Libano: La Commissione speciale richiede dati bancari per 11 persone

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La Commissione di Investigazione Speciale della Banca del Libano ha chiesto alle banche e agli istituti finanziari operanti in Libano di fornire, entro una settimana, informazioni dettagliate su conti, transazioni finanziarie, casse di sicurezza e altre relazioni bancarie collegate direttamente o indirettamente ad undici persone e due società. Il documento, datato 21 settembre 2026 e consultato da Libnanews, si basa su una decisione presa tre giorni prima. Comprende l’ex governatore della Banca del Libano, Riad Salamé, suo fratello Raja Salamé, Marianne Hoayek, l’ex presidente della Bank Audi Samir Hanna, Hassan Moukalled e la società CTEX.

La portata della richiesta al settore bancario libanese è particolarmente ampia. In una lettera ufficiale datata21 settembre 2026#Commissione speciale d’inchiesta, allegato alla Banca del Libano (BDL), chiede alle banche e alle istituzioni finanziarie di cercare conti, operazioni, polizia o casse di sicurezza appartenenti a una serie di persone fisiche e giuridiche.

Il documento è diretto dalla Commissione di investigazione speciale per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. È firmato dal suo segretario generale,Abdel Hafiz Mansour.

Tale approccio si svolge sulla base di una decisione della Commissione datata18 settembre 2026, esplicitamente menzionato nella mail.

La Commissione speciale d’inchiesta fissa una settimana di scadenza

La richiesta impone alle istituzioni interessate di rispondereentro una settimana di ricevimento della posta.

Essi devono indicare se detengono o abbiano tenuto conti, transazioni o altre relazioni finanziarie relative alle persone e alle società elencate. Il testo si riferisce anche alle relazioni detenute indirettamente, individualmente o congiuntamente.

La formulazione scelta non limita pertanto la ricerca di conti aperti direttamente a nome delle persone interessate. Richiede agli istituti finanziari di verificare i propri dati al fine di identificare eventuali rapporti indiretti o congiunti.

La posta chiede anche di tener contoconti chiusi. I movimenti relativi alle cassette di sicurezza devono anche essere ricercati.

Se si identifica un rapporto bancario, l’istituzione deve trasmettere i documenti pertinenti alla Commissione. In particolare, il testo richiede dichiarazioni di conti e documenti disponibili riguardanti le operazioni in questione.

Le informazioni devono essere fornite in formato elettronico, con un riepilogo account-by-account. In particolare, la Commissione invita aScheda informativae tabelle in formato Excel.

Lo scopo di questa raccolta è quello di fornire all’organismo investigativo una visione consolidata delle relazioni finanziarie associate alle persone ricercate, al di là di una particolare istituzione.

Riad Salamé, Raja Salamé e Marianne Hoayek

L’elenco contenuto nel documento comprende:11 persone fisiche e 2 società.

Tra loro appareRiad Salamé, ex governatore della Banca del Libano, e suo fratelloRaja SalaméeMarianne Hoayek, ex collaboratore senior alla banca centrale.

Questi tre nomi sono già stati menzionati in diversi procedimenti giudiziari e indagini finanziarie in Libano e in Europa che coinvolgono operazioni svolte durante gli anni in cui Riad Salamé era il capo della Banca del Libano.

La loro presenza in questa nuova domanda bancaria, tuttavia, non consente di per sé di trarre una conclusione sulla responsabilità penale. Il documento inviato alle banche è una misura di raccolta di informazioni. Questo non è un giudizio colpevole nella mostra.

Questa distinzione è importante mentre diverse informazioni pubblicate questa settimana indicano, allo stesso tempo, misure di congelamento riguardanti tutte o parte delle persone menzionate. La lettera del 21 settembre qui presentata riguarda specificamenterichiesta di informazioni bancarie e trasmissione di documenti.

Hassan Moukalled e CTEX sono anche nella lista

La Commissione speciale d’inchiesta cita ancheHassan Ahmad Moukalede societàCTEX Company per Exchange SAL, società di scambio libanese.

Il nome Hassan Moukalled e quello del CTEX erano già stati oggetto di una decisione della Commissione speciale d’inchiesta nel gennaio 2023. A quel tempo, la Banca del Libano aveva annunciato il congelamento dei conti dopo che erano stati inclusi in una lista di sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

La decisione del gennaio 2023 riguardava Hassan Moukalled, i suoi figli Rani e Rayane Moukalled, CTEX e un’altra società. Hassan Moukalled aveva contestato le accuse americane e ha annunciato di voler avviare un procedimento legale.

