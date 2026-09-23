Carriere in Libano: Dietro i 1,3 miliardi di dollari rivendicati, la battaglia si concentra ora sulla validità stessa del disegno di legge

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Da 71 ordini inutilizzabili a 1.509 crediti trasferiti a Finanza

Il conflitto di oggi tra il Ministero dell’Ambiente e le cave non inizia con Tamara El Zein o con l’attuale dibattito sul possibile risanamento del governo. È il risultato di un caso aperto da più di 20 anni, ma che lo Stato non aveva mai potuto trasformare i reati trovati in affermazioni effettivamente recuperabili. La novità del 2026 sta proprio in questo cambiamento della natura. L’amministrazione non è più semplicemente identificare le cave, misurare le aree sfruttate o quantificare il danno. Ha iniziato a inviare singoli ordini di recupero a Finance.

Come al 23 settembre, 1.509 ordini erano stati emessi in oltre 1,3 miliardi di dollari. Altri erano ancora da stabilire dopo aver ricevuto ulteriori dati dalle Forze di Sicurezza Interna. Tuttavia, non erano stati ricevuti pagamenti. Diversi operatori hanno contestato le somme dinanzi all’amministrazione e ai tribunali competenti. Altri hanno fatto appello al Consiglio di Stato contro il metodo di calcolo adottato dal governo. Il contenzioso ha quindi lasciato l’unico campo politico per entrare in una fase giudiziaria su cui gran parte del caso ora dipende.

La cifra di 1,3 miliardi deve essere distinta da un’altra stima, oltre tre miliardi di dollari, avanzata per tutti i diritti, i danni e gli obblighi di riabilitazione identificati dall’amministrazione. I due importi non corrispondono alla stessa fase della procedura. I tre miliardi rappresentano la valutazione complessiva degli importi assegnati alle aziende agricole individuate. I 1,3 miliardi di dollari corrispondono agli ordini già preparati e inoltrati alle Finanze. La differenza, quindi, non costituisce, nello stato di informazione disponibile, un abbandono di quasi due miliardi. Esso corrisponde principalmente a file che non hanno ancora tutti viaggiato lo stesso percorso amministrativo.

Questa distinzione è al centro dell’attuale controversia. Lei spiega anche perché Tamara El Zein insiste sulla necessità di completare i file correttamente prima di trasmetterli. Il dipartimento aveva già emesso 71 ordini di recupero prima del suo arrivo. Tuttavia, hanno avuto difetti fisici che hanno impedito il loro trattamento normale. L’episodio sembra derisorio agli importi coinvolti, ma riassume parte del problema: per anni lo stato ha avuto figure impressionanti senza poter produrre lo strumento amministrativo per rivendicare efficacemente il denaro.

Il problema risale al 2002, ma la legge inizia nel 2004

Il principale quadro normativo per il settore risale all’Ordine 8803 del 4 ottobre 2002, come successivamente modificato. Organizza lo sfruttamento di carriere e frantoi, prevede procedure di autorizzazione e assegna un ruolo centrale al National Career Council e frantoi. Su carta, lo sfruttamento deve essere disciplinato da condizioni tecniche, ambientali e finanziarie. Nel settore, una parte considerevole del settore ha funzionato in modo diverso.

Alcune aziende hanno continuato la loro attività senza una corretta autorizzazione. Altri permessi utilizzati rilasciati per oggetti diversi, comprese le operazioni presentate come miglioramenti del terreno. Alcuni hanno superato superfici o volumi autorizzati. I governi di successo hanno anche adottato misure temporanee per continuare determinate attività o per spostare le azioni. Questa successione di eccezioni produsse gradualmente un settore in cui esisteva la regola, ma la sua applicazione era sufficientemente discontinua per le situazioni irregolari da continuare.

La svolta legale è prevista dall’articolo 61 della legge sulle finanze del 2019. Il testo richiede l’accusa di persone che hanno sfruttato una terra come cava, arenaria o frantoio senza autorizzazione legale o in violazione della loro autorizzazione. Esso prevede il pagamento di tasse, royalties e altre somme dovute per gli anni di funzionamento a partire dal 2004, nonché l’adempimento di obblighi per la riparazione di danni ambientali.

Il decreto 6569 del luglio 2020 ha ulteriormente chiarito le modalità di attuazione di questo meccanismo. In particolare, i quantitativi estratti devono essere determinati dal 2004. Questo requisito spiega perché il file non poteva essere risolto da soli registri amministrativi: era necessario ricostruire fisicamente ciò che era stato estratto.

