Libano: lamentela a Parigi per 600 ulivi strappati

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Un imprenditore francese nato in Libano ha presentato una denuncia a Parigi contro X per atti che, secondo lui, potrebbero costituire crimini di guerra o crimini. Egli accusa l’esercito israeliano di strappare su600 ulivi centenariappartenente alla sua famiglia a Zawtar al-Sharqiyah, nel sud del Libano. Alcuni alberi avrebbero raggiunto 500 anni. La denuncia riguarda il furto, la distruzione e il danno della proprietà. Interviene in un momento in cui diversi procedimenti legali sono stati avviati in Francia da Franco-Libanese per quanto riguarda le operazioni militari israeliane in Libano.

Un reclamo a Parigi dopo il grubbing su 600 ulivi

Il denunciante, 37 anni e un imprenditore nel settore digitale, è francese e nato in Libano. La sua famiglia possiede terreni agricoli inZawtar al-Sharqiyah, villaggio del sud del paese.

Secondo la causa civile presentata a Parigi e consultata da un’agenzia stampa, circa 600 ulivi appartenenti alla sua famiglia sono stati strappati. Gli alberi sono stati rimossi con le loro radici.

Il denunciante afferma che alcuni avevano circa cinque secoli. Ha anche spiegato che la terra era stata coltivata dalla sua famiglia per circa 250 anni.

Il procedimento è stato avviato contro X. Si tratta di fatti qualificati nella denuncia di furto, distruzione e danni di proprietà che potrebbero costituire crimini di guerra o reati.

In questa fase, queste qualifiche costituiscono gli argomenti legali proposti dal denunciante e dai suoi avvocati. Spetta ai tribunali francesi esaminare la loro ricevibilità, stabilire i fatti e, se necessario, identificare eventuali persone responsabili.

Il denunciante sospetta trasferimento di alberi in Israele

L’appaltatore afferma che gli ulivi erano sradicati nella loro interezza e sospettavano che potessero essere trasportati in Israele.

Tuttavia, non c’erano prove indipendenti rese pubbliche mercoledì 23 settembre per stabilire la loro destinazione dopo il loro grubbing-up. Questa è quindi una delle accuse che dovranno essere verificate nel contesto di possibili indagini.

La denuncia afferma inoltre che il suo autore non è né membro né simpatizzante di Hezbollah.

I suoi avvocati sostengono che non ci sono prove per stabilire che la casa di famiglia o i campi agricoli interessati sono stati utilizzati da Hezbollah per scopi militari.

Questo problema potrebbe essere centrale per la revisione legale del caso. Il diritto umanitario internazionale protegge la proprietà civile, fornendo regole speciali quando una proprietà diventa un obiettivo militare o quando la sua distruzione incontra una necessità militare imperativa.

La caratterizzazione dei crimini di guerra dipende quindi dalle circostanze precise in cui è stata effettuata la distruzione, il suo scopo e le informazioni disponibili alle forze coinvolte.

Una casa di famiglia anche distrutta

La denuncia non riguarda solo gli ulivi.

Il francese sostiene che la sua casa di famiglia è stata completamente distrutta durante un attacco aereo israeliano poche ore prima dell’annuncio di un cessate il fuoco nel sud del Libano nell’aprile del 2026.

Secondo il suo conto, l’esercito israeliano prese il controllo della zona qualche settimana dopo. Si dice che il grubbing-up degli ulivi abbia avuto luogo dopo la firma alla fine di giugno di un accordo quadro tra Libano e Israele.

La cronologia esatta di questi eventi è quindi un altro elemento che la procedura dovrà stabilire.

Per il denunciante, la perdita di alberi rappresenta distruzione che supera il valore immediato del raccolto. Secondo lui, gli ulivi interessati facevano parte del patrimonio agricolo della famiglia da diverse generazioni.

I suoi avvocati, Vincent Brengarth, William Bourdon e Nicolas Busin, hanno messo il caso nel più ampio contesto della distruzione nel sud del Libano.

Essi chiedono ai tribunali francesi di identificare coloro che possono essere responsabili dei presunti atti e, se le prove lo permettono, di perseguire.

