Libano: Un bambino imposta la pancia vuota nel 22 per cento delle famiglie

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In Libano, la crisi economica e le conseguenze del conflitto ora affrontano direttamente i bisogni più fondamentali dei bambini. Nel 22 per cento delle famiglie intervistate, almeno un bambino è vuoto durante le due settimane precedenti l’indagine, secondo una nuova valutazione pubblicata dal Fondo delle Nazioni Unite per i Bambini (UNICEF). Più in generale, quattro famiglie su cinque stanno lottando per soddisfare le loro esigenze fondamentali, mentre l’accesso alla cura, l’istruzione e il cibo adeguato si sta deteriorando.

La relazione dell’UNICEF, pubblicata alla fine di settembre 2026 e intitolata « Un incubo senza fine », descrive un accumulo di difficoltà per le famiglie che vivono in Libano. La povertà porta alcuni a ridurre la spesa per i loro figli, ad abbandonare le cure mediche o a ritirarli dalla scuola. Il lavoro dei minori sta progredendo allo stesso tempo delle conseguenze fisiche e psicologiche della guerra continua ad aumentare.

Gli indicatori descrivono quindi una crisi che non riguarda più solo il reddito. Colpisce direttamente il cibo disponibile in casa, la salute dei bambini e la loro capacità di perseguire la scuola normale. Per le famiglie più vulnerabili, l’arbitrato è ora circa le spese essenziali che non dovrebbero essere concorrenti.

In Libano, il 22 per cento delle famiglie riferisce che un bambino ha avuto fame

La figura riassume l’entità del deterioramento sociale: il 22 per cento delle famiglie intervistate dall’UNICEF riporta che almeno uno dei loro figli si trova a stomaco vuoto durante le due settimane precedenti l’indagine. Questa proporzione significa che la privazione alimentare ora colpisce più di una su cinque famiglie intervistate.

Il cibo fa solo parte del problema. Secondo la stessa valutazione, quattro famiglie su cinque affrontano difficoltà nel soddisfare le loro esigenze di base. La persistenza della crisi economica, unita alle conseguenze del conflitto, riduce lo spazio di manovra delle famiglie le cui risorse erano già indebolite da diversi anni di instabilità.

Se il reddito disponibile non è più disponibile per soddisfare tutte le esigenze contemporaneamente, le famiglie devono scegliere tra cibo, assistenza medica, istruzione e altre spese essenziali. Il rapporto mostra che questi arbitrati influenzano direttamente i bambini.

Il fenomeno non può quindi essere ridotto ad una sola misura di povertà di reddito. La fame nelle famiglie è una delle manifestazioni più immediate di una crisi che colpisce diverse dimensioni della vita quotidiana.

Quasi un terzo delle famiglie abbandonano la cura

La situazione sanitaria è un secondo indicatore importante. Secondo l’UNICEF, il 31 per cento delle famiglie intervistate ha riferito che almeno uno dei loro figli non ha ricevuto l’assistenza medica necessaria. La mancanza di denaro è il motivo principale messo avanti dalle famiglie.

Ciò significa che vicino a uno in tre famiglie ha dovuto rinunciare alla cura necessaria per un bambino. In un sistema in cui una gran parte delle spese mediche rimane a carico delle famiglie, la contrazione del reddito trasforma rapidamente un problema economico in un problema di salute.

Le conseguenze possono essere immediate quando il trattamento è ritardato. Possono anche verificarsi in seguito se le malattie, le lesioni o i disturbi che avrebbero richiesto la gestione precoce non sono adeguatamente monitorati.

Per Marcoluigi Corsi, rappresentante dell’UNICEF in Libano, i vari indicatori devono essere considerati insieme. « I bambini e i giovani in Libano sono costretti a sopportare un peso che nessun bambino deve sopportare », ha detto in occasione della pubblicazione del rapporto.

Aggiunge: « Le famiglie sono spinte all’orlo dell’abisso, mentre i bambini sono privi di assistenza sanitaria e di educazione, costretti a lavorare, e soffrono di profonda sofferenza psicologica. ».

Il lavoro minorile è più che raddoppiato dal gennaio 2025

Uno degli sviluppi più preoccupanti riguarda il lavoro dei minori. Nel 14 per cento delle famiglie intervistate, almeno un bambino sta lavorando, secondo l’UNICEF. Questa proporzione è più che raddoppiata dal gennaio 2025.

Questo aumento è un indicatore diretto delle strategie di sopravvivenza adottate da alcune famiglie. Quando un bambino inizia a lavorare per integrare il reddito della famiglia, le conseguenze possono influenzare la sua formazione, la salute e lo sviluppo contemporaneamente.

Il primo lavoro aumenta anche il rischio di abbandonare la scuola. Le difficoltà finanziarie che portano un bambino a un’occupazione lucrativa sono spesso le stesse di quelle che portano le famiglie a ridurre la loro spesa per l’istruzione.

L’aumento dal gennaio 2025 mostra soprattutto il rapido deterioramento. In meno di due anni, la quota di lavoro di segnalazione delle famiglie di almeno un bambino è più che raddoppiata, mentre il sistema educativo deve anche assorbire le conseguenze del conflitto.

Dal 2 marzo sono stati uccisi 261 bambini e 1.056 feriti

Alla crisi economica si aggiunge infatti l’equilibrio umano della guerra. Dal 2 marzo 2026, almeno 261 bambini sono stati uccisi e 1.056 feriti, secondo i dati delle Nazioni Unite raccolti dall’UNICEF.

Questo rappresenta una media di sette bambini uccisi o feriti ogni giorno durante il periodo di segnalazione.

