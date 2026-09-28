Riyadh torna in Libano attraverso l’economia: la nuova strategia saudita contro il rischio di crollo sociale

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L’Arabia Saudita torna al caso libanese con un metodo che è significativamente diverso da quello che ha caratterizzato a lungo la sua influenza a Beirut. Non è più solo questione di sostenere gli alleati politici, di finanziare le istituzioni su base ad hoc o di annunciare aiuti spettacolari. L’approccio che sta emergendo si concentra su diversi livelli: ripristinare le relazioni economiche, rafforzare le istituzioni, accompagnare l’esercito e mantenere una distanza prudente con le disposizioni militari internazionali che emergeranno nel sud.

L’incontro a New York tra il primo ministro Nawaf Salam e il ministro degli Esteri saudita Faisal bin Farhan ha dato una prima traduzione ufficiale a questo orientamento. I due funzionari hanno discusso la riattivazione della Commissione mista libanese-saudi dopo il sollevamento del blocco sulle esportazioni libanesi nel Regno. La prospettiva è la ripresa del commercio e la graduale normalizzazione economica, in un momento in cui Beirut sta cercando di convincere i suoi partner internazionali che il ciclo di riforma è veramente iniziato.

Dietro questo approccio è anche una battaglia più tranquilla. Il Libano rimane esposto alla profonda fragilità sociale. I ricavi sono bassi, i depositi bancari non sono risolti, i servizi pubblici sono ancora deboli, e la distruzione causata dalla guerra colpisce particolarmente il Sud. Una nuova esplosione sociale potrebbe cambiare l’equilibrio politico. Soprattutto, potrebbe rafforzare le organizzazioni già in grado di fornire assistenza diretta, alloggio, servizi o compensazione al loro ambiente. L’annuncio di Hezbollah del proprio programma di assistenza per l’edilizia, la riparazione e la ricostruzione dà a questo problema una realtà immediata.

In questo contesto, rimettere in moto l’economia libanese non è più solo un obiettivo di crescita. Per Riyadh, come per altri partner di Beirut, rafforzare lo stato può anche diventare un mezzo per ridurre il vuoto economico e sociale in cui l’apparato partigiano ha un vantaggio strutturale.

Commercio prima dei miliardi

La prima caratteristica del nuovo approccio saudita è che non inizia con l’annuncio di un importo.

Riyadh ribadisce il suo interesse a sostenere l’esercito e le istituzioni libanesi. Tuttavia, nessuna cifra finale è stata annunciata per una nuova busta militare o finanziaria. Ciò è in contrasto con i tempi in cui il rapporto tra i due paesi è stato misurato regolarmente contro i miliardi impegnati o impegnati.

La priorità immediata sembra essere più strutturale: riavviare i normali canali tra due stati.

La riattivazione della Commissione mista libanese-saudica risponde a questa logica. Tale struttura può sembrare tecnica. Tuttavia, colpisce direttamente gli scambi, gli investimenti e i meccanismi per affrontare le barriere amministrative tra i due paesi. La sua riattivazione sta guadagnando più peso con la riapertura del mercato saudita alle esportazioni libanesi.

Per il Libano, la posta in gioco è notevole. Il mercato del Golfo è da tempo uno sbocco naturale per parte della sua produzione agricola, agroalimentare e industriale. Le restrizioni imposte negli ultimi anni non solo hanno riflettuto su una crisi diplomatica. Hanno colpito produttori, imprese, vettori e intere regioni.

La riapertura può offrire ossigeno senza passare attraverso la classica logica dell’aiuto pubblico. Un prodotto libanese venduto in Arabia Saudita genera un’attività che si diffonde in tutta l’economia: produzione, imballaggio, trasporto, assicurazione, finanziamento e occupazione. Questo meccanismo è meno spettacolare di una donazione, ma potenzialmente più sostenibile.

Questo è uno dei cambiamenti più interessanti. Il rapporto con Riyadh potrebbe gradualmente passare dall’assistenza allo scambio, e dal sostegno politico ad una logica di interessi economici reciproci.

Supporto ora condizionale sullo stato

Tuttavia, questo ritorno non è incondizionato. I segnali sauditi fanno parte di un ambiente in cui i partner libanesi chiedono risultati su tre questioni: sovranità statale, riforme e funzionamento delle istituzioni.

