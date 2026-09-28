Quello che Washington si aspetta da Nawaf Salam: le tre questioni che pesano sull’incontro con Marco Rubio

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Nawaf Salam arriva a Washington con un’equazione più difficile di una semplice richiesta di supporto statunitense. Il Primo Ministro libanese sta cercando pressione su Israele, impedendo un’ulteriore espansione dell’area occupata nel Sud, rivitalizzando un processo di negoziazione lento e preparandosi per il periodo post-UNIFIL. D’altra parte, l’amministrazione statunitense dovrebbe ridurre la discussione a tre questioni molto più direttamente legate al funzionamento dello stato libanese: armi Hezbollah, il ruolo esclusivo dell’esercito ai confini e la creazione di un meccanismo in grado di impedire a un incidente locale di innescare un nuovo confronto.

L’incontro previsto con il Segretario di Stato Marco Rubio arriva così all’incrocio di due ordini del giorno che non si fondono completamente. Beirut vuole garanzie di comportamento israeliano prima che possa progredire ulteriormente nel Sud. Washington si aspetta che il Libano trasformi il principio della sovranità statale in disposizioni concrete. Tra i due è un territorio dove l’esercito libanese deve schierarsi, dove Israele mantiene posizioni e conduce operazioni, e dove Hezbollah rifiuta di considerare il suo disarmo come una condizione indipendente per il ritiro israeliano.

Da New York a Washington, un cambio di registro

A New York, Nawaf Salam difese una dottrina relativamente chiara prima delle Nazioni Unite. Lo Stato deve riprendere il controllo del suo territorio, il Libano deve ottenere il ritiro israeliano, e le decisioni sulla guerra e la pace devono essere prese dalle istituzioni. La sequenza di Washington è più operativa. Non è più solo una questione di stabilire i principi, ma di determinare come potrebbero essere applicati.

La visita arriva in un momento in cui il processo di negoziazione libanese-israeliano mostra segni di mancanza di respiro. La prospettiva di una nuova riunione rimane incerta. In particolare, Beirut è in attesa di sapere quando si potrebbe tenere un’ottava sessione di negoziazione e se le discussioni militari che coinvolgono le parti potrebbero aver luogo negli Stati Uniti. Diversi scenari stanno circolando, ma nessun calendario fermo era ancora stato comunicato in Libano prima dello spostamento di Salam.

Questa incertezza è aggravata dal calendario israeliano. Le elezioni legislative in programma per il 27 ottobre portano Israele ad un momento in cui le decisioni di sicurezza possono essere fortemente influenzate dalla politica interna. A Beirut, quindi, alcuni temono che la finestra disponibile per rilanciare i negoziati si chiuderà presto.

Allo stesso tempo, le operazioni israeliane continuano nel sud. La possibilità di un’estensione della zona controllata dall’esercito israeliano è una delle principali preoccupazioni libanesi. Il problema non è più solo uno sciopero. Riguarda la possibile trasformazione di alcune posizioni militari in accordi territoriali più sostenibili.

È in questo contesto che Salam deve chiedere a Rubio cosa Washington è disposta a fare per evitare tale sviluppo.

Primo file: il tempo gioca contro lo status quo sulle armi

Secondo le informazioni raccolte sulla preparazione dell’incontro, il primo messaggio americano dovrebbe riguardare le armi di Hezbollah.

Per mesi, le autorità libanesi puntano al rischio di confronto interno per spiegare la cautela con cui trattano questo problema. L’argomento non è infondato. Il disarmo di un’organizzazione con un’importante base politica, sociale e militare non può essere trattato come una semplice operazione amministrativa. Una decisione presa senza un accordo politico sufficiente potrebbe portare ad una grande crisi.

Ma Washington considererebbe che la prudenza non può diventare un principio permanente del governo.

L’idea americana è semplice: ciò che può essere accettato come un rischio di giustificazione temporanea, nel tempo, minando il principio stesso che Beirut sostiene di voler ripristinare. Se lo Stato dichiara di dover disporre da solo della decisione militare, pur mantenendo indefinitamente una situazione in cui un’altra forza mantiene le sue armi e l’autonomia strategica, il divario tra principio e realtà diventa sempre più difficile da difendere.

