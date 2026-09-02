2 settembre 2004: voti delle Nazioni Unite contro la Siria

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2 settembre 2004 — Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adotta la risoluzione 1559: ritiro delle truppe straniere, disarmo delle milizie, elezioni presidenziali libere. Un punto di svolta che porta alle dimissioni e al successivo assassinio di Rafic Hariri, e al ritiro siriano del 2005.

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