Washington stringe su Beirut, l’ottavo incontro con Israele nel cuore di un braccio diplomatico

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Stati Uniti pressione ora oltre le dichiarazioni ufficiali

Gli scambi diplomatici intorno al Libano stanno entrando in una fase più delicata. Dietro le dichiarazioni pubbliche di sostegno allo Stato libanese, le discussioni a Washington puntano a richieste più precise. Essi riguardano il monopolio statale delle armi, il dispiegamento dell’esercito, la situazione nel sud e la continuazione dei negoziati con Israele. Un certo numero di informazioni raccolte dai circoli diplomatici descrive così un’amministrazione americana che è ora in attesa di risultati concreti prima di andare oltre nel suo sostegno a Beirut.

Secondo i recenti visitatori di Washington, i funzionari americani stanno interrogando, tra l’altro, la traduzione pratica delle decisioni delle autorità libanesi sul monopolio delle armi. Il problema non sarebbe quindi più limitato agli impegni formali. Si tratta della loro applicazione nel settore. Questa distinzione è essenziale. Spiega alcune delle difficoltà che stanno ora circondando le relazioni tra Beirut e Washington.

L’amministrazione statunitense ritiene che le posizioni annunciate dal Libano sull’autorità di Stato, il ruolo dell’esercito e delle armi dovrebbero essere accompagnate da un calendario e da misure verificabili. Questa valutazione è riportata da fonti e non costituisce, nei documenti disponibili, una posizione americana formalizzata sotto forma di un nuovo ultimatum. Essa mostra tuttavia la natura delle discussioni dietro le quinte.

Le autorità libanesi hanno posto un’altra priorità: preservare la stabilità interna. Il rischio di scontri interni rimane un elemento centrale del loro approccio. Lo Stato cerca quindi di andare avanti senza provocare un confronto che rischia di minare la pace civile. È proprio questo metodo che sembra essere parte del disaccordo con Washington.

Negli scambi segnalati, alcuni interlocutori statunitensi distinguono tra stabilità immediata e ripristino sostenibile dell’autorità statale. Il loro ragionamento è che mantenere la calma da sola non può essere una politica a lungo termine. Essi ritengono che la sovranità debba anche produrre cambiamenti tangibili sul terreno. Questo approccio pone Beirut di fronte a una equazione difficile: rafforzare l’autorità dello Stato senza causare il confronto che i funzionari libanesi cercano di evitare.

Questa pressione viene come l’esercito già assume importanti responsabilità nel sud. Deve accompagnare il ritorno degli abitanti, mantenere la sicurezza e agire in aree colpite dalle operazioni militari. Le autorità libanesi insistono anche sulla continuazione delle operazioni israeliane e sulle loro conseguenze. Essi rifiutano quindi di permettere che la questione della sovranità venga affrontata esclusivamente attraverso obblighi libanesi.

Il Sud al centro del disaccordo Washington-Beirut

Le informazioni disponibili dimostrano che il Sud è diventato il principale settore su cui vengono valutati gli impegni politici. Washington vorrebbe vedere risultati misurabili. Beirut replicò che la situazione non poteva essere separata dalle operazioni israeliane, dalla presenza israeliana in alcune aree e dalla distruzione che complicava il ritorno degli abitanti.

Un altro punto di disaccordo si pone intorno alla valutazione dei primi esperimenti condotti in alcuni settori. Secondo le informazioni riportate dai visitatori di Washington, Israele ha riferito che i funzionari americani avevano ricevuto una lettura negativa di queste esperienze. Affermò, tra l’altro, che i membri e i dirigenti di Hezbollah erano tornati in alcuni settori. Il Libano contesta questa presentazione e considera che alcune affermazioni israeliane servono a ritardare il progresso diplomatico e a mantenere la pressione militare.

La controversia non è quindi limitata ai fatti osservati sul terreno. Esso riguarda anche la loro interpretazione. Per Israele, alcuni sviluppi mostrerebbero che i meccanismi attuali non sono sufficienti. Per le autorità libanesi, le accuse israeliane non possono essere accettate senza verifica e non devono diventare pretesto per la continuazione delle operazioni.

L’esercito libanese stesso difese la sua azione e respinse le accuse del suo ruolo. Il suo comando insiste sulla coesione dell’istituzione, sulla sua presenza sul terreno e sulla sua missione di proteggere tutti i libanesi. Questo è oltre la dimensione militare. Essa colpisce direttamente la credibilità dello Stato in una fase in cui i suoi partner esteri gli chiedono specificamente di rafforzare le sue istituzioni.