Il problema, visto da Washington, non sarebbe solo militare. Esso riguarda la definizione della sovranità libanese. Finché due centri decisionali possono coesistere su questioni di guerra e di sicurezza, i partner stranieri continueranno a mettere in discussione la capacità dello Stato di far rispettare i suoi impegni.

Questa lettura viene direttamente contro quella di Hezbollah. Naim Kassem ancora una volta ha collegato qualsiasi discussione di armi al ritiro israeliano, il ritorno degli abitanti e la situazione nel sud. Il partito si rifiutò di stabilire il disarmo come precondizione, mentre Israele mantenne posizioni sul territorio libanese e continuò le sue operazioni.

La divergenza quindi non riguarda più solo la destinazione finale. Si occupa della sequenza delle fasi.

Beirut vorrebbe vedere i progressi israeliani nel rendere politicamente possibile che la questione delle armi venga affrontata gradualmente. Washington vuole vedere le azioni libanesi sufficientemente tangibili per convincere Israele a ritirarsi. Israele, da parte sua, lega il suo ritiro a garanzie di controllo sul territorio da parte dell’esercito libanese.

Tutti si chiedono di iniziare.

Salam dilemma: sovranità senza confronto interno

Per Nawaf Salam, la sfida è quella di difendere simultaneamente due idee che possono entrare in tensione. Il primo è che lo Stato deve riprendere il monopolio delle armi e della decisione militare. Il secondo è che questo restauro non può portare ad una guerra interna.

Il primo ministro ha già difeso il principio di un unico Stato abilitato a negoziare a nome del Libano. Anche il Ministro degli Affari Esteri Youssef Raggi ha insistito sul ritorno della decisione al governo. Egli ritiene che il rifiuto di Hizbullah di discutere la concentrazione di armi nelle mani dello Stato rende il processo particolarmente difficile.

Ma la dottrina non è sufficiente per creare un calendario.

Washington dovrebbe quindi cercare di sapere non solo ciò che il governo vuole raggiungere, ma come intende farlo. Quali passi si possono prendere senza confronto? Quale ruolo dovrebbe svolgere il dialogo politico? Cosa può fare l’esercito? Quali settori dovrebbero essere considerati prioritari? E soprattutto, quali impegni può fare lo Stato, di cui è certo essere in grado di far rispettare?

È su questo punto che l’incontro con Rubio può diventare più difficile di uno scambio classico sulla sovranità. Entrambi i funzionari possono concordare sul principio generale, mentre allo stesso tempo si diverte profondamente sulla velocità della sua applicazione.

Secondo caso: Washington vuole l’esercito solo ai confini

Il secondo messaggio previsto è più chiaro. Washington ritiene che la sicurezza di frontiera debba essere l’unica responsabilità dell’esercito libanese e delle istituzioni statali.

Questa posizione va oltre la semplice divisione del lavoro a terra. Essa corrisponde ad un concetto di Stato libanese per il periodo successivo alla stabilizzazione del fronte. L’esercito non dovrebbe essere solo una forza aggiuntiva presente insieme ad altri attori. Dovrebbe diventare l’autorità militare di riferimento.

Questa distinzione è fondamentale. L’aggiunta di soldati al Sud non regola nulla se diverse strutture contemporaneamente conservano le proprie catene di comando e le proprie capacità di azione. Il modello ricercato da Washington si basa quindi su una responsabilità identificabile: quando si verifica un incidente al confine, solo una istituzione libanese deve essere in grado di rispondere.

Questo approccio spiega anche le riserve americane che potrebbero sorgere intorno a alcune proposte post-UNIFIL. Beirut sta cercando una presenza internazionale capace di accompagnare l’esercito, monitorare la situazione e documentare le violazioni. Ma Washington non vorrebbe vedere un meccanismo che creerebbe una nuova molteplicità di centri decisionali.

Il dibattito, quindi, non si concentra esclusivamente sulla nazionalità dei soldati che potrebbero sostituire i pacificatori. Riguarda le loro competenze.

Una forza internazionale può osservare, verificare, facilitare i contatti o sostenere logisticamente l’esercito. Non dovrebbe, a parere americano, sostituire lo stato nell’esercizio della sovranità.

Proprio qui il processo post-UNIFIL diventa istituzionale e militare.