Il nuovo documento del settembre 2026 fa quindi parte di un dossier per Hassan Moukalled e CTEX che aveva già portato a misure bancarie in Libano più di tre anni prima.

Altri due nomi,André Samir MachnukeBachir Ibrahim Uomoappaiono su richiesta del 21 settembre.

Samir Hanna tra le persone interessate

Mail cita ancheSamir Nicolas Hanna, ex presidente del consiglio di amministrazioneAudi.

Il suo nome appare in un contesto in cui le autorità giudiziarie libanesi stanno esaminando diverse operazioni finanziarie effettuate durante il periodo in cui Riad Salamé stava gestendo la Banca del Libano.

Le procedure separate hanno riguardato i meccanismi finanziari e le relazioni tra la banca centrale e alcune banche o dirigenti bancari. La presenza di Samir Hanna nella mail significa ora che le banche e gli istituti finanziari che ricevono le informazioni devono cercare e trasmettere le informazioni nell’ambito definito dalla Commissione.

Ancora una volta, questa richiesta documentaria non costituisce di per sé una convinzione. Esso consente alla Commissione di indagine speciale di tracciare le relazioni finanziarie e raccogliere i documenti necessari per esaminare i fascicoli interessati.

Una società registrata a Panama nella domanda

La lista comprende ancheV Limited Investment Inc, presentata nel documento come società incorporata nelPanama 30 agosto 2017.

La posta inoltre associare a questa parte del fileBassem Mahmoud Al-Hout.

Secondo le relazioni pubblicate nella stampa libanese, questa società e alcune relative operazioni fanno parte degli elementi esaminati nei registri finanziari relativi al periodo Riad Salamé a capo della Banca del Libano.

Tuttavia, la Commissione non precisa nella lettera del 21 settembre le ragioni individuali che giustificano la presenza di ogni persona o società. Chiede alle istituzioni finanziarie di cercare le relazioni bancarie corrispondenti e di trasmettere gli elementi.

Questa limitazione del documento deve essere mantenuta: l’elenco stabilisce la portata della ricerca bancaria, ma non contiene una dichiarazione delle spese contro ogni nome.

Alaa Al-Khawaja e Mohammad Al-Hariri citati anche

Altri due sono elencati nel documento:Alaa Mahmoud Abdel Rahman Al-KhawajaeMohammad Ahmad Mokhtar Al-Haririri.

I loro nomi sono stati associati nella stampa libanese con indagini sulle transazioni finanziarie e l’acquisizione di partecipazioni nel settore bancario, in particolare intornoBancaMed.

Negli ultimi mesi, le autorità giudiziarie libanesi hanno preso varie misure in caso di operazioni finanziarie effettuate nel periodo precedente al crollo della banca nel 2019.

La lettera della Commissione speciale d’inchiesta aggiunge ora una precisa dimensione documentaria: le banche devono controllare i loro archivi e riferire le relazioni corrispondenti ai criteri fissati dalla Commissione.

Samara Kazzi completa la lista

L’ultimo nome nel documento è quello diSamara Kazzi, giornalista e banchiere attualmente con sede in Svizzera.

La sua inclusione in questa richiesta ha attirato particolare attenzione in diversi media libanesi. Tuttavia, le informazioni pubblicate sulle ragioni precise per la sua presenza nel file rimangono frammentate.

Il documento ufficiale consultato non fa un’accusa dettagliata contro di lui. Essa lo pone semplicemente tra coloro per i quali la Commissione sta cercando una ricerca bancaria.

Una collezione che risale a diversi anni

La profondità storica richiesta dalle banche è uno degli aspetti importanti della posta.

La Commissione non chiede soltanto una fotografia attuale dei beni. Esso mira a ricostruire la storia del rapporto bancario interessato, anche quando i conti sono stati chiusi.

Questo approccio può essere utilizzato per tracciare flussi, identificare le controparti e confrontare le transazioni registrate in diverse istituzioni. Può anche evidenziare le relazioni finanziarie che non sono più attive oggi.

La richiesta di file Excel e fogli di sintesi standardizzati rende più facile conciliare le informazioni da diverse banche.

La Commissione di Investigazione Speciale ha un ruolo centrale nel finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro libanese. Esso riceve e analizza le informazioni finanziarie e può intervenire nei casi che richiedono l’esame dei dati coperti dal segreto bancario, alle condizioni previste dal diritto libanese.

In questo caso, il prossimo passo immediato dipende dalle risposte delle banche riceventi e delle istituzioni finanziarie. Hanno una settimana dopo la ricezione della posta per indicare eventuali relazioni identificate e per trasmettere i documenti richiesti.