Da Moutassarrifat a Indipendenza: La storia completa del Grande Libano (1861-1946)

Oggi, 1 settembre, centosei anni al giorno dopo la proclamazione del generale Gouraud. Dalla carestia della Prima Guerra Mondiale alla liberazione di Rachaya, nasce così il Libano moderno.
1861: il Moutassarrifat autonomo del Monte Libano
1914-1918: blocco, carestia, appeso a nazionalisti
1920: Sykes-Picot, San Remo, proclamazione del Grande Libano presso il Pine Residence
La Costituzione e il Governo della Prima Fede
1943: Arresti a Rachaya, bandiera adottata nel nascondiglio, marcia delle donne
la partenza delle ultime truppe francesi
Archivi: Museo Albert Kahn (1919-1920), Libnanews (1943)
Da Moutassarrifat all’indipendenza: la storia completa del Grande Libano (1861-1946)
Oggi, 1 settembre, centosei anni al giorno dopo la proclamazione del generale Gouraud. Dalla carestia della Prima Guerra Mondiale alla liberazione di Rachaya, nasce così il Libano moderno.
1861: il Moutassarrifat autonomo del Monte Libano
1914-1918: blocco, carestia, appeso a nazionalisti
1920: Sykes-Picot, San Remo, proclamazione del Grande Libano presso il Pine Residence
La Costituzione e il Governo della Prima Fede
1943: Arresti a Rachaya, bandiera adottata nel nascondiglio, marcia delle donne
la partenza delle ultime truppe francesi
Archivi: Museo Albert Kahn (1919-1920), Libnanews (1943)
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