Il governo di Nawaf Salam promette di concentrare le armi nelle mani dello stato. Allo stesso tempo, difende il ritiro israeliano da tutti i territori occupati libanesi e cerca di rilanciare le riforme necessarie per ristabilire la fiducia finanziaria.

Questi tre file sono collegati.

Uno Stato che non controlla le sue lotte di sicurezza per attirare gli investimenti. Un sistema finanziario incapace di affrontare la questione dei depositi e delle perdite scoraggia il ritorno del capitale. Un’amministrazione i cui servizi rimangono carenti riduce l’efficacia di qualsiasi aiuto straniero. E una situazione militare instabile nel Sud rende qualsiasi progetto economico a lungo termine particolarmente rischioso.

Il sostegno saudita all’esercito assume così una dimensione diversa. Non si tratta solo di rafforzare un’istituzione apprezzata dai partner arabi e occidentali. L’esercito dovrebbe diventare uno degli strumenti essenziali per il ripristino dell’autorità statale, soprattutto nel sud.

Questo approccio è in linea con il discorso di Beirut sulla necessità di uno Stato unico in grado di assumere la responsabilità per la sicurezza e il processo decisionale militare. Ma incontra immediatamente il problema più sensibile del paesaggio libanese: le armi di Hezbollah.

La battaglia sociale dietro la battaglia delle armi

Ridurre l’equilibrio del potere tra lo Stato e Hezbollah al problema dei missili e dei soli combattenti sarebbe insufficiente. Il potere di un partito non è mai basato esclusivamente sul suo apparato militare. Dipende anche dalla sua posizione sociale, dalle sue istituzioni, dalla sua capacità di mobilitare e dai servizi che può fornire al suo ambiente.

È qui che la crisi economica libanese diventa un grosso problema politico.

La guerra ha spostato le famiglie e distrutto o danneggiato l’alloggio. Le persone ancora non possono trovare i loro villaggi in condizioni normali. Le esigenze di alloggio, riparazione e ricostruzione sono significative. Allo stesso tempo, le finanze pubbliche libanesi non consentono allo Stato di rispondere rapidamente a tutte le richieste.

Naim Kassem ha scelto proprio questo terreno per annunciare che Hezbollah avrebbe partecipato direttamente allo sforzo. Il partito intende mobilitare le proprie risorse, donazioni e aiuti a disposizione per contribuire all’edilizia, alle riparazioni e alla ricostruzione. Allo stesso tempo, chiede allo Stato di adempiere alle proprie responsabilità.

Il significato politico di questo annuncio è evidente, anche se la sua effettiva efficacia dovrà essere misurata sul terreno. Quando una famiglia perde il suo alloggio, la prima istituzione in grado di fornire una soluzione diventa più importante del valore finanziario dell’aiuto.

Nelle regioni colpite, la ricostruzione è quindi anche una competizione per la presenza istituzionale.

Se lo Stato è assente e un’organizzazione partigiana fornisce alloggio, finanzia riparazioni e accompagna le famiglie, rafforza meccanicamente il suo ruolo sociale. Al contrario, quando le istituzioni pubbliche rispondono alle esigenze, si rafforza il rapporto tra il cittadino e lo Stato.

È per questo che la ripresa economica e la ricostruzione possono avere molte conseguenze politiche come i negoziati sulle armi.

Il rischio di un’esplosione sociale

Questa domanda va oltre il Sud.

Il Libano rimane afflitto da un certo numero di malcontenti. I salari hanno perso gran parte del loro valore negli anni di crisi. Il potere d’acquisto rimane fragile. I depositanti sono ancora in attesa di una soluzione duratura ai soldi detenuti in banche. I servizi pubblici sono insufficienti e le questioni relative all’elettricità, all’amministrazione e alle infrastrutture restano al centro delle critiche.

Il malcontento sociale appare ora nel discorso politico. Naim Kassem ha dichiarato esplicitamente che i cittadini hanno il diritto di protestare e protestare contro le loro condizioni di vita. Ha sfidato il governo sulla situazione economica, le utilità, l’elettricità e i depositi bancari.

Questa posizione merita di essere guardata oltre la sua dimensione retorica. Essa dimostra che la crisi sociale può diventare un nuovo terreno per il confronto politico.

