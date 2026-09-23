Perdite bancarie in Libano: dietro il ritorno dei depositi, la battaglia decisiva per coloro che dovranno assorbire le perdite

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Il dibattito sui depositi maschera il problema più difficile

Il dibattito sul progetto di trattamento delle perdite finanziarie si concentra su un problema che è immediatamente comprensibile ai candidati: quanto recuperare e entro quale periodo di tempo? Tuttavia il problema tecnico e politico più importante è a monte. Prima di determinare come restituire i depositi, il Libano deve decidereche porterà le perdite accumulate nel sistema finanziario, e in che ordine.

Questa gerarchia non è un dettaglio contabile. Essa determina la distribuzione di diverse decine di miliardi di dollari di perdite tra le banche e i loro proprietari, la Banca del Libano, lo Stato e, infine, i depositanti. Tuttavia, le prove esaminate nelle fonti del 23 settembre 2026 mostrano che questo problema rimane uno degli aspetti più sensibili del sistema in preparazione.

Il governo di Nawaf Salam sostiene di aver avviato il processo di elaborazione del » gap finanziario », insieme alla ristrutturazione bancaria e al sollevamento del segreto bancario. Il primo ministro presenta questo testo come uno degli strumenti necessari per il ritorno dei depositi e la conclusione di un accordo con il Fondo Monetario Internazionale.

Ma restituire un deposito è solo l’ultimo passo nel problema. In passato, è necessario determinare ciò che effettivamente rimane nel sistema, riconoscere le perdite, allocare le perdite e decidere quali attività possono finanziare i rimborsi. Finché questa sequenza non è chiaramente definita, una promessa di restituzione può semplicemente spostare le perdite da un bilancio all’altro.

Il meccanismo di crisi spiega perché la distribuzione è così in conflitto

Negli anni precedenti al 2019, le banche commerciali hanno attirato grandi depositi di dollaro. Una parte considerevole di queste risorse è stata poi posta con la Banca del Libano. La banca centrale ha utilizzato direttamente o indirettamente queste monete per finanziare il sistema economico, sostenere la sterlina, soddisfare le esigenze esterne e sostenere il finanziamento statale.

Quando i flussi di capitale si sono asciugati, il meccanismo ha cessato di funzionare. Le banche avevano ancora grandi debiti sulla Banca del Libano nei loro libri. I depositanti avevano ancora rivendicazioni legali sulle banche. Ma le monete corrispondenti a gran parte di queste passività non erano più disponibili.

È il cuore del divario finanziario.

Il problema non può quindi essere risolto semplicemente ordinando alle banche di restituire il denaro. Al fine di rimborsare pienamente i loro clienti, essi stessi dovrebbero recuperare tutti i loro debiti dalla Banca del Libano. La banca centrale, a sua volta, non può onorare tutte queste passività senza avere le attività corrispondenti o trasferire parte dell’onere allo Stato.

Quindi ogni possibile soluzione porta a qualcuno.

Se la banca paga, i suoi azionisti e l’equità sono colpiti. Se la Banca del Libano assorbe la perdita, il suo bilancio deve essere ristrutturato. Se lo Stato interviene, la tassa viene trasferita al contribuente e alle finanze pubbliche. Se nessuno di questi livelli è sufficiente, il richiedente alla fine avrà parte della caduta.

La battaglia politica è proprio l’ordine in cui queste tasche devono essere ricercate.

Gli azionisti bancari sono normalmente la prima linea

In una tradizionale ristrutturazione bancaria, i proprietari di banche portano perdite prima dei depositanti ordinari. Il capitale esiste proprio per assorbire gli shock.

Questa logica è semplice. Un azionista investe in una società per beneficiare dei suoi profitti quando opera. In cambio, sopporta il rischio di perdere il suo investimento quando l’azienda diventa insolvente.

Applicato in Libano, questo principio implica che i fondi propri delle banche devono essere utilizzati prima che una perdita venga imposta ai depositanti.

