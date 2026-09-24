Petrolio ed elettricità: come il Libano paga due volte il suo deficit energetico

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L’aumento dell’olio combustibile mostra una debolezza più profonda del prezzo alla pompa

La fuoriuscita di petrolio evidenzia un’anomalia strutturale nell’economia libanese. Con l’aumento del prezzo internazionale degli idrocarburi, il Libano non è soggetto solo a costi di trasporto o di riscaldamento più elevati. Importa anche parte del combustibile necessario per generare elettricità pubblica, e poi più olio combustibile per produrre, in migliaia di generatori privati, elettricità che l’elettricità del Libano non fornisce.

Il paese supporta due sistemi di produzione paralleli. Il primo è basato su centrali elettriche pubbliche, la rete nazionale e l’infrastruttura elettrica del Libano. Quest’ultimo è stato sviluppato per compensare le carenze del primo e si basa principalmente su generatori distribuiti in quartieri, villaggi, imprese e edifici.

In tempi relativamente economici, questa duplicazione rappresenta già un costo considerevole. Quando il petrolio vola via, diventa una vulnerabilità macroeconomica. Ogni ora di elettricità in Libano non deve essere sostituita da qualche parte. Nella maggior parte dei casi, questa sostituzione consuma combustibile importato pagato in valuta estera.

I dati economici disponibili per il 2026 mostrano l’importanza del fenomeno. I prodotti energetici hanno già rappresentato circa il 23 per cento delle importazioni libanesi nel 2025. La bolletta energetica dovrebbe aumentare significativamente nel 2026, con un aumento stimato del 17,5% delle proiezioni disponibili. Lo shock non riguarda solo le bollette domestiche. Essa colpisce direttamente i requisiti del dollaro del paese, i costi di affari e il saldo commerciale.

La domanda poi diventa diversa da quella di solito chiesto. Non è più sufficiente chiedere quanto elettricità dal Libano allo Stato. Dobbiamo calcolarequanto costa il paese l’elettricità che l’elettricità dal Libano non produce.

L’economia apparente raggiunta dallo Stato può diventare una spesa per l’intero paese

Quando l’elettricità in Libano riduce la sua produzione a causa di carenze di carburante o liquidità, le sue spese diminuiscono meccanicamente. Brucia meno carburante e produce meno kilowatt ore.

Questa riduzione può dare l’impressione che il settore pubblico stia risparmiando.

Economicamente, l’elettricità mancante non scompare. Le famiglie continuano a illuminare le loro case. I supermercati devono mantenere i frigoriferi. Ristoranti, ospedali, uffici, alberghi, laboratori e fabbriche hanno bisogno di energia. La domanda si sposta semplicemente ai generatori.

La spesa lascia quindi apparire i conti dell’elettricità del Libano in quelli delle famiglie e delle imprese.

Questa distinzione è essenziale. I costi pubblici possono diminuire, ma i costi nazionali possono aumentare.

Le informazioni economiche disponibili stimano che la produzione di generatori privati è approssimativamente due volte più costosa di quella dell’elettricità in Libano alle condizioni esaminate. La differenza varia ovviamente secondo il prezzo dell’olio combustibile, l’efficienza del generatore, le sue dimensioni, i suoi costi di carico e di esercizio. Ma c’è poco dubbio sulla direzione del fenomeno: produrre elettricità con una moltitudine di piccole unità diesel è generalmente meno efficiente che con un sistema centralizzato adeguatamente gestito.

Ogni ora trasferita dalla rete pubblica a un generatore può quindi aumentare la quantità di risorse necessarie per fornire un servizio paragonabile.

Il generatore non è solo una soluzione di backup

Il modello libanese ha gradualmente trasformato le attrezzature di emergenza in infrastrutture elettriche permanenti.

Un generatore dovrebbe normalmente operare per alcune ore durante una rottura eccezionale. In Libano, è stata una fonte regolare di energia elettrica per anni. In alcuni periodi, fornisce più ore della rete pubblica.

Questa permanenza cambia completamente il suo peso economico.

È necessario acquistare il generatore, mantenere, cambiare gli oli, riparare i motori, finanziare i pezzi di ricambio e pagare le persone che lo operano. A questo aggiungere carburante.

La perdita di efficienza è anche significativa. Una grande centrale elettrica può ottimizzare la sua produzione più di una moltitudine di piccoli motori che operano con vari livelli di carico.

Il paese finanzia quindi costantemente due capacità produttive: le centrali pubbliche che già possiede e un parco privato altamente frammentato.

Il consumatore paga entrambi. Esso contribuisce direttamente o indirettamente al funzionamento del settore pubblico, quindi stabilisce un abbonamento privato per ottenere il servizio che il primo non fornisce sufficientemente.

È questa duplicazione, ancor più del prezzo isolato dell’olio combustibile, che spiega l’estrema sensibilità del Libano agli shock energetici.

L’aumento del petrolio combustibile colpisce le imprese prima di raggiungere il consumatore

Per le aziende, l’elettricità privata è una componente diretta del costo della produzione.