Un’esplosione sociale non gioverebbe automaticamente a Hezbollah. Il partito stesso affronta le conseguenze della guerra, le notevoli esigenze della sua base e un ambiente regionale difficile. Ma una crisi profonda non colpisce tutti gli attori allo stesso modo.

Le parti con una rete locale strutturata, le associazioni, i relè comunitari, le risorse finanziarie e la capacità di distribuire gli aiuti hanno direttamente un vantaggio rispetto a quelle la cui azione dipende quasi interamente da uno stato paralizzato.

Il paradosso è quindi importante: l’impoverimento del Libano non significa necessariamente l’indebolimento proporzionale di tutte le forze politiche. Al contrario, può aumentare la dipendenza delle persone da organizzazioni che possono sostituire le istituzioni pubbliche su base ad hoc.

È in questo senso che il ritorno economico saudita assume una dimensione strategica. Il sostegno a un’economia produttiva e alle istituzioni in grado di fornire servizi significa anche ridurre lo spazio abbandonato agli aerei paralleli.

Tuttavia, sarebbe eccessivo dire che Riyadh sta agendo esplicitamente per paura di un’esplosione sociale che beneficerebbe di Hezbollah. Le prove disponibili non consentono di stabilire tale motivazione come posizione ufficiale saudita. Ma il rischio esiste nell’equazione libanese e ci permette di capire perché la stabilizzazione economica è inseparabile dal ripristino dello stato.

Yazid bin Farhan si aspettava a Beirut

La visita prevista del consigliere libanese saudita, Yazid bin Farhan, dovrebbe chiarire questa direzione.

Il suo spostamento avviene in un periodo particolarmente denso. Deve coincidere con le discussioni sul futuro della sicurezza del Sud e con la ricerca di una formula per evitare un vuoto dopo la fine della missione UNIFIL.

Il calendario non è banale. Egli mette Riyadh in contatto con un caso in cui la sicurezza, la diplomazia e la ricostruzione si incontrano. Ma l’Arabia Saudita sembra voler definire attentamente i limiti del suo coinvolgimento.

Il regno sostiene lo stato libanese e l’esercito. Può partecipare allo sforzo economico. Può usare il suo peso diplomatico con i suoi partner occidentali e arabi. D’altra parte, non sembra cercare di muoversi direttamente al centro di un dispositivo militare internazionale nel sud.

Questa distinzione ci permette di comprendere la logica generale: aiutare il Libano a rafforzare le proprie istituzioni piuttosto che creare un meccanismo sostitutivo saudita.

Per Riyadh, il coinvolgimento militare diretto in un ambiente in cui Israele, Hezbollah, Iran, Stati Uniti e Nazioni Unite sono associati comporterebbe rischi significativi. Il sostegno all’esercito libanese offre un percorso meno esposto e politicamente più coerente con la difesa della sovranità statale.

Dopo UNIFIL, linea rossa della prudenza saudita

La fine prevista della missione UNIFIL aggiunge una particolare urgenza.

Il Libano vuole evitare un vuoto di sicurezza nel sud. Diversi viali vengono esplorati per mantenere una presenza internazionale in una forma diversa. Ma la definizione di un nuovo dispositivo rimane complessa. Il suo mandato, il personale, il rapporto con l’esercito libanese e il ruolo nella sorveglianza dei confini devono essere determinati.

Riyadh non sarebbe, nella configurazione sopra menzionata, destinato a fornire direttamente forze a tale meccanismo.

Questa prenotazione non significa disimpegno. Piuttosto, rivela una divisione di ruoli. La sicurezza territoriale dovrebbe tornare all’esercito libanese. Il meccanismo internazionale dovrebbe essere utilizzato come meccanismo di backup o monitoraggio. I partner arabi potrebbero aiutare a finanziare, dotare e consolidare lo Stato.

Questo modello risponde anche a un’antica preoccupazione saudita: evitare che il Libano diventi il terreno diretto per un confronto tra poteri regionali.

Il regno ha politicamente pagato il prezzo dei suoi impegni libanesi passati. Una nuova strategia istituzionale manterrebbe la sua influenza senza riconnettersi con una logica di confronto da parte di attori interposti.

Ricostruire il Sud senza ricostruire uno stato parallelo

La ricostruzione sarà probabilmente la prova più concreta di questa politica.