Ma la domanda diventa rapidamente più complicata. Qual era il valore reale dell’equità bancaria dopo il crollo della libbra? Quali beni possono ancora essere valutati? Alcuni azionisti hanno la capacità di iniettare nuovo capitale? E soprattutto, dovrebbe una banca incapace di ricapitalizzare continuare ad esistere?

È qui che il progetto di ristrutturazione bancario si unisce direttamente a quello sulle perdite finanziarie.

Una banca valida può essere ricapitalizzata e continuare a operare. Una banca le cui perdite superano i beni disponibili dovrebbe normalmente essere ristrutturata, fusa, venduta o liquidata in modo ordinato.

Il mantenimento artificiale di tutte le banche in funzione equivale a ritardare il riconoscimento delle perdite.

La questione del capitale che esce prima e durante la crisi rimane un must

La responsabilità degli azionisti non si limita al valore attuale dei loro interessi.

Dal 2019, c’è stata una domanda regolare: alcuni azionisti, registi, ufficiali o persone politicamente esposte trasferiscono importi significativi all’estero in un momento in cui l’accesso degli altri depositanti ai loro conti è diventato progressivamente impossibile?

Naturalmente, non tutti i deflussi di capitale sono illegali. Il Libano non aveva immediatamente adottato il controllo formale dei capitali. Una persona potrebbe quindi fare un trasferimento legale, pur eventualmente beneficiando di accesso bancario che altri clienti non avevano più.

Il problema è quello della parità di trattamento e, in alcuni casi, dell’origine dei fondi.

Le procedure giudiziarie in Libano e in Europa sono di particolare importanza. Essi esaminano vari movimenti finanziari che coinvolgono ex funzionari, banchieri, intermediari e istituzioni. Essi non portano alla conclusione che tutti i trasferimenti contestati devono essere recuperati. Tuttavia, essi dimostrano che la ristrutturazione del sistema non può essere completamente separata dalla ricerca di beni che avrebbero lasciato il paese in condizioni contestate.

Per i depositanti, il principio è politicamente evidente: sarebbe difficile accettare una riduzione dei loro beni prima che venissero esaminate le responsabilità dei proprietari di sistemi e dei gestori.

La Banca del Libano concentra la maggior parte del problema

Anche un contributo massimo da parte degli azionisti bancari probabilmente non sarebbe sufficiente a colmare il divario. Il cuore delle perdite risiede nel rapporto tra banche commerciali e Banca del Libano.

Per anni, le banche hanno posto una parte considerevole della loro liquidità con la banca centrale, attratta in particolare da alti rendimenti. Queste transazioni hanno creato grandi crediti bancari sulla Banca del Libano.

La domanda poi diventa: cosa vale oggi questo debito?

Se pienamente riconosciuto, la Banca del Libano deve trovare i beni necessari per rimborsarlo. Se ridotta, le banche hanno una perdita aggiuntiva, che viene poi trasmessa al proprio bilancio e quindi alla loro capacità di rimborsare i depositanti.

La ristrutturazione della Banca del Libano è quindi inseparabile da quella delle banche.

Il governatore Karim Souaid eredita un bilancio profondamente colpito dalle operazioni accumulate negli anni precedenti. La nuova gestione deve contemporaneamente preservare le riserve disponibili, ricostruire la credibilità dell’istituzione e partecipare alla liquidazione delle passività storiche.

L’utilizzo dei beni correnti della banca centrale per rimborsare i vecchi depositi senza limitazione creerebbe un altro problema: privare il futuro sistema monetario delle sue riserve.

Quindi il dibattito non riguarda solo quello che ha la Banca del Libano. Si concentra su ciò che può mobilitare senza compromettere la sua funzione futura.

Inevitabilmente di nuovo nella discussione

Le riserve d’oro sono una delle attività più visibili della Banca del Libano. Il loro alto valore porta regolarmente a proporre il loro uso per aiutare a risolvere le perdite.

Questa soluzione sembra attraente perché trasforma i beni addormentati in una fonte di rimborso.

È molto più complesso in pratica.

