Rishuffle in Libano: dietro alcuni ministri contestati, una battaglia per ridistribuire i centri di potere

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Il problema non è più quello di sostituire un ministro

Il dibattito su un possibile risalto del governo di Nawaf Salam potrebbe dare l’impressione di un’operazione limitata. Joe Saddi incontra difficoltà nel Ministero dell’Energia. Tamara El Zein conduce un confronto politicamente costoso con le cave. Altri ministri vengono criticati. Sarebbe quindi sufficiente sostituire alcuni membri del gabinetto per rilanciare l’azione del governo.

Le informazioni disponibili il 23 settembre 2026 descrive una situazione molto più complessa. Cambiare un unico pezzo di squadra può riaprire l’accordo politico che ha permesso di formare il governo. Dietro i nomi di Joe Saddi e Tamara El Zein appare una battaglia molto più sensibile intorno al Ministero degli Esteri, occupata da Youssef Raggi.

L’informazione sta circolando su questo argomento nei circoli politici: il presidente Joseph Aoun vorrebbe affidare gli Affari Esteri al suo consigliere politico Jean Aziz al posto di Youssef Raggi, nominato nel quadro della quota di governo attribuita alle Forze libanesi. Queste informazioni non sono state formalizzate da Baabda e devono rimanere presentate come dati di backstage. Tuttavia, è di particolare importanza quando si avvicina alle tensioni già pubbliche tra la Presidenza e le Forze libanesi al posto del ministro nella conduzione della diplomazia.

Samir Geagea stesso ha pubblicamente posto la questione dell’assenza del Ministro degli Affari Esteri durante alcuni viaggi internazionali del Presidente della Repubblica o del Primo Ministro. La sua critica era esplicita: come parlare di uno stato che opera attraverso le sue istituzioni se il ministro responsabile delle relazioni esterne non accompagna sistematicamente i leader nelle loro principali missioni diplomatiche?

Il potenziale rimodellamento influisce quindi su una questione molto più importante dell’esecuzione individuale di pochi ministri. Potrebbe determinareche controlla la diplomazia libanese al momento della negoziazione del ritiro israeliano, il futuro del Libano meridionale, le relazioni con Washington e la successione dell’UNIFIL.

Il Dipartimento degli Affari Esteri è diventato molto più strategico che al momento della formazione del governo

Quando il governo è stato formato, i portafogli sono stati divisi in base ad una classica combinazione di criteri: rappresentanza politica, equilibrio religioso, profili tecnici e la volontà di Nawaf Salam di mantenere una certa autonomia nella selezione del suo team.

Da allora, la natura del momento politico è cambiata.

Il Libano è entrato in trattative dirette con Israele sotto la mediazione americana. La questione del monopolio statale delle armi è diventata uno dei principali soggetti del governo. Il mandato dell’UNIFIL si sta avvicinando al completamento. Washington ha un’influenza decisiva sul calendario delle trattative. Parigi cerca di preservare il suo ruolo. Riyadh, Doha, Ankara e Cairo stanno tutti cercando di influenzare la nuova architettura regionale.

In questo contesto, il Ministero degli Affari Esteri non è più il solo responsabile della gestione delle ambasciate e delle relazioni diplomatiche ordinarie. È in diretto contatto con le principali questioni di sovranità.

Youssef Raggi partecipa anche agli incontri a New York insieme a Nawaf Salam. Ha incontrato il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e ha partecipato a interviste con diversi funzionari stranieri. In particolare, difende la scelta della negoziazione come mezzo per raggiungere la sicurezza e il ritiro israeliani.

Ma la diplomazia libanese non passa esclusivamente attraverso il suo ministero. Joseph Aoun ha i suoi consiglieri e contatti diretti. Nawaf Salam stesso ha condotto la diplomazia attiva. Il Presidente del Parlamento conserva anche i suoi canali. Inoltre, sono coinvolti anche i partiti politici, molti dei quali hanno relazioni dirette con i capitali esteri.

Il conflitto in materia di affari esteri riguarda quindi anche la centralizzazione di questa frammentata diplomazia.

Jean Aziz appare nelle discussioni intorno a Baabda

Il nome Jean Aziz è proprio interessante per questo motivo. Il consigliere politico di Joseph Aoun, appartiene al circolo direttamente associato alla presidenza.

Secondo le informazioni che circolano intorno alla riorganizzazione, Baabda vorrebbe affidarlo al Ministero degli Affari Esteri in caso di cambiamento di governo.