Una panetteria, un laboratorio industriale, una camera fredda o un ristorante non possono semplicemente interrompere la sua attività quando la rete pubblica si ferma. L’azienda passa al suo generatore o a quello del suo quartiere.

Quando l’olio aumenta, il suo costo unitario aumenta immediatamente.

L’azienda ha poi tre possibilità. Riduce il suo margine, che diventa rapidamente impossibile in settori già fragili. Riduce la sua produzione. O colpisce i suoi prezzi.

In quest’ultimo caso, lo shock energetico si diffonde in tutta l’economia.

L’olio combustibile diventa una componente invisibile del prezzo del pane, cibo conservato a freddo, prodotto localmente fabbricato, hotel notturno o servizio medico.

Questo è un motivo per cui una crisi energetica può alimentare l’inflazione anche quando la valuta rimane relativamente stabile.

Il fenomeno riduce anche la competitività dei produttori libanesi. Una società che deve produrre una parte significativa della sua elettricità stessa è handicappato da un concorrente straniero alimentato da una rete stabile.

La debolezza elettrica diventa così una tassa implicita sulla produzione locale.

Le famiglie ora hanno tre shock

La situazione è altrettanto difficile per gli individui.

Il primo shock deriva dal trasporto. Un aumento dei prezzi del petrolio aumenta il prezzo della benzina o del diesel utilizzato dai veicoli.

Il secondo viene dal generatore. Il tasso mensile dipende direttamente dal prezzo dell’olio combustibile.

Il terzo può provenire dall’Elettricità del Libano stesso. Se il costo del combustibile utilizzato dall’impresa pubblica aumenta nel tempo, il suo saldo finanziario richiede teoricamente un adeguamento della tariffa.

La stessa famiglia può quindi subire l’aumento di energia tre volte nello stesso mese.

Il problema diventa particolarmente acuto quando i redditi non crescono allo stesso ritmo. La richiesta del sindacato del settembre 2026 sui salari e sulla compensazione dei trasporti deve anche essere letta attraverso questo sviluppo.

Il dipendente non chiede solo un aumento astratto. Una quota crescente del suo reddito è assorbita dall’energia necessaria per andare al lavoro e per avere elettricità a casa.

Questa pressione spiega perché un aumento della tariffa pubblica può diventare politicamente esplosivo anche quando è economicamente giustificato.

Più elettricità pubblica può costare il paese meno, anche se l’elettricità dal Libano spende più

È qui che il paradosso appare chiaramente.

Supponiamo che l’elettricità del Libano acquisti più carburante e ne aumenti la produzione. La sua spesa sta crescendo. Visto solo dal suo bilancio, l’operazione sembra costosa.

Ma se ogni chilowattora supplementare fornito dalla rete sostituisce un chilowattore più costoso prodotto da un generatore, il paese può raggiungere un’economia globale.

La spesa pubblica è in aumento mentre la spesa privata sta diminuendo ulteriormente.

Pertanto, il recupero dell’elettricità in Libano non dovrebbe essere valutato esclusivamente attraverso la quantità dei suoi acquisti di carburante.

Il costo totale dell’elettricità all’economia deve essere misurato.

Questo approccio cambia il modo in cui vengono giudicate le decisioni governative. Ridurre gli acquisti di carburante in Libano non è necessariamente un’economia se questa riduzione costringe i consumatori ad acquistare ancora più olio combustibile per i loro generatori.

Lo stesso ragionamento vale per le valute. Se la produzione privata richiede più carburante per fornire la stessa quantità di elettricità, il Libano può eventualmente importare più energia che in un sistema pubblico più efficiente.

Il problema della moneta è diventato nuovamente centrale

Dal momento che la relativa stabilizzazione del mercato dei cambi, la questione delle riserve di cambio straniere è talvolta meno visibile che al centro della crisi finanziaria. Eppure rimane decisivo.

Il Libano importa gran parte dei suoi idrocarburi. Questi acquisti devono essere risolti in valuta estera.

Più alta è la bolletta del petrolio, più l’economia deve generare dollari attraverso esportazioni, turismo, trasferimenti espatriati, investimenti o altri flussi di capitale.

Un significativo aumento delle importazioni di energia può quindi deteriorare il saldo commerciale anche se altre importazioni rimangono stabili.

Il massiccio funzionamento dei generatori aumenta questa dipendenza. Alcuni dei dollari che lasciano il paese non vengono utilizzati per aumentare la futura capacità produttiva. Esso finanzia semplicemente il combustibile bruciato per compensare insufficienti infrastrutture pubbliche.

Il paese consuma così lo scambio estero per mantenere un sistema di soccorso permanente.

Questa è una delle principali differenze tra la spesa energetica produttiva e le spese di sostituzione. Investire in una centrale elettrica, in rete o in un impianto solare crea un asset che continua a produrre. L’importazione di olio combustibile per un generatore permette di produrre per poche ore, poi il combustibile è scomparso.

L’energia solare ha già cambiato l’equazione, ma non abbastanza

La crisi ha spinto migliaia di famiglie e aziende a investire nell’energia solare. Questo movimento ha ridotto parte della domanda di generatori, soprattutto durante il giorno.