Si tratta di una riserva nazionale e il suo utilizzo è regolamentato legalmente. Vendirlo per finanziare le perdite bancarie sarebbe principalmente trasformare un asset collettivo a lungo termine in un pagamento immediato per affrontare le conseguenze di una crisi passata.

La scelta è quindi politica e finanziaria.

Se vengono utilizzate le riserve d’oro, è necessario determinare quale generazione porta la perdita di questo bene e a chi beneficia precisamente della sua liquidazione. Se non lo sono, devono essere trovate altre risorse.

Lo stesso dibattito riguarda gli altri beni della Banca del Libano e gli interessi o le proprietà che possono essere valutati.

Il rischio è quello di costruire un piano di rimborso sui beni la cui vendita sarebbe legalmente, politicamente o economicamente difficile.

Lo stato può essere reso responsabile della differenza?

Questa è l’altra grande battaglia.

Parte del sistema bancario ritiene che lo Stato abbia una grande responsabilità in quanto una frazione delle risorse finanziarie è stata utilizzata direttamente o indirettamente per finanziare i suoi disavanzi. Secondo questa lettura, il Tesoro dovrebbe partecipare al trattamento delle perdite.

Il ragionamento opposto sottolinea che il trasferimento di perdite bancarie allo Stato alla fine ammonta a pagarle da tutta la popolazione.

Lo Stato non ha una riserva di denaro al di fuori della società. Le sue risorse provengono da imposte, beni pubblici e proventi futuri.

Una massiccia assunzione di bilancio trasformerebbe quindi una perdita finanziaria già subita in debiti pubblici o futuri prelievi.

Questo problema diventa particolarmente sensibile quando i beni dello Stato sono menzionati.

Terreno pubblico, imprese pubbliche o reddito futuro possono teoricamente essere assegnati a un meccanismo di rimborso. Ma tale soluzione significa che i beni appartenenti collettivamente al libanese sono utilizzati per riparare le perdite di un sistema bancario che non tutti i cittadini hanno beneficiato allo stesso modo.

È per questo che la formula di creare un fondo finanziato da beni pubblici è regolarmente resistita.

Non tutti i depositi sono lo stesso problema

Un’altra questione chiave riguarda la distinzione tra candidati.

Trattare un conto di risparmio di $20.000 allo stesso modo e un deposito di diverse centinaia di milioni creerebbe una distribuzione molto diversa delle perdite.

Gli standard di risoluzione bancari in genere cercano di proteggere ulteriormente i piccoli depositanti. I grandi creditori possono essere più esposti quando i beni non sono più sufficienti.

Ma la crisi libanese ha una particolarità: per anni il sistema bancario è stato presentato come sicuro, mentre nessun meccanismo di risoluzione ordinato è stato applicato al momento del crollo.

Molti grandi candidati sono anche aziende. Fortemente ridurre i loro beni può causare fallimenti, eliminare i posti di lavoro o prevenire gli investimenti.

La dimensione del deposito deve quindi essere distinta dalla natura del suo titolare.

Una famiglia che ha venduto immobili può avere un deposito elevato senza essere un investitore finanziario. Una società può mantenere i suoi soldi in banca per pagare i suoi fornitori. Un fondo o un investitore professionale è in una situazione diversa.

Una legge seria deve quindi definire le sue categorie con molta più precisione di una semplice opposizione tra i candidati « piccoli » e « grandi ».

Gli interessi versati prima del 2019 possono anche entrare nel dibattito

Un altro problema sensibile è l’elevato rendimento proposto prima della crisi.

Alcuni depositi hanno beneficiato di tassi di interesse molto più alti di quelli disponibili sui mercati internazionali. Questi ritorni sono stati uno degli strumenti utilizzati per attirare dollari nel sistema.

Tutti gli interessi accumulati dovrebbero essere considerati come un debito identico al capitale originale?

La risposta non è evidente.

Un depositante può legittimamente sostenere che ha accettato l’offerta contrattuale di una banca e che non ha alcuna responsabilità per la politica monetaria che ha permesso tale ritorno.