Tale nomina avrebbe una portata molto diversa da quella di sostituire un ministro con un altro.

Essa porterebbe il ministero direttamente più vicino alla presidenza della Repubblica. La diplomazia guidata da Baabda e dai Quai Bustros sarebbe quindi molto più strettamente allineata.

Per le Forze libanesi, tuttavia, questo significherebbe la perdita di un portafoglio strategico.

Questo è dove il problema diventa un conflitto. Il partito può chiedere la sostituzione di alcuni ministri o criticare il funzionamento del governo. Ma accettare il principio di rimodellamento è consentire ad altri attori di richiedere anche un cambiamento nei portafogli assegnati alle Forze libanesi.

Il partito si trova così di fronte a un dilemma: domandare modifiche senza essere in grado di garantire che manterrà esattamente le stesse posizioni nella nuova configurazione.

L’assenza di Youssef Raggi in alcuni viaggi non è un dettaglio di protocollo

La controversia sollevata da Samir Geagea permette di capire perché la questione degli affari esteri precede già il rishuffle.

Il leader delle Forze libanesi ha chiesto pubblicamente i movimenti internazionali del Presidente della Repubblica o del Primo Ministro in cui Youssef Raggi non era stato associato. L’ha visto come un problema istituzionale.

Il problema va oltre il protocollo.

Un ministro degli esteri che è escluso da certe sequenze diplomatiche ha necessariamente informazioni meno dirette sugli impegni assunti, le richieste fatte e le risposte ricevute. Il dipartimento può quindi essere responsabile dell’attuazione di una politica in cui essa era solo parzialmente coinvolta.

D’altra parte, Baabda può considerare che il presidente della Repubblica ha un ruolo costituzionale nelle relazioni esterne e che non è tenuto a trasformare ogni spostamento in una delegazione ministeriale allargata.

Dietro la disputa c’è quindi una vecchia questione del sistema libanese: chi conduce veramente la politica estera quando il Presidente, il Primo Ministro e il Ministro appartengono a diverse sensibilità politiche?

La possibilità di sostituire Raggi con un consigliere Joseph Aoun avrebbe fornito una risposta molto chiara a favore di una maggiore coerenza intorno a Baabda.

Esso cambierebbe simultaneamente l’equilibrio con le Forze libanesi.

Joe Saddi mette le forze libanesi in una situazione scomoda

Il dossier del ministro dell’energia complica ulteriormente questa equazione.

Joe Saddi avrebbe iniziato a considerare le dimissioni a causa degli ostacoli incontrati nel suo tentativo di riformare il settore dell’elettricità. Tra le difficoltà citate ci sono le fatture non retribuite da alcune amministrazioni pubbliche e il rifiuto della proposta di modificare ulteriormente la tariffa dell’elettricità in base al costo del petrolio.

Secondo informazioni provenienti da circoli vicino alle Forze libanesi, tutte le opzioni sono politicamente costose per il partito.

Se Joe Saddi lascia Energy e le Forze libanesi ottengono un altro portafoglio, il cambiamento può essere interpretato dai loro avversari come riconoscimento del fallimento della loro esperienza in un ministero da tempo utilizzato per criticare il Movimento Patriottico Libero.

Se Saddi rimane e l’alimentazione non migliora, il partito continuerà a sostenere il costo politico della situazione.

Il caso è tutto più sensibile in quanto la Corrente Patriottica Libero è particolarmente familiare con il ministero dopo averlo controllato per molti anni. Ogni decisione di Joe Saddi può quindi essere paragonata alle politiche dei suoi predecessori.

La battaglia non è più solo energia. È diventata una battaglia narrativa: le Forze libanesi possono dimostrare che stanno facendo di meglio in un ministero la cui gestione hanno denunciato per quasi un decennio?

Le Forze libanesi considererebbero una risposta collettiva, non la partenza isolata di un ministro

Un’altra informazione altera notevolmente lo scenario di riprogettazione.

Secondo fonti vicine a Maarab, se le Forze libanesi dovessero decidere di lasciare il governo, il movimento non sarebbe limitato a Joe Saddi o a un solo ministro. Tutti i ministri considerati appartenenti alla loro rappresentanza potrebbero essere coinvolti.

Il partito desidera quindi presentare la sua partenza non come conseguenza di una disputa su un portafoglio, ma come una posizione globale sul metodo di governo e le decisioni prese nei file principali.

Questa distinzione è importante.