Dopo UNIFIL, un’emergenza in avvicinamento

Il mandato dell’UNIFIL è dovuto alla fine dell’anno. Il Libano affronta un problema immediato con questa scadenza. Non è sufficiente decidere che un’altra forza avrà il suo posto. Un nuovo quadro internazionale richiede un quadro giuridico, politico e operativo.

Beirut vuole evitare un vuoto. L’esercito libanese deve essere in grado di continuare la sua distribuzione a sud del fiume Litani, ma le sue risorse e sensibilità lo rendono auspicabile per le autorità di mantenere il sostegno internazionale.

Youssef Raggi intende discutere a Washington la possibilità di una forza internazionale per avere successo UNIFIL. Gli sforzi per estendere semplicemente la missione attuale non hanno avuto successo. Dobbiamo pensare ad un’altra formula.

Tuttavia, la sostituzione di UNIFIL non può essere risolta da un semplice accordo bilaterale. Le attuali disposizioni si basano sulle decisioni del Consiglio di sicurezza. La sua scomparsa e la sua sostituzione sollevano necessariamente la questione di un nuovo mandato internazionale.

Allora dobbiamo definire cosa farebbe quella forza. Osserva la Linea Blu? Controlla il dispiegamento dell’esercito? Documenterebbe le violazioni? Può partecipare alla verifica dell’assenza di armi non statali in alcuni settori? Ha i suoi mezzi di intervento o sarebbe limitato ad un ruolo di monitoraggio?

Queste domande determineranno la realtà del dispositivo molto più del suo nome.

Terzo file: impedire a un incidente locale di diventare una guerra

Il terzo focus previsto nelle discussioni è il coordinamento tra le parti. L’esperienza recente ha dimostrato che un incidente limitato può acquisire rapidamente una dimensione molto più grande quando i canali di comunicazione sono insufficienti.

L’episodio di Deir Mimas è citato come esempio di questa vulnerabilità. Essa avrebbe dimostrato la necessità di un meccanismo di coordinamento internazionale che consenta ai partiti libanesi e israeliani di fornire tempestivamente le informazioni necessarie quando si verifica un incidente.

L’obiettivo è ovviamente di non creare una normale relazione politica tra Beirut e Israele. È un meccanismo per la prevenzione militare. In una zona dove diverse forze operano nelle vicinanze, pochi minuti possono separare un disprezzo da una risposta.

Un’esplosione, un movimento militare mal interpretato o una presenza considerata sospettosa possono scatenare uno sciopero. Ciò porta ad una risposta o una mobilitazione. L’incidente locale diventa poi una crisi politica o anche un confronto.

Il regime proposto dovrebbe pertanto consentire una rapida verifica di ciò che è accaduto prima che ogni parte sviluppi la sua risposta alle proprie informazioni.

I team di coordinamento degli Stati Uniti hanno già svolto un ruolo nella gestione di alcuni incidenti. Ma Washington sembra considerare che l’intervento one-off non è più sufficiente. Un meccanismo dovrebbe essere sufficientemente rapido e identificabile per operare sistematicamente.

La differenza è importante. La mediazione di emergenza dipende dalla disponibilità e dalla buona volontà degli attori al momento della crisi. Un meccanismo permanente crea procedure: che richiede chi, entro quale periodo di tempo, quali informazioni sono fornite e quale autorità può richiedere la verifica del campo.

Nel sud del Libano, questa architettura può diventare importante quanto le posizioni militari stesse.

Il nodo della « verificazione »

Un’altra parola chiave dietro il coordinamento è la verifica.

Israele non vuole solo sentire che l’esercito libanese sta schierando. Desidera essere in grado di verificare che le aree interessate non contengano più combattenti o armi Hezbollah. Il Libano, da parte sua, non vuole che un meccanismo di monitoraggio diventi un mezzo attraverso il quale Israele può decidere unilateralmente se lo Stato abbia adempiuto i suoi impegni.

Quindi la ricerca di una formula di terze parti.

Questa domanda si riflette nelle discussioni su « aree sperimentali ». Il principio sarebbe quello di applicare le disposizioni a un settore specifico: ritiro israeliano, distribuzione dell’esercito libanese, verifica della situazione di sicurezza e possibile estensione del modello.

