Libano-Siria: dietro la promessa di integrazione, una battaglia molto concreta per mercati, capitali e infrastrutture

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La sola cifra riassume la distanza tra discorso e realtà: quarantadue accordi e protocolli tra Libano e Siria rimangono da rivedere mentre i due paesi stanno già parlando di una nuova era economica. I camion devono ancora affrontare ostacoli. Le norme doganali rimangono contestate. Il movimento degli uomini d’affari e degli esperti deve essere facilitato. Il finanziamento bancario è insufficiente. Damasco protegge il suo settore chiedendo agli imprenditori libanesi di investire nella sua ricostruzione. E il Libano, che sta esaurendo il capitale dopo anni di crisi finanziaria e di guerra, deve determinare che cosa otterrebbe realmente da inviare i suoi soldi, le sue imprese e le sue competenze attraverso il confine.

Qui si trova la vera posta del Forum Investimenti libanese-siriano. La presenza a Beirut di sei ministri siriani e degli investimenti, dell’aviazione, del petrolio e dei fondi sovrani ha dato all’evento una dimensione eccezionale. Ma dietro le formule sulla complementarità appare una negoziazione molto più difficile. Tutti vogliono usare i beni dell’altro senza sacrificare i propri interessi.

La Siria sta cercando capitali, servizi, competenze, porti e un’apertura al Mediterraneo. Il Libano sta cercando un accesso più fluido ai mercati arabi, opportunità per le sue imprese e un posto nel cantiere siriano. Queste due ambizioni possono essere completate. Possono anche competere direttamente.

Quarantadue accordi, ma ancora camion bloccati dalle regole

Il primo paradosso è legale.

Entrambi i paesi non partono da zero. Hanno già42 accordi e protocolliche inquadrano diversi aspetti delle loro relazioni. Tuttavia, questi testi non costituiscono oggi un insieme sufficientemente operativo da operare senza attrito.

Il lavoro previsto è quindi quello di riprendere questi 42 accordi uno per uno.

Le commissioni comuni devono determinare quali possono essere mantenute, che richiedono modifiche e che non corrispondono più alla nuova situazione politica ed economica.

Il problema non è teorico.

Il successo del riavvicinamento dipenderà da domande estremamente concrete: quanto tempo aspetta un camion al confine? Che quota paga? Hai bisogno di un’autorizzazione preventiva? Una merce libanese beneficia effettivamente dello stesso trattamento di una merce siriana? Può un manager o tecnico libanese visitare facilmente un cantiere in Siria?

Fino a quando queste questioni non saranno risolte, i 42 accordi rimangono più un’eredità legale di un mercato integrato.

In particolare, i rappresentanti economici libanesi chiedono l’abolizione del meccanismo di autorizzazione preventiva, una migliore parità di trattamento delle merci e condizioni più favorevoli per i vettori.

Il trasporto stradale è un indicatore quasi perfetto qui.

Il Libano dipende dalla Siria per il suo accesso ai mercati arabi. Un aumento dei costi di transito o un rallentamento dei passaggi di frontiera influisce direttamente sul costo delle merci libanesi vendute in Giordania o nel Golfo.

Per una società di esportazione, alcune ore extra al confine e poche centinaia di dollari di spese possono contare più di un discorso importante sull’integrazione economica.

Damasco vuole capitale libanese ma non promette un mercato senza protezione

La seconda contraddizione è ancora più chiara.

La Siria invita il settore privato libanese a partecipare al suo riavvio. I settori presentati come aperti agli investimenti includono industria, agricoltura, turismo, trasporti, salute, istruzione, energia e infrastrutture.

Ma Damasco non intende abbandonare meccanismi volti a proteggere la propria produzione.

Quando furono menzionati i doveri e le restrizioni imposte ai prodotti libanesi, la risposta siriana era di ricordare che non erano specificamente diretti al Libano. Fanno parte di una politica generale di protezione dell’industria siriana.

L’argomento è coerente dal punto di vista siriano.

Tuttavia, stabilisce il limite della parola « complementarità ».