L’esercito ha fornito il pezzo mancante: la misura del territorio scavato

La direzione degli affari geografici dell’esercito ha poi svolto un ampio lavoro di indagine. I primi studi dettagliati hanno riguardato 1.235 cave identificate come casi significativi di degrado. Per ogni sito, il database potrebbe contenere coordinate, area, volume estratto, natura dei materiali, proprietà della terra e, quando le informazioni erano disponibili, l’identità dell’operatore.

Il risultato è stato per la prima volta una misura nazionale del fenomeno. Più di 15 milioni di metri quadrati erano stati sfruttati, una zona vicina a tre quarti di Beirut. Il volume dei materiali estratti era di circa 197 milioni di metri cubi. I siti comprendevano anche 149 cave di proprietà statale.

Sulla base di questi dati, il Ministero dell’Ambiente e il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite hanno pubblicato nel giugno 2023 una prima stima globale: almeno $2,39 miliardi è stato dovuto dal settore. Questo calcolo non includeva una singola categoria di crediti. Ha aggiunto diversi elementi: tasse e tasse, costi normativi, compensazione per il degrado ambientale e costi di riabilitazione.

Questa è una differenza essenziale dalle vecchie discussioni di carriera. Il problema non era più solo sanzionare lo sfruttamento senza una licenza. Divenne possibile calcolare, trama per trama, ciò che l’estrazione aveva rappresentato in volume e attaccare diverse categorie di somme dovute.

Il lavoro fu poi ampliato e corretto. Nel 2026, il Dipartimento si riferiva a circa 1.506 pacchi inclusi nelle indagini utilizzate per la valutazione generale. Il numero di ordini di recupero può essere superiore al numero di pacchi, in quanto lo stesso sito può generare diversi obblighi o coinvolgere diversi periodi e persone responsabili.

Nasser Yassin aveva lanciato il recupero, ma era stato colpito dall’identificazione dei debitori

Il primo tentativo concreto di trasformare i miliardi teorici in banconote individuali è iniziato sotto Nasser Yassin. Alla fine del 2024, i primi minuti furono inviati agli operatori. Il dipartimento ha cominciato con circa 450 carriere con un numero fiscale con il Dipartimento delle Finanze. Questi siti hanno rappresentato una parte significativa delle aziende più grandi della zona e già concentrato più di $ 550 milioni in crediti potenziali.

Questa prima onda rivela uno dei problemi meno visibili nel file. Misurare una carriera dal cielo è relativamente semplice. Legalmente identificare la persona che deve pagare è molto meno.

Il proprietario della terra non è necessariamente l’operatore. Una società può aver operato per una parte del periodo e quindi è stata sostituita. Una carriera può aver lavorato per diversi motivi sociali. Alcune terre possono appartenere allo stato o alle comunità. In altri casi, l’identità dell’operatore non appare chiaramente nelle basi fiscali.

Il dipartimento era quindi tenuto a corrispondere tre file che non erano mai stati progettati per lavorare insieme: i registri geografici dell’esercito, i dati fiscali finanziari e le informazioni delle forze di sicurezza sugli operatori.

Fu questa operazione che Tamara El Zein riprese dopo l’arrivo al ministero nel 2025. Non ha creato il file del debito. Ha ereditato un meccanismo lanciato sotto il suo predecessore e poi si è impegnato a correggere i file che non potevano essere recuperati nella loro forma originale.

I dettagli dei primi 71 ordini spiegano perché il file era così tardi

Uno degli elementi più rivelatori riguarda i primi 71 ordini di recupero. Essi erano stati stabiliti prima dell’arrivo di Tamara El Zein, ma le carenze materiali hanno impedito il loro normale trattamento da parte dell’amministrazione finanziaria.

Il dipartimento ha spiegato che voleva evitare di replicare questa situazione su larga scala. Ha quindi preso il controllo dei dossier con la Direzione degli Affari Geografici dell’Esercito, del Ministero delle Finanze e delle Forze di Sicurezza Interna. L’obiettivo era quello di associare correttamente ogni operazione a un contribuente e produrre documenti che potrebbero essere eseguiti secondo le regole di raccolta pubblica.

Questa dimensione amministrativa è meno spettacolare della cifra di tre miliardi, ma è il vero punto di rottura. Il Libano aveva già calcolato il danno. Non aveva costruito una catena completa dall’indagine geografica al debitore fiscale.

A partire dal 23 settembre 2026, questo canale esiste per 1.509 ordini. Ecco perché la battaglia si sta muovendo verso i tribunali.

