Olio dimenticato dal Libano: sei aree promettenti e un potenziale che lo stato non ha mai verificato

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Un dossier all’ombra della gara di gas offshore

Mentre il dibattito sull’energia libanese si è concentrato per anni sul Mediterraneo, il piano terra del paese rimane quasi assente dalla discussione pubblica. Tuttavia, studi geologici storici e più recenti e campagne di esplorazione hanno mostrato prove di un sistema di petrolio e gas in diverse parti del territorio. Le informazioni disponibili non indicano che il Libano ha riserve commercialmente sfruttabili. D’altra parte, essi stabiliscono una realtà più precisa: diverse aree sono state considerate promettenti abbastanza da garantire un’ulteriore esplorazione, ma la perforazione necessaria per verificare questa ipotesi non è mai stata condotta alle profondità ora considerate rilevanti.

Il problema è tanto più sorprendente in quanto il Libano sta attraversando una profonda crisi economica e sta cercando investimenti che possano generare nuove risorse. Il paese ha dedicato una notevole energia politica all’esplorazione offshore. Ha negoziato i suoi confini marittimi, blocchi stanziati, ha accolto le aziende internazionali e si è aspettato i risultati di perforazione offshore. Nel frattempo, la possibilità di esplorazione terrestre è rimasta in gran parte al di fuori delle priorità pubbliche.

I dati citati nel corpo provengono da una campagna condotta nel 2014. Una società americana avrebbe quindi condotto uno studio geofisico aereo che copre circa 6.000 chilometri quadrati. Il lavoro avrebbe coperto il nord del paese, il Bekaa e parte della costa. Le informazioni raccolte sono state poi combinate con dati sismici bidimensionali già disponibili dallo Stato.

I risultati sono presentati come indicante l’esistenza di un sistema petrolifero e diverse strutture che possono meritare l’esplorazione. Ma tra il « potenziale geologico » e il » deposito commerciale », la distanza è immensa. Solo la perforazione abbastanza profonda può determinare se gli idrocarburi sono effettivamente presenti, in quali quantità e in quali condizioni tecniche potrebbero essere prodotte.

Questa è proprio la tappa che il Libano non ha preso.

Sei aree appaiono negli studi

Le informazioni raccolte identificano sei raggruppamenti geografici considerati promettenti. Il primo è nella depressione Qaaa, a nord del Bekaa. La seconda riguarda le aree di Yohmor e Sohmor in Western Bekaa. Un terzo set è identificato intorno a Tell Znoub e Kfar Zabad, nella parte centrale del Bekaa.

La regione di Terbol, a est di Tripoli, è una quarta zona. Un quinto è in totale Batrun-Arbeen. Infine, l’Akkar e la zona di Minié appaiono come un sesto spazio, che si estende a nord del Monte Libano.

Questa distribuzione è interessante perché dimostra che la questione non riguarda un punto isolato nel territorio. Le strutture menzionate attraversano diverse regioni geologiche del paese. Il Bekaa occupa un posto importante, ma il Nord è anche interessato.

Tuttavia, la confusione frequente deve essere resistita. Un’area descritta come promettente da uno studio geologico non contiene necessariamente un campo petrolifero sfruttabile. Per un sistema petrolifero per produrre accumulo commercialmente attraente, devono essere soddisfatte diverse condizioni. Questo include una roccia madre in grado di generare idrocarburi, meccanismi di migrazione, un serbatoio di roccia sufficientemente poroso e una struttura in grado di mantenere olio o gas.

Uno studio geofisico può rilevare strutture compatibili con questo modello. Non può sostituire la perforazione. Finché una sonda non ha raggiunto l’obiettivo e permette misurazioni dirette, è impossibile parlare seriamente di riserve provate.

La distinzione è fondamentale per il Libano. Il record terrestre merita un’esplorazione. Non giustifica ancora promesse di ricchezza.

Sette pozzi erano già stati forati tra il 1947 e il 1967

L’interesse per il seminterrato libanese non è nuovo. Sette pozzi di esplorazione furono segnalati tra il 1947 e il 1967. I siti menzionati includono Yohmor, Sohmor, Terbol, Arbeen e Qaa.