Su carta, il metodo sembra pragmatico. Esso consente di testare un accordo su piccola scala prima dell’estensione. A terra, affronta immediatamente il problema dell’ordine delle operazioni.

Israele chiederebbe il progresso nel controllo del territorio e l’assenza di armi di Hezbollah prima di espandere il suo ritiro. Il Libano rispose che l’esercito non poteva esercitare pienamente la sua sovranità su un territorio occupato.

Il meccanismo per risolvere il problema finisce per replicare il problema.

Beirut vuole che Washington parli anche con Israele

Nawaf Salam non solo viaggia a Washington per ricevere un elenco di richieste. Il Libano intende presentare le proprie esigenze.

Il primo è impedire a Israele di espandere l’area che controlla nel Sud. Le preoccupazioni sono tutte maggiori in quanto alcune operazioni israeliane sembrano colpire posizioni e rilievi ritenuti strategici.

La seconda riguarda il ritiro. Beirut vuole che i progressi necessari in Libano siano accompagnati da un calendario israeliano sufficientemente chiaro. In questo modo, il governo cerca di emergere da una logica in cui le obbligazioni libanesi sarebbero precise mentre le controparti sarebbero rimaste condizionali.

La terza riguarda le garanzie. Un’area consegnata alle forze armate libanesi non può funzionare come prova credibile se le forze israeliane possono tornare in qualsiasi momento. Il Libano spera quindi che Washington agisca come garante.

Infine, Beirut vuole mantenere una presenza internazionale dopo UNIFIL. Non per sostituire l’esercito, ma per avere un testimone esterno e un meccanismo capace di ridurre il rischio di confronto.

È su questi quattro punti che Salam può cercare di riequilibrare la discussione.

Un caso libanese relegato dalla guerra con l’Iran

La difficoltà aggiuntiva deriva dalla gerarchia delle priorità americane. Il Libano non occupa più lo stesso posto nell’agenda di Washington come nelle prime fasi dei negoziati.

Il confronto con l’Iran, lo Stretto di Ormuz, le questioni petrolifere e la sicurezza regionale stanno ora concentrando gran parte dell’attenzione americana. Donald Trump non ha menzionato il Libano nel suo discorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Questa assenza non significa che Washington abbia abbandonato il fascicolo. Resta il processo per il Libano e Israele. Continuano i contatti militari. Gli Stati Uniti rimangono essenziali per qualsiasi formula di verifica o garanzia.

Ma il metodo americano sembra essere cambiato. Dopo un periodo di forte slancio diplomatico, Washington sembra essere più gestibile, esercitando pressioni e aspettando che le parti chiariscano le loro posizioni.

La riunione Salam-Rubio diventa così una prova di investimento che gli Stati Uniti sono ancora disposti a dedicare alla questione.

Tre applicazioni statunitensi, tre applicazioni libanesi

La discussione può finalmente essere riassunta da due serie di tre requisiti.

Washington si aspetterebbe da Beirut reale progresso sulla questione delle armi, la consacrazione dell’esercito come unica autorità militare ai confini e la creazione di un meccanismo di coordinamento per prevenire l’escalation.

Beirut è in attesa di pressioni da Washington contro l’estensione dell’occupazione israeliana, garanzie di ritiro e un accordo internazionale in grado di accompagnare l’esercito nel periodo post-UNIFIL.

Entrambi i programmi non sono incompatibili. Tuttavia, affrontano la stessa domanda: chi fa il primo gesto?

Senza ritiro israeliano, il governo libanese ha meno spazio politico per andare avanti sulle armi. Senza progresso sulle armi, Israele sostiene che non ha le garanzie necessarie per ritirarsi. Senza un meccanismo di verifica accettato da entrambe le parti, ciascuno può sfidare gli impegni dell’altro.

Marco Rubio e Nawaf Salam discuteranno quindi non solo di un nuovo incontro diplomatico. Devono determinare se c’è ancora una sequenza in grado di rompere questa circolazione.

A Washington, il Libano cerca meno una nuova dichiarazione di sostegno di quella meccanica. Un passo israeliano, un passo libanese, una verifica e poi un nuovo passo. Se questo meccanismo non è trovato, i negoziati possono rimanere sospesi mentre, a terra, i fatti continuano a precedere la diplomazia.

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