Quando si tratta di attirare denaro, competenze e aziende, il Libano è presentato come il partner naturale. Quando si tratta di proteggere i produttori siriani dalla concorrenza, la prossimità libanese non dà necessariamente origine a un trattamento privilegiato.

La Siria vuole quindi attirare il capitale senza rinunciare a ricostruire la propria base produttiva.

Il Libano deve fare esattamente il contrario: approfittare dell’apertura siriana senza indebolire ulteriormente le proprie imprese.

È qui che gli interessi di entrambe le economie cessano di essere automaticamente complementari.

La capitale libanese non ha più il lusso di andare all’avventura

La questione è tanto più importante dal momento che il Libano del 2026 non è più quello che potrebbe vedere la Siria come una naturale estensione del suo mercato.

Anni di crisi bancaria e finanziaria hanno profondamente cambiato il comportamento degli investitori.

Il capitale disponibile è diventato scarcer. Il recupero del denaro investito e la certezza legale ora contano tanto quanto il ritorno previsto.

A questo si aggiunge la ricostruzione del Libano stesso.

Il paese deve finanziare le sue infrastrutture, le imprese e le zone colpite dalla guerra. Deve ripristinare i servizi pubblici e attirare gli investimenti esteri.

In queste circostanze, chiedere a un imprenditore libanese di impegnare la sua capitale in Siria pone una domanda molto semplice: perché là piuttosto che qui?

Per dire che la Siria ha bisogno di elettricità, ospedali, fabbriche, alberghi, strade o servizi non è una risposta sufficiente.

Un paese che emerge dalla guerra offre quasi per definizione immense necessità. Ma una necessità non è automaticamente un investimento.

Per diventare così, richiede un contratto eseguibile, un finanziamento, garanzie, la possibilità di rimpatrio dei profitti, una regolamentazione stabile e un meccanismo credibile di risoluzione delle controversie.

Parte di questa architettura è ancora in costruzione.

Amer Bisat ha rivelato inavvertitamente il problema centrale

Uno degli interventi più rivelanti del forum è venuto dal ministro libanese dell’economia Amer Bisat.

Ha definito il ruolo dei governi in modo tradizionale: spianare la strada all’attività economica, rimuovere gli ostacoli e fornire un quadro giuridico chiaro e stabile. Ma ha poi invitato gli investitori a guardare le possibilità, cercare i progetti e riferire a entrambi i governi quali ostacoli, garanzie e procedure avrebbero bisogno di essere affrontati dal governo.

La logica è pragmatica. Essa mostra anche che il terreno non è ancora completamente preparato.

L’investitore è quasi invitato a prendere la strada, identificare gli ostacoli stesso, e poi chiedere agli Stati di rimuoverli.

Per un imprenditore con abbondante capitale e in grado di assumere il rischio, questo può essere accettabile.

Per un investitore libanese che emerge da una grande crisi bancaria, è molto meno.

Probabilmente vorrà conoscere le garanzie prima di commettere i suoi soldi, non dopo aver scoperto i problemi.

Questa inversione della sequenza delle fasi è una delle debolezze più concrete dell’offerta attuale.

Il settore bancario manca proprio in un momento in cui vogliamo aumentare gli investimenti

La questione del finanziamento è un must.

Entrambe le economie stanno emergendo da profonde crisi nei loro sistemi finanziari. È difficile parlare di grandi investimenti bilaterali senza banche in grado di finanziare operazioni.

Il ministro siriano dell’economia Mohammad Nidal al-Shaar stesso ha riconosciuto che la geografia non produce automaticamente l’integrazione economica.

Abbiamo bisogno di istituzioni affidabili, regole chiare, frontiere efficaci e un sistema bancario in grado di accompagnare il commercio.

Questo è particolarmente significativo.

Il Libano ha storicamente avuto competenze finanziarie e commerciali che potrebbero dare un ruolo nella ricostruzione siriana. Ma il suo sistema bancario rimane profondamente colpito dalla crisi.