Al contrario, in una ristrutturazione in cui le attività sono insufficienti, il trattamento di interessi eccezionalmente elevati può diventare uno strumento per ridurre il divario senza pregiudicare il capitale iniziale allo stesso modo.

Questa distinzione può essere miliardi.

È quindi molto più importante di alcune discussioni secondarie che occupano il dibattito pubblico.

I depositi elaborati dopo il 2019 sono ancora una categoria diversa

La crisi ha anche creato diversi tipi di dollari bancari.

Dopo il 2019, i depositi sono stati acquistati e venduti con sconti significativi. Un investitore potrebbe acquisire un credito bancario di $100,000 per una frazione del suo valore nominale.

Se la legge ripaga questi 100.000 dollari al loro pieno valore, l’acquirente realizza un notevole profitto finanziato dal meccanismo di risoluzione.

È quindi necessario distinguere il richiedente originale da quello che successivamente ha acquistato una richiesta di taglio di capelli.

La data di acquisizione, il prezzo pagato e l’origine del deposito può diventare decisivo.

Questo è un esempio del perché una semplice soglia di rimborso non è sufficiente per risolvere la crisi.

Due conti con esattamente lo stesso equilibrio possono corrispondere a realtà economiche completamente diverse.

Il vero rischio è quello di assegnare le perdite prima di riconoscerle

Il Libano ha trascorso diversi anni a discutere la crisi senza adottare un riconoscimento definitivo e consensuale di tutte le perdite.

Ma questo è il primo passo in ogni risoluzione.

È necessario stabilire il valore reale delle attività delle banche, le loro rivendicazioni sulla Banca del Libano, le sue passività, le attività mobilizzabili e le obbligazioni governative.

Senza un bilancio consolidato credibile, la distribuzione può essere manipolata dalle ipotesi fatte.

Una valutazione ottimistica dei beni riduce artificialmente la perdita di oggi, ma rischia di creare un nuovo buco domani. La valutazione eccessivamente pessimistica può, al contrario, imporre immediatamente maggiori perdite rispetto al necessario.

Il ruolo degli audit diventa quindi centrale.

La ristrutturazione non può basarsi unicamente sui negoziati politici tra lo Stato e le banche. Deve essere basato su una valutazione che è abbastanza forte da sopportare le sfide.

L’ordine delle perdite è la vera legge della crisi

Il cuore del futuro meccanismo può finalmente essere riassunto da una successione di domande.

Quale quota deve essere assorbita dal capitale delle banche? Quali azionisti devono ricapitalizzare le proprie istituzioni? Quali banche sono ancora valide? Quali beni possono essere recuperati nei procedimenti giudiziari? Quale parte dei suoi impegni può riconoscere la Banca del Libano? Quali attività bancarie centrali possono essere mobilitate? Quanto può contribuire lo stato senza trasferire le perdite ai contribuenti? Quali depositi dovrebbero essere completamente protetti? Come affrontare grandi conti, interessi eccezionali e crediti acquisiti a prezzi ridotti dopo la crisi?

L’ordine in cui queste domande saranno decise determinerà chi realmente pagherà.

Pertanto, il dibattito pubblico si è concentrato esclusivamente sul numero di anni necessari per restituire i depositi è insufficiente. Un programma di rimborso può essere annunciato senza definire chiaramente la fonte di denaro.

La vera scelta politica è prima del primo pagamento.

Si tratta di decidere se le perdite saranno a carico di coloro che possedevano e amministravano le istituzioni finanziarie, dal bilancio della Banca del Libano, dai beni pubblici o dai depositanti stessi.

Finché questa gerarchia non è esplicitamente impostata, la promessa di restituire i depositi rimane incompleta. Dietro ogni dollaro promesso a un depositante rimane la stessa domanda, quella che sei anni di crisi non hanno ancora stabilito definitivamente:su quale bilancio sarà preso questo dollaro, e chi accetterà la perdita corrispondente?