Queste forature sono importanti perché sono un’osservazione diretta del seminterrato. Secondo le prove disponibili, hanno fornito prove che confermano l’esistenza di un sistema petrolifero e di un’attività legata al petrolio. Tuttavia, non hanno portato alla scoperta di un deposito commerciale.

Questa mancanza di scoperta potrebbe essere a lungo interpretata come un segno di debolezza nel potenziale della Terra. Tuttavia, le fonti specializzate citate nel dossier offrono un’altra lettura. Il problema potrebbe venire, almeno in parte, dalla insufficiente profondità della vecchia perforazione.

I pozzi storici avrebbero raggiunto profondità che vanno da circa 650 metri a 2.700 metri. Le valutazioni più recenti stimano che sarebbe necessario scendere a circa 4.000 o 4.500 metri, o più, per testare correttamente determinati obiettivi.

Il divario è notevole. Un pozzo fermo a 2.700 metri non indica l’assenza di idrocarburi in una struttura con un obiettivo di 1.500 o 2.000 metri sotto.

Ciò non significa che le vecchie perforazioni avrebbero scoperto l’olio se fossero state più profonde. Non c’è elemento del corpus che permette una tale affermazione. Ciò significa solo che non hanno testato tutti gli obiettivi che le successive interpretazioni geologiche considerano interessanti.

Quattro chilometri di metropolitana prima di sapere

Questa questione di profondità è il nucleo tecnico del caso. Per determinare se le strutture identificate contengono idrocarburi commercialmente sfruttabili, uno o più pozzi di esplorazione devono essere perforati agli orizzonti considerati rilevanti.

Un trapano da 4.000 o 4.500 metri è un’operazione industriale complessa. È necessario identificare precisamente la posizione, preparare il sito, mobilitare un impianto di perforazione adatto e attraversare diverse formazioni geologiche. Gli operatori devono quindi analizzare le rocce, i fluidi e le pressioni incontrate.

Anche se appare petrolio o gas, il lavoro non si ferma. La dimensione del serbatoio, la sua continuità, la sua pressione e la facilità con cui gli idrocarburi possono essere estratti devono essere determinati. Ulteriori pozzi di valutazione possono essere richiesti prima di qualsiasi decisione di sviluppo.

Solo dopo questa sequenza possiamo iniziare a parlare di risorse tecnicamente recuperabili e poi di riserve commercialmente sfruttabili.

Il Libano è ora ben davanti a questa fase. Le informazioni disponibili identificano gli obiettivi. Essi non forniscono cifre sufficienti sui volumi che potrebbero essere recuperati.

Questa mancanza di dati affidabili deve rimanere al centro di ogni analisi. L’olio di terra può essere un percorso economico. Oggi non può essere integrato nei conti pubblici come ricchezza acquisita.

Perché lo studio del 2014 non ha innescato una campagna di perforazione?

È qui che il dossier diventa istituzionale e geologico. Una campagna di 6.000 chilometri quadrati che identifica diverse aree promettenti avrebbe normalmente portato al seguente passo: completare i dati, selezionare gli obiettivi e preparare le chiamate alle aziende interessate.

Questo non si è verificato alla scala necessaria per testare le strutture.

Le fonti si riferiscono ad una serie di ostacoli politici, giuridici e tecnici. Tuttavia, non consentono il blocco di essere attribuito a una singola decisione o a una sola persona responsabile. Piuttosto, il problema sembra essere l’accumulo di diverse difficoltà in un paese in cui i grandi progetti energetici sono già sottoposti a procedure complesse.

Il contrasto con l’offshore è impressionante. Il Libano ha gradualmente sviluppato un quadro istituzionale e contrattuale per l’esplorazione marittima. I blocchi sono stati definiti. Sono state organizzate procedure di allocazione. Le aziende internazionali hanno potuto entrare nel processo.

La Terra non aveva le stesse dinamiche.

Ma una compagnia petrolifera non si impegna nella perforazione profonda semplicemente perché uno studio indica il potenziale. Deve conoscere il sistema fiscale, i suoi diritti ad una possibile scoperta, la durata della sua licenza, gli obblighi ambientali, le norme di accesso alla terra e le procedure per la costruzione delle strutture.

L’incertezza giuridica aumenta il rischio. E più alto è il rischio, più gli investitori richiedono condizioni favorevoli o scelgono un altro paese.