La Siria, da parte sua, sta ancora lavorando alla riforma del suo settore finanziario.

I due paesi vogliono quindi lanciare una nuova ondata di investimenti, mentre lo strumento tradizionale per trasformare un’opportunità di finanziamento rimane fragile su entrambi i lati del confine.

Questo spiega perché il settore privato può mostrare un sacco di interesse senza necessariamente firmare immediatamente grandi assegni.

Tripoli-Syria finalmente dà un esempio in cui gli interessi possono convergere

Tuttavia, non tutti i progetti sono ugualmente ambigui.

Il progetto ferroviario che collega il porto di Tripoli alla rete siriana offre un esempio molto più concreto di potenziali benefici per entrambe le parti.

Il percorso studiato rappresenterebbe circa35 chilometri in Libano e 5 chilometri in Siria.

Una delegazione congiunta ha già esaminato il corso. I risultati iniziali indicano che è tecnicamente fattibile e che non sono stati identificati ostacoli importanti in questa fase.

Una società di consulenza libanese deve ancora determinare il costo e la durata del lavoro.

Il ministro siriano dei Trasporti Yaarob Badr ha rimesso a questo progetto un’ambizione più ampia: costruire corridoi logistici che collegano il Golfo con il Mediterraneo.

È qui che il concetto di complementarità assume un significato economico specifico.

La Siria ottiene l’accesso ferroviario al porto di Tripoli.

Tripoli ottiene un entroterra commerciale siriano e, potenzialmente, una funzione nei flussi regionali che vanno oltre l’Iraq o il Golfo.

Il Libano non è quindi soddisfatto di inviare capitale in Siria. Un’infrastruttura situata nel suo territorio sta diventando più attiva.

Questo è esattamente il tipo di progetto in cui i profitti possono essere distribuiti su entrambi i lati.

René Moawad completa un possibile hub logistico nel Nord

L’interesse espresso intorno all’aeroporto di René Moawad deve essere letto nella stessa logica.

Preso in isolamento, l’aeroporto può apparire come un vecchio file regolarmente posto sulla tabella.

In combinazione con il porto di Tripoli, il progetto ferroviario e la rete stradale siriana, assume un’altra dimensione.

Il Nord potrebbe teoricamente diventare una piattaforma che combina trasporto marittimo, terrestre, ferroviario e aereo.

Per la Siria, questo aumenterebbe l’accesso al Mediterraneo.

Per il Libano, questo potrebbe spostare parte dell’attività economica a Tripoli e al Nord, a condizione che gli investimenti necessari siano effettivamente fatti.

Ma ancora una volta, il forum non ha fornito finanziamenti definitivi.

Ha rivelato una possibile architettura.

Tra architettura e costruzione, studi, finanziamento, contratti e decisioni politiche rimangono.

Petrolio iracheno e gas giordano: il Libano può guadagnare diventando un corridoio

Lo stesso ragionamento vale per l’energia.

Le discussioni riguardano petrolio iracheno, gasdotti, gas giordani e interconnessioni elettriche.

Il progetto di gas prevede il transito dalla Giordania attraverso la Siria al Libano. Le discussioni sarebbero avanzate, ma i team tecnici devono ancora identificare le attrezzature necessarie e affrontare gli ostacoli esistenti.

Le linee elettriche che collegano i due paesi devono essere valutate e riabilitate prima di considerare l’approvvigionamento di energia elettrica.

La Siria vuole anche essere in grado di esaminare l’uso di alcune infrastrutture petrolifere libanesi.

Ancora una volta, il potenziale beneficio del Libano dipende dal suo posto nella catena.

Se diventa solo il cliente finale di energia che passa attraverso la Siria, il rapporto rimane relativamente classico.

Se diventa un nodo logistico utilizzando i suoi porti, strutture di stoccaggio e infrastrutture per i flussi regionali, il valore economico cambia completamente.

Ecco dove dovrebbe concentrarsi la negoziazione libanese.

La domanda non è solo ciò che il Libano può investire in Siria. È per determinare quali attività siriane possono creare traffico, reddito e occupazione in Libano.