I vettori non contestano più l’importo: attaccano il metodo

Gli operatori interessati hanno avviato diversi tipi di rimedi. Alcuni obiettarono al dipartimento. Altri hanno impugnato i tribunali competenti. I ricorsi sono stati anche depositati presso il Consiglio di Stato contro la decisione del governo che stabilisce il metodo di calcolo degli importi reclamati.

La controversia si riferisce in particolare alla possibilità di rivendicare oggi importi corrispondenti a partecipazioni risalenti al 2004. Esso copre anche il modo in cui i volumi sono stati ricostituiti, l’identificazione dell’operatore responsabile e dei vari componenti del reclamo.

È a questo punto che verrà presa la decisione essenziale. Se il Consiglio di Stato invalida il meccanismo di calcolo, non sono alcune fatture che saranno contestate, ma potenzialmente parte dell’architettura costruita dal 2019. Se, al contrario, il meccanismo è confermato, gli operatori dovranno sfidare i loro file individualmente piuttosto che il principio generale del reclamo.

Il Dipartimento ha preparato diverse centinaia di risposte agli appelli con il suo team legale e il Dipartimento di Giustizia Affari Autorità. Il caso non è più un semplice confronto tra il ministro e i proprietari di carriera. È diventata una controversia amministrativa nazionale il cui risultato determinerà se l’articolo 61 della legge sulle finanze del 2019 possa realmente produrre gli effetti per i quali è stato adottato.

I lavori di cemento di Kura riportano una domanda più imbarazzante: possiamo continuare a scavare mentre contestiamo i vecchi debiti?

Il dibattito ha preso una svolta particolarmente sensibile nel Nord. Il 21 settembre 2026, il comitato, a seguito del fascicolo delle operazioni di cavalleria degli impianti di cemento Kura, chiese pubblicamente come lo Stato potesse permettere la ripresa dei lavori di scavo quando i crediti finanziari e ambientali degli operatori erano ancora in sospeso.

Il problema è un problema separato nel calcolo dei debiti. Lo Stato deve fare una nuova autorizzazione condizionata al pagamento degli importi richiesti per le attività precedenti?

L’articolo 61 del 2019 è stato concepito proprio in tale logica. Nel bacino di Litani, l’istituzione pubblica responsabile del fiume aveva chiesto sin dal febbraio 2020 che le domande di sfruttamento e di movimento delle scorte siano sospese fino a quando gli operatori interessati non avessero pagato le imposte, le tasse e gli obblighi ambientali del 2004. L’obiettivo era quello di evitare che un operatore continuasse a beneficiare economicamente dei materiali già estratti, mentre il debito corrispondente a tale tenuta rimase non pagato.

Sei anni dopo, il problema torna più acutamente. Il dipartimento sostiene di aver stabilito i debiti. Gli operatori li contestano. Nel frattempo, l’industria del cemento e il settore delle costruzioni hanno bisogno di materie prime.

È qui che l’ambiente incontra direttamente la politica industriale. Un divieto generale può interrompere la fornitura di cemento e aggregati. L’autorizzazione incondizionata può, al contrario, rimuovere gran parte del suo potere dal meccanismo di raccolta.

Le cave non sono un settore marginale: alimentano cemento, lavori concreti e pubblici

La capacità del settore di resistere ai tentativi di regolamentazione non è solo dovuta a possibili protezioni politiche. Ha anche il suo posto nell’economia reale.

Il Libano non può costruire senza aggregati. Gli impianti di cemento hanno bisogno di calcare e altri materiali. Concrete, strade, argini e grandi opere consumano notevoli volumi di pietra, sabbia e ghiaia. Chiudere bruscamente tutti gli allevamenti senza alternative avrebbe immediatamente spostato il problema ai prezzi di costruzione e di fornitura.

Questa dipendenza ha spesso contribuito a trasformare le autorizzazioni intermedie in soluzioni durevoli. Con ogni tentativo di chiudere, l’argomento economico riappare: cantieri rischio di arresto, il prezzo di cemento o aggregati aumenta, posti di lavoro sono minacciati.

Il risultato è stato un sistema in cui la necessità economica del materiale è stata regolarmente utilizzata per rinviare la risoluzione del problema ambientale.

Ecco perché il caso attuale è più difficile di una campagna contro le carriere « illegali ». Allo stesso tempo, è necessario recuperare vecchie rivendicazioni e organizzare un’estrazione futura compatibile con le regole. Senza un secondo componente, il paese tornerà rapidamente alle stesse eccezioni.