Le domande americane non sarebbero limitate al Sud. Secondo le stesse informazioni dietro le quinte, sarebbero state poste domande sulle armi nella zona di Beirut. L’argomento proposto è diverso: non tutte queste armi possono essere giustificate dal confronto con Israele. L’estensione del dibattito mostra che la questione del monopolio delle armi è vista da Washington come una questione nazionale e non come un problema esclusivamente di confine.

Beirut si trova quindi di fronte a due richieste simultanee. Il primo riguarda il controllo territoriale. La seconda riguarda la ripresa del processo diplomatico con Israele. Questi due casi sono ora strettamente collegati.

Un ottavo incontro previsto ma ancora senza calendario finale

La possibilità di un ottavo incontro tra Libano e Israele è l’altro elemento centrale delle discussioni. Ci sono diverse relazioni di un progetto di nuovo incontro, a volte presentato come terzo incontro a Roma. L’inizio di ottobre è stato menzionato. Tuttavia, non vi è alcuna prova che una data finale è stata fissata.

Questa cautela è importante. L’esistenza di discussioni su una nuova riunione non significa che sia tenuta. I negoziati continuano e rimangono diversi ostacoli.

In particolare, l’obiettivo sarebbe di evitare che il meccanismo di negoziazione cada in una forma di paralisi. Un nuovo incontro manterrebbe il canale aperto tra le parti e riprenderà i restanti problemi irrisolti. Darebbe anche agli Stati Uniti l’opportunità di continuare ad agire come intermediario.

Tuttavia, il calendario elettorale israeliano pesa su queste discussioni. Le informazioni raccolte dai circoli pertinenti descrivono un governo israeliano che è particolarmente attento alle conseguenze politiche interne di qualsiasi concessione o misura che possa essere presentata come un ostacolo. Le elezioni israeliane diventano così un ulteriore fattore in una negoziazione già complessa.

Tuttavia, sarebbe eccessivo concludere che il processo è stato sospeso fino alle elezioni. Le fonti disponibili parlano invece di ostacoli e incertezze. Non stabiliscono che è stata presa una decisione formale di congelamento.

Un incontro presso il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti tra i rappresentanti libanesi e israeliani avrebbe anche illustrato la profondità delle differenze. Secondo le informazioni riportate, la parte israeliana ha presentato una lunga serie di reclami su ciò che ritiene essere violazioni libanesi. Questa lettura aiuta a complicare l’organizzazione di una nuova sessione.

Sul lato libanese, la posta in gioco è diversa. Beirut vuole che le discussioni producano risultati su questioni che riguardano direttamente il suo territorio e la sua popolazione. Le autorità indicano la cessazione delle operazioni, il ritiro israeliano, il ritorno degli abitanti, i punti contestati e il trattamento della questione dei detenuti. Essi rifiutano che il processo dovrebbe essere ridotto alla considerazione delle richieste israeliane.

L’ottava riunione possibile è quindi presa tra due logiche. Washington sta cercando di mantenere un meccanismo di discussione. Israele sottolinea le sue preoccupazioni di sicurezza. Il Libano, da parte sua, chiede alle controparti concrete di dimostrare che il percorso diplomatico sta effettivamente producendo risultati.

Aiuto internazionale tra sostegno politico e nuove esigenze

Questa negoziazione aggiunge un’altra leva: aiuti internazionali. Le informazioni raccolte a Washington indicano che il futuro sostegno potrebbe essere sempre più legato alle misure effettivamente adottate dalle autorità libanesi. Ancora una volta, questa tendenza riportata dovrebbe essere contraddistinta da una singola condizione ufficiale che sarebbe stata annunciata da tutti i partner libanesi.

Tuttavia, il cambiamento climatico appare in diversi casi. Nella preparazione del sostegno internazionale alle forze dell’esercito e della sicurezza, l’interesse dei partner stranieri rimane reale. Ma le discussioni ora riguardano anche ciò che lo Stato libanese deve compiere.

Anche la Francia sembra aver avvicinato la sua posizione a questa logica. Parigi ha sostenuto l’idea di una mobilitazione internazionale per il Libano e continua a lavorare su aiuti all’esercito. Nelle informazioni raccolte, tuttavia, gli aiuti economici sono sempre più legati alle riforme e alla costruzione di istituzioni.

Questo sviluppo è importante per Beirut. Per lungo tempo, la comunità internazionale ha spesso giustificato il suo sostegno dalla necessità di evitare il crollo del paese. La logica che appare oggi è diversa. I partner vogliono ancora preservare la stabilità, ma in parallelo chiedono risultati istituzionali, economici e di sicurezza.