Il problema speciale della terra

L’esplorazione del territorio ha una difficoltà che il mare aperto non presenta allo stesso modo: è necessario lavorare su terreni occupati, coltivati o di proprietà di diversi proprietari.

Una struttura geologica non rispetta i confini catastrali. Un potenziale serbatoio può estendersi sotto diversi appezzamenti, villaggi o tipi di proprietà. Il sito ideale per la foratura può essere su terreno privato o in una zona utilizzata per l’agricoltura.

Ciò richiede che lo Stato abbia regole chiare sull’accesso alla terra, la compensazione, le facilitazioni e la responsabilità per danni.

C’è anche la necessità di distinguere tra la proprietà della superficie e i diritti delle risorse subsuperficiali. Queste questioni devono essere legalmente bloccate prima che arrivino i principali investitori. Una società deve sapere con quale autorità negozia e quali procedure si applicano se un proprietario rifiuta l’accesso.

Gli elementi del corpus si riferiscono precisamente agli ostacoli legali intorno al settore terrestre. Tuttavia, non forniscono dettagli sufficienti per ricostruire l’articolo per articolo in tutto il regime di proprietà applicabile. Sarebbe quindi imprudente inventare un quadro giuridico assente dai documenti.

Ciò che le fonti permettono di stabilire è più semplice: la mancanza di un ambiente giuridico e operativo sufficientemente riuscito è uno degli ostacoli che impediscono la transizione da studi geologici a una vera campagna di esplorazione.

Un’esplorazione che potrebbe iniziare senza promettere un miracolo

La prima decisione razionale non sarebbe quella di annunciare che il Libano ha il petrolio. Sarebbe per determinare se lo possiede.

Ciò richiede un approccio graduale. I vecchi dati dovrebbero essere raccolti e reinterpretati. I risultati della campagna 2014 dovrebbero essere confrontati con le informazioni disponibili da allora. Ulteriori studi potrebbero aiutare a perfezionare le strutture prima di selezionare gli obiettivi prioritari.

Lo Stato potrebbe quindi definire le condizioni legali e contrattuali per gli operatori di proporre campagne di esplorazione. Le sei zone non devono necessariamente essere aperte simultaneamente. Uno o più obiettivi con la migliore relazione tra potenziale geologico, accessibilità e rischio potrebbero essere preferiti.

La perforazione sarebbe poi diventata il giudice del processo.

Se il primo pozzo profondo non incontra alcun serbatoio commerciale, le informazioni avrebbero comunque valore. Correggerebbe i modelli ed evitare di costruire politiche pubbliche su aspettative irrealistiche.

Se incontra gli idrocarburi, inizierebbe una nuova fase. Il loro volume e la loro redditività dovrebbero ancora essere determinati.

Questo metodo sembra meno spettacolare di un annuncio di scoperta. Tuttavia, corrisponde alla logica normale dell’esplorazione del petrolio: ridurre gradualmente l’incertezza prima di investire di più.

L’olio di terra non può diventare un nuovo miraggio finanziario

La recente storia economica del Libano richiede particolare cautela. Qualsiasi prospettiva naturale delle risorse può essere rapidamente trasformata in una promessa di future entrate. Tuttavia, il paese non può utilizzare la ricchezza ipotetica per risolvere immediatamente il suo debito, rimborsare i depositanti o la ricostruzione finanziaria.

Nessuna riserva di terra è dimostrata dalle prove disponibili. Nessun futuro livello di produzione può essere calcolato seriamente dagli unici studi citati. Non è quindi possibile prevedere entrate di bilancio in modo credibile.

Questa cautela non si sottrae all’interesse del caso. Al contrario, permette la giusta domanda da porre. Il problema non è se il Libano dovrebbe credere che sia ricco. È per capire perché non ha fatto gli investimenti necessari per conoscere veramente il suo seminterrato.

Una campagna di esplorazione può portare al fallimento. E’ insita nel settore. Ma non esplorare mantiene il paese in una situazione in cui né l’ottimismo né il pessimismo possono essere verificati.

Una sfida economica che supera solo i ricavi petroliferi

Una scoperta commerciale avrebbe ovviamente conseguenze importanti. Ma l’interesse economico di un programma di esplorazione inizia prima della produzione.