Le dimissioni individuali di Joe Saddi possono essere rapidamente sostituite. Una rassegna collettiva di ministri associati alle Forze libanesi creerebbe una crisi politica molto maggiore.

Avrebbe costretto Nawaf Salam e Joseph Aoun a decidere se vogliono semplicemente sostituire i ministri rassegnati o ricostruire parte della coalizione governativa.

Alzerebbe anche la questione della rappresentanza cristiana del gabinetto e del peso politico dei nuovi appuntamenti.

La riorganizzazione potrebbe poi trasformarsi in una crisi governativa.

Tamara El Zein apre un secondo fronte

Il ministro dell’ambiente è in una situazione diversa, ma il suo nome nutre anche le discussioni.

Tamara El Zein è attualmente alla guida del file di carriera e frantoi. Il suo dipartimento ha inoltrato 1.509 ordini di recupero in oltre 1,3 miliardi di dollari al Dipartimento delle Finanze. I diritti generali rivendicati dallo Stato superano i tre miliardi.

Dice di essere sotto pressione e si rifiuta di tornare al processo.

Allo stesso tempo, il suo nome appare negli scenari di sostituzione.

Non ci sono prove abbastanza forti per suggerire che il record di carriera spiega un possibile desiderio di rimuoverlo. La creazione di questo collegamento senza prove trasformerebbe una coincidenza politica in una carica.

Ma il suo caso mostra perché una riprogettazione diventa rapidamente difficile da leggere.

Se sostituito, sarà per motivi relativi alla sua azione ministeriale, un equilibrio politico, una richiesta del suo campo o il desiderio di modificare diversi portafogli contemporaneamente?

E soprattutto, il suo successore persegue esattamente le stesse procedure di recupero?

Il vero test non sarebbe quindi la sua partenza, ma cosa succederebbe ai file 1.509 dopo di esso.

La revisione limitata è quasi impossibile nel sistema libanese

La difficoltà fondamentale risiede nella struttura del governo.

Un ministro non tiene mai solo un ufficio amministrativo. Il suo portafoglio si inserisce in diversi bilanciamenti simultanei.

Ha un’affiliazione religiosa. Può essere associato a un partito politico o alla forza. Il suo dipartimento ha un peso diverso a seconda delle sue abilità. Infine, la sua nomina risulta dai negoziati tra il Presidente della Repubblica, il Primo Ministro e i gruppi rappresentati nel governo.

Quindi, sostituire un ministro richiede diverse domande da rispondere.

Il suo successore dovrebbe appartenere alla stessa comunità? Dovrebbe essere scelto dalla stessa forza politica? Questo tiene lo stesso portafoglio? Il primo ministro può approfittare del cambiamento per nominare un indipendente? La presidenza può chiedere un risarcimento in un altro ministero?

Pertanto, un’operazione annunciata come tecnica può rapidamente diventare una rinegoziazione dell’intera azienda.

Il problema diventa ancora più acuto quando i portafogli interessati sono Energia, Ambiente o Affari Esteri.

Nawaf Salam avrebbe molto da perdere in una lunga trattativa governativa

Il Primo Ministro non ha scelto un momento particolarmente favorevole per ricostruire il suo gabinetto.

Il Libano sta negoziando con Israele. Il governo deve andare avanti sul monopolio delle armi. Il file post-FINUL non è risolto. La ricostruzione del Sud manca ancora di finanziamenti sufficienti. La riforma bancaria e il trattamento delle perdite finanziarie rimangono in corso. La crisi sociale sta peggiorando mentre il carburante aumenta.

Una crisi governativa cambierebbe immediatamente l’attenzione.

Le parti avrebbero ripreso a negoziare nomi e portafogli come Nawaf Salam invece cercò di convincere i partner stranieri che lo Stato libanese era in grado di soddisfare i suoi impegni.

C’è anche un rischio economico. Le riforme finanziarie sono monitorate dalle istituzioni internazionali. Una lunga paralisi del governo potrebbe ritardare diversi testi necessari per la ristrutturazione bancaria e le discussioni con il Fondo Monetario Internazionale.

Il primo ministro ha quindi interesse ad evitare un risalto semplicemente per soddisfare una serie di richieste partigiane.

Potrebbe, tuttavia, accettare se risolve grandi blocchi o rafforza il suo governo.

L’intera questione è se potrebbe ancora controllare il suo perimetro una volta che il processo è iniziato.