La distruzione è significativa e le esigenze superano la capacità immediata del Tesoro libanese. Le famiglie hanno bisogno di alloggio anche prima di discussioni politiche sul finanziamento della ricostruzione sono completate. Questa emergenza dà un chiaro vantaggio alle strutture che possono mobilitare rapidamente i soldi.

Hezbollah ha capito. Nel annunciare il suo futuro programma di alloggio, cerca di rispondere immediatamente alla sua base, sottolineando l’inadeguatezza dell’azione governativa.

Lo stato deve quindi affrontare una doppia sfida. Deve ricostruire fisicamente i villaggi e ricostruire politicamente la sua presenza.

Un’abitazione finanziata da un’istituzione pubblica non ha solo un valore immobiliare. Essa mostra che lo Stato si assume la responsabilità. Una strada riparata, una scuola riordinata o un’indennità retribuita ha lo stesso effetto. Al contrario, ogni esigenza essenziale che solo le strutture partigiane rispondono per rafforzare l’idea che lo stato sia secondario.

L’aiuto saudita potrebbe trovare una terra particolarmente sensibile. Ma la sua forma sarà decisiva.

Il finanziamento diretto delle istituzioni pubbliche non ha le stesse conseguenze della distribuzione degli aiuti attraverso le reti politiche. Sostenere l’infrastruttura produttiva non ha lo stesso effetto di un programma di soccorso di una volta sola. Aiutare le imprese ad esportare crea un’autonomia economica che non crea una dotazione eccezionale.

È probabilmente in questa distinzione tra assistenza e capacità economica che la nuova strategia saudita può essere la più significativa.

Esportazioni, primo test concreto

Il sollevamento delle restrizioni alle esportazioni libanesi in Arabia Saudita è un test immediato.

Il risultato non sarà misurato solo dal numero di tonnellate esportate. Sarà necessario osservare se le aziende libanesi riescono effettivamente a riconquistare il mercato, se i produttori agricoli beneficiano della riapertura e se gli ostacoli logistici e regolamentari vengono rimossi.

Il settore agricolo libanese soffre già di costi elevati e di una concorrenza significativa da parte dei prodotti importati. La possibilità di trovare mercati solventi nel Golfo può migliorare la situazione in alcuni settori.

Lo stesso ragionamento riguarda l’agroalimentare e diverse piccole industrie. Il Libano non ritornerà alla crescita sostenibile solo attraverso il consumo interno. Il suo mercato è troppo piccolo e il suo potere d’acquisto è troppo indebolito. Deve trovare sbocchi esterni.

L’Arabia Saudita può aiutare senza necessariamente trasferire miliardi al governo.

È una forma di sostegno meno visibile ma, se funziona, riduce la dipendenza dagli aiuti.

Esercito come secondo pilastro

Dopo l’economia arriva la domanda militare.

Riyadh afferma il suo sostegno all’esercito libanese, ma i contorni precisi della nuova assistenza restano da definire. Eppure i bisogni sono importanti. Se l’esercito è di espandere il suo dispiegamento, controllare più territorio e diventare l’autorità di sicurezza di riferimento nel Sud, avrà bisogno di risorse aggiuntive.

Non sono solo armi pesanti. I bisogni includono mobilità, comunicazioni, monitoraggio, infrastrutture, stipendi e la capacità di sostenere unità nel settore.

Il sostegno internazionale all’esercito deve quindi essere visto come un investimento nella capacità dello Stato.

La questione è anche politica. Un esercito debole lascia il dibattito sulla sovranità nel settore dei principi. Un esercito capace di adempiere ai compiti affidati permette al governo di trasformare gradualmente questi principi in realtà.

Ma l’aiuto militare non risolverà il problema delle armi di Hezbollah da sole. Resta politico prima di essere tecnico. Un’istituzione militare meglio attrezzata non elimina la necessità di un accordo nazionale sul ruolo della resistenza, delle garanzie di sicurezza e della strategia di difesa.

Riyadh sembra proprio voler evitare di confondere queste due dimensioni: rafforzare lo stato senza sostituire il dialogo libanese.

Un rapporto Stato-Stata

La formula che sta emergendo è in definitiva una trasformazione più generale della politica estera libanese.

Nawaf Salam insiste sulle relazioni istituzionalizzate. Lo stesso principio è confermato nelle relazioni con l’Iran: il Libano vuole mantenere le relazioni con gli Stati, ma si rifiuta di permettere loro di passare attraverso organizzazioni armate o canali paralleli.

