEWS annunciò pubblicamente la cooperazione. Un video congiunto ha presentato questa iniziativa come un riavvicinamento tra i due editoriali.

i24NEWS è un canale israeliano creato nel 2013 dall’uomo d’affari franco-israeliano Patrick Drahi. Trasmette in diverse lingue da Jaffa.

La precisa natura dell’accordo con « This Is Beirut » non era dettagliata.

In particolare, i due media non hanno dichiarato pubblicamente se il loro rapporto comprendesse la coproduzione regolare, lo scambio di relazioni, la condivisione dei contenuti o altre forme di cooperazione editoriale.

Questa mancanza di dettagli è proprio uno dei punti che un’indagine potrebbe cercare di chiarire.

L’Ufficio del Procuratore potrebbe prendere in considerazione chi ha negoziato il rapporto, che lo ha autorizzato all’interno dei media libanesi e quali possibili obblighi erano stati concordati tra le due parti.

La questione di Antoun Sehnaoui diventa poi centrale a causa della sua posizione di proprietario di « This Is Beirut ».

Proprietario stesso mirato per il contatto con Israele

Il programma dà al nuovo avviso una particolare portata.

A meno di due mesi dall’annuncio della cooperazione tra « This Is Beirut » e i24NEWS, lo stesso Antoun Sehnaoui era stato preso di mira dalla giustizia libanese a causa dei suoi contatti con i funzionari israeliani.

Il 27 luglio 2026, Sehnaoui e l’ex diplomatico americano Morgan Ortagus ospitarono una cena in memoria del senatore repubblicano Lindsey Graham, morto l’11 luglio.

Benjamin Netanyahu e sua moglie Sara erano tra i partecipanti.

Erano presenti anche funzionari americani.

Dopo l’evento, le fotografie hanno mostrato Antoun Sehnaoui allo stesso tavolo del Primo Ministro israeliano e sua moglie.

Un’agenzia di stampa internazionale ha confermato ad un funzionario israeliano e a una persona informata dell’organizzazione della cena che la cena era stata organizzata da Sehnaoui e Morgan Ortagus.

L’evento ha subito provocato polemiche in Libano.

Venti avvocati avevano già preso il caso in tribunale

Il 29 luglio, venti avvocati libanesi hanno preso il Procuratore Generale per aprire un’indagine sulla riunione tra Antoun Sehnaoui e Benjamin Netanyahu.

In particolare, accusarono il banchiere di contatti con Israele e chiesero alla corte di considerare una possibile violazione della legge libanese.

Lo stesso giorno, il giudice Ahmad Rami el-Hajj, davanti alla Corte di Cassazione, ha rilasciato un avviso di ricerca di 30 giorni contro Sehnaoui.

La decisione richiedeva ai servizi di sicurezza di localizzarlo e interrogarlo.

La corte aveva precedentemente richiesto un assegno sulla fotografia della cena. Secondo le informazioni riportate da un’agenzia di stampa internazionale, il Technical Information Bureau aveva concluso che l’immagine era autentica e non era stata digitalmente manipolata o prodotta dall’intelligenza artificiale.

Sehnaoui era negli Stati Uniti.

Non e’ una condanna. Tuttavia, stabilisce che anche prima del nuovo caso relativo ai suoi media, le sue relazioni con le personalità israeliane erano già sotto controllo giudiziario in Libano.

La vicinanza a Israele pubblicamente rivendicata

La cena con Netanyahu non fu il primo episodio pubblico che coinvolse Antoun Sehnaoui con Israele.

Nell’aprile del 2026 aveva partecipato ai Days of Remembrance a Washington, D.C., la cerimonia annuale organizzata dal United States Holocaust Memorial Museum.

Il suo nome era stato anche inciso sulla parete donatrice del museo.

Morgan Ortagus aveva pubblicamente menzionato il suo impegno. In particolare, aveva parlato del suo sostegno a un’iniziativa culturale americana-israeliana.

Aveva anche descritto Sehnaoui e la sua famiglia come proveniente da diverse generazioni di « cristiani sionisti », una caratterizzazione riportata dalla stampa di lingua inglese.

Sehnaoui difese anche pubblicamente l’istituzione di relazioni diplomatiche tra Libano e Israele.

Queste posizioni sono importanti per comprendere il contesto politico del caso. Tuttavia, essi non costituiscono di per sé la prova dei presunti reati nei procedimenti giudiziari.

La giustizia deve considerare azioni specifiche, non l’orientamento politico.

Sehnaoui media aveva già aperto il loro contenuto in Israele

La cooperazione con i24NEWS non è anche il primo contenuto israeliano pubblicato dalle piattaforme Sehnaoui.

Il 4 dicembre 2025, « Here Beirut » aveva trasmesso un’intervista a Yechiel Leiter, ambasciatore di Israele negli Stati Uniti.

Questa intervista aveva già generato polemiche in Libano.

Era un precedente importante: uno sbocco dei media libanesi diede direttamente il pavimento ad un rappresentante diplomatico israeliano, mentre entrambi i paesi non avevano relazioni diplomatiche.

A partire dal febbraio 2026, una nuova fase è stata presa con la trasmissione di rapporti fatti direttamente in Israele.

Molti di questi contenuti sono firmati da Selena Ryan.

Rapporti da Israele da febbraio

Il 10 febbraio 2026, « This Is Beirut » pubblicò un rapporto di Selena Ryan dando il pavimento agli israeliani del nord sulle loro relazioni con il Libano.