Tuttavia, il Libano ha argomenti. Può ricordare le crescenti responsabilità dell’esercito, le difficoltà economiche, la distruzione nel sud e il costo della ricostruzione. Può anche far notare che il rafforzamento dello Stato richiede risorse internazionali. Un’istituzione che si richiede più necessità di essere attrezzata per svolgere i suoi compiti.

Ecco perché la discussione sugli aiuti diventa circolare. I partner chiedono risultati prima di aumentare il loro sostegno. Beirut ha risposto che alcuni risultati richiedevano più supporto. Tutti i negoziati ora comportano il superamento di questa contraddizione.

L’incontro con Marco Rubio e la ricerca di un rilascio

Gli sforzi di Nawaf Salam negli Stati Uniti sono particolarmente importanti in questo contesto. Il primo ministro cerca di porre il Libano al centro di consultazioni regionali e internazionali. I suoi incontri dovrebbero anche consentire la presentazione diretta della posizione di Beirut sulla situazione del Sud, il futuro della presenza e della ricostruzione internazionali.

L’incontro annunciato con il Segretario di Stato americano Marco Rubio è un momento importante in questa sequenza. È destinato ad affrontare direttamente i file su cui si sono accumulate le discrepanze. In particolare, l’obiettivo libanese è quello di mantenere l’impegno americano nei negoziati e di impedire che il processo venga semplicemente respinto sul calendario israeliano.

Beirut sta anche cercando di convincere Washington che una strategia basata esclusivamente sulla pressione potrebbe produrre l’effetto opposto di quello ricercato. Le autorità libanesi devono tener conto di un fragile equilibrio interno. Un’accelerazione esternamente imposta potrebbe alimentare le tensioni politiche mentre lo stato cerca di rafforzare la sua autorità.

Tuttavia, Washington ha le sue priorità. Le informazioni riportate mostrano che l’amministrazione statunitense vuole misurare i progressi attraverso le azioni. Mantenere il dialogo non esclude quindi una maggiore pressione.

In questo contesto, il nuovo incontro con Israele diventa un test. Se sta e produce progressi, Beirut sarà in grado di difendere l’idea che la diplomazia resti in grado di cambiare la situazione sul terreno. Se le operazioni militari continueranno, le autorità libanesi troveranno più difficile giustificare una strategia di negoziazione.

La posta in gioco supera quindi la data dell’ottava seduta. Riguarda la credibilità del meccanismo stesso.

Una negoziazione dove ogni partito esige il primo gesto dell’altro

L’ostacolo principale appare finalmente nell’ordine delle fasi. Washington vuole concrete misure libanesi. Israele collega le sue decisioni di ritiro e di sicurezza agli sviluppi a terra. Al contrario, Beirut ritiene che sia difficile imporre nuove realtà fino a quando le operazioni israeliane continuano e gli impegni relativi al territorio libanese non vengono attuati.

Tutti attendono così un primo gesto dall’altro.

Per le autorità libanesi, un ritiro israeliana e una riduzione delle operazioni avrebbero fornito allo Stato un ambiente più favorevole per rafforzare la sua autorità. Per Israele, il rafforzamento preventivo di questa autorità è una condizione di sicurezza. Per Washington, la domanda è di creare una catena per ottenere entrambi.

Questo è esattamente ciò che l’ottava riunione dovrebbe cercare di sbloccare. La sua importanza non è solo nel mantenere un canale diplomatico. Essa deve dimostrare se esiste ancora la possibilità di organizzare misure parallele: Avanze libanesi a terra, misure israeliane in cambio e garanzie americane per prevenire un ulteriore rottura.

In questa fase, i documenti disponibili non indicano che tale compromesso è stato raggiunto. Al contrario, mostrano posizioni ancora lontane e crescenti pressioni.

Il Libano entra quindi in un periodo in cui i suoi partner non sembrano più soddisfatti degli impegni generali. Allo stesso tempo, i funzionari libanesi vogliono evitare che la domanda di accelerazione diventi un fattore destabilizzante interno. Tra questi due imperativi è ora una parte essenziale del rapporto con Washington e la continuazione del dialogo con Israele.

La questione dell’ottava riunione cristallizza questa tensione. La sua possibile tenuta all’inizio di ottobre sarebbe un segnale di continuità, ma non ancora una svolta. Il suo prolungato rinvio dovrebbe invece rafforzare le domande sul futuro del processo. In entrambi i casi, l’indicatore reale rimarrà lo stesso: la capacità dei negoziati di produrre cambiamenti verificabili sul terreno, piuttosto che una nuova sequenza di incontri senza effetto immediato.