Baabda potrebbe essere il principale beneficiario della ridistribuzione

Se le informazioni su Jean Aziz sono confermate, la presidenza ha un particolare interesse per un cambiamento mirato.

Fare affari esteri porterebbe un ministero strategico più vicino al presidente Joseph Aoun in un momento in cui la diplomazia è uno dei principali strumenti della politica libanese.

Baabda sta attualmente cercando il ritiro israeliano, il sostegno all’esercito, una soluzione per il Libano meridionale e le garanzie internazionali. La presidenza mantiene le proprie relazioni con Washington, Parigi, Riyadh e altre capitali.

Un ministro direttamente allineato con il presidente ridurrebbe l’attrito tra la diplomazia presidenziale e quella del governo.

Ma questa coerenza avrebbe un prezzo politico.

Le Forze libanesi potrebbero considerare la perdita del ministero come una riduzione del loro peso. Potrebbero richiedere un portafoglio equivalente o minacciare di rivedere la loro partecipazione al governo.

La domanda sarebbe poi diventata: quale compensazione può essere offerta senza creare un nuovo conflitto con un’altra forza?

La revisione potrebbe finalmente cambiare la maggioranza politica del gabinetto

Questo è lo scenario più pesante.

Se alcuni ministri sono sostituiti individualmente, il governo mantiene la sua struttura.

Se una forza politica ritira tutti i suoi rappresentanti, l’equilibrio cambia.

Il governo può continuare legalmente alle condizioni costituzionali applicabili, ma la sua legittimità politica può essere contestata dal campo di ritiro.

Le dimissioni collettive dei ministri associati alle Forze libanesi sarebbero quindi utilizzate politicamente ben oltre il Consiglio dei ministri.

Il partito potrebbe accusare il governo di allontanarsi dai suoi impegni iniziali. I suoi avversari potrebbero rispondere che ha scelto di lasciare l’esecutivo perché non poteva imporre le sue scelte.

Questa battaglia avrebbe poi luogo vicino ad altre scadenze politiche ed elettorali.

È proprio per questo che le fonti vicine alle Forze libanesi insistono sul fatto che una possibile uscita non sarebbe presentata come una disputa tra le persone. Il partito cercherà di darle una giustificazione politica generale.

Tre file determineranno se il redrafting è in realtà in preparazione

Il primo indicatore sarà Joe Saddi. Se ottiene decisioni per sbloccare il finanziamento dell’elettricità in Libano e rimane nel ministero, uno dei principali motivi immediati per un cambiamento scomparirà. Una rassegna formale indicherà, al contrario, che il problema è andato oltre la pressione interna.

Il secondo sarà Youssef Raggi. Se il suo ruolo nei viaggi e nei negoziati internazionali è ulteriormente ridotto, l’assunzione di un sostituto acquisirà credibilità. Se Joseph Aoun e Nawaf Salam continuano ad associarlo alle scadenze principali, la tensione può rimanere contenuta.

La terza sarà Tamara El Zein. La sua continuazione o sostituzione, tra l’altro, verificherà se il governo intende mantenere la continuità del dossier di carriera al di là della persona del ministro.

Questi tre casi non hanno la stessa origine. Metterli insieme artificialmente in una sola spiegazione sarebbe un errore.

Ma la loro convergenza crea un’opportunità politica per rimodellare.

La vera battaglia non riguarda i nomi

Le discussioni attuali possono essere facilmente ridotte a una lista: chi parte, chi rimane e chi sostituisce chi. Non sarebbe l’essenziale.

Joe Saddi rappresenta le Forze libanesi in un ministero in cui avevano promesso una pausa con le pratiche precedenti. Tamara El Zein ha un record finanziario e ambientale di notevole interesse economico. Youssef Raggi è al centro di un conflitto più istituzionale sulla condotta della politica estera. Infine, Jean Aziz incarna la possibilitÃ per Baabda di avvicinare direttamente il Ministero degli Affari Esteri alla Presidenza.

La modifica di questi posti non solo produrrebbe nuovi volti intorno alla tabella del Consiglio dei ministri.

Ciò potrebbe muovere tre centri di potere allo stesso tempo: la gestione dell’energia, il controllo di una questione ambientale multimilionaria e la condotta della diplomazia al momento più sensibile dei negoziati con Israele.

Questo spiega perché rimodellare rimane più facile da evocare che da raggiungere. Una volta spostata la prima stanza, non vi è alcuna garanzia che altri attori accetteranno che il resto del governo rimarrà intatto.