Le conseguenze non si fermano al numero di vittime immediate. Dei bambini feriti che sono sopravvissuti, il 12 per cento ora vivono con disabilità. Per questi bambini e le loro famiglie, gli effetti del conflitto si estenderanno quindi oltre le lesioni iniziali e richiedono cure a lungo termine, riabilitazione e sostegno.

Questo è proprio in un momento in cui quasi un terzo delle famiglie intervistate già denunciano difficoltà nel fornire l’assistenza medica necessaria per i loro figli. Il conflitto aumenta quindi le esigenze sanitarie mentre la crisi economica riduce la capacità delle famiglie di rispondere a loro.

436 scuole danneggiate o distrutti

L’educazione è l’altro grande fronte della crisi. Secondo l’UNICEF, 436 scuole sono state danneggiate o distrutte dal conflitto. Questa situazione minaccia di privare quasi 100.000 bambini di una classe.

Il personale educativo ha anche pagato un prezzo pesante. Almeno 86 insegnanti sono stati uccisi o feriti. Queste perdite influiscono su un sistema scolastico già indebolito da diversi anni di crisi economica, interruzioni e difficoltà di finanziamento.

Tuttavia, la distruzione delle infrastrutture spiega solo una parte delle difficoltà educative. Quasi la metà delle famiglie intervistate ha riferito di aver ridotto la loro spesa per l’istruzione. Nel 17% delle famiglie, i bambini hanno dovuto smettere di andare a scuola.

La pressione è quindi esercitata su entrambi i lati. Alcune scuole non possono più funzionare normalmente a causa dei danni causati dal conflitto, mentre alcune famiglie non hanno più le risorse per mantenere i loro figli nel sistema educativo.

Anche tra coloro che continuano a frequentare la scuola, l’apprendimento è interrotto. Quasi un terzo dei bambini non sono stati in grado di imparare normalmente, principalmente a causa di difficoltà nella concentrazione e disturbi emotivi.

770.000 bambini che affrontano la sofferenza psicologica

Le conseguenze meno visibili della crisi sono anche tra le più diffuse. L’UNICEF stima che 770.000 bambini hanno sofferto di sofferenza psicologica negli ultimi sei mesi.

Più della metà delle famiglie intervistate osservava un deterioramento del benessere emotivo dei loro figli. Quasi due terzi dei bambini riportano segni di ansia o nervosismo.

Questi dati danno un’altra dimensione alle difficoltà incontrate nelle scuole. Un bambino può rimanere ufficialmente istruito pur essendo meno in grado di frequentare le classi, concentrarsi o imparare a causa della paura, lo spostamento, la perdita di una insicurezza relativa o economica vissuta dalla sua famiglia.

La salute mentale sembra quindi un legame tra le diverse dimensioni della crisi. La guerra crea un trauma diretto, mentre la povertà aggiunge ogni giorno l’insicurezza al cibo, alla cura, all’alloggio e all’istruzione.

Tra i 18-25 anni, il 67% era disoccupato

I prospetti rimangono difficili quando i bambini raggiungono l’età adulta. Una precedente valutazione condotta dall’UNICEF nel 2026 tra i giovani di 18-25 anni ha dimostrato che solo il 22 per cento era ancora a scuola o all’università.

Le difficoltà finanziarie sono state il principale ostacolo alla formazione continua. Al momento dell’indagine, il 67% dei giovani intervistati era disoccupato.

Queste cifre illustrano il rischio di una catena sostenibile. La povertà può causare l’abbandono scolastico o spingere i bambini a lavorare. La formazione discontinua riduce quindi le prospettive di lavoro, mentre il mercato del lavoro offre poche opportunità per i giovani che raggiungono l’età adulta.

Le conseguenze dell’attuale crisi potrebbero quindi continuare bene dopo un possibile miglioramento della situazione di sicurezza. Restaurare edifici distrutti non sarà sufficiente se le famiglie non hanno più i mezzi per inviare i loro figli a scuola, se i giovani abbandonano la scuola o se il trauma psicologico non è affrontato.

Quattro su cinque famiglie in difficoltà

I diversi indicatori pubblicati dall’UNICEF descrivono le stesse dinamiche. Quattro famiglie su cinque stanno lottando per soddisfare le loro esigenze fondamentali; il 22% riferisce che almeno un bambino è stato steso a stomaco vuoto; il 31% ha dovuto rinunciare alla cura necessaria per un bambino; il 14 per cento ora ha almeno un minore lavorativo.

Inoltre, 261 bambini sono stati uccisi e 1.056 feriti dal 2 marzo, 12 per cento dei sopravvissuti feriti che vivono con disabilità. Allo stesso tempo, 436 scuole sono state danneggiate o distrutte, quasi 100.000 bambini sono stati a rischio di perdere le loro aule e almeno 86 insegnanti sono stati uccisi o feriti.

Il costo psicologico è altrettanto alto: 770.000 bambini hanno sofferto di disagio psicologico negli ultimi sei mesi. Più della metà delle famiglie sperimenta un deterioramento del loro benessere emotivo e quasi due terzi di loro sperimentano ansia o nervosismo.

Per l’UNICEF, rispondere all’emergenza comporta quindi contemporaneamente affrontare diverse esigenze. « La riabilitazione del Libano richiede una protezione immediata dei bambini e il rispetto del loro diritto all’assistenza sanitaria, all’istruzione, alla protezione e alle opportunità di costruire il loro futuro », sottolinea Marcoluigi Corsi.

L’urgenza rimane, in primo luogo, la figura più fondamentale nella relazione: in più di una delle cinque famiglie in Libano, un bambino ha sperimentato la fame al punto di mentire vuoto nelle due settimane precedenti l’indagine.

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