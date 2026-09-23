Più di 100 grandi contribuenti di fronte all’accusa finanziaria: cosa nasconde la nuova offensiva fiscale statale

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Esiste una lista, ma i suoi nomi rimangono riservati

Il ministro delle finanze Yassine Jaber ha fatto un passo raramente osservato nella gestione di grandi casse fiscali in Libano. Più di cento società e istituzioni classificate come grandi contribuenti sono state riferite all’ufficio del procuratore finanziario dopo, secondo il Ministero, che avevano fallito o rifiutato di pagare le tasse a causa di ingiunzioni successive.

Tuttavia, il punto più sensibile non è l’annuncio della procedura. È contenuto in un documento che non è stato reso pubblico:il ministero ha un elenco nominativo delle società interessate e ha trasmesso ai tribunali.

I file del 23 settembre 2026 confermano l’esistenza di questo elenco, ma nessuno riproducono i nomi. Né danno l’importo totale dei crediti fiscali, la loro ripartizione per impresa o per gli esercizi finanziari interessati. Sarebbe quindi impossibile in questa fase designare una società specifica senza avere un documento aggiuntivo.

Questo è proprio il problema principale della trasparenza. Più di cento grandi contribuenti sono abbastanza inadeguati per l’amministrazione di essere andato oltre la fase di recupero e sequestrato l’accusa. Ma né gli importi né i settori interessati sono pubblicamente noti.

La procedura potrebbe rappresentare alcuni casi molto importanti con molte affermazioni più piccole. Potrebbe anche rivelare un default molto più sistemico tra le più grandi aziende del paese. Senza l’elenco dettagliato, entrambi gli scenari rimangono possibili.

L’amministrazione sostiene di aver esaurito la procedura amichevole

Il Ministero ha indicato che il rinvio giudiziario non era la sua prima reazione. L’amministrazione tributaria avrebbe esaminato i fascicoli, calcolato gli importi dovuti, e rilasciato avvertimenti ai contribuenti interessati per regolarizzare la loro situazione entro i limiti di tempo.

Una parte non l’avrebbe fatto.

È la persistenza di questi difetti o il rifiuto di pagamento che avrebbe portato Yassine Jaber a trasmettere il fascicolo al procuratore finanziario attraverso il Ministero della Giustizia.

Questa cronologia è giuridicamente importante. Le imprese non sono semplicemente sospettate sulla base di un’analisi amministrativa generale. Essi sarebbero già stati sottoposti a procedure di recupero e di notifica formale.

Tuttavia, questo non significa che gli importi rivendicati sono necessariamente indiscutibili. Un contribuente può contestare la base, il calcolo, le sanzioni o l’interpretazione di un obbligo fiscale. L’accusa non è quindi una condanna.

Tuttavia, segna un cambiamento di fase.

L’amministrazione ritiene chiaramente che gli strumenti di raccolta ordinari non sono più sufficienti per parte dei file.

La distinzione tra semplice ritardo, contenzioso fiscale e possibile frode dovrebbe essere fatta individualmente. Il comunicato ministeriale si riferisce ad una politica di lotta contro l’evasione fiscale, ma sarebbe imprudente chiamare automaticamente i 100 truffatori. Alcuni possono essere in default di pagamento senza stabilire intenti fraudolenti.

Perché « i grandi contribuenti » sono una categoria speciale

La formulazione utilizzata dal Ministero non è annodina. Non sono solo cento piccole aziende selezionate a caso. Il documento presentato riguarda le entità nella categoria dei grandi contribuenti.

Questa categoria normalmente concentra una percentuale significativa delle entrate fiscali. Il comportamento di un numero relativamente ridotto di imprese può quindi avere un effetto di bilancio molto maggiore di quello di migliaia di piccoli contribuenti.

Ciò rende l’assenza di un importo particolarmente significativo.

Il pubblico sa che più di 100 istituzioni sono coinvolte, ma non sa se lo stato sta cercando di recuperare alcuni milioni, decine di milioni o più.

La differenza è essenziale quando il governo è alla ricerca di nuove entrate e quando i dipendenti chiedono aggiustamenti di salari e assegni.

La questione della tassazione è regolarmente sollevata nei dibattiti sociali. Alcuni dipendenti e sindacati accusano lo Stato di cercare nuovi ricavi attraverso imposte indirette e prezzi del carburante, che colpiscono immediatamente i consumatori. Una seria campagna di raccolta con grandi contribuenti permetterebbe al governo di rispondere che non si concentra esclusivamente sulle famiglie.

Ma questo argomento dipende dai risultati.

Mandare un centinaio di file all’accusa e’ una cosa. Efficace recupero fiscale è un altro.

Yassine Jaber combina l’accusa e l’amnistia parziale delle sanzioni

L’offensiva ha un secondo componente, meno spettacolare ma essenziale per capire la strategia del dipartimento.

Insieme alla trasmissione dei casi, Yassine Jaber ha adottato due decisioni per ridurre alcune sanzioni fiscali per i contribuenti che desiderano regolare la loro situazione.