Il rapporto con l’Arabia Saudita offre il lato positivo di questa dottrina. Commissione comune, governo, esercito, commercio e investimenti: gli strumenti mobilitati appartengono al normale funzionamento delle relazioni tra due Stati.

Questa standardizzazione può essere più importante dell’annuncio di un nuovo programma di aiuti.

Per anni, la politica libanese è stata strutturata dalla questione di cui l’attore locale è stato sostenuto da quale potere regionale. La logica ricercata oggi è, almeno ufficialmente, di porre lo stato al centro di queste relazioni.

Il successo di questo approccio dipenderà tuttavia dalla sua capacità di produrre risultati che sono percettibili alla popolazione.

La vera concorrenza si svolge nel settore sociale

Ecco dove si trova la sfida principale.

Il cittadino non misura il ripristino dello Stato solo attraverso i discorsi sulla sovranità. Lo misura al funzionamento di una scuola, all’elettricità disponibile, alla possibilità di recuperare i suoi soldi, allo stato di una strada o all’aiuto ricevuto quando la sua casa è stata distrutta.

Se le istituzioni falliscono per questi motivi, il ripristino dell’autorità politica rimarrà astratto.

Hezbollah ha una lunga esperienza nella costruzione di reti sociali parallele o complementari a quelle dello stato. Il suo progetto annunciato per supportare l’edilizia e la ricostruzione mostra che questa funzione rimane al centro del suo rapporto con la sua base.

Per i partner del Libano, quindi, la risposta non può essere solo sicurezza.

Uno Stato capace di controllare un confine ma incapace di sostenere i suoi cittadini rimarrà fragile. Al contrario, un miglioramento economico senza ripristinare l’autorità pubblica lascerebbe intatto il problema della sovranità.

Prevenire la crisi sociale dal rimodellare l’equilibrio del potere

È in questa articolazione che il rischio di un’esplosione sociale ha senso. Una nuova ondata di povertà, disoccupazione o rabbia contro le istituzioni non produrrebbe necessariamente un unico beneficiario politico. Al contrario, potrebbe alimentare la sfida di tutte le forze tradizionali. Ma sarebbe incoraggiante le organizzazioni che hanno già i mezzi per soddisfare i bisogni immediati quando lo Stato non può.

Hezbollah appartiene a questa categoria. La sua capacità di intervenire nell’alloggio, nelle riparazioni e nell’aiutare il suo ambiente permette di trasformare una funzione sociale in un fattore di resilienza politica. Ciò non significa che la crisi rafforzerebbe automaticamente il partito. Essa deve soddisfare le notevoli aspettative di una popolazione colpita dalla guerra e dallo spostamento. Ma la debolezza dello stato lascia uno spazio che istituzioni pubbliche più efficaci potrebbero ridurre.

Il problema supera quindi la rivalità tradizionale tra Riyadh e Teheran. La vera sfida è sapere quale modello soddisferà le esigenze del libanese: uno stato finanziato, riformato e in grado di svolgere le sue funzioni, o un paese in cui ogni comunità dipende più dalle proprie strutture politiche e sociali.

La riapertura del mercato saudita, il rilancio della Commissione mista, il sostegno annunciato alle istituzioni e la prospettiva di assistenza all’esercito assumono un altro significato quando sono collocati in questa prospettiva. L’obiettivo non è più solo quello di aiutare il Libano attraverso un pessimo passo. L’obiettivo è quello di ripristinare allo Stato una capacità di azione la cui progressiva scomparsa ha permesso alle strutture parallele di diventare indispensabili in determinati territori.

Una strategia meno spettacolare ma potenzialmente più sostenibile

Tuttavia, questo metodo è debole: ci vuole tempo.

L’aiuto diretto produce immediatamente un’immagine politica. Una busta finanziaria può essere annunciata in pochi minuti. Una commissione economica, una riforma bancaria o la ricostruzione di una capacità di esportazione richiede mesi, a volte anni.

Il Libano non ha necessariamente quel tempo.

Le famiglie sfollate hanno bisogno di soluzioni ora. I produttori hanno bisogno di opportunità al prossimo raccolto. Le aziende devono pagare i propri dipendenti. I depositanti aspettano da anni. L’esercito deve mantenere le sue unità mentre la situazione nel sud rimane instabile.