La ricostruzione siriana può anche aspirare alle competenze necessarie dal Libano

Un altro rischio rimane poco discusso: la concorrenza per le risorse umane.

La Siria avrà bisogno di ingegneri, medici, specialisti finanziari, professionisti del turismo, imprenditori e tecnici.

Il Libano ha proprio questi poteri.

Ma ne ha anche bisogno per la sua ricostruzione.

Una massiccia apertura del mercato siriano può quindi produrre due effetti opposti.

Può offrire contratti a società libanesi e generare reddito.

Può anche attrarre in Siria alcune delle competenze e delle necessità capitali del Libano sul proprio territorio.

La differenza dipenderà dal modello scelto.

Se una società libanese ottiene un contratto in Siria, impiega squadre in Libano, utilizza i porti libanesi e rimpatria i suoi profitti, l’economia libanese può beneficiare.

Se il capitale va, i professionisti si stabiliscono in Siria e l’attività è interamente effettuata sul posto, il profitto nazionale diventa molto più limitato.

Il forum ha parlato molto delle opportunità. Il meccanismo per garantire questi benefici è stato molto meno specificato.

Il vero test non sarà quindi il numero di investitori presenti

Il forum ha dimostrato un reale interesse da parte del settore privato. Esso ha anche permesso di mettere in giro la stessa tabella funzionari che non avevano lavorato insieme in questo quadro per molto tempo.

Ma gli indicatori di successo sono già identificabili.

Il primo sarà il destino42 accordi e protocolli. Se rimangono sotto controllo per mesi, la nuova relazione rimarrà in gran parte dichiarativa.

Il secondo sarà il tempo di attraversamento di confine.

Il terzo sarà il costo del transito di camion.

La quarta sarà la capacità di imprenditori ed esperti di viaggiare tra i due paesi.

Il quinto sarà chiarimento delle norme doganali.

Il sesto sarà il finanziamento.

Il settimo sarà il passaggio da un progetto emblematico, come la ferrovia tra Tripoli e la rete siriana, dallo studio tecnico a una decisione finanziata.

Questi criteri sono molto più utili del numero di discorsi pronunciati a Beirut.

La domanda che il forum non ha deciso: cosa guadagna l’economia libanese dopo il profitto dell’investitore?

È finalmente il punto centrale.

Un imprenditore libanese può fare soldi in Siria. Questo non significa automaticamente che il Libano vince con lui.

La vera sfida è trasformare l’investimento individuale in flussi economici che beneficiano anche del paese: uso portuale, subappalto, servizi finanziari, posti di lavoro, esportazioni, trasporti, ingegneria e rimpatrio dei profitti.

Senza questa architettura, la ricostruzione siriana può diventare una formidabile opportunità per alcuni imprenditori libanesi pur avendo poco effetto sull’economia nazionale.

Con lei, il calcolo cambia.

Il porto di Tripoli può guadagnare traffico. Rail può creare un corridoio. René Moawad può acquisire una funzione economica. I vettori possono trovare mercati arabi. Le aziende di servizi possono vendere le loro competenze. Gli impianti energetici libanesi possono essere integrati nelle reti regionali.

È proprio per questo che il rapporto economico con la Siria non può essere considerato come un atto di solidarietà con un prossimo in ricostruzione.

Ogni Stato ha i suoi interessi.

Damasco vuole attrarre capitale proteggendo il suo settore. Beirut deve ottenere l’accesso al mercato siriano, proteggendo le sue imprese ed esigendo che i corridoi principali vadano anche attraverso le sue infrastrutture.

La geografia avvicina le due economie. Non garantisce l’equilibrio della loro relazione.

La vera partnership inizierà quando i 42 accordi diventeranno regole applicabili, i camion attraversano il confine sotto procedure prevedibili, le banche possono finanziare le operazioni e il primo grande progetto comune produrrà ricavi misurabili su entrambi i lati del confine. Fino ad allora, le opportunità sono reali, ma l’integrazione rimane soprattutto una promessa.