Il messaggio quindi poggia su una distinzione.

I Contribuenti che sono pronti a tornare alla liceità beneficiano della possibilità di insediamento e sollievo delle sanzioni entro i limiti di tempo specificati. Coloro che persistono nel non pagare dopo avvertimenti rischiano procedimenti legali.

Questa politica combina quindi la coercizione con l’incidenza.

Risponde a un problema di lunga data dell’amministrazione libanese. Le penalità che si accumulano per diversi anni possono diventare così alte che un contribuente preferisce non regolarizzare la sua situazione. Una riduzione condizionale può quindi rendere possibile recuperare l’imposta principale piuttosto che mantenere un debito teorico che è difficile recuperare.

Ma questo sistema solleva anche una questione di correttezza.

Una società che ha pagato le sue tasse in tempo potrebbe considerare che un concorrente che ha aspettato diversi anni potrà infine beneficiare di una riduzione delle sanzioni. Pertanto, il sollievo deve essere accompagnato da una reale capacità di perseguire coloro che ancora rifiutano di regolarizzare la loro situazione.

La lista di 100 grandi contribuenti è la prova di questa nuova dottrina.

Quali settori potrebbero essere coinvolti?

Le fonti del 23 settembre non lo dicono.

Sarebbe opportuno redigere un elenco dei principali settori dell’economia libanese e dedurre che sono coinvolte banche, importatori di carburante, operatori immobiliari, distributori, società di telecomunicazioni o grandi gruppi commerciali.

Un tale metodo sarebbe fuorviante.

Non ci sono prove nel corpo per associare uno di questi settori con la lista inviata all’ufficio del procuratore. Non è quindi possibile pubblicare nessun nome sociale su questa base.

La domanda giusta è proprio quella che l’amministrazione non ha ancora documentato pubblicamente:come vengono distribuiti i cento file?

Questa ripartizione sarebbe quasi importante come i nomi.

Se un settore rappresenta una quota sproporzionata di default, questo potrebbe rivelare un problema strutturale. Se i file sono divisi tra molte attività, il problema sarebbe più quello della disciplina fiscale generale.

Occorre anche conoscere la natura delle imposte in questione.

Tassa di reddito? Imposta sul valore aggiunto? Dedotto dalla fonte? Tasse sui salari? Tasse specifiche? Diverse categorie combinate?

Il comunicato stampa non fornisce questa ripartizione.

Le detrazioni raccolte per conto dello Stato sarebbero particolarmente sensibili

La natura della tassa può profondamente cambiare la gravità economica di un file.

Una società che non paga la propria imposta sul reddito è in conflitto con lo stato su un debito che gli appartiene direttamente.

La situazione è diversa quando una società raccoglie una tassa da un cliente o tiene una tassa sulla remunerazione prima di doverla pagare al Fondo consolidato delle entrate. In questo caso, le somme possono essere già state detratte da terzi.

I documenti disponibili non indicano se alcuni dei 100 file rientrano in questa seconda situazione.

Queste informazioni dovrebbero essere ricercate come priorità.

Sarebbe possibile distinguere le società che hanno semplicemente accumulato un debito fiscale da quelle che potrebbero aver mantenuto gli importi raccolti o trattenuti per conto del Fondo Consolidated Revenue.

Le conseguenze legali possono differire in base ai fatti.

Perché inviare i file all’accusa finanziaria?

La scelta del procuratore finanziario dimostra che il Ministero non desidera più trattare alcuni casi come meri debiti amministrativi.

L’Ufficio del Procuratore dovrà ora esaminare i file trasmessi e determinare se giustificano l’indagine o l’accusa.

Ciò non significa che tutte le 100 società saranno soggette alla stessa procedura penale.

Ogni file può avere una sua storia. Alcune aziende possono pagare dopo la trasmissione e regolarizzare la loro situazione. Altri possono contestare il reclamo. Alcuni casi possono rivelare irregolarità aggiuntive. Altri possono rimanere essenzialmente fiscali.

I primi dati da monitorare saranno quindi il numero di casi in cui il procuratore decide effettivamente di andare oltre.

Il secondo sarà la velocità del trattamento.

L’esperienza libanese dimostra che l’annuncio della trasmissione giudiziaria non garantisce sempre un risultato rapido. I registri finanziari possono rimanere in tribunale per diversi anni, soprattutto quando richiedono competenze contabili.

Una strategia di recupero efficace richiede quindi un coordinamento tra l’amministrazione fiscale e la giustizia.

Le partecipazioni superano le 100 imprese

Il caso viene in un momento in cui il governo sta cercando di ripristinare le finanze pubbliche, negoziando la ristrutturazione del sistema finanziario.

Nawaf Salam ha sottolineato la riforma bancaria, il sollevamento del segreto bancario, il trattamento delle perdite finanziarie e la ricerca di un accordo con il Fondo Monetario Internazionale. Allo stesso tempo, l’aumento dei prezzi del carburante e delle difficoltà sociali alimentano una forte sfida.