La difficoltà della nuova sequenza consiste quindi nella combinazione di urgenza e riforma. Se i partner internazionali chiedono che tutte le riforme siano completate prima di sostenere, il paese può continuare a deteriorarsi durante il periodo di transizione. Ma se l’aiuto è pagato senza condizioni o meccanismo di controllo, gli errori del passato possono essere ripetuti.

Riyadh sembra essere alla ricerca di un terzo percorso: riaprire gradualmente i canali economici, riservando i più importanti impegni finanziari in una fase in cui le istituzioni libanesi hanno dimostrato la loro capacità di funzionare.

Questa cautela permette anche all’Arabia Saudita di misurare i risultati prima di aumentare il suo impegno.

Il test di ricostruzione

Il Sud è probabilmente la prima area in cui questa strategia può essere giudicata.

Se lo Stato riesce ad organizzare il ritorno degli abitanti, ricostruire l’infrastruttura e mobilitare il finanziamento internazionale trasparente, dimostrerà che può assumere una funzione a lungo tenuta in parte dalle strutture politiche locali.

Se fallisce, il vuoto sarà rapidamente occupato.

Hezbollah ha già annunciato che non rimarrà uno spettatore. Il suo impegno per l’alloggio e le riparazioni risponde ad una vera e propria emergenza, ma contemporaneamente riafferma la sua posizione di attore sociale autonomo. Questa situazione riassume il dilemma libanese: i servizi forniti alla popolazione sono indispensabili, ma ogni funzione eseguita permanentemente al di fuori dello Stato aiuta anche a istituzionalizzare la sua debolezza.

Per Riyadh, sostenere la ricostruzione da parte delle istituzioni pubbliche potrebbe quindi essere di duplice interesse. L’obiettivo sarebbe quello di aiutare le popolazioni colpite senza ricostruire, accanto ai villaggi, un sistema politico basato sulla dipendenza dalle strutture partigiane.

Ma questo richiede un’amministrazione libanese capace di gestire fondi, stabilire priorità e fornire sufficiente trasparenza ai donatori. La ricostruzione non può essere sostenuta solo da una buona volontà diplomatica.

Riporta quindi il Libano all’altro cantiere: riforma.

L’economia come strumento di sovranità

Forse questa è la lezione principale del ritorno saudita. In Libano, la sovranità non è solo una questione di confini e armi.

Uno Stato incapace di pagare correttamente per i suoi agenti, operare i suoi servizi, proteggere i depositi bancari o ricostruire un villaggio distrutto vede necessariamente la sua autorità erosa. Altri attori poi assumono le funzioni che abbandona.

L’economia diventa così una componente della sovranità.

La riapertura dei mercati sauditi può sostenere le imprese. La cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali può contribuire a ricostruire il sistema bancario. L’assistenza all’esercito può rafforzare la presenza dello Stato nel Sud. La ricostruzione può ripristinare il suo legame con le popolazioni colpite dalla guerra.

Nessuna di queste misure sarà sufficiente in isolamento. Insieme, tuttavia, disegnano una strategia molto diversa dalla logica di iniettare denaro in un sistema che rimane invariato.

L’Arabia Saudita sembra tornare in Libano senza voler prendere il sopravvento esattamente il posto che una volta occupava. Politica meno delega, relazioni più istituzionali. Meno promesse spettacolari, più commercio e condizionalità. Supporto per l’esercito, ma cautela verso il coinvolgimento militare diretto nel sud.

Il successo di questo approccio dipenderà tanto da Riyadh quanto da Beirut. Il regno può riaprire il suo mercato, incoraggiare gli investimenti e sostenere l’esercito. Non può riformare le istituzioni libanesi al loro posto.

Ed è proprio dove risiede il limite di qualsiasi strategia esterna al Libano: i partner possono rafforzare lo stato, ma non possono sostituirlo senza, a sua volta, contribuire al suo indebolimento.

In un paese in cui la rabbia sociale potrebbe diventare il prossimo fronte politico, la competizione decisiva non può avvenire intorno a un tavolo diplomatico. Sarà giocato nei villaggi del Sud, con depositanti, in aziende, scuole e servizi pubblici. Esso si oppone a meno due assi regionali di due capacità: quello dello Stato per tornare utile e quello delle parti per continuare ad essere al suo posto.

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