Il piano di gestione della carriera rimane debole

Il decreto del 2002 prevedeva un’organizzazione territoriale di attività. Tuttavia, il Libano non è mai riuscito a stabilizzare un modello sostenibile in cui l’estrazione è concentrata in aree adatte, lontano dalle case e sotto sorveglianza efficace.

Questa debolezza ha incoraggiato la proliferazione delle fattorie sparse.

Alcune cave si sono sviluppate vicino ai villaggi. Altri hanno profondamente alterato intere piste. In diverse regioni, le conseguenze vanno oltre il paesaggio: polvere, veicoli pesanti, rumore, cambiamenti di flusso, rischi per la distruzione delle acque sotterranee e del suolo.

Il problema è quindi duplice. Il recupero riguarda il passato. Il piano di gestione riguarda il futuro.

Anche se lo Stato recupera gli importi reclamati, non avrà risolto nulla in modo duraturo se gli stessi meccanismi di autorizzazione eccezionali continuano a produrre nuove fattorie irregolari.

È su questo punto che l’attuale confronto assume una dimensione politica. Gli operatori non solo difendono i loro debiti passati. Hanno anche interesse a conoscere le regole in cui possono continuare a lavorare.

Tamara El Zein sostiene di essere sotto pressione, ma gli autori non sono identificati

Il Ministro riconosce che il problema genera pressione. Tuttavia, afferma che non vuole declinare e presenta la difesa dei debiti come obbligo al Tesoro.

Dobbiamo fermarci qui a quello che è stabilito e ciò che non è.

L’esistenza della pressione è affermata da Tamara El Zein stessa. D’altra parte, le informazioni disponibili non consentono l’identificazione precisa degli autori o della loro forma. Non ci sono prove che un operatore specificato avrebbe richiesto la sua partenza. Non vi è inoltre alcuna prova per stabilire che un funzionario politico specifico è una condizione per il mantenimento continuo del ministro di un cambiamento degli ordini di raccolta.

Il file di rishuffle deve quindi rimanere separato fino a prova contraria.

Il nome Tamara El Zein in realtà circola tra coloro che potrebbero essere colpiti da un cambiamento del governo. Il confronto con le cave alimenta naturalmente l’ipotesi di un collegamento. Ma la simultaneità non è una prova.

La vera indagine consiste ora nell’identificare chi chiede la sua sostituzione e perché.

Il miglior indicatore di pressione sarà la traiettoria degli ordini di recupero

Piuttosto che cercare immediatamente un leader politico dietro ogni opposizione, c’è un modo più concreto per seguire l’equilibrio del potere: osservare ciò che accade agli ordini 1.509.

Sono normalmente registrati da Finance? Le procedure di recupero sono avviate? Gli operatori ricevono un soggiorno? Le decisioni del Consiglio di Stato sospendere l’intero meccanismo o solo alcuni casi? Sono nuovi permessi concessi ai grandi debitori? Gli importi sono rinegoziati?

Queste domande aiuteranno a misurare la pressione molto meglio del reporting.

Se il meccanismo continua nonostante gli appelli, il Ministero sarà riuscito a istituzionalizzare il caso oltre la persona di Tamara El Zein. Se, al contrario, il trattamento amministrativo rallenta, si moltiplicano nuove autorizzazioni e si riducono gradualmente i crediti, il confronto avrà preso un’altra direzione.

Questo è anche ciò che rende possibile rimodellare sensibile. La partenza di un ministro non dovrebbe alterare teoricamente un debito stabilito dall’amministrazione. Se la sua sostituzione cambia il trattamento dei casi, allora diventerà possibile parlare di un problema politico direttamente legato alle carriere.

La cifra reale da monitorare non è più di 3 miliardi, ma il primo pagamento

Dal 2022, il dibattito pubblico è diventato abituato a miliardi. I primi 2,39 miliardi. Poi più di tre miliardi come i file sono stati completati. Questi importi avevano una funzione importante: mostrare la portata economica del fenomeno.

Non bastano più.

Nel settembre 2026, l’indicatore decisivo è molto più semplice: nessun importo è ancora stato recuperato sotto gli ordini contestati.

Il cambiamento da zero al primo pagamento sarà quindi più significativo di una nuova rivalutazione generale.

Dichiarerà che un operatore ha o accettato il suo debito o esaurito i suoi rimedi o ha concluso una procedura di regolamento in conformità con la legge. Da allora il meccanismo cesserà di essere solo teorico.

È probabilmente per questo motivo che la battaglia è oggi più difficile di quanto fosse nel 2023. All’epoca, il ministero pubblicò uno studio. Nel 2026 inviò fatture.