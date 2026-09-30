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» Arabia Saudita in recessione a causa della guerra di Trump

L’Arabia Saudita è appena entrata in recessione. Il suo PIL è sceso del 4,8% nel secondo trimestre del 2026 — un primo in tre anni.

La causa: la guerra scoppiata nel febbraio 2026 dopo gli scioperi americani-israeliani contro l’Iran, prolungata di settimana in settimana dagli ultimatum di Donald Trump. Lo Stretto di Ormuz paralizzato, il settore petrolifero saudita è crollato del 24,7%, Vision 2030 ha ridotto, un deficit di bilancio di 44 miliardi di dollari, e un contagio regionale per gli Emirati.

Il 14 giugno 2026 fu firmato un cessate il fuoco, ma la prolungata legge di guerra di Washington continuerà a pesare pesantemente sull’economia della regione.

L’analisi economica e fattiva di LibnaNEWS.

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