Questa trasformazione è uno dei pochi aggiustamenti strutturali prodotti spontaneamente dalla crisi.

Tuttavia, ha limiti. La produzione solare varia di tempo e di stagione. Senza un deposito sufficiente, non sostituisce completamente la rete o i generatori. Le batterie sono anche un investimento importante e devono essere rinnovate.

Lo sviluppo solare massiccio solleva anche un nuovo problema per la rete pubblica. I consumatori in grado di investire producono parte della propria energia elettrica. Coloro che non possono rimanere più dipendenti dall’elettricità dal Libano e dai generatori.

A lungo termine, il finanziamento della rete deve quindi essere ripensato per garantire che i clienti più solventi non riducano significativamente i loro appalti pubblici, mentre i costi fissi delle infrastrutture rimangono a carico.

La transizione energetica non è semplicemente l’aggiunta di pannelli ai tetti. Richiede un’organizzazione di rete capace di integrare questa produzione decentralizzata.

Il gas potrebbe cambiare il costo della produzione, ma l’infrastruttura rimane cruciale

Il governo si riferisce anche a progetti di gas e collegamenti energetici regionali.

Il gas può fornire una produzione più efficiente in alcune centrali elettriche progettate o adattate per l’uso. Può anche ridurre la dipendenza da alcuni prodotti petroliferi più costosi.

Ma ancora, l’annuncio di un progetto non produce elettricità.

C’è una necessità di garantire l’approvvigionamento, avere infrastrutture di trasporto, adattare le centrali elettriche e concludere contratti finanziariamente fattibili.

Il Libano ha sperimentato molti progetti energetici annunciati e successivamente ritardati da vincoli politici, finanziari o regionali.

La credibilità della nuova strategia dipenderà quindi meno dagli annunci che dai tempi di attuazione.

Ogni anno di ritardo mantiene il paese dipendente dal sistema attuale.

La rete è importante quanto le centrali elettriche

L’aumento della produzione non è sufficiente se una parte significativa dell’elettricità iniettata non è fatturata o incassata.

Le perdite tecniche provengono dallo stato della rete. Le perdite non tecniche includono connessioni illegali e difficoltà di recupero.

Ecco perché il problema del debito pubblico è di particolare importanza. L’elettricità in Libano deve essere in grado di incassare ciò che si legge, sia che si tratti di una famiglia, di un’impresa o di un’istituzione statale.

In caso contrario, ogni aumento della produzione può semplicemente aumentare gli importi non recuperati.

La riforma deve quindi procedere simultaneamente su tre fronti: produzione, networking e raccolta.

Trattare solo il primo ripeterebbe vecchi errori.

Il costo reale dovrebbe essere calcolato a livello del paese, non solo l’elettricità del Libano

Il dibattito sull’energia libanese in ultima analisi soffre di un problema di misura.

Le spese di energia elettrica del Libano sono relativamente note perché appaiono nei conti pubblici. I trasferimenti di tesoreria sono stati a lungo visibili e sfidati politicamente.

Il costo del sistema privato è molto più dispersivo. È pagato da centinaia di migliaia di famiglie e imprese. Non appare quindi sotto forma di una linea di bilancio unica.

Questa differenza crea un’illusione.

Un miliardo speso dallo Stato sembra subito un problema pubblico. Un miliardo diviso tra le fatture di generatori di tutta la popolazione è meno visibile, mentre pesa ugualmente sull’economia.

Per prendere una decisione razionale, il governo dovrebbe confrontare entrambi.

Quanto costa un’ora di kilowatt da Elettricità Libano, integrando carburante, funzionamento e perdite? Quanto costa lo stesso kilowatthour prodotto dai generatori? Quanto olio combustibile viene importato specificamente per la produzione privata? Quanto può essere salvato con quattro, otto o dodici ore supplementari di potere pubblico?

Queste cifre contribuirebbero a determinare il livello di produzione pubblica economicamente ottimale, piuttosto che ragionevolmente dal flusso di cassa immediato dell’azienda.

La crisi petrolifera offre finalmente un semplice test

Il Libano non può controllare il prezzo mondiale del petrolio. Tuttavia, può controllare la quantità di combustibile che sta sprecando sulla produzione della stessa elettricità in un sistema frammentato.

E’ qui che si trova la vera posta in gioco.

Quando il cibo pubblico diminuisce, il consumo energetico non scompare. Si muove verso un sistema generalmente più costoso. Il disavanzo dell’elettricità del Libano diventa quindi una fattura privata, un aumento dei costi aziendali e una pressione aggiuntiva sulle importazioni.

La politica energetica non dovrebbe quindi più cercare di ridurre ciò che lo stato spende per l’elettricità. Dovrebbe cercare di ridurreche tutto il Libano spende per ottenere un’ora affidabile kilowatt.

È questa differenza che rende possibile comprendere l’attuale paradosso: l’elettricità in Libano può spendere di meno mentre il paese spende di più.