Il presidente della Repubblica Joseph Aoun ha ricevuto i rappresentanti sindacali mentre hanno chiesto l’istituzione di un’unità economica governativa. I reclami includono stipendi, indennità di trasporto e prestazioni sociali.

In questo contesto, la tassazione diventa una questione politica e di bilancio.

Se lo stato aumenta le tasse giornaliere a carico della popolazione, lasciando grandi debiti dovuti da grandi aziende senza recupero, la politica fiscale perde legittimità.

Al contrario, un significativo recupero di arretrati da grandi contribuenti cambierebbe il dibattito.

Dobbiamo ancora conoscere le somme coinvolte.

Un’amministrazione fiscale di fronte all’economia di cassa

La crisi finanziaria ha reso più difficile il controllo fiscale.

Dal crollo della banca, gran parte dell’economia libanese opera in contanti e dollari. Questa trasformazione riduce la tracciabilità di alcune transazioni e complica la determinazione del reddito reale.

Le imprese strutturate restano tuttavia soggette a obblighi contabili e fiscali. Per i grandi contribuenti, l’amministrazione ha teoricamente più informazioni che per l’economia informale.

Questo rende i cento file particolarmente interessanti.

Non riguardano, in linea di principio, attività invisibili interamente al di fuori del sistema. Queste sono grandi strutture già identificate dall’amministrazione fiscale.

La domanda, quindi, non è solo di scoprire i contribuenti sconosciuti. Si tratta di ottenere il pagamento da parte dei contribuenti già noti allo Stato.

Questa sfumatura rivela una debolezza diversa: il problema può trovarsi meno nell’identificazione del debito che nella capacità di recuperarlo.

Nomi: pubblicare o non pubblicare?

Se la lista finisce per circolare, la sua pubblicazione costituirà un’importante questione editoriale.

Il semplice fatto che una società è stata trasferita all’accusa non significa che abbia commesso un reato penale. Un elenco lordo potrebbe quindi creare confusione tra debito fiscale, contenzioso e frode.

Il metodo più rigoroso sarebbe quello di ottenere, per ogni azienda, l’importo richiesto, la natura dell’imposta, gli anni interessati, la data delle comunicazioni di avviso formale e la risposta dell’azienda.

Alcuni potrebbero sostenere che il calcolo è stato contestato. Altri potrebbero aver iniziato a pagare. Altri ancora potrebbero riconoscere un ritardo.

Senza questo lavoro contraddittorio, una lista di nomi farebbe un sacco di rumore, ma porterebbe poche informazioni.

Con questi elementi, potrebbe invece diventare una vera e propria radiografia del comportamento fiscale delle più grandi aziende libanesi.

Una domanda centrale: quanto si aspetta che lo stato si riprenda?

Questa è probabilmente la figura più importante che manca oggi.

Il dipartimento non ha indicato il valore totale delle tasse pagabili nei 100 file.

Tuttavia, questo importo valuterebbe immediatamente l’importanza dell’operazione.

La pena principale dovrebbe anche essere distinta. Un debito fiscale di $100 milioni, la metà dei quali ha accumulato sanzioni, non rappresenta lo stesso potenziale di recupero di cento milioni di premi.

Il tasso di recupero previsto sarebbe anche utile.

L’amministrazione ritiene che tutte le somme possono essere recuperate? Alcune aziende sono in difficoltà finanziarie? Altri hanno abbastanza beni da pagare immediatamente?

Senza questi dati, l’annuncio rimane principalmente giudiziario e politico.

La lista riservata diventa il vero soggetto

Di conseguenza, il dipartimento ha rilasciato un’offensiva fiscale mantenendo confidenziale gli elementi per misurare la sua portata.

Sappiamo che esiste una lista nominativa. Sappiamo che contiene più di cento grandi aziende o istituzioni. Sappiamo che questi sono stati chiamati ad ordinare e che una parte non ha regolarizzato la sua situazione. Infine, sappiamo che il fascicolo ha lasciato l’amministrazione fiscale per raggiungere l’ufficio del procuratore finanziario.

Ma non conosciamo ancora gli elementi essenziali:chi deve cosa allo stato libanese?

Questa domanda può essere suddivisa in modo molto semplice: nomi dei contribuenti, importi dovuti, tasse in questione, anni fiscali, sanzioni, possibili rimedi e importi già recuperati.

Solo con queste informazioni sarà possibile determinare se l’operazione lanciata da Yassine Jaber rappresenti una vera e propria rottura nella lotta contro il mancato pagamento fiscale o una nuova campagna i cui risultati resteranno limitati.

Il prossimo passo non è più nei comunicati stampa. Può essere trovato nella lista inviata all’Ufficio del Pubblico Procuratore e nei registri fiscali di accompagnamento. È qui che si nascondono le informazioni più importanti: non che vengano perseguitati più di cento grandi contribuenti, maquanto devono collettivamente al Tesoro, quanto tempo, e perché lo stato non aveva recuperato questi importi prima del settembre 2026.