Le campagne geofisiche, la perforazione, gli studi ambientali e i servizi associati coinvolgono ingegneri, tecnici, compagnie di trasporto e fornitori. Le infrastrutture devono essere create o adattate.

Lo sviluppo del territorio potrebbe avere effetti regionali. Diverse aree identificate si trovano a Bekaa e nel Nord, due aree con significative esigenze di investimento.

Questi effetti non dovrebbero essere esagerati. L’industria petrolifera è altamente capitalistica e non costituisce automaticamente un importante fornitore di posti di lavoro permanenti. Ma un programma organizzato potrebbe creare un’attività specializzata e sviluppare competenze che potrebbero anche essere utilizzate in altri settori energetici.

La questione chiave rimane la governance. Una risorsa naturale non produce automaticamente lo sviluppo. Senza regole trasparenti su licenze, ricavi, mercati e impatti ambientali, può alimentare nuovi conflitti.

La dimensione ambientale non può aspettare la scoperta

La perforazione del terreno porta direttamente l’industria più vicino alla gente. Una piattaforma situata a Bekaa, Akkar o il Nord non è a decine di chilometri di distanza. Condivide territorio con villaggi, colture, risorse idriche e infrastrutture esistenti.

Le regole ambientali devono quindi precedere le operazioni. Sono responsabili della gestione dei fanghi di perforazione, dei liquidi, dei rifiuti e dei rischi di inquinamento. La protezione delle acque sotterranee è particolarmente importante in un paese già di fronte a gravi difficoltà di gestione delle acque.

Una valutazione dell’impatto non può essere una formalità eseguita dopo che il sito è stato selezionato. Deve essere coinvolta nella scelta del bersaglio.

Questa dimensione può anche cambiare la gerarchia delle aree promettenti. Una struttura geologicamente interessante può essere meno attraente se il suo sfruttamento minaccia una risorsa idrica essenziale o richiede interventi sproporzionati in una zona densamente popolata.

Il potenziale energetico deve quindi essere valutato insieme al costo ambientale e territoriale.

Il confronto con l’altura deve rimanere misurato

Il record di terra torna al momento in cui le speranze poste in esplorazione marina hanno già sperimentato aspettative e delusioni. Sarebbe tentato di presentare il seminterrato della terra come alternativa. Le informazioni disponibili non consentono questa conclusione.

Entrambi i campi rispondono a diversi geologi e vincoli. Un fallimento in mare non dimostra nulla sul potenziale della Terra. Analogamente, le prove sulla terra non suggeriscono che il Libano abbia più idrocarburi sotto le sue montagne e pianure che sotto il Mediterraneo.

L’approccio giusto è quello di diversificare la conoscenza geologica. Il Libano investì politicamente in mare aperto perché aveva prove per giustificare l’esplorazione. I dati terrestri sembrano anche essere abbastanza interessanti da porre la questione dell’esplorazione moderna.

La differenza è che quest’ultimo non ha mai raggiunto la fase decisiva della perforazione profonda.

Lo scandalo reale sarebbe quello di confondere il potenziale con certezza

I sei settori identificati, i sette pozzi precedenti e la campagna geofisica del 2014 costituiscono un insieme sufficientemente serio per giustificare una politica di esplorazione. Non sono prove della ricchezza del petrolio.

È questo il confine che una credibile strategia pubblica dovrebbe preservare. Lo stato non deve vendere un sogno di petrolio o abbandonare un potenziale prima che sia stato verificato.

Gli ex borehole raggiunsero circa 650-2700 metri. Gli obiettivi di oggi possono richiedere profondità da 4.000 a 4.500 metri o più. Questa differenza spiega solo perché i risultati storici non chiudono definitivamente il file.

Quasi 12 anni dopo la campagna geofisica del 2014, la domanda rimane quasi la stessa: cosa c’è davvero sotto il territorio libanese?

Il Libano ha indici, dati e aree da studiare. Non dispone ancora di riserve di terra comprovate commercialmente sulla base delle prove disponibili. Tra i due è proprio quello che lo stato non ha mai portato alla fine: una moderna campagna di perforazione in grado di trasformare un’ipotesi geologica in una risposta.

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