Altre produzioni seguono.

Ad aprile ha intervistato Avichai Stern, sindaco di Kiryat Shmona. A maggio, un rapporto si concentra sui cristiani in Israele. Nel mese di agosto, un tour di produzione a Tel Aviv ha dato il pavimento al vicesindaco e israeliani della città a favore del riavvicinamento con il Libano.

« This Is Beirut » presenta Selena Ryan come giornalista indipendente che copre la società israeliana e gli affari regionali.

La piattaforma menziona anche il suo ruolo a capo dell’Associazione Amicizia Israele-Lebano nel Movimento Abramitico.

Un’indagine giornalistica pubblicata a settembre divenne poi interessata alla sua carriera. In particolare, si riferiva a un passaggio nell’esercito israeliano e alle attività relative a « hasbara », termine usato per riferirsi alla diplomazia e alla comunicazione pubblica israeliana.

Secondo le informazioni fornite nella relazione, quattro rapporti e tredici pubblicazioni associate a Ryan sono stati trasmessi dalle piattaforme pertinenti per un periodo di sei mesi.

Tali reclami dovranno essere verificati nel contesto di una possibile indagine.

Dall’intervista al partenariato istituzionale

La cronologia è usata per misurare l’evoluzione del file.

Nel dicembre 2025, « Here Beirut » pubblicò un’intervista con un diplomatico israeliano.

A partire dal febbraio 2026, i rapporti di Israele furono messi a disposizione del pubblico libanese.

Ad aprile, Antoun Sehnaoui ha partecipato a una cerimonia al Museo dell’Olocausto a Washington, D.C., e le sue posizioni a favore di Israele sono state pubblicamente menzionate.

Nel mese di luglio, ha co-hosted una cena con Benjamin Netanyahu. Vent’ avvocati presero allora la giustizia libanese, e un avviso di ricerca fu emesso contro di lui.

In agosto, « Questo è Beirut » continua a pubblicare rapporti in Israele.

A settembre, la piattaforma formalizza la cooperazione con i24NEWS.

Poi più di venti avvocati hanno sequestrato l’accusa su « Huna Loubnan », « Here Beirut » e « This Is Beirut ».

Questa sola successione non dimostra l’esistenza di una strategia comune o di un reato penale. Tuttavia, essa fornisce il contesto necessario per capire perché la nuova relazione supera di gran lunga la questione di un’unica relazione.

La proprietà dei media diventa un elemento centrale

Il ruolo di Antoun Sehnaoui è quindi uno dei problemi principali che potrebbero derivare dall’indagine.

Non è solo un uomo d’affari al di fuori dei media interessati.

Possiede « This Is Beirut » ed è legato al finanziamento e allo sviluppo di « Here Beirut ». I giornalisti specificatamente chiedono che i proprietari delle piattaforme siano ascoltati.

Questa struttura di proprietà potrebbe consentire agli investigatori di guardare al livello in cui sono state prese le decisioni israeliane.

I rapporti sono stati decisi esclusivamente dagli editori? La cooperazione con i24NEWS è stata negoziata dalla gestione editoriale o a livello degli azionisti? Antoun Sehnaoui ha partecipato direttamente alle discussioni? Ci sono contratti o accordi finanziari tra le strutture interessate?

Nessuna risposta verificata è ancora disponibile per risolvere queste domande.

Tuttavia, diventano rilevanti a causa della convergenza tra le iniziative editoriali dei media e i contatti pubblici del loro proprietario con i funzionari israeliani.

Ciò che l’Ufficio Pubblico Procuratore deve ora stabilire

La cartella ora ha due dimensioni interconnesse.

Il primo riguarda lo stesso Antoun Sehnaoui: il suo incontro con Benjamin Netanyahu, il suo ruolo nell’organizzazione della cena di Washington, le sue dichiarazioni pubbliche su Israele e i procedimenti giudiziari aperti in Libano quest’estate.

La seconda riguarda i media sotto il suo controllo o finanziati da lui: l’intervista a un diplomatico israeliano, le relazioni fatte da Israele e, ora, la cooperazione pubblica di « This Is Beirut » con i24NEWS.

La prossimità tra queste due dimensioni è il problema principale del nuovo avviso.

Non si conclude che Sehnaoui abbia ordinato o negoziato personalmente ogni pubblicazione. D’altra parte, giustifica la precisa determinazione del suo ruolo se il procuratore decide di aprire un’indagine.

Per questo motivo, gli avvocati chiedono l’udienza di proprietari e dirigenti e la raccolta di comunicazioni, documenti e dati relativi ai fatti presunti.

Il procuratore dovrà quindi distinguere tra responsabilità individuali, decisioni redazionali e possibili accordi istituzionali.

Dovrà anche determinare se le relazioni evidenziate sono esclusivamente giornalistiche o se alcuni rientrano nel campo di applicazione dei divieti previsti dalla legge libanese in materia di Israele.

Il nuovo avviso segna quindi un ulteriore passo. Dopo aver esaminato i contatti personali di Antoun Sehnaoui con Benjamin Netanyahu quest’estate, la giustizia libanese è ora chiamata a considerare i rapporti con Israele sviluppati dai media di proprietà o finanziati dal banchiere. La decisione dell’Ufficio del Pubblico Procuratore sull’apertura delle indagini e l’udienza dei funzionari interessati è ora il prossimo passo nel caso.