Distruzioni agricole già documentate in Libano

Le spese relative alla terra di Zawtar al-Sharqiyah sono state portate dopo diverse indagini sulla distruzione di edifici e superfici agricole nel sud del Libano dopo lo scoppio di scontri tra Israele e Hizbullah nell’ottobre 2023.

In un’indagine pubblicata nell’agosto del 2025, Amnesty International ha analizzato la distruzione in 26 comuni del sud del Libano tra ottobre 2024 e gennaio 2025.

L’organizzazione aveva identificatopiù di 10.000 strutture gravemente danneggiate o distruttedurante questo periodo. La sua indagine includeva immagini satellitari, video, fotografie e account locali.

La distruzione documentata ha coinvolto abitazioni ma anche strade, spazi pubblici, edifici religiosi e terreni agricoli.

Amnesty aveva ritenuto che alcune distruzioni effettuate mentre le forze israeliane controllavano i settori interessati e nell’apparente assenza di imperativo necessità militare dovrebbero essere indagate per determinare se costituissero crimini di guerra.

L’esercito israeliano, da parte sua, sostenne, in connessione con alcune operazioni documentate nel sud del Libano, che gli edifici civili erano stati utilizzati da Hezbollah, armi riparate o erano al di sopra delle infrastrutture sotterranee.

Questi elementi generali non permettono in sé di determinare le particolari circostanze del grubbing up dei 600 ulivi denunciati nella nuova denuncia.

Uliveti duro colpo dal 2023

La terra agricola è stata una parte importante del danno nel sud del Libano dal 2023 ottobre.

Fuochi, bombardamenti, terre e distruzioni hanno colpito fattorie e frutteti. Gli uliveti occupano un posto speciale in questa regione, sia come fonte di reddito che come colture perenni che richiedono molti anni prima che raggiungano la piena produzione.

Le valutazioni internazionali avevano già riscontrato danni significativi nelle aree agricole del Sud e del Nabatiyeh.

Amnesty International documentò anche la distruzione degli ulivi e di altri terreni agricoli durante le operazioni terrestri israeliane del 2024 e del 2025. In alcuni villaggi di confine, l’organizzazione ha identificato aree di frutteti rasi insieme ad edifici.

In seguito alla distruzione dell’ambiente in Libano, l’esercito israeliano ha riferito che era consapevole delle potenziali conseguenze ambientali delle sue operazioni e che stava prendendo delle precauzioni per ridurre i danni ai civili e all’ambiente.

Le è stato chiesto di nuovo mercoledì sulla denuncia riguardante Zawtar al-Sharqiyah.

Diverse lamentele franco-libanesi dinanzi ai tribunali francesi

I procedimenti relativi ai 600 ulivi non sono i primi in Francia riguardo alle operazioni militari israeliane in Libano.

2 aprile 2026, artista e regista franco-libaneseAli Cherriha presentato una causa civile contro i crimini contro il gruppo umanità del tribunale di Parigi.

Questa procedura riguarda uno sciopero israeliano contro un edificio residenziale a Beirut26 novembre 2024poche ore prima dell’entrata in vigore del cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah.

Sette civili sono stati uccisi. Tra loro c’erano i genitori di Ali Cherri, Mahmoud Naim Cherri e Nadira Hayek.

La denuncia di Ali Cherri riguarda l’attentato della proprietà civile che, secondo i suoi autori, potrebbe costituire un crimine di guerra. Un altro caso è stato avviato a luglio da un uomo franco-lebanese che ha perso sua madre, sorella e due nipoti negli scioperi israeliani.

Questi documenti presentano fatti separati e devono essere esaminati separatamente dai tribunali francesi. Tuttavia, hanno una cosa in comune: la nazionalità francese dei denuncianti permette ai tribunali francesi di riferire alcuni reati ai sensi del diritto penale internazionale.

Nel caso Zawtar al-Sharqiyah, le indagini dovranno ora determinare le circostanze in cui gli ulivi sono stati strappati, identificare qualsiasi unità coinvolta e verificare l’accusa che gli alberi sono stati poi prelevati dal Libano.